Польща запровадила санкції проти двох своїх суден за участь у будівництві "Північного потоку-2"

Уряд Польщі почав застосовувати санкції проти судів, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Гжегож Вітковський.

До санкційного списку потрапили два судна - Krebs Geo і Krebs Jet. Обидва судна зареєстровано в Морській палаті міста Гданськ.

Вітковський вважає, що об'єкти належать судновласнику з Німеччини, попри те, що ходять під польським прапором. Він додав, що судна останнім часом активізували свою роботу над "Північним потоком-2".

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"Ми вирішили почати процедуру зняття з реєстрації з польського прапора. Щоб Польща не мала жодного стосунку до цих двох суден", - сказав Вітковський.

Він також додав, що всі представлені спецслужбами документи вже вивчено, тому проблем зі скасуванням реєстрації в Морський палаті не має бути.

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