Указ Зеленського про звільнення глави КСУ Тупицького - законний і виданий у межах повноважень президента, - Веніславський

Представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський вважає законним рішення Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з посади голови КСУ.

Він пов'язує це з його діями щодо легалізації анексії Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, Веніславський зазначив, що Зеленський діяв у межах виконання рішення РНБО про перегляд всіх указів Януковича, що потенційно загрожують нацбезпеці України.

Зокрема, за словами представника президента, в березні 2014 року Тупицький під час розгляду в КСУ справи про конституційність "кримського референдуму" не підтримав рішення колег-суддів про його незаконність і написав особливу думку.

Читайте також: Зеленський скасував укази 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями КС

"З юридичної точки зору, особлива думка є гарантією діяльності судді КСУ, але її зміст, спрямованість відображає цінності та інтереси, моральні орієнтири судді. У цьому випадку Тупицький фактично показав, що він ще з 2014 року стояв на боці країни-агресора", - зазначив Веніславський.

Крім того, глава КСУ, на думку представника президента, незаконно оформив покупку ділянки в Криму, чим сприяв легалізації анексії півострова.

"Все це разом абсолютно дає право казати, що дії пана Тупицького точно суперечать інтересам національної безпеки, територіальної цілісності та національного суверенітету", - сказав він.

Читайте також: Верховний Суд 13 квітня розгляне позов Тупицького до Зеленського про відсторонення від посади судді КС

Веніславський вважає указ Зеленського про скасування указу Януковича щодо призначення Тупицького і його колеги-судді Олександра Касмініна законним і виданим у межах повноважень президента.

На його думку, з 27 березня поточного року Тупицький втратив повноваження судді і жодного додаткового рішення або підтвердження з боку Великої палати КСУ для цього не потрібно.

Як повідомлялося, в суботу, 27 березня, президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ. Він був призначений у КСУ ще у 2013 році колишнім президентом Віктором Януковичем.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом усунув главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.