На протестах у Білорусі силовики Лукашенка затримали вже понад 60 людей, зокрема журналістів. ВIДЕО
У суботу, 27 березня, в Білорусі відбуваються акції проти режиму Олександра Лукашенка, що захопив владу в країні. Під час протестів силовики затримали понад 60 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал TUT.BY.
У Мінську затримання відбувалися біля площі Бангалор. Люди в балаклавах і з кийками зупиняли людей без форми.
Серед затриманих щонайменше п'ять журналістів, це редактори видання TUT.BY, головний редактор "Нашай Нiвы", фотограф і кореспондент видання.
Також серед затриманих член основного складу Координаційної ради Білорусі Наталія Дуліна.
Всього в Мінську з самого ранку затримали 43 людини. У всій Білорусі кількість затриманих становить 59 осіб.
Нагадаємо, сьогодні в центр Мінська силовики почали стягувати спецтехніку. Також в білоруській столиці були помічені автобуси з силовиками.
У четвер, 25 березня, в Білорусі відзначали неофіційне свято День Волі. Опозиція також закликала активістів вийти на вулицю найближчого вихідного дня, суботу 27 березня, і збиратися в Мінську, в районі площі Якуба Коласа, пише Укрінформ.
Тоді ж, на День Волі, в Мінську також була стягнута військова техніка, в тому числі водомети, жива сила. Затримання активістів відбувалися у всій країн івід самого ранку. Увечері в столиці люди прогулювалися невеликими групами центральними вулицями, автомобілісти сигналили, також були затримання. За повідомленнями правозахисників, у всій країні були затримані щонайменше 45 осіб.
Зазначимо, жителі Білорусі вже 230-й день виходять на акції проти режиму Лукашенка. Масові протести почалися 9 серпня після завершення голосування на виборах президента.
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- Семья, садимся есть картошку с селедкой «Иваси»!
- Выпьем водки!
- Пап, а можно я пойду посмотрю на Ленина, поиграю на балалайке и помою нашего медведя?
- Можно, только жарко, сходи выключи ядерный реактор в подвале! Можешь выпить водки! Да, а где твоя сестра?
- Чистит АК-47.
- Молодец! Пусть выпьет водки!
- Пап, а я сегодня написал на "5 за сочинение на тему «За Ленина готов я сгнить на рудниках»!
- Молодец! Можете всем классом выпить водки!
- Жена, а где наш дедушка?
- Стоит в очереди за талонами на талоны!
- Молодец, пусть выпьет водки, как придет!
- Все, поели, выпьем водки и пойдем смотреть съезд ЦК КПСС!
ТАК ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ СИДЕТЬ?
теперь остается
житьсидеть...
Крылатая фраза Фазиля Искандера : парадокс воспитания состоит в том,что хорошо поддаются воспитанию те,кто не нуждается в воспитании...
Для начала зацените название https://lenta.ua/v-ukrainu-pereehali-ishe-sotni-aytishnikov-iz-belarusi-89409/ новости и третий абзац:
В Украину переехали уже сотни айтишников из Беларуси
[…]
«Сейчас в Украину уже переехало около 40 белорусских компаний. Это около двух тысяч работников», - сказал Федоров.
Беларуские мозги перетекают в Украину! Не то сотни, не то тысячи - хер его знает, но это не так важно. Главное, что теперь мы сможем принять эстафету от соседей и получить титул https://******.it/2017/03/17/it-nation-means-poor-nation/ IT-страны !
Казалось бы, зашкварнее некуда, но тут главу Минцифры Михаила Фёдорова понесло: в очередной раз он начал расхваливать реформы налогов для программистов.
Он отметил, что удобные налоговые условия могут привлечь специалистов со всего мира. Для этого разработали специальную программу Дія City, но ее пока не внедрили
«Почему в Беларуси их проект по ІТ-технологиям так взлетел? Потому что там была максимальная либерализация налоговых отношений, то же было с Кремниевой долиной, то же сейчас в Дубае», - объянил он.
Федоров считает, что в Украине в корне нужно менять систему налогов, «чтобы становиться более привлекательными».
Серьёзно, *****?
Они создали https://******.it/2020/10/09/dija-city/ Дія City , в которое айтишников загоняют угрозами проведения маски-шоу, а взамен предлагают «удобные налоговые условия» - постоянный рост налоговой ставки до неизвестных процентов.
И беларуские программисты такие: «О*уеть, как классно! Давайте туда переедем: из одной неопределенности в другую!»
А еще Фёдоров считает, что проект по ІТ-технологиям в Беларуси взлетел. Вдумайтесь, ****ь: страна, из которой при первых признаках кризиса съе*ались айтишники, является примером для подражания.
И это слова не вайтишника-тестировщика Васи, а главы Минцифры!
Уже не говоря о том, что неизвестно качество бедолаг-мигрантов. Судя по речам Фёдорова, он представляет айтишника как кусок золота. Не важно какой он - золото же.
А вот и ни*уя. Пару тысяч вайтишников говнокодеров ничего весомого не принесут в экономику. Особенно на аутсорсе, даже если их будут продавать по ставке синьйоров.
И мы подозреваем их в *уёвом качестве не просто так. Полгода назад была https://******.it/2020/09/19/belarus-it-relocation-2/ новость о том, что галеры массово уезжают в Латвию. И кого они увозили?
12 белорусских IT-компаний решили перенести свою деятельность в Латвию
Компании планируют перевезти 470 человек, в основном представителей руководства и ключевых специалистов.
Кто же тогда переедет в Украину из Беларуси? https://******.it/2018/03/18/it-for-everyone/ Грузчики-декретницы ? Или того хуже: https://******.it/2020/07/08/police-to-devs/ ОМОН и полицаи .
Вместо того, чтобы показать конкретные изменения в экономике и условиях работы программистов, Минцифры пытаются пиариться за счёт количества душ, которые сбежали из другой страны. Причём не по своей воле, а из-за политического кризиса.
О*уеть достижение! Молодцы, Минцифры! Как же IT раньше без вас жило!
По наводке Анонимуса
По материалам https://lenta.ua/v-ukrainu-pereehali-ishe-sotni-aytishnikov-iz-belarusi-89409/ lenta.ua