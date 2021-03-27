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Новини Агресія Росії проти України
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У Міноборони розповіли про стан поранених під Шумами бійців, яких доставили у госпіталь Харкова

У Міноборони розповіли про стан поранених під Шумами бійців, яких доставили у госпіталь Харкова

Двох поранених біля населеного пункту Шуми військовослужбовців доставили в госпіталь Харкова, їх стан медики називають важким і середньої тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник регіонального відділу інформагентства Міноборони ArmiaInform в Харківській області Віталій Саранцев.

"До приймального відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону було доставлено двох військовослужбовців у середньому та важкому стані. Обидва пацієнти мають осколкові та кульові поранення", - повідомив Саранцев.

За його інформацією зі шпиталю, військовослужбовцям додатково проведено обстеження на комп’ютерному томографі, наразі визначене подальше лікування. Обом пораненим була надана вчасна та якісна медична допомога ще до етапу евакуації з району ООС. У Харкові їм надається уся необхідна кваліфікована допомога.

Також читайте: Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Максим Абрамович, 1994 року народження, загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині. ФОТО

Як повідомлялося, 26 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

поранення (2804) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+18
зате наше зведення налічило тільки п'ять стандартних обстрілів.
війни немає - як і хотіли виборці зеленського.
аби не Петя.
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27.03.2021 15:28
+13
На фронте, не имея права стрелять в ответ, патриоты гибнут. В тылу, за нелояльность к власти, их сажают. Если Россия пойдет в наступление, то кто и с каким духом будет после всего этого защищать страну?В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова - Цензор.НЕТ 9496 Геращенко?В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова - Цензор.НЕТ 9496
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27.03.2021 15:32
+10
В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова - Цензор.НЕТ 3165
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27.03.2021 15:33
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В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова - Цензор.НЕТ 3165
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27.03.2021 15:33 Відповісти
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/v-obse-narahuvali-500-obstriliv-na-donbasi-za-dobu.htm Війна на Донбасі: в ОБСЄ нарахували 500 обстрілів на Донбасі за добу
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27.03.2021 15:24 Відповісти
зате наше зведення налічило тільки п'ять стандартних обстрілів.
війни немає - як і хотіли виборці зеленського.
аби не Петя.
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27.03.2021 15:28 Відповісти
У Міноборони розповіли про стан поранених під Шумами бійців, яких доставили у госпіталь Харкова - Цензор.НЕТ 4629
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27.03.2021 22:06 Відповісти
https://twitter.com/turkmendagz
https://twitter.com/turkmendagz

Абдалла за Свободу Навальному

@turkmendagz

·https://twitter.com/turkmendagz/status/1375674572272496640 8 год

Через пять лет на границах России будет стоять не НАТО, а хорошо вооруженная и оснащённая по стандартам НАТО хорошо мотивированная армия Украины. Финансировать её кстати тоже будет НАТО. Запомните этот твитт. Вот это многоходовочка, а не дебильные потуги Вовки Ботоксного.
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27.03.2021 15:27 Відповісти
так хто ту армію профінансує? барига вже не краде - нікому її забезпечувати
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27.03.2021 18:47 Відповісти
На фронте, не имея права стрелять в ответ, патриоты гибнут. В тылу, за нелояльность к власти, их сажают. Если Россия пойдет в наступление, то кто и с каким духом будет после всего этого защищать страну?В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова - Цензор.НЕТ 9496 Геращенко?В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова - Цензор.НЕТ 9496
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27.03.2021 15:32 Відповісти
Агент ФСБ Дерьмак с гринпоцем и сейчас свою страну защищают. Не думайте что эта страна Украина.
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27.03.2021 20:00 Відповісти
Як там начальник штабу? -Парєшал все на фронті? Яка відповідь Франції і Великобританії?!
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27.03.2021 15:34 Відповісти
Он пишет письмо в лигу сексуальных меньшинств бо все остальные нах послали.
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27.03.2021 15:35 Відповісти
Судячи по розміру талії, в Ге "метеоризм". Там того духу більш ніж дофіга
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27.03.2021 17:09 Відповісти
Волонтеры опять деньги собирать на лечение будут?Зелох не хочет проведать раненых?
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27.03.2021 15:34 Відповісти
А нелоху знову поху...! Чи пiху.,( по-азiровськи),котрий раз зiбрався ***** в очi дивитися! Дуже напружуе, це зелено-.лядство!!! Хлопцям пораненим-одужання, загиблим земля пухом!
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27.03.2021 15:46 Відповісти
Зебіли---ви вмієте думати,чи тільки можете сміятись на 95 кварталі. Але вже і всі сміються,тільки на кутні зуби.Невже стільки ворогів в Україні, чи просто лохів.
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27.03.2021 15:52 Відповісти
Боже, поможи
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27.03.2021 17:23 Відповісти
Бог не допомагає тим.хто сам собі не допомагає.А чи Ти хочеш,щоби Бог стріляв у відповідь на рашистські обстріли?
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27.03.2021 17:49 Відповісти
 
 