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Новини Коронавірус і карантин
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На 26 березня в лікарнях України перебувають 43,5 тисячі пацієнтів із коронавірусом, - Ляшко

На 26 березня в лікарнях України перебувають 43,5 тисячі пацієнтів із коронавірусом, - Ляшко

На 26 березня в лікарнях України перебувають 43 585 пацієнтів із COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Епідемічна ситуація щодо COVID-19 не дозволяє втрачати жодного дня. Зараз в Україні для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу розгорнуто 74 927 ліжок, із яких 64 143 забезпечено можливістю надання кисневої терапії. Наразі в лікарнях перебуває 43 585 пацієнтів із COVID -19", - зазначив Ляшко.

Він як приклад навів сусідню Польщу, де упродовж двох останніх днів кількість виявлених випадків фіксують  на рівні 35000, там для госпіталізації хворих відведено 35 444 ліжка (зайнято 26511).

"Сьогодні провели оперативну нараду з колегами з Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Основне питання - обмін досвідом розгортання і експлуатації мобільного госпіталю вперше в умовах реагування на біологічні загрози. Додатково обговорили зміну дислокації госпіталю, оскільки ситуація з навантаженням на систему охорони здоров'я в Івано Франківський області стабілізувалася", - додав Ляшко.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 290 осіб, зафіксовано 17 424 нові випадки зараження, 7 124 людей одужало

Автор: 

лікарня (1360) карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Не нужно было Стёпе вакцину везти. Спокойно же всё было. Как привёз, так и рухнуло всё удивительным образом.
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27.03.2021 13:47 Відповісти
Да, бл................. , дайте ему уже героя. Вовику ОСКАРА, может отстанут от народа. Петрухе только Нобеля, не меньше.
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27.03.2021 13:55 Відповісти
чо санитар такой довольный? куртец купил?))
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27.03.2021 13:58 Відповісти
Орден цьому патрійоту!На 26 марта в больницах Украины находится 43,5 тысячи пациентов с коронавирусом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1565
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27.03.2021 14:02 Відповісти
Жопа подробная получилась.
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27.03.2021 14:05 Відповісти
и сколько из новых, тех кто про вакцинировался
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27.03.2021 15:08 Відповісти
26 марта Минск. концерт группы "Руки вверх".

На 26 березня в лікарнях України перебувають 43,5 тисячі пацієнтів із коронавірусом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3763
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28.03.2021 08:37 Відповісти
 
 