Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Сергій Барнич загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині
У п'ятницю, 26 березня, у районі населеного пункту Шуми Торецької міської ради Донецької області унаслідок мінометного обстрілу позицій ЗСУ з боку найманців РФ загинув Сергій Михайлович Барнич, 1974 року народження, житель міста Калуш Івано-Франківської області, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє голова Калуської міської об'єднаної територіальної громади Андрій Найда.
"Вічна пам'ять нашому Герою, калушанину Сергію Барничу! Мої щирі співчуття родині", - сказано в повідомленні.
Також про загибель Сергія Барнича повідомляє голова спілки ветеранів АТО області Олександр Соколовський.
Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) унаслідок ворожого обстрілу загинули чотири українські військовослужбовці, а ще два зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені Мінськими угодами.
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Смерть рашинським окупантам на нашій землі 😡
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зеля, это именно тЫ по нашим бойцам стреляешь, связав их по рукам и ногам постельными женералями и своими дебильно-предательскими приказами уклониста-рецидивиста..
твоё персональное кладбище растёт в турборежиме, именно ты - презЕдент-смерть....ка
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