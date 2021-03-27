Особи, призначені колишнім президентом у КС, можуть відправлятися на заслужений відпочинок, - Зеленський про Тупицького та Касмініна

За результатами аудиту указів колишнього президента України, проведеного на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони, скасовано укази 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького й Олександра Касмініна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На минулому засіданні РНБО, окрім іншого, було ухвалено рішення щодо аудиту всіх указів президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Йдеться про два укази Януковича - від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовані. Зазначені особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок", - заявив глава держави.

Читайте також: Зеленський скасував укази 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями КС

"Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які упродовж багатьох років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно", – додав він.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анульовано ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.

"Відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове і буде невдовзі опубліковано", - сказав президент.

Читайте також: Указ Зеленського про звільнення глави КСУ Тупицького - законний і виданий у межах повноважень президента, - Веніславський

Також глава держави повідомив про підписання указу про запровадження в дію рішення РНБО, згідно з яким вже у 2021 році буде проведено перевірки всіх суб’єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти та газу, упродовж двох років від моменту отримання відповідних дозволів.

"Рішення РНБО – це не гучні декларації. Кожне слово з них уже має або незабаром матиме реальні, здебільшого неприємні юридичні наслідки для низки фізичних та юридичних осіб", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 27 березня глава держави підписав Указ №124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.