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Новини Конституційна криза
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Особи, призначені колишнім президентом у КС, можуть відправлятися на заслужений відпочинок, - Зеленський про Тупицького та Касмініна

Особи, призначені колишнім президентом у КС, можуть відправлятися на заслужений відпочинок, - Зеленський про Тупицького та Касмініна

За результатами аудиту указів колишнього президента України, проведеного на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони, скасовано укази 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького й Олександра Касмініна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На минулому засіданні РНБО, окрім іншого, було ухвалено рішення щодо аудиту всіх указів президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Йдеться про два укази Януковича - від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовані. Зазначені особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок", - заявив глава держави.

Читайте також: Зеленський скасував укази 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями КС

"Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які упродовж багатьох років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно", – додав він.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анульовано ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.

"Відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове і буде невдовзі опубліковано", - сказав президент.

Читайте також: Указ Зеленського про звільнення глави КСУ Тупицького - законний і виданий у межах повноважень президента, - Веніславський

Також глава держави повідомив про підписання указу про запровадження в дію рішення РНБО, згідно з яким вже у 2021 році буде проведено перевірки всіх суб’єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти та газу, упродовж двох років від моменту отримання відповідних дозволів.

"Рішення РНБО – це не гучні декларації. Кожне слово з них уже має або незабаром матиме реальні, здебільшого неприємні юридичні наслідки для низки фізичних та юридичних осіб", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 27 березня глава держави підписав Указ №124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента  2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) КС (1427) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+32
а решения КС - тоже в утиль?)) особенно решение о выборах в ВР летом 2019..
Т.о. выборы ВР летом 2019 автоматически становятся незаконными.. но шмаркля об этом не подумал
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27.03.2021 14:41
+26
они ж вместе "пороха валили".
Вместе со стерненком семенченком и другими зебилами. Но шото пошло не так)
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27.03.2021 14:52
+25
Тупіцкій призначений у КС у травні 2013.. При янику... Головою КС став при зєлі.
Касмінін призначений у КС у вересні 2013... При янику..

Зєля, сонечко... Щось ти плутаєш.
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27.03.2021 14:43
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Вони вже так реформували ВС, що той, запросто, виконає яку завгодно забаганку "велічайшего", по команді портнова.
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27.03.2021 15:03 Відповісти
А он их не уволили. Своим указом он представил дело так, что они и не назначались, т.е. все решения КС после этого - недействительны. Игрушку нашел себе - СНБО, забавку, так весело и прикольно; играется, как дитё неразумное со спичками.
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27.03.2021 15:12 Відповісти
с пєнсієй 100к.
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27.03.2021 15:00 Відповісти
особи, що пропонували просто пєрєстать стрєлять, можуть відправлятись на заслужений хер
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27.03.2021 15:00 Відповісти
Бубочка, ради тебе тупицький знищив закон про декларування, а ти його "поматросіл і бросІл".
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27.03.2021 15:01 Відповісти
«Заслуженный» отдых
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27.03.2021 15:04 Відповісти
Это какой-то ералаш.
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27.03.2021 15:04 Відповісти
Сипатый обсер втихаря подрачивает на фото пороха.
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27.03.2021 15:06 Відповісти
Но кино скоро выйдет.
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27.03.2021 15:07 Відповісти
Особи, призначені колишнім президентом у КС, можуть відправлятися на заслужений відпочинок, - Зеленський про Тупицького та Касмініна - Цензор.НЕТ 3042
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27.03.2021 15:08 Відповісти
Вава збирається заглянути в очі ху*лу.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за гибели четырех украинских военных на Донбассе 26 марта.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Насколько я знаю, такие планы есть", - сказал он.
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27.03.2021 15:19 Відповісти
А це буде зовсім не око!
Хоча як почути! Дуже схоже.
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27.03.2021 16:07 Відповісти
Ну він же і не суддя а голова кс,чи це голосування також відмінили?
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27.03.2021 15:23 Відповісти
Так обтекаемо сказал "предыдущим президентом", чтоб зебилы подумали, что этого упыря Порощенко назначил. Так бы прямо и сказал: "назначен в КС при Януковиче, главой КС стал при мне".
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27.03.2021 15:32 Відповісти
Не хочу бросаться громкими словами,но тот кто запустит в Украине вменяемую судебную реформу,и разгребёт эту авгиеву конюшню, впишет своё имя золотыми буквами в историю Украины
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27.03.2021 15:38 Відповісти
В удивительное время мы живём. Теперь работника можно будет уволить просто отменив приказ о его принятии на работу. Генералы, угробившие солдат, дабы не нести никакой ответственности, будут просто отменять свои приказы приведшие к потерям. Ну и т.д., весело будет.
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27.03.2021 15:40 Відповісти
Не вали все в одну кучу
Это признак направить все по ложному пути и очернить хорошее
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28.03.2021 10:22 Відповісти
Что хорошее? Правовой нигилизм? Узурпация власти?
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28.03.2021 10:27 Відповісти
Хто ми такі, щоб оцінювати накази юриста за освітою та взагалі гарного хлопця обраного 73% наріду та до того ж єврея?
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28.03.2021 12:07 Відповісти
Нащо тепер пожиттєво тримати і оплачувати цей конституційний суд, якщо судді будуть вважати все що скаже президент конституційним, бо інакше той відмінить укази про їх призначення?
Ми прийшли до того, що все що хоче президент - все конституційно, а інше ні.

Вітаю Зеленського с черговим злочином - узурпацією влади.
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27.03.2021 15:50 Відповісти
Этоо он назначеннного Шапкокрадом в КС и назначенного лично им председателя КС имееет вввиду?
Сделал дело - гуляй!
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27.03.2021 16:04 Відповісти
Софистика, сер.
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27.03.2021 17:56 Відповісти
Який заслужений відпочинок? Хіба що на нарах.
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27.03.2021 16:10 Відповісти
Они должны отправляться на заслуженный срок на нары!
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27.03.2021 16:11 Відповісти
Это какой низкий уровень нынешней власти
По их логике выходит если кто то устроился на работу , а при устройстве на работу кроме заявления того кто устраивается на его основание работадатель делает приказ на прием
Выходит чтобы его уволить достаточно приказ на отмену приказа о приеме на работу
Зебилоиды вы такие же тупые как и осёл за которого вы голосовали
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27.03.2021 16:56 Відповісти
сірОжа, якщо буде доведено,що той, хто тебе назначав був злочинцем та зловживав своїми повноваженнями, то переглянуть всі накази такого злочинця, навіть не сумнівайся. І це вірно.
Проти Овоча, що узурпував владу та "суддів" КСУ, що цей злочин не помітили та освятили, потрібно відкривати негайно справи, якщо вони ще не відкритті. Потрібно негайно повернути відповідальність для суддів за незаконні рішення, відповільність, що була скасована вже при шмарклі...
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27.03.2021 17:07 Відповісти
Навіть з урахуванням того, що яник був та є злочинцем та покидьком, це не може бути підставою для відміни заднім числом указу президента, якщо сам указ був підписан з дотриманням процедури та закону
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27.03.2021 18:07 Відповісти
Если бы у тебя , как и у зели был бы ум то вы читали бы конституцию Украины , а там черному по белому написано за что можно уволить судью КС
Это выходит если тебя вор принял на работу , то новому руководителю достаточно отменить его приказ о твоём принятие на работу не учитывая нормы КЗоТ ,ну ты и телепень
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27.03.2021 18:36 Відповісти
сірОжа, а хіба це єдине, за що потрібно дати копняка цій сволоті, що фактично займається підривною роботою проти України?
А як бути з конфліктом інтересів? Ця ж гнида розглядала справу і винесла по ній вирок, хоча повинна була взяти сомовідвод, бо була зацікавлена в недекларуванні своїх кримських статків та приховувала фактично признання ним анексії Криму та співробітництво з окупаційною владою...

Тщательнее надо, сирОжа...))
.
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28.03.2021 00:02 Відповісти
о твоем принятиИ...

не тужься,сирОжа, правильно "о твоём приёме на работу" .
Учи лучше рюзьге Езыка... приём, студент, приём. Я на связи)
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28.03.2021 00:06 Відповісти
не треба апелювати до знання мови коли аргументація по темі слабка
Те, що робить клоун (маючи при цьому диплом юриста!) - це повне правове безглуздя
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28.03.2021 12:11 Відповісти
Блестящая отповедь, уважаемый пан Цфайер:
аргументированно, кратко и стилистически ярко.

Очень системный, логически безупречный правовой подход к сложной проблеме. Респект.
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28.03.2021 08:50 Відповісти
Дякую)


Ваша панi Мора.)
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28.03.2021 15:18 Відповісти
Принимаю к сведению, шановна пани Мора:
Вы, наверное, юрист по образованию, у Вас очень ясные и логичные рассуждения в правовых вопросах.
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29.03.2021 23:05 Відповісти
економІзд)
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29.03.2021 23:30 Відповісти
Экономическое образование тоже очень хорошо формирует здравое, системно-прикладное мышление:
даже два предмета, таких, как история экономических учений и экономическая статистика полностью очищают мышление от дурных завиральных теорий типа коммунистического примитивно-вульгарноо бреда о "неизбежности" отмирания частной собственности...
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29.03.2021 23:44 Відповісти
Примате на работу человека который будет вам ставить палки в вашей работе и носите его на руках
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28.03.2021 10:23 Відповісти
Точно, что отдых для них «заслуженный»? Подрывали за взятки независимость государства - и заслужили этим отдых?
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27.03.2021 16:58 Відповісти
Для них відпочинок повинен бути з кайлом на Жовтих Водах.
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27.03.2021 17:08 Відповісти
Особи, призначені колишнім президентом у КС, можуть відправлятися на заслужений відпочинок, - Зеленський про Тупицького та Касмініна - Цензор.НЕТ 6229
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27.03.2021 17:42 Відповісти
Помер мертвонародженним.
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27.03.2021 17:58 Відповісти
а зарплату повертати
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27.03.2021 17:56 Відповісти
їм ще виплатять по декілька мільйонів.
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27.03.2021 18:34 Відповісти
Уверена ?
Или это так обычный треп ?
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28.03.2021 10:25 Відповісти
https://censor.net/ru/blogs/3255978/ofs_zlochinnih_rshen
Склад злочину завершений. Ст. 109 ККУ: "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Частина перша. Санкція - позбавлення волі строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Конституційний лад, закріплений в Конституції України, передбачає, зокрема, вичерпний перелік підстав для припинення повноважень та звільнення з посади суддів Конституційного суду України. Цей перелік закріплений у статті 149 прим. Основного закону і в ньому - навіть за всієї креативності "95 кварталу" - не знайдеш тих, які зазначені в Указі Президента №124/2021 від 27 березня 2021 року.
Не знаю, який невіглас порадив Президентові скоритатися сумнівним прецедетом часів Ющенка, коли третій Президент України звільняв у такий спосіб з посади судді Конституційного суду Сюзанну Станік. Навіть далекого 2008 року суди визнали таке звільнення незаконним. Але від того часу радикально змінився порядок призначення та звільнення з посади суддів КСУ. І від часу набрання чинності змінами до Конституції України щодо правосуддя 30 вересня 2016 року, жоден державний орган, окрім самого КСУ, не має повноважень припиняти, зупиняти повноваження чи звільняти з посади суддів КСУ.
Мимоволі пригадуються образ Тарковського-старшого: "сумасшедший с бритвою в руке". Заберіть бритву указів у божевільного президента. Бо він завершить у в'язниці, як і його герой Голобородько. А Україна розвалиться ще за каденції цього недонаполеона...
Геннадий Друзденко
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27.03.2021 18:31 Відповісти
зелох себе срок накручивает
и у зеленых вроде уже были ситуации что кого-то незаконно назначили, а потом такие снять не имеем права...
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27.03.2021 19:49 Відповісти
Бывший замглавы Центризбиркома Андрей Магера пишет у себя в Facebook, у него лично никогда не было никаких иллюзий относительно судей ВСУ Тупицкого и Касминина, их профессионального уровня «как конституционалистов», а также относительно их моральных качеств. Но, уничтожая даже такой Конституционный Суд, уничтожается государство и его институты, устраняются последние предохранители от искушения реализации волюнтаризма и установления диктатуры в нашей стране. Это важно понимать, в первую очередь, самому президенту Зеленскому, который подписал сегодня такой фатальный указ, не подумав толком, к чему это может привести.
Магера подчеркивает, особенно опасно это в государстве, в котором в условиях смешанной формы государственного правления партия президента имеет абсолютное большинство мандатов в парламенте. «Я уже даже молчу о том, что 6 лет Украина находится в фактическом состоянии войны с агрессором, а риски дезинтеграции в данный момент времени остаются значительными...», - написал Андрей Магера.
Он добавляет, поэтому, делая поспешные выводы на первом этапе не надо забывать, что после этого наступает второй, третий и четвертый этапы. Иногда с необратимыми последствиями. Потому роль полезных идиотов - часто неблагодарная и почти всегда бесперспективна.
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28.03.2021 00:41 Відповісти
Ющ уже проделывал подобное, но во всех судах этот указ ( с лучшим обоснованием) признан незаконным.
Все, чего хочет зеленский---иметь большинство в КС и поменять Конституцию под кацапские хотелки!
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28.03.2021 00:43 Відповісти
всё правильно.
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28.03.2021 02:46 Відповісти
ВО, теперь у вавки там будет своё карманное большинство которое уже точно рассмотрим конституционность того или иного решения по приватбанку в нудную сторону, больше палки в колеса никто не поставит!!! Сейчас любую протаскиваемую муйню для олигархов можно завернуть в газету с текстом "предыдущий президент, пятый президент итд" и быдло будет ликовать
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28.03.2021 02:47 Відповісти
Доречі, усе це поки що буря у стакані
До сих пір укази Януковича про призначення Тупицького та Касмініна - ЧИННІ!
Див.
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256/2013#Text Указ Президента України Про призначення О. Тупицького суддею Конституційного Суду України
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/513/2013#Text Указ Президента України Про призначення О. Касмініна суддею Конституційного Суду України
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29.03.2021 23:38 Відповісти
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