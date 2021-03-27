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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби на Донбасі без втрат, ворог відкривав вогонь 6 разів, - пресцентр ОС

Від початку доби на Донбасі без втрат, ворог відкривав вогонь 6 разів, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби, 27 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" у передмісті населених пунктів Славне, Авдіївка та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу селища Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає, зазначається в повідомленні.

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Від початку доби на Донбасі без втрат, ворог відкривав вогонь 6 разів, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.

обстріл (28546) Донбас (22356) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
вы зеленые твари их убили.
кацапня стреляла стрелет и стрелять будет.
вы отбрали у хлопцев ответку....
вас, падлюк казнить нада
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27.03.2021 19:30
+4
Смерть окупантам!
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27.03.2021 19:09
+4
Від початку доби на Донбасі без втрат, ворог відкривав вогонь 6 разів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6486
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27.03.2021 19:15
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Смерть окупантам!
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27.03.2021 19:09 Відповісти
нормальный форрумчанин он ....
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27.03.2021 19:36 Відповісти
Ок, вопрос снимается, удалю.
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27.03.2021 19:37 Відповісти
Від початку доби на Донбасі без втрат, ворог відкривав вогонь 6 разів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6486
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27.03.2021 19:15 Відповісти
зеленский собрался позвонить путину по поводу гибели наших военных.
И что? Пристыдит его? Или на пианино хреном по телефону сыграет? Или опять с праздником поздравит, как в своём последнем звонке?
Пускай лучше семьям погибших президент позвонит и расскажет про свою большую заслугу - "перемирие" на Донбассе»...
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27.03.2021 19:21 Відповісти
Втрати ЗСУ у березні:
2018 - 9
2019 - 8
І тут прийшов режим тиші і всеохоплюючого перемир'я і "просто пєрєстать стрєлять":
2020 - 12
2021 - 10 (станом на 26.03)
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27.03.2021 19:23 Відповісти
вы зеленые твари их убили.
кацапня стреляла стрелет и стрелять будет.
вы отбрали у хлопцев ответку....
вас, падлюк казнить нада
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27.03.2021 19:30 Відповісти
о каком прекращении огня они все время говорят если обстрелы каждый день...
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27.03.2021 20:05 Відповісти
"президент" ссыкун и чмо.
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27.03.2021 20:18 Відповісти
Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова к дню возмездия. В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все и сели в тюрьму.
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27.03.2021 20:20 Відповісти
Украине можно просить закупку или как помощь просить у всех союзников беспилотников боевых. Нам они нужнее сейчас! И ПВО нужны еще! Пэтриоты бы намутить у США было бы неплохо. Украина должна готовится к большой войне, чтобы она не случилась! Если силы Украины будут обладать большой мощью, то нападать на Украину будет не рационально! Нападают на слабых, а не на сильных! И конечно прямо мечта, чтобы Украина на вооружение вернула ядерное оружие(не третьей потенциал, как было, но чуть-чуть необходимо иметь на крайний случай).
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27.03.2021 21:52 Відповісти
Странноо... А ОБСЕ говорит о 500 обстрелах. И кто же врет?
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28.03.2021 00:13 Відповісти
Еще не вечер
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28.03.2021 13:50 Відповісти
 
 