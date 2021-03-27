Ще дві смерті через COVID-19 у ЗСУ. За добу 251 новий випадок захворювання, 26 осіб госпіталізовано

Станом на 10:00 27 березня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 528 осіб. Два військовослужбовці померли за минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Загалом за час пандемії одужали 17 966 осіб. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 638 осіб.

"На жаль, у Збройних силах України зареєстровано ще два летальні випадки від ускладнень, спичинених гострою респіраторною хворобою COVID-19 (загалом 55). Зокрема, два співробітники ЗС України з 22.03.2021 року перебували на стаціонарному лікуванні в цивільних лікарнях Київщини. Попри проведену терапію їхній стан різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Біологічну смерть одного з них було зафіксовано 25.03, а іншого - 26.03. Інформація про зазначені випадки надійшла до Командування Медичних сил Збройних сил увечері 26.03. Співчуваємо близьким і рідним", - йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 290 осіб, зафіксовано 17 424 нові випадки зараження, 7 124 людей одужало

За минулу добу зареєстровано 251 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. До закладів охорони здоров'я госпіталізовано 26 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 18 266 осіб отримали 1 дозу вакцини. Зокрема, 2 138 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 вакциновано 960 осіб.