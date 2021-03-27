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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ вдруге за день оновило розподіл на карантинні зони: "червоних" регіонів стало 10. ТАБЛИЦЯ

Міністерство охорони здоров'я України вдруге за суботу, 27 березня, оновило поділ країни на карантинні зони і зменшило до 10 кількість регіонів у червоній зоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать нові дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Таким чином, згідно з новим поділом, станом на 27 березня в червоній зоні перебувають Київ і 9 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська.

МОЗ вдруге за день оновило розподіл на карантинні зони: червоних регіонів стало 10 01

Зокрема, МОЗ виключило із червоної зони Рівненську, Черкаську, Чернівецьку області, які там були в ранковому повідомленні міністерства про карантинні зони, яке, разом з тим, вже прибрали з сайту відомства.

Отже, ці регіони вже позначені як помаранчеві, і їх кількість зараз становить не 11, як раніше, а 14: Вінницька, Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області.

У жовтій зоні залишилася тільки Херсонська область.

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Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено в 21 регіоні - в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій , Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Так, при певному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, в Києві цей показник становить 104,9.

Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області - 124,6 на 100 тис. населення, в Житомирській області - 118,4, у Хмельницькій - 109,5.

карантин (18172) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Манипуляции с цифрами.
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27.03.2021 16:20
+4
Крутять цифрами, наче циган сонцем! Знов їм десь муляє і терміново треба відволікти увагу. Де ж ця влада знов обісралася?
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27.03.2021 17:07
+3
Ну что за фокусы
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27.03.2021 16:09
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27.03.2021 16:05 Відповісти
Ну что за фокусы
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27.03.2021 16:09 Відповісти
НЕУЧІ З МОЗ ДУЖЕ НЕ ХОЧУТЬ,ЩОБ БІЛЬШЕ ПОЛОВИНИ ОБЛАСТЕЙ СТАЛА "ЧЕРВОНИМИ " ВЖЕ.БО ТОДІ-ЛИШЕ ЛОКДАУН.
БО ДО ПОВНОЇ ЖОПИ ЩЕ ТИЖНІ 3,..
З 1000 СМЕРТЕЙ ВДЕНЬ(.. КОЛИ МЕДИЦИНА "СХЛОПНЕТЬСЯ"((
НЕ ДАЙ БОГ,ЗВИЧАЙНО, АЛЕ СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНИ НЕВБЛАГАННІ.
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27.03.2021 21:06 Відповісти
всралися, бо казали, що при половині червоних областе закриють країну.
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27.03.2021 22:56 Відповісти
Манипуляции с цифрами.
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27.03.2021 16:20 Відповісти
не хочуть закривати країну. казали, що при половині областей будуть закривать.
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27.03.2021 22:57 Відповісти
С утреца-слегонца,кули...
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27.03.2021 16:28 Відповісти
Крутять цифрами, наче циган сонцем! Знов їм десь муляє і терміново треба відволікти увагу. Де ж ця влада знов обісралася?
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27.03.2021 17:07 Відповісти
в мінздраві закінчились зелені й жовті карандаші, і вони продовжують малювать червоними.
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27.03.2021 17:27 Відповісти
Ну что-же, ждем арестов за нарушение карантина. Зевласть после банковой сильно писается. За их полицейско-судебно-ковидный беспредел ждет уголовная отвественность. Вот только бежать некуда, вот и огрызаются как крысы в углу.
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27.03.2021 17:39 Відповісти
пора минздраву на зону блт
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27.03.2021 17:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/448072 Приезжай в Николаевскую область. В селе в 1.5 тыс. за 4 дня умерли 5 человек возрастом до 60 лет. Хотел бы я посмотреть за какой карандаш ты будешь хвататься.
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27.03.2021 18:13 Відповісти
Боже какой ужас. У нас в Херсонской в селе на 2000 за 5 дней 6 человек. Совпадение? Не думаю
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27.03.2021 18:42 Відповісти
Есть пруыф? Конкретное село название? Что б не пиздоболить и заключение медиков.
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27.03.2021 21:16 Відповісти
А то я тоже знаю село в котором инопланетяни за последние 4 дня сожрали весь урожай селян.
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27.03.2021 21:17 Відповісти
Да, да, но нет - вот точное описание всей деятельности Зеленского. Много шума и ничего. Шопля не может, шопля не шмогла, шопля хотела как лучше, но ...Ничего. Такое все. Только куртка за 620К приличная. Но это уже другая история.
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27.03.2021 18:17 Відповісти
В Николаеве катастрофа, умирают многие.Какие карандаши? Тролли , что ли жирные на сайте пишут?
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27.03.2021 19:24 Відповісти
ЛАХТА І НАШІ ДОМОРОЩЕНІ ДЕБІЛИ ПРОДОВЖУЮТЬ "СТРАЖДАТИ ДУРАНТИНОФІЛІЄЮ" (
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27.03.2021 20:59 Відповісти
У Польщі можуть запровадити комендантську годину
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 27 БЕРЕЗНЯ, 2021 123 0

МОЗ вдруге за день оновило розподіл на карантинні зони: "червоних" регіонів стало 10 - Цензор.НЕТ 5763
В уряді Польщі не виключають, що у разі подальшого погіршення ситуації з коронавірусом в країні доведеться запровадити комендантську годину.
Як повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/27/7121412/ "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це у відповідь на запитання журналістів сказав міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.
"Ситуація вже критична. Ми враховуємо різні сценарії - від більш оптимістичних до найбільш песимістичних. Якщо за тиждень-півтора ми не побачимо зміни тенденції, нам точно доведеться розглядати такий варіант", - зазначив міністр.
Він сказав також, що у Сілезькому воєводстві, яке серед лідерів за швидкістю поширення вірусу, починають підготовку для перевезення "важких" хворих до менш вражених регіонів.
За його словами, пік третьої хвилі очікувано припаде на Великдень.
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27.03.2021 20:57 Відповісти
зеленый сблёв рассказывал, что 2021 год станет годом роста экономики. когда поняли, что нет, пошел в ход карантин, чтобы на корону списать своё воровство и непрофесссионализм. ну и добить ФОПов под шумок, все эти уголовные рынки троещина 7й километр барабашово
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27.03.2021 22:44 Відповісти
 
 