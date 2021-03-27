МОЗ вдруге за день оновило розподіл на карантинні зони: "червоних" регіонів стало 10. ТАБЛИЦЯ

Міністерство охорони здоров'я України вдруге за суботу, 27 березня, оновило поділ країни на карантинні зони і зменшило до 10 кількість регіонів у червоній зоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать нові дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Таким чином, згідно з новим поділом, станом на 27 березня в червоній зоні перебувають Київ і 9 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська.

Зокрема, МОЗ виключило із червоної зони Рівненську, Черкаську, Чернівецьку області, які там були в ранковому повідомленні міністерства про карантинні зони, яке, разом з тим, вже прибрали з сайту відомства.

Отже, ці регіони вже позначені як помаранчеві, і їх кількість зараз становить не 11, як раніше, а 14: Вінницька, Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області.

У жовтій зоні залишилася тільки Херсонська область.

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Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено в 21 регіоні - в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій , Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Так, при певному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, в Києві цей показник становить 104,9.

Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області - 124,6 на 100 тис. населення, в Житомирській області - 118,4, у Хмельницькій - 109,5.