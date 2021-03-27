На протестах у Білорусі силовики Лукашенка затримали вже понад 60 людей, зокрема журналістів. ВIДЕО

У суботу, 27 березня, в Білорусі відбуваються акції проти режиму Олександра Лукашенка, що захопив владу в країні. Під час протестів силовики затримали понад 60 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал TUT.BY.

У Мінську затримання відбувалися біля площі Бангалор. Люди в балаклавах і з кийками зупиняли людей без форми.

Серед затриманих щонайменше п'ять журналістів, це редактори видання TUT.BY, головний редактор "Нашай Нiвы", фотограф і кореспондент видання.

Також серед затриманих член основного складу Координаційної ради Білорусі Наталія Дуліна.

Всього в Мінську з самого ранку затримали 43 людини. У всій Білорусі кількість затриманих становить 59 осіб.

Також читайте: Білорусі відмовили в участі в конкурсі "Євробачення" 2021 року

Нагадаємо, сьогодні в центр Мінська силовики почали стягувати спецтехніку. Також в білоруській столиці були помічені автобуси з силовиками.

У четвер, 25 березня, в Білорусі відзначали неофіційне свято День Волі. Опозиція також закликала активістів вийти на вулицю найближчого вихідного дня, суботу 27 березня, і збиратися в Мінську, в районі площі Якуба Коласа, пише Укрінформ.

Тоді ж, на День Волі, в Мінську також була стягнута військова техніка, в тому числі водомети, жива сила. Затримання активістів відбувалися у всій країн івід самого ранку. Увечері в столиці люди прогулювалися невеликими групами центральними вулицями, автомобілісти сигналили, також були затримання. За повідомленнями правозахисників, у всій країні були затримані щонайменше 45 осіб.

Зазначимо, жителі Білорусі вже 230-й день виходять на акції проти режиму Лукашенка. Масові протести почалися 9 серпня після завершення голосування на виборах президента.