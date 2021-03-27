"Утік" із лабораторії в Ухані, можливо, випадково, - американський вчений про походження коронавірусу
Коронавірус COVID-19 міг з'явитися в лабораторії китайського міста Ухань, звідки він вирвався.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це американський вчений, вірусолог, колишній директор Центру з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфилд заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN.
Досі у світі існують різні версії походження цього виду коронавірусу, який спричинив пандемію. Роберт Редфілд погодився з версією, що COVID-19 міг з'явитися в лабораторії міста Ухань в Китаї.
"Зараз я як і раніше дотримуюся точки зору, що найвірогідніше джерело цього патогена в Ухані була лабораторія, звідки він вирвався", – заявив Редфілд.
На думку американського науковця, поширення коронавірусу почалося у вересні 2019 року. Редфілд додав, що це лише його особиста думка стосовно походження вірусу і що своїми словами "не переслідує жодної мети", а лише "ділиться своєю позицією". Крім того, Редфілд підкреслив, що не стверджує, що вірус був випущений з лабораторії свідомо.
До слова, раніше фахівці ВООЗ відмовилися від версії його походження в результаті витоку з лабораторії. Також там припустили, що на COVID-19 могла вплинути торгівля тваринами в Китаї.
Теорія лабораторного походження коронавірусу стала причиною зростання напруги між США і Китаєм. Щоб згладити ситуацію ВООЗ навіть відмовилася публікувати проміжний звіт про їх поїздку в Ухань.
Нагадаємо, 14 січня 2021 року для дослідження витоків COVID-19 в китайський Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн.
9 лютого експерти ВООЗ повідомили, що COVID-19 виник від кажанів, однак через відсутність кажанів в районі Ухані пряма передача вірусу від них людині вкрай "малоймовірна". Також тоді вчені ВООЗ виключили версію, згідно з якою коронавірус має лабораторне походження.
14 лютого експерт місії і фахівець з хвороб тварин Пітер Дасзак заявив, що коронавірус міг потрапити на продовольчий ринок в Китаї через інфікованих працівників ферми або тварин, яких на ній розводили.
Понад рік тому, 11 березня 2020 року, ВООЗ оголосила про початок пандемії коронавірусу.
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