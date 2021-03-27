Від початку доби на Донбасі без втрат, ворог відкривав вогонь 6 разів, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби, 27 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" у передмісті населених пунктів Славне, Авдіївка та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу селища Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає, зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.