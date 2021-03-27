МОЗ вдруге за день оновило розподіл на карантинні зони: "червоних" регіонів стало 10. ТАБЛИЦЯ
Міністерство охорони здоров'я України вдруге за суботу, 27 березня, оновило поділ країни на карантинні зони і зменшило до 10 кількість регіонів у червоній зоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать нові дані, опубліковані на сайті МОЗ.
Таким чином, згідно з новим поділом, станом на 27 березня в червоній зоні перебувають Київ і 9 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська.
Зокрема, МОЗ виключило із червоної зони Рівненську, Черкаську, Чернівецьку області, які там були в ранковому повідомленні міністерства про карантинні зони, яке, разом з тим, вже прибрали з сайту відомства.
Отже, ці регіони вже позначені як помаранчеві, і їх кількість зараз становить не 11, як раніше, а 14: Вінницька, Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області.
У жовтій зоні залишилася тільки Херсонська область.
Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено в 21 регіоні - в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій , Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.
Так, при певному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, в Києві цей показник становить 104,9.
Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області - 124,6 на 100 тис. населення, в Житомирській області - 118,4, у Хмельницькій - 109,5.
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БО ДО ПОВНОЇ ЖОПИ ЩЕ ТИЖНІ 3,..
З 1000 СМЕРТЕЙ ВДЕНЬ(.. КОЛИ МЕДИЦИНА "СХЛОПНЕТЬСЯ"((
НЕ ДАЙ БОГ,ЗВИЧАЙНО, АЛЕ СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНИ НЕВБЛАГАННІ.
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 27 БЕРЕЗНЯ, 2021 123 0
В уряді Польщі не виключають, що у разі подальшого погіршення ситуації з коронавірусом в країні доведеться запровадити комендантську годину.
Як повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/27/7121412/ "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це у відповідь на запитання журналістів сказав міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.
"Ситуація вже критична. Ми враховуємо різні сценарії - від більш оптимістичних до найбільш песимістичних. Якщо за тиждень-півтора ми не побачимо зміни тенденції, нам точно доведеться розглядати такий варіант", - зазначив міністр.
Він сказав також, що у Сілезькому воєводстві, яке серед лідерів за швидкістю поширення вірусу, починають підготовку для перевезення "важких" хворих до менш вражених регіонів.
За його словами, пік третьої хвилі очікувано припаде на Великдень.