На 26 березня в лікарнях України перебувають 43,5 тисячі пацієнтів із коронавірусом, - Ляшко

На 26 березня в лікарнях України перебувають 43 585 пацієнтів із COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Епідемічна ситуація щодо COVID-19 не дозволяє втрачати жодного дня. Зараз в Україні для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу розгорнуто 74 927 ліжок, із яких 64 143 забезпечено можливістю надання кисневої терапії. Наразі в лікарнях перебуває 43 585 пацієнтів із COVID -19", - зазначив Ляшко.

Він як приклад навів сусідню Польщу, де упродовж двох останніх днів кількість виявлених випадків фіксують на рівні 35000, там для госпіталізації хворих відведено 35 444 ліжка (зайнято 26511).

"Сьогодні провели оперативну нараду з колегами з Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Основне питання - обмін досвідом розгортання і експлуатації мобільного госпіталю вперше в умовах реагування на біологічні загрози. Додатково обговорили зміну дислокації госпіталю, оскільки ситуація з навантаженням на систему охорони здоров'я в Івано Франківський області стабілізувалася", - додав Ляшко.

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