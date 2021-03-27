Указ Зеленського про звільнення глави КСУ Тупицького - законний і виданий у межах повноважень президента, - Веніславський
Представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський вважає законним рішення Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з посади голови КСУ.
Він пов'язує це з його діями щодо легалізації анексії Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, Веніславський зазначив, що Зеленський діяв у межах виконання рішення РНБО про перегляд всіх указів Януковича, що потенційно загрожують нацбезпеці України.
Зокрема, за словами представника президента, в березні 2014 року Тупицький під час розгляду в КСУ справи про конституційність "кримського референдуму" не підтримав рішення колег-суддів про його незаконність і написав особливу думку.
"З юридичної точки зору, особлива думка є гарантією діяльності судді КСУ, але її зміст, спрямованість відображає цінності та інтереси, моральні орієнтири судді. У цьому випадку Тупицький фактично показав, що він ще з 2014 року стояв на боці країни-агресора", - зазначив Веніславський.
Крім того, глава КСУ, на думку представника президента, незаконно оформив покупку ділянки в Криму, чим сприяв легалізації анексії півострова.
"Все це разом абсолютно дає право казати, що дії пана Тупицького точно суперечать інтересам національної безпеки, територіальної цілісності та національного суверенітету", - сказав він.
Веніславський вважає указ Зеленського про скасування указу Януковича щодо призначення Тупицького і його колеги-судді Олександра Касмініна законним і виданим у межах повноважень президента.
На його думку, з 27 березня поточного року Тупицький втратив повноваження судді і жодного додаткового рішення або підтвердження з боку Великої палати КСУ для цього не потрібно.
Як повідомлялося, в суботу, 27 березня, президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ. Він був призначений у КСУ ще у 2013 році колишнім президентом Віктором Януковичем.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.
26 лютого Зеленський своїм указом усунув главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.
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А от президент має право видавати укази, які НЕ протирічать законам та Конституції України.
И любая глупость будет "законной"
Бачу, як відновлюють на посадах всіх зашкварених суддів януковича. Як судді виконують команди ВАЗеленського -портнова, теж бачу. Бубочка спеціальну судову реформу прийняв, яка робить суди керованими, а відповідно знищує ПРАВОСУДДЯ.
Та ви ж це і вітаєте. Керованість судів.
ЗЫ: А у Клована тоже есть домик там. И?
его нельзя отменить
Шеи себе сломают.
Про це у коментарі https://bykvu.com/ru/ #Буквам сказав юрист Назар Чорний.
"Тут пряме порушення норм статті 149-1 Конституції, яка встановлює підстави та порядок припинення повноважень судді КСУ, вихід за межі повноважень, наданих президенту статтею 106 Конституції, суперечить рішенню КСУ № 2-зп від 23 червня 1997 року", - зазначив він.
Крім того, за його словами, указ фактично суперечить нормам частини 1 статті 58 Конституції України, які регулюють дію нормативно-правових актів у часі.
Вказана норма Конституції України була предметом розгляду Конституційним Судом України, за результатами якого було винесене рішення № 1-рп/99 від 9 лютого 1999 року.
КСУ встановив, що положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
https://censor.net/ru/news/3250526/************************************************************************************************
Если бьі Аксенов врал, и по квартире Зели бьли многолетние долги, окупантьі забрали бьі ее.
Почему вы защищаете Тупицкого, он, возможно, не платит ни за недвижимость в оккупированной части Донецкой области, ни в Крыму, ну так освобождение его от налогов, я скорее склонен считать одной из форм благодарности оккупантов за его деятельность, направленную на создание внутренних кризисов в Украине и, в конечном итоге, преследующей цель разрушить украинское государство.
Это 4-й случай. Может в Конституции не выписано, кто по какому чиновнику устанавливает факт измены, ну так в данном случае Совет Безопасности Украины вполне подходить, ведь не сами же шпионы будут определять, шпионы они, или нет. В КСУ их больше половины, а никто не может быть судьей в собственном деле.
По большому счету, ваши воззвания к законности, это лоббизм, чтобы сохранить должность за завербованным оккупантами врагом. Аппелирование к кому? К прогнившей коррумпированной судебной власти, которого уже давно до того обнаглела, что приобрела привычку постоянно вмешиваться в компетенцию законодательной и исполнительной власти.
А судебной цивилизованной системы у нас нет, и не было с 1991 г.
Эта корпоративная замазанная одной грязью контора, несмотря на собранные и установленные факты, предпочитает принимать решения в своих интересах), например такое, как недавнее решение КСУ, что любой чиновник может не доказывать происхождение появившегося у него богатства, так как это нарушает его права, что отбросило наши отношения с демократическими странами в смысле доверия к нашим государственным институтам, на много лет назад.
Я больше не буду с вами полемизировать, ваша активность деструктивна, вы порождаете, в лучшем случае, "полезных идиотов", если отстаиваете право Тупицкого обжаловать свое увольнение через суд, суды у нас ну такие "справедливые", что всему миру на нас нужно равняться, начиная от "ВРП", предлагающей на утверждение судьями одного монстра за другим.
Совет безопасности установил, что Тупицкий изменник родиньі?
И почему медведчук до сих пор на свободе, если СНБО установил, что он изменник?
НО указ зебила это попытка провернуть фарш обратно)))
Нельзя отменить указ о назначении, урод УЖЕ проработал по нему 8 лет---и что теперь? Отменять все решения КС за эти годы???