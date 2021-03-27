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Новини Революція в Білорусі
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На протестах у Білорусі силовики Лукашенка затримали вже понад 60 людей, зокрема журналістів. ВIДЕО

У суботу, 27 березня, в Білорусі відбуваються акції проти режиму Олександра Лукашенка, що захопив владу в країні. Під час протестів силовики затримали понад 60 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє  портал TUT.BY.

У Мінську затримання відбувалися біля площі Бангалор. Люди в балаклавах і з кийками зупиняли людей без форми.

Серед затриманих щонайменше п'ять журналістів, це редактори видання TUT.BY, головний редактор "Нашай Нiвы", фотограф і кореспондент видання.

Також серед затриманих член основного складу Координаційної ради Білорусі Наталія Дуліна.

Всього в Мінську з самого ранку затримали 43 людини. У всій Білорусі кількість затриманих становить 59 осіб.

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Нагадаємо, сьогодні в центр Мінська силовики почали стягувати спецтехніку. Також в білоруській столиці були помічені автобуси з силовиками.

У четвер, 25 березня, в Білорусі відзначали неофіційне свято День Волі. Опозиція також закликала активістів вийти на вулицю найближчого вихідного дня, суботу 27 березня, і збиратися в Мінську, в районі площі Якуба Коласа, пише Укрінформ.

Тоді ж, на День Волі, в Мінську також була стягнута військова техніка, в тому числі водомети, жива сила. Затримання активістів відбувалися у всій країн івід самого ранку. Увечері в столиці люди прогулювалися невеликими групами центральними вулицями, автомобілісти сигналили, також були затримання. За повідомленнями правозахисників, у всій країні були затримані щонайменше 45 осіб.

Зазначимо, жителі Білорусі вже 230-й день виходять на акції проти режиму Лукашенка. Масові протести почалися 9 серпня після завершення голосування на виборах президента.

Білорусь (7932) затримання (4339) протест (2398) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+12
какая то страна мазохистов. противно читать и смотреть на этих овощей.
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27.03.2021 17:55
+9
На протесты НАСТОЯЩИЕ в современном Мире способны лишь УКРАИНЦЫ ,это нам от Бога ,это у нас в крови ! СЛАВА УКРАИНЕ !
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27.03.2021 18:12
+5
Сёння пакуюць гестапаўцы картоыельного фюрэра Сашкі Лукашэнка мінакоў, заўтра прыйдуць пакаваць тых, хто гэта здымаў. А "масавасць" пратэсту проста дзівіць уяўленне. Бульбе не дзе ўпасці, так "шмат" пратэстуючых. БелГУЛаГ набірае абароты. Як кажа старая лацінская мудрасць, - што пасеяў 26 гадоў таму назад і, што вырошчваў ўсе гэтыя гады, то і пажынаць сёння. Або ў перакладзе з латыні, - што патупаў то і патрэскаліся. Прыемнага апетита, сябры.
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27.03.2021 17:41
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..."задержали уже более 60 человек"... - так а какже...Дєржава ат слова дєржать.
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27.03.2021 17:38 Відповісти
Сёння пакуюць гестапаўцы картоыельного фюрэра Сашкі Лукашэнка мінакоў, заўтра прыйдуць пакаваць тых, хто гэта здымаў. А "масавасць" пратэсту проста дзівіць уяўленне. Бульбе не дзе ўпасці, так "шмат" пратэстуючых. БелГУЛаГ набірае абароты. Як кажа старая лацінская мудрасць, - што пасеяў 26 гадоў таму назад і, што вырошчваў ўсе гэтыя гады, то і пажынаць сёння. Або ў перакладзе з латыні, - што патупаў то і патрэскаліся. Прыемнага апетита, сябры.
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27.03.2021 17:41 Відповісти
Площадь Бангалор??? Я был в Бангалуре, пролетом, когда из Бомбея летел в Мангалуру. И шо там эта площадь делает??? Подозреваю, при Союзе- были Минск-Бангалур городами-побратимами.
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27.03.2021 17:50 Відповісти
Господи, а де це взагалі?..
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27.03.2021 18:53 Відповісти
Та, практически центр Индии, чуток южнее центра.
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27.03.2021 18:56 Відповісти
Там скоро население закончится.
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27.03.2021 17:50 Відповісти
Не закончится. Я, буквально сегодня утром на сайт знакомств вылез. Так там одна минчанка очень зазывала к себе приехать. Я к себе, в Мариуполь звал- не захотела!
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27.03.2021 17:53 Відповісти
Так вы же бИндерИвець майданутый, практически людоед, ненавистник снегирей, собственник клаптика земли с тремя рабами и распинатель девушек в трусиках, потому и не захотела.
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27.03.2021 20:02 Відповісти
Нового понавезут из Бурятии...
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27.03.2021 18:54 Відповісти
Как при СССР времён урки Сталина население делилось на три категории:
1. Те кто отсидел.
2. Те кто сидит.
3. Те кто ждёт ареста и отсидки.
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27.03.2021 19:59 Відповісти
какая то страна мазохистов. противно читать и смотреть на этих овощей.
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27.03.2021 17:55 Відповісти
Да там почти 10 миллионов терпил...ловить не переловить...скоту лукашенке до конца дней хватит...
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27.03.2021 17:58 Відповісти
Шо там ловить? Огородить колючей проволокой и готово. Вертухаи уже на месте.
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27.03.2021 18:26 Відповісти
Москва, отец, сын, мать.
- Семья, садимся есть картошку с селедкой «Иваси»!
- Выпьем водки!
- Пап, а можно я пойду посмотрю на Ленина, поиграю на балалайке и помою нашего медведя?
- Можно, только жарко, сходи выключи ядерный реактор в подвале! Можешь выпить водки! Да, а где твоя сестра?
- Чистит АК-47.
- Молодец! Пусть выпьет водки!
- Пап, а я сегодня написал на "5 за сочинение на тему «За Ленина готов я сгнить на рудниках»!
- Молодец! Можете всем классом выпить водки!
- Жена, а где наш дедушка?
- Стоит в очереди за талонами на талоны!
- Молодец, пусть выпьет водки, как придет!
- Все, поели, выпьем водки и пойдем смотреть съезд ЦК КПСС!
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27.03.2021 18:08 Відповісти
Замість ракет в комплексі "Нєптун", що поставили на бойове чергування у війська, дерев'яні макети. Це не військова таємниця, доречі, а офіційна заява командування. Мабуть і я піду вип'ю горілки
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28.03.2021 04:52 Відповісти
На протесты НАСТОЯЩИЕ в современном Мире способны лишь УКРАИНЦЫ ,это нам от Бога ,это у нас в крови ! СЛАВА УКРАИНЕ !
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27.03.2021 18:12 Відповісти
Тема Білорусі давно вже перейшла у "фоновий режим".
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27.03.2021 18:20 Відповісти
На это и расчет.
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27.03.2021 18:28 Відповісти
расчет не при чём, так решил народ - "майданить не будем", у нас цветы красивые, значит красота спасёт мир
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27.03.2021 19:44 Відповісти
Не народ. А те "лидеры", которых им подсунули манипуляторы. Выбор без выбора.
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27.03.2021 20:51 Відповісти
Она просто протухла, эта тема. Громе чувства брезгливости уже ни чего не вызывает. Думаю, что в недалёком будущем, будет вызывать рвотный рефлекс, ну, как у нас сегодня вызывают новости про слуг народа и лично деятельность товарисча зеленского.
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27.03.2021 20:06 Відповісти
На первом видео я бы на месте той бабки, что мусоров за форму хватает, дважды подумал бы. Ещё пришьют потом нападение при исполнении. Беларуссия - страна для жизни. Сиди себе тихонько на своей кухне и не высовывайся.
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27.03.2021 19:03 Відповісти
Беларуссия - страна для жизни. Сиди себе тихонько на своей кухне и не высовывайся.

ТАК ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ СИДЕТЬ?
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27.03.2021 20:16 Відповісти
Сидеть. Если повезёт то на своей кухне, если нет - то на зоне.
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27.03.2021 20:30 Відповісти
ну.. Свободу белоруси *****...пропели и простояли..Дней 200 еще назад...
теперь остается жить сидеть...
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27.03.2021 20:38 Відповісти
"Сначала намечались торжества потом аресты. Потом решили совместить".
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27.03.2021 19:07 Відповісти
А для тебя есть разница?
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27.03.2021 20:07 Відповісти
Вас ипуть, а ви крэпчайте!
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27.03.2021 19:15 Відповісти
На каждого фюрера есть свой Бог,чем дольше живет Негодяй,тем быстрее встанет с колен его быдло...
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27.03.2021 19:44 Відповісти
Когда то абхазский писатель Фазиль Искандер написал вещь под названием "Кролики и Удавы"
Крылатая фраза Фазиля Искандера : парадокс воспитания состоит в том,что хорошо поддаются воспитанию те,кто не нуждается в воспитании...
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27.03.2021 19:53 Відповісти
Доставайте хлеб-соль! Счастье привалило: в Украину переехали паны айтишники из соседней Беларуси. Минцифры считают, что всё из-за выгодных налогов.
Для начала зацените название https://lenta.ua/v-ukrainu-pereehali-ishe-sotni-aytishnikov-iz-belarusi-89409/ новости и третий абзац:
В Украину переехали уже сотни айтишников из Беларуси
[…]
«Сейчас в Украину уже переехало около 40 белорусских компаний. Это около двух тысяч работников», - сказал Федоров.
Беларуские мозги перетекают в Украину! Не то сотни, не то тысячи - хер его знает, но это не так важно. Главное, что теперь мы сможем принять эстафету от соседей и получить титул https://******.it/2017/03/17/it-nation-means-poor-nation/ IT-страны !
Казалось бы, зашкварнее некуда, но тут главу Минцифры Михаила Фёдорова понесло: в очередной раз он начал расхваливать реформы налогов для программистов.
Он отметил, что удобные налоговые условия могут привлечь специалистов со всего мира. Для этого разработали специальную программу Дія City, но ее пока не внедрили
«Почему в Беларуси их проект по ІТ-технологиям так взлетел? Потому что там была максимальная либерализация налоговых отношений, то же было с Кремниевой долиной, то же сейчас в Дубае», - объянил он.
Федоров считает, что в Украине в корне нужно менять систему налогов, «чтобы становиться более привлекательными».
Серьёзно, *****?
Они создали https://******.it/2020/10/09/dija-city/ Дія City , в которое айтишников загоняют угрозами проведения маски-шоу, а взамен предлагают «удобные налоговые условия» - постоянный рост налоговой ставки до неизвестных процентов.
И беларуские программисты такие: «О*уеть, как классно! Давайте туда переедем: из одной неопределенности в другую!»
А еще Фёдоров считает, что проект по ІТ-технологиям в Беларуси взлетел. Вдумайтесь, ****ь: страна, из которой при первых признаках кризиса съе*ались айтишники, является примером для подражания.
И это слова не вайтишника-тестировщика Васи, а главы Минцифры!
Уже не говоря о том, что неизвестно качество бедолаг-мигрантов. Судя по речам Фёдорова, он представляет айтишника как кусок золота. Не важно какой он - золото же.
А вот и ни*уя. Пару тысяч вайтишников говнокодеров ничего весомого не принесут в экономику. Особенно на аутсорсе, даже если их будут продавать по ставке синьйоров.
И мы подозреваем их в *уёвом качестве не просто так. Полгода назад была https://******.it/2020/09/19/belarus-it-relocation-2/ новость о том, что галеры массово уезжают в Латвию. И кого они увозили?
12 белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в Латвию
Компании планируют перевезти 470 человек, в основном представителей руководства и ключевых специалистов.
Кто же тогда переедет в Украину из Беларуси? https://******.it/2018/03/18/it-for-everyone/ Грузчики-декретницы ? Или того хуже: https://******.it/2020/07/08/police-to-devs/ ОМОН и полицаи .
Вместо того, чтобы показать конкретные изменения в экономике и условиях работы программистов, Минцифры пытаются пиариться за счёт количества душ, которые сбежали из другой страны. Причём не по своей воле, а из-за политического кризиса.
О*уеть достижение! Молодцы, Минцифры! Как же IT раньше без вас жило!
По наводке Анонимуса
По материалам https://lenta.ua/v-ukrainu-pereehali-ishe-sotni-aytishnikov-iz-belarusi-89409/ lenta.ua
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27.03.2021 20:34 Відповісти
Мазохисты...
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27.03.2021 20:39 Відповісти
 
 