У Міноборони розповіли про стан поранених під Шумами бійців, яких доставили у госпіталь Харкова

Двох поранених біля населеного пункту Шуми військовослужбовців доставили в госпіталь Харкова, їх стан медики називають важким і середньої тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник регіонального відділу інформагентства Міноборони ArmiaInform в Харківській області Віталій Саранцев.

"До приймального відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону було доставлено двох військовослужбовців у середньому та важкому стані. Обидва пацієнти мають осколкові та кульові поранення", - повідомив Саранцев.

За його інформацією зі шпиталю, військовослужбовцям додатково проведено обстеження на комп’ютерному томографі, наразі визначене подальше лікування. Обом пораненим була надана вчасна та якісна медична допомога ще до етапу евакуації з району ООС. У Харкові їм надається уся необхідна кваліфікована допомога.

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Як повідомлялося, 26 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".