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Польща запровадила санкції проти двох своїх суден за участь у будівництві "Північного потоку-2"

Польща запровадила санкції проти двох своїх суден за участь у будівництві

Уряд Польщі почав застосовувати санкції проти судів, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Гжегож Вітковський.

До санкційного списку потрапили два судна - Krebs Geo і Krebs Jet. Обидва судна зареєстровано в Морській палаті міста Гданськ.

Вітковський вважає, що об'єкти належать судновласнику з Німеччини, попри те, що ходять під польським прапором. Він додав, що судна останнім часом активізували свою роботу над "Північним потоком-2".

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"Ми вирішили почати процедуру зняття з реєстрації з польського прапора. Щоб Польща не мала жодного стосунку до цих двох суден", - сказав Вітковський.

Він також додав, що всі представлені спецслужбами документи вже вивчено, тому проблем зі скасуванням реєстрації в Морський палаті не має бути.

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Польща (8508) санкції (11844) Північний потік (2464)


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Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8616Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 765
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27.03.2021 15:11
+8
Не смерди, кацапсина дырявая
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27.03.2021 15:38
+7
Козломордые боты слетелись как мухи на говно
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27.03.2021 15:40
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Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8616Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 765
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27.03.2021 15:11 Відповісти
Польша сильная, но легкая...не забороть ей могучую коцапо-германьскую трубу...
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27.03.2021 15:19 Відповісти
против двух своих судов ? ... где анимашка с придурком шизеющим над "денди" ?
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27.03.2021 15:20 Відповісти
Proton Energy Group SA приняла решение прекратить сотрудничество и прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. таксисты напряглись,а посевная может не начаться.
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27.03.2021 15:24 Відповісти
Не смерди, кацапсина дырявая
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27.03.2021 15:38 Відповісти
А ещё на два польских судна, участвовавших в возведении Крымского Моста, Польша санкции ввести не желает? А почему??? Просто интересно, как члену экипажа одного из этих судов.
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27.03.2021 15:24 Відповісти
Кстати, а против Вас не ввели санкции? Ведь Вы в открытую признавались, что участвовали в строительстве Керченского моста.
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27.03.2021 15:34 Відповісти
Именно! Немедленно после прибытия с этой стройки, 01.10.2016. Открыто, вот тут, заявил об этом. У меня тогда даже две бумаги были, в подлиннике, не в копиях. Мог предъявить. Никому это не было интересно.
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27.03.2021 15:38 Відповісти
Как никому? Обратитесь в Кремль, вероятно какая-то медаль там ждёт своего героя.
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27.03.2021 15:40 Відповісти
В Кремль??? А за что мне там медаль дадут? За то, что я давно выбросил эти бумаги? Или за то, что реально отбыл на этой стройке 2 месяца?
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27.03.2021 15:41 Відповісти
Есть люди, которые строят мосты. А есть люди, которые строят заборы. Увы...
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27.03.2021 15:40 Відповісти
Хорошо если строят хотя бы заборы, но где они? Эти люди.
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27.03.2021 15:42 Відповісти
Росія подекуди схожа на розвалюху. Чому ви там не будуєте ?
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27.03.2021 16:54 Відповісти
Милая и интересная Ксюша, мосты и прочая инфраструктура строятся по всей России. Конечно, проблем ещё очень много.
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27.03.2021 17:10 Відповісти
Ну и как Вам? Понравилось участвовать в строительстве Крымского Моста?
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27.03.2021 15:41 Відповісти
Честно? Отвечу честно: очень! Я, ни разу в своей жизни морской, не видел ТАКОЙ ОТМЕННОЙ организации работ! Я даже подумал тогда что Роттенберг это- немец, а не еврей. Всё было организовано по-минутам! Это- в море таки! Отход/подход судов к борту моего судна- по расписанию! Строжайщему!
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27.03.2021 15:44 Відповісти
Спасибо. Это современная Россия.
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27.03.2021 16:13 Відповісти
Польща запровадила санкції проти двох своїх судів за участь у будівництві "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9461
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27.03.2021 18:43 Відповісти
Мне совершенно наплевать о гордости ихних пенсионеров, по-чесноку. Я, как только появился в Украине, честно описал вот тут, на Цензоре, что я там, на стройке- увидел. И порекомендовал не верить всяким пропагандонам, которые верещали о том, что мост не построят или разрушиться сразу, если таки построят. Я видел грандиозность этой стройки собственными глазами. И говорил чистую правду.
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27.03.2021 19:09 Відповісти
404 без флага и гимна по спортсоревнованиям таскается, маша
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27.03.2021 21:59 Відповісти
Это вроде в Николаеве вашем трамплин, разве не так?
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28.03.2021 13:01 Відповісти
Jeszcze Polska nie zginela!
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27.03.2021 15:31 Відповісти
Кацап в стойло!!!
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27.03.2021 15:37 Відповісти
Поляки это имперцы-неудачники. Хотя всё складывалось зашибись, они умудрились слить свою империю кацапам и немцам.
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27.03.2021 15:39 Відповісти
Трон притащили рюсские, но для своей немецкой императрицы.
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27.03.2021 15:43 Відповісти
Козломордые боты слетелись как мухи на говно
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27.03.2021 15:40 Відповісти
В основном эти шлюхи слетаются на тему Байден/***** ! Под прокси Американских, Канадских и Украинских флажков.
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27.03.2021 15:43 Відповісти
Так своих ua-комментаторов повыганяли...
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27.03.2021 15:43 Відповісти
Не "судів", а суден!
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27.03.2021 15:54 Відповісти
Так проти судів чи суДЕН ???
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27.03.2021 15:58 Відповісти
нічого собі, уже суди будують трубопроводи. до чого прогрес дійшов
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27.03.2021 16:02 Відповісти
Столько времени прошло, а они только сейчас это сделали? Тупо...
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27.03.2021 16:12 Відповісти
Що за розумники пишуть для цього видання???
Не "судів" а "суден".
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27.03.2021 16:20 Відповісти
Проти "судів" чи суден? ))
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27.03.2021 17:23 Відповісти
Пане, Юрію, коли вже зробите видання українським за замовчуванням?!! Ну, що це за "судів"?!!
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27.03.2021 17:24 Відповісти
Я ще думаю, що за дивний заголовок. Коли йдеться про судна, то родовий відмінок множини - "суден", а не "судів".
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27.03.2021 17:56 Відповісти
полякам респект
а от що зробили наші посадовці? та нічого
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28.03.2021 09:23 Відповісти
 
 