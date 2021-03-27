Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Сергій Барнич загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині

У п'ятницю, 26 березня, у районі населеного пункту Шуми Торецької міської ради Донецької області унаслідок мінометного обстрілу позицій ЗСУ з боку найманців РФ загинув Сергій Михайлович Барнич, 1974 року народження, житель міста Калуш Івано-Франківської області, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє голова Калуської міської об'єднаної територіальної громади Андрій Найда.

"Вічна пам'ять нашому Герою, калушанину Сергію Барничу! Мої щирі співчуття родині", - сказано в повідомленні.

Також про загибель Сергія Барнича повідомляє голова спілки ветеранів АТО області Олександр Соколовський.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) унаслідок ворожого обстрілу загинули чотири українські військовослужбовці, а ще два зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені Мінськими угодами.