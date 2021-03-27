УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9521 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 951 41

У зв'язку із загибеллю чотирьох воїнів під Шумами сьогодні може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ, - Кравчук

У зв'язку із загибеллю чотирьох воїнів під Шумами сьогодні може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ, - Кравчук

Через загибель чотирьох українських військових під Шумами на Донеччині в п'ятницю, 26 березня, сьогодні може відбутися екстрене засідання робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" повідомив глава української делегації ТКГ Леонід Кравчук.

Проведення екстреного засідання ініціювала українська делегація в ТКГ. На ньому буде розглянуто питання ескалації ситуації на Донбасі.

"Підгрупа з питань безпеки вчора офіційно звернулася до пані Гайді Ґрау — модераторки перемовин та представниці ОБСЄ в ТКГ — екстрено скликати засідання підгрупи, на якому проаналізувати ситуацію і вжити відповідних заходів. Це засідання мало відбутися сьогодні. Вчора ми отримали попередню згоду. І попри те, що сьогодні субота, нам повідомили, що таке засідання може відбутися", — сказав Леонід Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони розповіли про стан поранених під Шумами бійців, яких доставили у госпіталь Харкова

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє мають поранення. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.

Кравчук Леонід (546) втрати (4403) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
В связи гибелью четырех воинов под Шумами сегодня может пройти экстренное заседание подгруппы ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9566
показати весь коментар
27.03.2021 17:04
+15
Но сначала заседание ВР по дверям
показати весь коментар
27.03.2021 17:05
+13
Усьо! Я бачу, як зарюмсані, червоні від сорому кацапи рвуть на собі волосся і клянуться мамою, що більше стріляти не будуть. Так, ТКГ - то велика сила! Тільки який тоді зміст у існуванні озброєних бойовиків, які не стріляють?
показати весь коментар
27.03.2021 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В связи гибелью четырех воинов под Шумами сегодня может пройти экстренное заседание подгруппы ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9566
показати весь коментар
27.03.2021 17:04 Відповісти
Ты за тылом своим следи, а то горячие горцы тебя за козла принять могут.
показати весь коментар
27.03.2021 17:27 Відповісти
У нас с мертвыми не воюют.
показати весь коментар
27.03.2021 17:28 Відповісти
Негубилітериуніку, гАнтон пиТарасов.
показати весь коментар
27.03.2021 17:34 Відповісти
ІСНУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЦЕ ТРАГЕДІЯ ДЛЯ ВСЬОГО

ПРОГРЕСИВНОГО ЛЮДСТВА
показати весь коментар
27.03.2021 18:59 Відповісти
Но сначала заседание ВР по дверям
показати весь коментар
27.03.2021 17:05 Відповісти
Яденька вы дурак?
показати весь коментар
27.03.2021 17:06 Відповісти
прекрасно было бы тебя, старый п_дор, поселить в блиндаж на месяц, под этими грёбанными Шумами. Там бы заседал
показати весь коментар
27.03.2021 17:06 Відповісти
Усьо! Я бачу, як зарюмсані, червоні від сорому кацапи рвуть на собі волосся і клянуться мамою, що більше стріляти не будуть. Так, ТКГ - то велика сила! Тільки який тоді зміст у існуванні озброєних бойовиків, які не стріляють?
показати весь коментар
27.03.2021 17:07 Відповісти
После этого заявления днр вздохнут спокойно - ответки не будет,продолжаем мочить укропов!
показати весь коментар
27.03.2021 17:09 Відповісти
А ответки и не будет.В Кацапия только ответки и ждут. Это повод ввести "миротворцев" и сделать Приднестровье 2.
показати весь коментар
27.03.2021 17:28 Відповісти
В связи гибелью четырех воинов под Шумами сегодня может пройти экстренное заседание подгруппы ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4533
показати весь коментар
27.03.2021 17:10 Відповісти
ТГК может состояться, а может и не состояться. Только толку от этого будет НОЛЬ, но ЛЮСЯ конечно полушёпотом разъяснит, что это невероятная победа!
показати весь коментар
27.03.2021 17:12 Відповісти
Кравчук провакционировался, пора на покой. Или как говорят, шельма до конца жизни. Видать не даром так говорят.
показати весь коментар
27.03.2021 17:14 Відповісти
У зв'язку загибеллю чотирьох воїнів під Шумами сьогодні може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9964
показати весь коментар
27.03.2021 17:15 Відповісти
Снайперская позиция после выстрела в течение минут должнна накрываться минометной батареей. Квадрат полностью. Но ежели ответка с Калашей и Утеса - то в прессе пишут, дескать ответный огонь крупнокалиберный и т.п.
показати весь коментар
27.03.2021 18:43 Відповісти
Расскажи, как определить этот самый квадрат, который должна накрывать минометная батарея?
Если с направлением еще как-то можно определиться хотя бы "плюс-минус километр", то как быть с дальностью? Куда ты будешь насыпать, если лежка у снайпера то ли 500 метров от цели, то ли 2000?
показати весь коментар
27.03.2021 23:33 Відповісти
прозаседавшиеся, а воз и ныне там!
Господин Зе, неужели вы за 2 года так и не поняли, что Путин сам не уйдет с Донбасса, какие б вы там инициативы не продумывали? Воины ВСУ продолжают гибнуть и при вашем "перемирии"!
Ибо когда вы на горшок ходили, Путин уже такое прокручивал, что вам и не снилось!
показати весь коментар
27.03.2021 17:22 Відповісти
путин на бутылке прокручивал ?
показати весь коментар
27.03.2021 17:23 Відповісти
на члене он вертел Зеленского, который может им всего лишь играть на пианино!
показати весь коментар
27.03.2021 17:27 Відповісти
не хрен штаны протирать , все на передовую , толку с ваших заседаний никакого
показати весь коментар
27.03.2021 17:22 Відповісти
У зв'язку загибеллю чотирьох воїнів під Шумами сьогодні може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1059
показати весь коментар
27.03.2021 17:24 Відповісти
бла бла бла и все очередной видосик и пустота Вы не способны ничего сделать просто пустое збіговисько
показати весь коментар
27.03.2021 17:25 Відповісти
Скількох би українців не вбили кацапи, ці імпотенти будуть засідать і сворювати робочі групи. Бо захищатися, а тим більше наступати на окупанта не вихід, як стверджує експерД і речник ТКГ, люся арістович, а значить і верхвона Буба.
показати весь коментар
27.03.2021 17:27 Відповісти
А кой нам хрен безпилотники,-которые могут отвечать нужным калибром, по нужным целям?
показати весь коментар
27.03.2021 17:31 Відповісти
"Кровавое "перемирие" Путина" https://www.youtube.com/watch?v=AV53UD0W_aA
показати весь коментар
27.03.2021 17:41 Відповісти
И шо в результате - ОБСЕ разрешит Украине четыре раза стукнуть кулаком по столу переговоров?
показати весь коментар
27.03.2021 17:49 Відповісти
и что это даст? И почему экстренно не созван РНБО?
показати весь коментар
27.03.2021 17:52 Відповісти
Немного не в тему но интересно
https://www.economics-prorok.com/
https://www.economics-prorok.com/ Экономика от Пророка
Актуальные новости и аналитика

https://www.economics-prorok.com/ Главная https://www.economics-prorok.com/advertising Реклама на сайте
«Пацаны, пакуйте чемоданы!» Бывший первый замглавы СБУ дал интервью Bellingcat по «вагнергейту» 27 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d1%8b%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2.html#respond Комментарии: 0

У зв'язку загибеллю чотирьох воїнів під Шумами сьогодні може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3421Хорошо, что нашими делами заинтересовались в Bellingcat. Нужно немножко почистить это болото…
Бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный принял участие в расследовании Bellingcat по «вагнегергейту».
Об этом Нескоромный написал в своем Telegram, https://strana.ua/news/324897-neskoromnyj-rasskazal-ob-uchastii-v-filme-rassledovanii-po-chvk-vahnera-ot-bellinhket.html передает издание «Страна».
«Хорошие новости для Бакланова (вероятно, имеется в виду глава СБУ) и его друзей - меня привлекли к расследованию Bellingcat.
Благодарен Христо Грозеву за возможность поделиться с широкой общественностью той информацией, которой я владею по «делу Вагнера». Обещаю, будет интересно, а кое для кого даже поучительно.
Внутри страны сейчас выстроена коррупционная омерта, когда все повязаны схемами и договорняками.
Никто не решается сказать правду, а очень часто никто не решается даже спросить правду.
Поэтому хорошо, что нашими делами заинтересовались в Bellingcat. Нужно немножко почистить это болото.
Пацаны, пакуйте чемоданы», - написал Нескоромный
показати весь коментар
27.03.2021 18:01 Відповісти
Не забудьте ***** в глаза заглянуть, импотенты гребаные.
показати весь коментар
27.03.2021 18:12 Відповісти
мы жители ордло презираем рф
показати весь коментар
27.03.2021 18:24 Відповісти
У зв'язку загибеллю чотирьох воїнів під Шумами сьогодні може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3621
показати весь коментар
27.03.2021 18:44 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/ekstrennoe-zasedanie-v-tkh-ne-sostojalos-arestovich.html Экстренное заседание в ТКГ не состоялось - Арестович Арестович вже повідомив :"Ожидаемое 27 марта внеплановое экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ по вопросу обстрелов в Донбассе и гибели военных не проводили. Ситуацию обсуждают на уровне советников Нормандского формата."ЗЕльоні ждуни вирішили почекати до запланованого на вівторок засідання ткг
показати весь коментар
27.03.2021 18:58 Відповісти
В это ТГК кацапы припрут какую то сучку с Донецка и скажут "мы не сторона конфликта, договаривайтесь с ней". На этом все и закончиться и эти с....ки это прекрасно понимают.
показати весь коментар
27.03.2021 19:28 Відповісти
в пятницу, 26 марта, сегодня может cостояться экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Источник: https://censor.net/ru/n3255995

КУРВА КРАВЧУЧКА ВЖЕ ПЛАНУЄ ПУСТИТИ ВОДУ У КРИМ
показати весь коментар
27.03.2021 19:01 Відповісти
страусы трусливые
показати весь коментар
27.03.2021 19:01 Відповісти
несмотря что суббота??? вы там вообще охренели???
показати весь коментар
27.03.2021 19:25 Відповісти
выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память героям! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
показати весь коментар
28.03.2021 22:36 Відповісти
 
 