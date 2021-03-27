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Новини Коронавірус і карантин
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"Утік" із лабораторії в Ухані, можливо, випадково, - американський вчений про походження коронавірусу

Коронавірус COVID-19 міг з'явитися в лабораторії китайського міста Ухань, звідки він вирвався.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це американський вчений, вірусолог, колишній директор Центру з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфилд заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

Досі у світі існують різні версії походження цього виду коронавірусу, який спричинив пандемію. Роберт Редфілд погодився з версією, що COVID-19 міг з'явитися в лабораторії міста Ухань в Китаї.

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"Зараз я як і раніше дотримуюся точки зору, що найвірогідніше джерело цього патогена в Ухані була лабораторія, звідки він вирвався", – заявив Редфілд.

На думку американського науковця, поширення коронавірусу почалося у вересні 2019 року. Редфілд додав, що це лише його особиста думка стосовно походження вірусу і що своїми словами "не переслідує жодної мети", а лише "ділиться своєю позицією". Крім того, Редфілд підкреслив, що не стверджує, що вірус був випущений з лабораторії свідомо.

До слова, раніше фахівці ВООЗ відмовилися від версії його походження в результаті витоку з лабораторії. Також там припустили, що на COVID-19 могла вплинути торгівля тваринами в Китаї.

Теорія лабораторного походження коронавірусу стала причиною зростання напруги між США і Китаєм. Щоб згладити ситуацію ВООЗ навіть відмовилася публікувати проміжний звіт про їх поїздку в Ухань.

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Нагадаємо, 14 січня 2021 року для дослідження витоків COVID-19 в китайський Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн.

9 лютого експерти ВООЗ повідомили, що COVID-19 виник від кажанів, однак через відсутність кажанів в районі Ухані пряма передача вірусу від них людині вкрай "малоймовірна". Також тоді вчені ВООЗ виключили версію, згідно з якою коронавірус має лабораторне походження.

14 лютого експерт місії і фахівець з хвороб тварин Пітер Дасзак заявив, що коронавірус міг потрапити на продовольчий ринок в Китаї через інфікованих працівників ферми або тварин, яких на ній розводили.

Понад рік тому, 11 березня 2020 року, ВООЗ оголосила про початок пандемії коронавірусу.

карантин (18172) Ухань (49) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+40
Я думаю, что процесс запустили кацапы. Читал как то мнение французского вирусолога, который вполне доступно объяснил почему кацапы агрессивно тулят свой спутник.
Прозвучало мнение, что кацапы запустили вирус, и как ко всем «вариантам» биологической войны у них сразу был готов и «антидот».
Потому и не могут предоставить протоколы испытаний, соответствующие нормативам ВОЗ.
Китайцев использовали вслепую, с целью «проредить» население.
В поддержку этой версии идут новости о запрете Китаем импорта ряда кацапских товаров, на упаковке которых обнаружен стойкий штамм коронавируса
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27.03.2021 16:41
+22
КМБУ, блд! А свалили всё на летучих мышей, мол с них и спрашивайте...
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27.03.2021 16:31
+21
угу...вон оно как !...
"Утік" із лабораторії в Ухані, можливо, випадково, - американський вчений про походження коронавірусу - Цензор.НЕТ 266

...
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27.03.2021 16:45
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Зачем ты это делал? На час меньше прожить хочешь?
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27.03.2021 18:10 Відповісти
меньше будет , когда - обратно.
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28.03.2021 12:30 Відповісти
Якого "цього виду коронавірусу" їх називають вже десятки,майже в кожній країні свій.
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27.03.2021 18:47 Відповісти
Коронавирус COVID-19 мог появиться в лаборатории китайского города Ухань, откуда он вырвался. Источник: https://censor.net/ru/n3255994

ДЯКУЮЧИ СВІТОВИМ ЗМІ З СЕЗОНОГО ВАРІАНТА ВІРУСА ГРИПУ ЗРОБИЛИ
ВІРУС *****
Хто володіє інформацієй - той володіє світом.
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27.03.2021 18:52 Відповісти
А может из лаборатории новосибирска
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27.03.2021 18:52 Відповісти
между "вырвался" и "выпустили" большая разница
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27.03.2021 18:58 Відповісти
что-то не очень верю в эту версию, думаю, что все это дело рук рукожопых цапов, они так стараются впарить свой шмурдяк, да еще быть в роли спасителей всего мира.
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27.03.2021 18:59 Відповісти
Была научная стаття о исследовании коронавируса в Уханськой лаборатории, в начале 2019, еще до пандемии.
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27.03.2021 19:16 Відповісти
Було декілька джерел інформації про COVID. Але чому нема інформації про мадам Литюча Миша.
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27.03.2021 19:43 Відповісти
2008 http://russian.news.cn/2018-05/05/c_137157668.htm Группа молодых исследователей из Уханьского института вирусологии АНК
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27.03.2021 23:09 Відповісти
очень похоже на правду...
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27.03.2021 19:36 Відповісти
Раша активно на всех ресурсах и языках используя троллей продвигает якобы китайское происхождение ковида. Не будьте слепыми - посмотрите раша новости - октября,ноября 2019 .Весь Урал и Сибирь были охвачены эпидемией с ковидными симптомами! В Европу эту заразу в начале зимы завезли туристы из кацапстана - которых в Италии было больше чем местных жителей. И не зря путлер делал десант военных врачей в Италию. Почитайте их отчеты! ФСБ ведет биологическую войну против цивилизованного человечества. Покрывая свои грязные следы своими информационными ресурсами по всему миру. "Утік" із лабораторії в Ухані, можливо, випадково, - американський вчений про походження коронавірусу - Цензор.НЕТ 5895 "Утік" із лабораторії в Ухані, можливо, випадково, - американський вчений про походження коронавірусу - Цензор.НЕТ 1410
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27.03.2021 20:49 Відповісти
почту-телефон-телеграф в 17-м захватили
и до сих пор чекисты рулят
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28.03.2021 07:00 Відповісти
Убийца ржет.
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27.03.2021 21:33 Відповісти
а может, и не случайно.
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27.03.2021 23:10 Відповісти
какая разница как вырвался
важно исполнение Библейского ророчества ВСЕ ЖЕ ЭТО НАЧАЛО БОЛЕЗНЕЙ
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28.03.2021 06:56 Відповісти
Китайцы специально создали коронавирус, что-бы перемочить своих пенсионеров.
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28.03.2021 12:20 Відповісти
А может вирс коронавируса , "Случайно" сбежал В КИТАЙ, из российского НОВОСИБИРСКА???
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28.03.2021 13:33 Відповісти
А изначальный штам вируса был завезен в Китай из паРашки /и к бабке не ходи/!
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30.05.2021 10:32 Відповісти
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