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Новини Агресія Росії проти України
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Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Сергій Барнич загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині

У п'ятницю, 26 березня, у районі населеного пункту Шуми Торецької міської ради Донецької області унаслідок мінометного обстрілу позицій ЗСУ з боку найманців РФ загинув Сергій Михайлович Барнич, 1974 року народження, житель міста Калуш Івано-Франківської області, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє голова Калуської міської об'єднаної територіальної громади Андрій Найда.

"Вічна пам'ять нашому Герою, калушанину Сергію Барничу! Мої щирі співчуття родині", - сказано в повідомленні.

Також про загибель Сергія Барнича повідомляє голова спілки ветеранів АТО області Олександр Соколовський.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

Дивіться також: Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Максим Абрамович, 1994 року народження, загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині. ФОТО

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) унаслідок ворожого обстрілу загинули чотири українські військовослужбовці, а ще два зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені Мінськими угодами.

Автор: 

втрати (4399) Ян Осока (1495) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+22
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашинським окупантам на нашій землі 😡
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27.03.2021 13:17
+17
Низький уклін і подяка тобі, ВОЇНЕ!!! Сумую разом з рідними Героя!
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27.03.2021 13:46
+16
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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27.03.2021 13:41
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Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашинським окупантам на нашій землі 😡
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27.03.2021 13:17 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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27.03.2021 13:41 Відповісти
Низький уклін і подяка тобі, ВОЇНЕ!!! Сумую разом з рідними Героя!
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27.03.2021 13:46 Відповісти
Героям Слава..(
......
зеля, это именно тЫ по нашим бойцам стреляешь, связав их по рукам и ногам постельными женералями и своими дебильно-предательскими приказами уклониста-рецидивиста..
твоё персональное кладбище растёт в турборежиме, именно ты - презЕдент-смерть....ка
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27.03.2021 13:52 Відповісти
Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Сергій Барнич загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині - Цензор.НЕТ 4221Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Сергій Барнич загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині - Цензор.НЕТ 2683

Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Сергій Барнич загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині - Цензор.НЕТ 4127

....
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27.03.2021 14:16 Відповісти
І де реакція Головнокомандуючого згідно Конституції, а не "янелоха"?
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27.03.2021 15:34 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину герою ....

Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Сергій Барнич загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині - Цензор.НЕТ 4282
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27.03.2021 17:15 Відповісти
Вічна Слава і Царство небесне всім захистникам України. Смерть москвофашистським загарбникам.Москва має бути спалена.
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27.03.2021 19:28 Відповісти
..так а как же там..???- в никакой блиндаж-щель приход, или шо..???- юра, расскажи пошире...
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27.03.2021 20:59 Відповісти
Герої не вмирають
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27.03.2021 22:56 Відповісти
 
 