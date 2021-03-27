Польща запровадила санкції проти двох своїх суден за участь у будівництві "Північного потоку-2"
Уряд Польщі почав застосовувати санкції проти судів, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Гжегож Вітковський.
До санкційного списку потрапили два судна - Krebs Geo і Krebs Jet. Обидва судна зареєстровано в Морській палаті міста Гданськ.
Вітковський вважає, що об'єкти належать судновласнику з Німеччини, попри те, що ходять під польським прапором. Він додав, що судна останнім часом активізували свою роботу над "Північним потоком-2".
"Ми вирішили почати процедуру зняття з реєстрації з польського прапора. Щоб Польща не мала жодного стосунку до цих двох суден", - сказав Вітковський.
Він також додав, що всі представлені спецслужбами документи вже вивчено, тому проблем зі скасуванням реєстрації в Морський палаті не має бути.
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Не "судів" а "суден".
а от що зробили наші посадовці? та нічого