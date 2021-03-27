У справу про розстріл людей у Хмельницькому 2014-го повернули "прокурорів Майдану", - адвокатка Закревська

У справу про розстріл людей під будівлею СБУ в Хмельницькому 19 лютого 2014 року повернули "прокурорів Майдану".

Про це повідомляє у фейсбуці адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"У справу про розстріл людей у Хмельницькому повернули "прокурорів Майдану". Сподіваюся, що це переломний момент. У хорошому сенсі. Те відчуття, коли в залі суду нарешті через півтора року з'являється державне обвинувачення. Головуючий відверто занепокоївся через появу нової групи прокурорів, адже попередня її заміна призвела до перерви в засіданнях на понад пів року. Однак перше, що зробила прокурорка Юлія Малашич, - вибачилася за проблеми з поданням державного обвинувачення у справі раніше і запевнила, що тепер прокурори націлені на розгляд справи упродовж розумного терміну. Після цього заявила про скорочення переліку свідків із 200 до 20 і подала перелік із 75 доказів, який просить дослідити, аби не досліджувати поспіль всі 50 томів справи", - повідомила Закревська.

"Свідки, які були раніше заявлені стороною обвинувачення, - це понад 200 осіб. Думаю, що свідків, які можуть повідомити суду будь-які відомості, що стосуються предмета доказування, не більше 20 осіб. Перелік цих осіб додано в клопотання", - зазначила прокурорка Юлія Малашич.

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Захист активно заперечував: адвокатка Віктора Крайтора (начальника Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області з 15 травня 2013 року до 3 березня 2014 року - Ред.) Лілія Дудник заявила, що вимагає допиту всіх раніше заявлених свідків. Проти дослідження конкретних доказів також заперечувала. Клопотала надати їй час на ознайомлення з переліком доказів.

Як повідомляє "Адвокатська дорадча група" у фейсбуці, 24 березня засідання у цій справі не відбулося у зв'язку з карантинними обмеженнями в Хмельницькому районному суді. З тієї ж причини знято з розгляду і засідання, заплановане на 25 березня.

"Але після того, як на вимогу потерпілих змінили групу прокурорів - із військових на прокурорів Департаменту у справах Майдану - є надія на розгляд справи впродовж розумного терміну", - зазначається в повідомленні.

Обвинувачених у справі двоє: Віктор Крайтор і Віталій Тарадай - співробітник "Альфи", який, за версією слідства, виконав наказ керівника і зробив постріли з кулемета по мітингувальниках.

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Віктора Крайтора обвинувачують у тому, що саме він наказав відкрити вогонь. Його затримали та взяли під варту наступного дня, 20 лютого 2014 року. У 2015 році Крайтор вийшов на волю, а його статус із підозрюваного замінили на свідка. Справу розслідувала військова прокуратура Західного регіону. У 2015 році вона закрила провадження проти Віктора Крайтора, і розслідування завмерло.

Через численні скарги і вимоги потерпілих у 2017 році справу передали Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Групу прокурорів очолила Юлія Малашич. Але виявилося, що військова прокуратура не вилучила частину речових доказів, ще щось уже втрачено або знищено. Не допитано ключових свідків. Родзинка в тому, що саме військова прокуратура неодноразово закривала справу стосовно Віктора Крайтора через відсутність складу злочину. Представниці потерпілих Євгенії Закревській вдалось оскаржити в суді постанову про закриття справи.

Попри це прокурорам Департаменту спецрозслідувань вдалося встановити стрільця. За їхньою версією, ним виявився працівник Центру спеціальних операцій "Альфа" Управління СБУ у Хмельницькій області Віталій Тарадай.

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Але як тільки в червні 2018 року Тарадаю повідомили про підозру, тодішній генпрокурор Юрій Луценко забрав справу в Департаменту спецрозслідувань (департамент Сергія Горбатюка - Ред.) і передав її назад - військовій прокуратурі. Віталія Тарадая відправили у відрядження. Прокуратура оголосила його в розшук. Знову все зупинилося.

У жовтні 2019 року в Хмельницькому міськрайонному суді розпочали розгляд справи стосовно Тарадая. У лютому 2020-го її об'єднали зі справою Крайтора.

Але далі почалися заміни групи прокурорів, карантин, і справу по суті так і не розглядали аж до березня 2021-го. За цей час змінилися три групи прокурорів. Остання отримала справу ще у 2020-му. Але в січні цього року просила ще два місяці перерви, щоб ознайомитися з нею.

Нагадаємо, 19 лютого 2014 року жителі Хмельницького зібралися під будівлею СБУ, щоб не допустити виїзду спецпідрозділу СБУ "Альфа" на Київ для участі в розгоні Майдану. По протестувальниках відкрили вогонь із кулемета. Чергою було смертельно поранено Людмилу Шеремет і ще щонайменше п'ятьох осіб.

Увечері від пострілів із будівлі СБУ загинув ще один активіст - Дмитро Пагор. Загалом понад десять осіб зазнали поранень. Наступного дня тодішній глава управління СБУ в області Віктор Крайтор публічно взяв на себе відповідальність за дії підлеглих.