У зв'язку із загибеллю чотирьох воїнів під Шумами сьогодні може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ, - Кравчук
Через загибель чотирьох українських військових під Шумами на Донеччині в п'ятницю, 26 березня, сьогодні може відбутися екстрене засідання робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" повідомив глава української делегації ТКГ Леонід Кравчук.
Проведення екстреного засідання ініціювала українська делегація в ТКГ. На ньому буде розглянуто питання ескалації ситуації на Донбасі.
"Підгрупа з питань безпеки вчора офіційно звернулася до пані Гайді Ґрау — модераторки перемовин та представниці ОБСЄ в ТКГ — екстрено скликати засідання підгрупи, на якому проаналізувати ситуацію і вжити відповідних заходів. Це засідання мало відбутися сьогодні. Вчора ми отримали попередню згоду. І попри те, що сьогодні субота, нам повідомили, що таке засідання може відбутися", — сказав Леонід Кравчук.
Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє мають поранення. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.
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ПРОГРЕСИВНОГО ЛЮДСТВА
Если с направлением еще как-то можно определиться хотя бы "плюс-минус километр", то как быть с дальностью? Куда ты будешь насыпать, если лежка у снайпера то ли 500 метров от цели, то ли 2000?
Господин Зе, неужели вы за 2 года так и не поняли, что Путин сам не уйдет с Донбасса, какие б вы там инициативы не продумывали? Воины ВСУ продолжают гибнуть и при вашем "перемирии"!
Ибо когда вы на горшок ходили, Путин уже такое прокручивал, что вам и не снилось!
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«Пацаны, пакуйте чемоданы!» Бывший первый замглавы СБУ дал интервью Bellingcat по «вагнергейту» 27 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d1%8b%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2.html#respond Комментарии: 0
Хорошо, что нашими делами заинтересовались в Bellingcat. Нужно немножко почистить это болото…
Бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный принял участие в расследовании Bellingcat по «вагнегергейту».
Об этом Нескоромный написал в своем Telegram, https://strana.ua/news/324897-neskoromnyj-rasskazal-ob-uchastii-v-filme-rassledovanii-po-chvk-vahnera-ot-bellinhket.html передает издание «Страна».
«Хорошие новости для Бакланова (вероятно, имеется в виду глава СБУ) и его друзей - меня привлекли к расследованию Bellingcat.
Благодарен Христо Грозеву за возможность поделиться с широкой общественностью той информацией, которой я владею по «делу Вагнера». Обещаю, будет интересно, а кое для кого даже поучительно.
Внутри страны сейчас выстроена коррупционная омерта, когда все повязаны схемами и договорняками.
Никто не решается сказать правду, а очень часто никто не решается даже спросить правду.
Поэтому хорошо, что нашими делами заинтересовались в Bellingcat. Нужно немножко почистить это болото.
Пацаны, пакуйте чемоданы», - написал Нескоромный
КУРВА КРАВЧУЧКА ВЖЕ ПЛАНУЄ ПУСТИТИ ВОДУ У КРИМ