У зв'язку із загибеллю чотирьох воїнів під Шумами сьогодні може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ, - Кравчук

Через загибель чотирьох українських військових під Шумами на Донеччині в п'ятницю, 26 березня, сьогодні може відбутися екстрене засідання робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" повідомив глава української делегації ТКГ Леонід Кравчук.

Проведення екстреного засідання ініціювала українська делегація в ТКГ. На ньому буде розглянуто питання ескалації ситуації на Донбасі.

"Підгрупа з питань безпеки вчора офіційно звернулася до пані Гайді Ґрау — модераторки перемовин та представниці ОБСЄ в ТКГ — екстрено скликати засідання підгрупи, на якому проаналізувати ситуацію і вжити відповідних заходів. Це засідання мало відбутися сьогодні. Вчора ми отримали попередню згоду. І попри те, що сьогодні субота, нам повідомили, що таке засідання може відбутися", — сказав Леонід Кравчук.

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Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє мають поранення. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.