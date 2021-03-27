УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12028 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Коронавірус і карантин
1 781 6

Ще дві смерті через COVID-19 у ЗСУ. За добу 251 новий випадок захворювання, 26 осіб госпіталізовано

Ще дві смерті через COVID-19 у ЗСУ. За добу 251 новий випадок захворювання, 26 осіб госпіталізовано

Станом на 10:00 27 березня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 528 осіб. Два військовослужбовці померли за минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Загалом за час пандемії одужали 17 966 осіб. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 638 осіб.

"На жаль, у Збройних силах України зареєстровано ще два летальні випадки від ускладнень, спичинених гострою респіраторною хворобою COVID-19 (загалом 55). Зокрема,  два співробітники ЗС України з 22.03.2021 року перебували на стаціонарному лікуванні в цивільних лікарнях Київщини. Попри проведену терапію їхній стан  різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Біологічну смерть одного з них було зафіксовано 25.03, а іншого - 26.03. Інформація про зазначені випадки надійшла до Командування Медичних сил Збройних сил увечері 26.03. Співчуваємо близьким і рідним", - йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 290 осіб, зафіксовано 17 424 нові випадки зараження, 7 124 людей одужало

За минулу добу зареєстровано 251 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. До закладів охорони здоров'я госпіталізовано 26 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 18 266 осіб отримали 1 дозу вакцини. Зокрема, 2 138 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 вакциновано 960 осіб.

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7545) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Внаслідок зусиль ковіддисидентів та антиваксерів, ЗСУ несуть втрати, співставимі з втратами від ворожого вогню.
Зайве питати, кому вигідна така ситуація.
показати весь коментар
27.03.2021 12:17 Відповісти
https://**********.com.ua/2020/12/bojovi-vtraty-zsu-v-rajoni-provedennya-oos-u-2020-roczi/ Через ворожі обстріли й спричинені ними пожежі з початку 2020 року загинули й померли у військових госпіталях від отриманих у районі бойових дій поранень 64 українські герої-захисники.
показати весь коментар
27.03.2021 12:19 Відповісти
Центр світового руху ВІЛ-дисидентів та антищеплеників недарма знаходиться в Москві.
показати весь коментар
27.03.2021 12:37 Відповісти
Ще дві смерті через COVID-19 у ЗСУ. За добу 251 новий випадок захворювання, 26 осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 1379
показати весь коментар
27.03.2021 12:25 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
показати весь коментар
27.03.2021 12:26 Відповісти
погибших от обстрелов на ковидло списывают уже
показати весь коментар
27.03.2021 13:30 Відповісти
 
 