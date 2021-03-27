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Указ Зеленського про звільнення глави КСУ Тупицького - законний і виданий у межах повноважень президента, - Веніславський

Указ Зеленського про звільнення глави КСУ Тупицького - законний і виданий у межах повноважень президента, - Веніславський

Представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський вважає законним рішення Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з посади голови КСУ.

Він пов'язує це з його діями щодо легалізації анексії Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, Веніславський зазначив, що Зеленський діяв у межах виконання рішення РНБО про перегляд всіх указів Януковича, що потенційно загрожують нацбезпеці України.

Зокрема, за словами представника президента, в березні 2014 року Тупицький під час розгляду в КСУ справи про конституційність "кримського референдуму" не підтримав рішення колег-суддів про його незаконність і написав особливу думку.

Читайте також: Зеленський скасував укази 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями КС

"З юридичної точки зору, особлива думка є гарантією діяльності судді КСУ, але її зміст, спрямованість відображає цінності та інтереси, моральні орієнтири судді. У цьому випадку Тупицький фактично показав, що він ще з 2014 року стояв на боці країни-агресора", - зазначив Веніславський.

Крім того, глава КСУ, на думку представника президента, незаконно оформив покупку ділянки в Криму, чим сприяв легалізації анексії півострова.

"Все це разом абсолютно дає право казати, що дії пана Тупицького точно суперечать інтересам національної безпеки, територіальної цілісності та національного суверенітету", - сказав він.

Читайте також: Верховний Суд 13 квітня розгляне позов Тупицького до Зеленського про відсторонення від посади судді КС

Веніславський вважає указ Зеленського про скасування указу Януковича щодо призначення Тупицького і його колеги-судді Олександра Касмініна законним і виданим у межах повноважень президента.

На його думку, з 27 березня поточного року Тупицький втратив повноваження судді і жодного додаткового рішення або підтвердження з боку Великої палати КСУ для цього не потрібно.

Як повідомлялося, в суботу, 27 березня, президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ. Він був призначений у  КСУ ще у 2013 році колишнім президентом Віктором Януковичем.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом усунув главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) КС (1427) звільнення (2675) наказ (445) Тупицький Олександр (259) Веніславський Федір (288)


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Топ коментарі
+19
Представник ВАЗеленського міг заявити щось інакше?)
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27.03.2021 12:12
+17
Вєніслаяскій - то той, який у 2019 році заявив, що розпуск ВР конституційний, бо у ВґР - низька підтримка населення? 😊 Та то світч конституційного права! Йому вірити можна. 😁 Загалом звільнення Тупіцкого необхідне. От лише методи антиконституційні. Правда там думати нема кому. Одні Вєніславські.
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27.03.2021 12:11
+11
та назначьте уже Вована царем "решением РНБО".
И любая глупость будет "законной"
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27.03.2021 12:13
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Вєніслаяскій - то той, який у 2019 році заявив, що розпуск ВР конституційний, бо у ВґР - низька підтримка населення? 😊 Та то світч конституційного права! Йому вірити можна. 😁 Загалом звільнення Тупіцкого необхідне. От лише методи антиконституційні. Правда там думати нема кому. Одні Вєніславські.
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27.03.2021 12:11 Відповісти
Он самый, еще один лизоблюд с девизом "Чего изволите-с".
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27.03.2021 12:24 Відповісти
Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас - и вдруг....(с)
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27.03.2021 13:08 Відповісти
Представник ВАЗеленського міг заявити щось інакше?)
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27.03.2021 12:12 Відповісти
По суті він правий - зеленський має право видавати любі укази. Навіть про приєднання України до Росії. Просто це говорить про його адекватність.
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27.03.2021 12:20 Відповісти
ВАЗеленський в якомусь дурмані можливо і має.
А от президент має право видавати укази, які НЕ протирічать законам та Конституції України.
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27.03.2021 12:24 Відповісти
Недосцарь 🤡🐲 , как и тупицкий имеет виллы в Крыму и рос. гражданство , иначе не у граждан рос. недвижимость подлежит конфискации ! Вот и хотят пропихнуть и легализовать второе гражданство
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27.03.2021 12:37 Відповісти
Вангую, что клоуна посадят, а Тупицкому выплатят бешенную компенсацию......
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27.03.2021 13:12 Відповісти
Не уверена, что его посадят, у него уже наверное сотни планов-вариантов как сбежать при шухере. А вот восстановление в должности и компенсацию Тупицкий получит запросто.
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27.03.2021 13:38 Відповісти
уверен, сбежит он в Австрию, там его друзья - подельники по Донецку шикуют. У Тупицкого по Крыму было собственное мнение. У него ? Мнение ?, Виллы забрали бы ? но Медведчук порешал. Смотрел,как он весной 14 вьезджал в Симферополь на Мерседесе-охрана, все улыбаются, самый главный от Путина академик (забыл ф,И.О) с подобострастной улыбкой под ногами вертится. В КС еще ошываются циганистого вида (с косой) судья - специалист от Кивалова. А как портков перенес тако (ух ) удар. Не понимаю.
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27.03.2021 15:01 Відповісти
С косой судья Слиденко, которьій вьіступал в защиту закона о язьіке, ставил на место рьігов.
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27.03.2021 15:21 Відповісти
та назначьте уже Вована царем "решением РНБО".
И любая глупость будет "законной"
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27.03.2021 12:13 Відповісти
Клована на царство!))
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27.03.2021 13:10 Відповісти
Денек перестает быть томным, однако. Развитие пошло... к вечеру что ещё о Тупицком выяснится?
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27.03.2021 12:14 Відповісти
Конечная цель затеянной Коломойским суеты с КС-грабёж Украины в особо крупном размере.
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27.03.2021 12:16 Відповісти
Как-то странно, вам не кажется? Будучи засвеченным/просвеченным со всех сторон... продолжать грабить??? Я бы не решился.
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27.03.2021 12:20 Відповісти
Будучи засвеченным/просвеченным.-Коломойский об этом не знает. Он за Венедиктовой, Аваковым, Бакановым, Тараном, своей ВР как за каменной стеной. /Я бы не решился. Иван Петрович Сидоров тоже. Поэтому не миллиардер как Коломойский. Едем дас зайне-каждому своё.
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27.03.2021 14:20 Відповісти
Холуй Кремля шут зеленский жалкий ************ ! После вчерашнего расстрела военных оно 🤢🤡😈 не осмелилось рашистов назвать -УБИЙЦАМИ
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27.03.2021 12:18 Відповісти
_Ну при чём? При чём тут это "не осмелилось"?! Когда оно вообще на стороне расии, а украинцы и защитники Украины - его враги, которых он в темницу бросает.
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27.03.2021 13:51 Відповісти
А морды у них похожие (Зели и Тупицкого). Типаж быдла столетиями не меняется.
Указ Зеленского об увольнении главы КСУ Тупицкого - законный и издан в рамках полномочий президента, - Вениславский - Цензор.НЕТ 7031
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27.03.2021 12:20 Відповісти
Ничто не мешает отмене президентского указа президентом. Пусть судьи будут осторожны со своими желаниями - все они назначаются указами президента и здесь все суды бессильны, так как нет нарушения Конституции.
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27.03.2021 12:21 Відповісти
Судді, які бояться указу зЕзідента не судді, а токсичне сміття.
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27.03.2021 12:41 Відповісти
А судебной мафии и ее произвола вы не видете.
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27.03.2021 12:44 Відповісти
Як вона розцвіла і забуяли при "велічайшем"? Бачу.
Бачу, як відновлюють на посадах всіх зашкварених суддів януковича. Як судді виконують команди ВАЗеленського -портнова, теж бачу. Бубочка спеціальну судову реформу прийняв, яка робить суди керованими, а відповідно знищує ПРАВОСУДДЯ.
Та ви ж це і вітаєте. Керованість судів.
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27.03.2021 12:58 Відповісти
А які у громадян України повинні бути моральні орієнтири при зе?Навряд чи це недорікувате одоробло можна назвати юристом,скоріше кретином.
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27.03.2021 12:21 Відповісти
Москаль искал дипломную работу этого чучела, не знаю чем закончилось.
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27.03.2021 12:25 Відповісти
через жмеренский суд восстановится и пару лямов моральной компенсации получит, проходили знаем.
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27.03.2021 12:26 Відповісти
Я думаю, ЧТО ЕСЛИ БЫ БУБОЧКА НА УЛИЦЕ ЗАРЕЗАЛ ТУПИЦКОГО, ТО ВЕНИСЛАВСКИЙ ЗАЯВИЛ БЫ О ТОМ, ЧТО ОН СДЕЛАЛ ЭТО В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ.
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27.03.2021 12:30 Відповісти
А Зеленский владея квартирой в Крыму и оплачивая комуналку не способствует легализации анексии? Очередная ссанина для Зебилья.
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27.03.2021 12:42 Відповісти
Владеть квартирой в Крыму теперь можно только с гражданством Кацапстана.
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27.03.2021 13:08 Відповісти
Владеть землей в Крыму теперь можно только с гражданством Кацапстана.
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27.03.2021 14:35 Відповісти
Хіба представник кагалу піде проти свого ж лідера?
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27.03.2021 12:43 Відповісти
в кагале нету лидера, в кагале местечковое самоуправление, но татм эсть свои м е стечковые перцы.
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27.03.2021 15:04 Відповісти
"Смешались в кучу кони, люди..."(с) Янукович, РНБО, конституция и недвижимость в Крыму...
ЗЫ: А у Клована тоже есть домик там. И?
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27.03.2021 12:48 Відповісти
Буду краток - юридически безграмотный клоун на должности преза.. И это беда для Украины..
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27.03.2021 12:56 Відповісти
Зато у него Портнов есть, не зря же он к инаугурации приехал.
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27.03.2021 14:36 Відповісти
Сидеть должны все, кто во власти был, есть и будет, но решать так, это беспредел, ребята вне закона. О каком государстве идет речь? Дурдом,
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27.03.2021 12:57 Відповісти
действие указа о назначении заканчивается сразу после назначения.
его нельзя отменить
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27.03.2021 12:58 Відповісти
Подтверждаю,все правильно,все по понятиям.
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27.03.2021 13:09 Відповісти
тепер треба звільнити всіх суддів, що були призначені при овочі і настане блаженство зебіла.
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27.03.2021 13:13 Відповісти
Згоден з Вазеліном, навіть якщо цей царський указ 100 раз незаконний.
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27.03.2021 13:15 Відповісти
Указ Зеленського про звільнення глави КСУ Тупицького - законний і виданий у межах повноважень президента, - Веніславський - Цензор.НЕТ 8978
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27.03.2021 13:35 Відповісти
Отмена указов ,решений и законов преступной 5 колонны.Всё в рамках ревизии этих решений злодеев Януковича.Это надо было сделать в 2014.,однако было только развито .Алчность Судей всех ривней -притча во языцех.Это только макушка очевидного.
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27.03.2021 13:39 Відповісти
_Как будто если какой-то там Вениславский заявил что это законно, то это действительно так и есть. Но нет! Он просто нагло *********.
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27.03.2021 13:47 Відповісти
Ребята очень нагло взялись за захват власти.
Шеи себе сломают.
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27.03.2021 13:53 Відповісти
Скасування президентом України Володимиром Зеленським указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України є абсолютно незаконним.

Про це у коментарі https://bykvu.com/ru/ #Буквам сказав юрист Назар Чорний.

"Тут пряме порушення норм статті 149-1 Конституції, яка встановлює підстави та порядок припинення повноважень судді КСУ, вихід за межі повноважень, наданих президенту статтею 106 Конституції, суперечить рішенню КСУ № 2-зп від 23 червня 1997 року", - зазначив він.

Крім того, за його словами, указ фактично суперечить нормам частини 1 статті 58 Конституції України, які регулюють дію нормативно-правових актів у часі.
Вказана норма Конституції України була предметом розгляду Конституційним Судом України, за результатами якого було винесене рішення № 1-рп/99 від 9 лютого 1999 року.

КСУ встановив, що положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
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27.03.2021 14:08 Відповісти
Будь-який Указ може бути скасований Указом цього ж рівня.
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27.03.2021 14:18 Відповісти
Як бачите, юрист вважає інаше. І обгрунтовує це конкретними нормами Конституції та рішеннями КС.
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27.03.2021 14:22 Відповісти
Наконец тупицкая кугутская морда получила оплеуху! Слава Украине! Героям слава!
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27.03.2021 14:22 Відповісти
Інколи краще помовчати.А то тупість видно всім.
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27.03.2021 14:29 Відповісти
Можно представить, если бы во время II WW в Великобритании обнаружилось, что судья Верховного Суда или кто-то из пэров Палаты Лордов владеет недвижимостью на аннексированных Японией и Германией территориях Британской империи, оформил ее в соответствии с требованиями оккупантов, а по поводу оккупации этими странами британских территорий высказывал бы особое мнение, не признающими их оккупации и аннексии. Насколько долго такой судья или пэр судил бы, или вернее насколько долго он пробыл бы на свободе, строго в рамках британского законодательства.
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27.03.2021 14:31 Відповісти
Так и типа главнокомандующий владеет недвижимостью там же.
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27.03.2021 14:51 Відповісти
Если есть "пруфы", что он переоформил недвижимость по законам оккупантов, то не должен быть президентом. Но это вовсе не может быть предлогом, чтобы признавать легитимность донецкого козла, как судьи КС, ведь по совокупности "заслуг" Тупицкий должен сидеть в тюрьме, как предатель, если оно вообще когда-нибудь идентифицировало себя, как украинец, а не возглавлять КС.
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27.03.2021 15:00 Відповісти
Он платит оккупантам за комунуслуги, то есть, признает их власть в Крьіму.

https://censor.net/ru/news/3250526/************************************************************************************************

Если бьі Аксенов врал, и по квартире Зели бьли многолетние долги, окупантьі забрали бьі ее.
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27.03.2021 15:07 Відповісти
Я не сторонник Зеленского, и не собираюсь быть его адвокатом, пусть его защищают те, кто за него голосовал.
Почему вы защищаете Тупицкого, он, возможно, не платит ни за недвижимость в оккупированной части Донецкой области, ни в Крыму, ну так освобождение его от налогов, я скорее склонен считать одной из форм благодарности оккупантов за его деятельность, направленную на создание внутренних кризисов в Украине и, в конечном итоге, преследующей цель разрушить украинское государство.
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27.03.2021 15:17 Відповісти
Я не защищаю Тупицкого. Я считаю и пишу, что Зеленский обязан решать проблемьі, в том числе и кадровьіе, законньіми способами.
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27.03.2021 15:24 Відповісти
То что вы отрицаете законность его увольнения, еще не значит, что он был уволен незаконно. Давно не перечитывал Конституцию. но кажется в ней есть 4 предусмотренных случая отстранения от власти - естественная смерть, недееспособность, увольнение по собственному желанию и измена государству.
Это 4-й случай. Может в Конституции не выписано, кто по какому чиновнику устанавливает факт измены, ну так в данном случае Совет Безопасности Украины вполне подходить, ведь не сами же шпионы будут определять, шпионы они, или нет. В КСУ их больше половины, а никто не может быть судьей в собственном деле.
По большому счету, ваши воззвания к законности, это лоббизм, чтобы сохранить должность за завербованным оккупантами врагом. Аппелирование к кому? К прогнившей коррумпированной судебной власти, которого уже давно до того обнаглела, что приобрела привычку постоянно вмешиваться в компетенцию законодательной и исполнительной власти.
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27.03.2021 15:40 Відповісти
И какой орган УЖЕ установил факт изменьі?
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27.03.2021 15:53 Відповісти
Совет Безопасности, это конституционный орган, который устанавливает угрозы национальной безопасности и предпринимает меры, чтобы нейтрализовать их, иначе зачем он нужен.
А судебной цивилизованной системы у нас нет, и не было с 1991 г.
Эта корпоративная замазанная одной грязью контора, несмотря на собранные и установленные факты, предпочитает принимать решения в своих интересах), например такое, как недавнее решение КСУ, что любой чиновник может не доказывать происхождение появившегося у него богатства, так как это нарушает его права, что отбросило наши отношения с демократическими странами в смысле доверия к нашим государственным институтам, на много лет назад.
Я больше не буду с вами полемизировать, ваша активность деструктивна, вы порождаете, в лучшем случае, "полезных идиотов", если отстаиваете право Тупицкого обжаловать свое увольнение через суд, суды у нас ну такие "справедливые", что всему миру на нас нужно равняться, начиная от "ВРП", предлагающей на утверждение судьями одного монстра за другим.
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27.03.2021 16:23 Відповісти
Много слов, мало конкретики.
Совет безопасности установил, что Тупицкий изменник родиньі?

И почему медведчук до сих пор на свободе, если СНБО установил, что он изменник?
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27.03.2021 16:37 Відповісти
Опять слова РОССИЯ никто не употребляет.Презика представитель "СТРАНА АГРЕССОР,ТА СТОРОНА"
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27.03.2021 15:01 Відповісти
говорят, что эти поцы с КСУ хотели забрать дачи в Пуще Водице, там уже построил дом бывший председатель, которого уволили. Поцы начали шантажировать, мы тебе Верховну Раду ты нам дачи, но договаривался то другой, Ермак послал их, в отместку трио вместе с корешками показали фигу кловану (ермаку). И посмотрите, в понедельник выкинут вещи с судейских дач. Политикой у таких и не пахнет. Простой отсос.
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27.03.2021 15:17 Відповісти
говорят, что эти поцы с КСУ хотели забрать дачи в Пуще Водице, там уже построил дом бывший председатель, которого уволили. Поцы начали шантажировать, мы тебе Верховну Раду ты нам дачи, но договаривался то другой, Ермак послал их, в отместку трио вместе с корешками показали фигу кловану (ермаку). И посмотрите, в понедельник выкинут вещи с судейских дач. Политикой у таких и не пахнет. Простой отсос.
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27.03.2021 15:19 Відповісти
Хлопцы с КС вагарят , что им до лампочки указ "зе"
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27.03.2021 19:56 Відповісти
Тупицкий конечно полное г.,кстати, в 19 г. именно зебил лоббировал его на председателя КС,
НО указ зебила это попытка провернуть фарш обратно)))
Нельзя отменить указ о назначении, урод УЖЕ проработал по нему 8 лет---и что теперь? Отменять все решения КС за эти годы???
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28.03.2021 01:01 Відповісти
правильно.
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28.03.2021 02:49 Відповісти
 
 