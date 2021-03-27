Особи, призначені колишнім президентом у КС, можуть відправлятися на заслужений відпочинок, - Зеленський про Тупицького та Касмініна
За результатами аудиту указів колишнього президента України, проведеного на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони, скасовано укази 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького й Олександра Касмініна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"На минулому засіданні РНБО, окрім іншого, було ухвалено рішення щодо аудиту всіх указів президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Йдеться про два укази Януковича - від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовані. Зазначені особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок", - заявив глава держави.
"Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які упродовж багатьох років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно", – додав він.
Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анульовано ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.
"Відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове і буде невдовзі опубліковано", - сказав президент.
Також глава держави повідомив про підписання указу про запровадження в дію рішення РНБО, згідно з яким вже у 2021 році буде проведено перевірки всіх суб’єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти та газу, упродовж двох років від моменту отримання відповідних дозволів.
"Рішення РНБО – це не гучні декларації. Кожне слово з них уже має або незабаром матиме реальні, здебільшого неприємні юридичні наслідки для низки фізичних та юридичних осіб", – наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 27 березня глава держави підписав Указ №124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за гибели четырех украинских военных на Донбассе 26 марта.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Насколько я знаю, такие планы есть", - сказал он.
Хоча як почути! Дуже схоже.
Это признак направить все по ложному пути и очернить хорошее
Ми прийшли до того, що все що хоче президент - все конституційно, а інше ні.
Вітаю Зеленського с черговим злочином - узурпацією влади.
Сделал дело - гуляй!
По их логике выходит если кто то устроился на работу , а при устройстве на работу кроме заявления того кто устраивается на его основание работадатель делает приказ на прием
Выходит чтобы его уволить достаточно приказ на отмену приказа о приеме на работу
Зебилоиды вы такие же тупые как и осёл за которого вы голосовали
Проти Овоча, що узурпував владу та "суддів" КСУ, що цей злочин не помітили та освятили, потрібно відкривати негайно справи, якщо вони ще не відкритті. Потрібно негайно повернути відповідальність для суддів за незаконні рішення, відповільність, що була скасована вже при шмарклі...
Это выходит если тебя вор принял на работу , то новому руководителю достаточно отменить его приказ о твоём принятие на работу не учитывая нормы КЗоТ ,ну ты и телепень
А як бути з конфліктом інтересів? Ця ж гнида розглядала справу і винесла по ній вирок, хоча повинна була взяти сомовідвод, бо була зацікавлена в недекларуванні своїх кримських статків та приховувала фактично признання ним анексії Криму та співробітництво з окупаційною владою...
Тщательнее надо, сирОжа...))
.
не тужься,сирОжа, правильно "о твоём приёме на работу" .
Учи лучше рюзьге Езыка... приём, студент, приём. Я на связи)
Те, що робить клоун (маючи при цьому диплом юриста!) - це повне правове безглуздя
аргументированно, кратко и стилистически ярко.
Очень системный, логически безупречный правовой подход к сложной проблеме. Респект.
Ваша панi Мора.)
Вы, наверное, юрист по образованию, у Вас очень ясные и логичные рассуждения в правовых вопросах.
даже два предмета, таких, как история экономических учений и экономическая статистика полностью очищают мышление от дурных завиральных теорий типа коммунистического примитивно-вульгарноо бреда о "неизбежности" отмирания частной собственности...
Или это так обычный треп ?
Склад злочину завершений. Ст. 109 ККУ: "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Частина перша. Санкція - позбавлення волі строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Конституційний лад, закріплений в Конституції України, передбачає, зокрема, вичерпний перелік підстав для припинення повноважень та звільнення з посади суддів Конституційного суду України. Цей перелік закріплений у статті 149 прим. Основного закону і в ньому - навіть за всієї креативності "95 кварталу" - не знайдеш тих, які зазначені в Указі Президента №124/2021 від 27 березня 2021 року.
Не знаю, який невіглас порадив Президентові скоритатися сумнівним прецедетом часів Ющенка, коли третій Президент України звільняв у такий спосіб з посади судді Конституційного суду Сюзанну Станік. Навіть далекого 2008 року суди визнали таке звільнення незаконним. Але від того часу радикально змінився порядок призначення та звільнення з посади суддів КСУ. І від часу набрання чинності змінами до Конституції України щодо правосуддя 30 вересня 2016 року, жоден державний орган, окрім самого КСУ, не має повноважень припиняти, зупиняти повноваження чи звільняти з посади суддів КСУ.
Мимоволі пригадуються образ Тарковського-старшого: "сумасшедший с бритвою в руке". Заберіть бритву указів у божевільного президента. Бо він завершить у в'язниці, як і його герой Голобородько. А Україна розвалиться ще за каденції цього недонаполеона...
Геннадий Друзденко
и у зеленых вроде уже были ситуации что кого-то незаконно назначили, а потом такие снять не имеем права...
Магера подчеркивает, особенно опасно это в государстве, в котором в условиях смешанной формы государственного правления партия президента имеет абсолютное большинство мандатов в парламенте. «Я уже даже молчу о том, что 6 лет Украина находится в фактическом состоянии войны с агрессором, а риски дезинтеграции в данный момент времени остаются значительными...», - написал Андрей Магера.
Он добавляет, поэтому, делая поспешные выводы на первом этапе не надо забывать, что после этого наступает второй, третий и четвертый этапы. Иногда с необратимыми последствиями. Потому роль полезных идиотов - часто неблагодарная и почти всегда бесперспективна.
Все, чего хочет зеленский---иметь большинство в КС и поменять Конституцию под кацапские хотелки!
До сих пір укази Януковича про призначення Тупицького та Касмініна - ЧИННІ!
Див.
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256/2013#Text Указ Президента України Про призначення О. Тупицького суддею Конституційного Суду України
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/513/2013#Text Указ Президента України Про призначення О. Касмініна суддею Конституційного Суду України