Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники "нормандського формату" ведуть обговорення
Позапланове екстрене засідання підгрупи з безпеки в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для обговорення інциденту із загибеллю військовослужбовців ЗСУ в Донецькій області 27 березня не проводилося, але ситуація обговорюється на рівні політичних радників "нормандського формату".
Про це розповів Інтерфакс-Україна спікер ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.
"Було прийнято рішення не проводити сьогодні екстреного позачергового засідання підгрупи з безпеки для обговорення інциденту із загибеллю військовослужбовців ЗСУ 26 березня в Донецькій області в результаті мінометного обстрілу з боку незаконних збройних формувань. По-перше, оскільки наразі ситуація щодо недопущення військової ескалації обговорюється на рівні політичних радників "нормандської четвірки", де Україну представляє Андрій Єрмак, а, по-друге наступне засідання підгрупи з безпеки повинно відбутися за планом через два дні - наступного вівторка. Тому ми прийняли рішення взяти паузу - 2 дні і дочекатися планового засідання" , - заявив Арестович.
За його словами, консультації на рівні політичних радників Нормандського формату триватимуть ще два дні.
"Таким чином, до моменту наступного засідання ТКГ може бути вироблено якесь рішення в сфері недопущення загострення і збереження режиму припинення вогню", - додав він.
Крім того, спікер ТКГ додав, що зараз на місці інциденту в Донецькій області в районі населеного пункту Шуми, де 26 березня загинули 4 українські військовослужбовці, перебуває головнокомандувач збройних сил України Руслан Хомчак.
"Президент очікує його доповіді", - повідомив Арестович.
Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.
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От тепер зрозуміло, чому горлівка західні райони бою власне й не чули, були лише вихідні від них.
Звучит так себе, но зато правда.
Лугандон, а точнее кацапы, обстреливают позиции ВСУ по причине, того, что тн "президент", игнорирует войну.
Войны нет, есть "нарушение перемирия".
Правда, перемирия тоже нет, но это никого не волнует.
арестович гандон зелений
и похеру на бан
ты - дырявый вонючий гандон
Зараз таке враження що навпаки - він армію піарив і прославляв. А Зеленський військових боїться.
благодаря зеленському володі
пшениця буйно колоситься в полі
в нас неймовірні успіхи в футболі
погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи вови
впада до моря чорного дніпро -
це вова забезпечив, не петро
зріс курс національної валюти
це президента нашого здобуток
корови дояться, несуться кури дружно
за це його благодарити нужно
ростуть гриби і нереститься риба -
за це також зеленському спасіба
трава зелена, небо ясно-синє -
володі теж ми дякувать повинні
ну і звичайно, ніде правди діти
лиш завдяки йому нам сонце світить
а хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це порошенко і порохоботи© 2019
И как на это ******** зеленое Наев смотрит?
он лижи зад дипломатически пуину.
Уже президент США сказал, убийца.
А этот чмошник, и его бл*дский ермак должны сидеть и долго.