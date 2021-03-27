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Новини Агресія Росії проти України
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Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники "нормандського формату" ведуть обговорення

Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники

Позапланове екстрене засідання підгрупи з безпеки в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для обговорення інциденту із загибеллю військовослужбовців ЗСУ в Донецькій області 27 березня не проводилося, але ситуація обговорюється на рівні політичних радників "нормандського формату".

Про це розповів Інтерфакс-Україна спікер ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"Було прийнято рішення не проводити сьогодні екстреного позачергового засідання підгрупи з безпеки для обговорення інциденту із загибеллю військовослужбовців ЗСУ 26 березня в Донецькій області в результаті мінометного обстрілу з боку незаконних збройних формувань. По-перше, оскільки наразі ситуація щодо недопущення військової ескалації обговорюється на рівні політичних радників "нормандської четвірки", де Україну представляє Андрій Єрмак, а, по-друге наступне засідання підгрупи з безпеки повинно відбутися за планом через два дні - наступного вівторка. Тому ми прийняли рішення взяти паузу - 2 дні і дочекатися планового засідання" , - заявив Арестович.

За його словами, консультації на рівні політичних радників Нормандського формату триватимуть ще два дні.

Також читайте: Від початку доби на Донбасі без втрат, ворог відкривав вогонь 6 разів, - пресцентр ОС

"Таким чином, до моменту наступного засідання ТКГ може бути вироблено якесь рішення в сфері недопущення загострення і збереження режиму припинення вогню", - додав він.

Крім того, спікер ТКГ додав, що зараз на місці інциденту в Донецькій області в районі населеного пункту Шуми, де 26 березня загинули 4 українські військовослужбовці, перебуває головнокомандувач збройних сил України Руслан Хомчак.

"Президент очікує його доповіді", - повідомив Арестович.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.

 

Донбас (22356) втрати (4403) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+42
Как все обыденно в этой зелёной куче дерьма...
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27.03.2021 19:23
+39
Ну да, фули его проводить? Это ж не оккупантов убивают, а украинцев.
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27.03.2021 19:21
+35
Ей! 73% дебіли! Їх убили завдяки вашому гнилому вибору пріпіздєнта . Спокійної ночі вам мразота.
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27.03.2021 19:24
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Ну да, фули его проводить? Это ж не оккупантов убивают, а украинцев.
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27.03.2021 19:21 Відповісти
Пошли пить кофе... Время валом, лохи платят...
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27.03.2021 20:59 Відповісти
А навіщо, в нас же "мір". Для зрадників загибель захисників України не має значення.
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27.03.2021 19:22 Відповісти
І шо? Лапті знов відморозяться шо це пуляє сепарня, а іхтамнєт.
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27.03.2021 19:23 Відповісти
Как все обыденно в этой зелёной куче дерьма...
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27.03.2021 19:23 Відповісти
https://mobile.twitter.com/EllySmitt

https://mobile.twitter.com/EllySmitt Elly Smitt https://mobile.twitter.com/EllySmitt @EllySmitt https://mobile.twitter.com/EllySmitt/status/1375820864382451713 6 ч

От тепер зрозуміло, чому горлівка західні райони бою власне й не чули, були лише вихідні від них.

Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники "нормандського формату" ведуть обговорення - Цензор.НЕТ 2714
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27.03.2021 22:49 Відповісти
Всё- звиздежь! Насколько мне известно, празднование Песах, для лиц вполне определенной национальности, которых в ТКГ- с перебором, наступает с приходом темноты. На этом- для них- Фсё!
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27.03.2021 19:24 Відповісти
Надо было не стены в публичном доме на Банковой разрисовывать, а просто сжечь его вместе с обитателями.
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27.03.2021 19:24 Відповісти
МАБУТЬ РИТУАЛЬНІ ДВЕРІ З 1+1 НЕ ЗАВЕЗЛИ
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27.03.2021 20:09 Відповісти
Смит,а может сесть в поезд,выехать в район ООС и показать лугандонам как мины на нашу землю бросать?И сжечь тот лугандон вместе с вооруженными обитателями...
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28.03.2021 07:22 Відповісти
Призовут, тогда поеду.
Звучит так себе, но зато правда.
Лугандон, а точнее кацапы, обстреливают позиции ВСУ по причине, того, что тн "президент", игнорирует войну.
Войны нет, есть "нарушение перемирия".
Правда, перемирия тоже нет, но это никого не волнует.
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28.03.2021 21:00 Відповісти
Ей! 73% дебіли! Їх убили завдяки вашому гнилому вибору пріпіздєнта . Спокійної ночі вам мразота.
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27.03.2021 19:24 Відповісти
тільки факти. для тебе і твого наріка пріпіздєнта.
Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники "нормандського формату" ведуть обговорення - Цензор.НЕТ 6594
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27.03.2021 19:35 Відповісти
Есть официальные данные. Гугл в помощь. Правда зебилам и это тяжело
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27.03.2021 20:14 Відповісти
А в чому він не правий, що у чотирижди уклоніста ідея фікс "Не стрелять". Так він і забороняє по своїм стріляти а то дім в Криму ***** відбере.
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27.03.2021 19:30 Відповісти
Спитаєш в родини загиблого Журавля.
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27.03.2021 19:31 Відповісти
а че. ..сыпануть в другом разведанном месте нельзя!?..клочки чтобы по закоулочкам..
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27.03.2021 19:26 Відповісти
Та да, нафіга напрягаться Єрмаку і Зеклоуну, це ж не скло розбили в шапітолії...війна десь далеко і не страшно.
арестович гандон зелений
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27.03.2021 19:27 Відповісти
а шо там у люси сегодня? выходной?
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27.03.2021 19:28 Відповісти
Песах сегодня, под покровом ночи.
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27.03.2021 19:30 Відповісти
не сцать 33разовый майор-Люся пояснит всё
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27.03.2021 19:28 Відповісти
Зеленський методично прибирає активістів. Якщо б Петро був активістом - він би й його прибрав.
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27.03.2021 19:29 Відповісти
этот активист на Пороха бочку катил
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27.03.2021 19:30 Відповісти
Ну так, Зелепупа мстить за Порошенка? Більше схоже, що прибирає всіх антиросіян, в угоду Путіна. А Медведчука і інші рухи використовує, щоб відволікти увагу.
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27.03.2021 19:34 Відповісти
100 ПРОЦЕНТІВ.
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27.03.2021 20:11 Відповісти
провалы за провалами , верните https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#:~:text=14%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82,%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B. Полторак а !
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27.03.2021 19:29 Відповісти
Ермак договаривается. Значит все будет хорошо...
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27.03.2021 19:31 Відповісти
Кажись, уже во всем разобрались...
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27.03.2021 19:31 Відповісти
кажись, все кацапы пи..ры. Или не кажись?
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27.03.2021 20:05 Відповісти
Треба наступного разу в'***** так, шоб воротнікі закотілісь. А там хай ведуть обсужденія
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27.03.2021 19:31 Відповісти
наступного разу замість обстрілу буде черговий "підрив на мінах" за який засудять чергового лейтенанта.
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27.03.2021 19:40 Відповісти
Не своего мнения не воли половые тряпки на швабре имею Вас как хотят боже які слизні страх принятия и ответственности за принятие решений парализует у них мозг извините Сфи́нктер
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27.03.2021 19:35 Відповісти
Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники "нормандського формату" ведуть обговорення - Цензор.НЕТ 7233
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27.03.2021 19:39 Відповісти
наверное ермак с аристовичем только сейчас, во всеуслышанье скажут -"Путин убийца" ?х/з
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27.03.2021 19:46 Відповісти
Фуйло дозволить?
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27.03.2021 19:48 Відповісти
ніколи
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27.03.2021 19:50 Відповісти
Ху.ова, браття, у нас влада. Не українська і не християнська. Продажна, брехлива, сиклива і злодюжна. Щось назріває...
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27.03.2021 19:47 Відповісти
ты гандон
и похеру на бан
ты - дырявый вонючий гандон
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27.03.2021 19:50 Відповісти
Мразь,убейся о стенку.
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27.03.2021 19:53 Відповісти
Від імені України, участь в обговоренні, приймає хірновий продюсер, він же фсб-шний завхоз ОПи, дерьмак.
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27.03.2021 19:47 Відповісти
Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники "нормандського формату" ведуть обговорення - Цензор.НЕТ 9152
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27.03.2021 19:51 Відповісти
Раніше говорили, що Порох піариться на армії.
Зараз таке враження що навпаки - він армію піарив і прославляв. А Зеленський військових боїться.
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27.03.2021 19:54 Відповісти
особливо поранених...аж трусеться...
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27.03.2021 20:06 Відповісти
він від усього труситься.
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27.03.2021 20:08 Відповісти
багато в нас в країні проісходе

благодаря зеленському володі
пшениця буйно колоситься в полі
в нас неймовірні успіхи в футболі
погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи вови
впада до моря чорного дніпро -
це вова забезпечив, не петро
зріс курс національної валюти
це президента нашого здобуток
корови дояться, несуться кури дружно
за це його благодарити нужно
ростуть гриби і нереститься риба -
за це також зеленському спасіба
трава зелена, небо ясно-синє -
володі теж ми дякувать повинні
ну і звичайно, ніде правди діти
лиш завдяки йому нам сонце світить

а хмари, вітер, дощ, гроза, болото -

це порошенко і порохоботи© 2019
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27.03.2021 20:14 Відповісти
А по чему просто не Сказать , - Что ОБСЕ Выходной , а россияне празднуют , что убили Украинцев, а с пьяного угару выйдут только к вторнику а не что перенесли , - Бо та сторона что то там обсуждает Советники , - Блин.
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27.03.2021 19:53 Відповісти
Невчасно бійців вбили. У Зелі вихідні - це святе !!!
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27.03.2021 19:53 Відповісти
Разрисовали стены ОПы - визги и крик до небес от зеленой мразоты, внеочередные заседания Рады и так далее. Убили четырех украинских воинов, - зеленая мразота даже даже не настаивает на собрании ТКГ, это для зеленой мразоты не событие.
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27.03.2021 19:56 Відповісти
"консультации на уровне политических советников Нормандского формата будут продолжаться" - это треш какой-то и издевательство!!!

И как на это ******** зеленое Наев смотрит?
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27.03.2021 20:04 Відповісти
Могу предположить содержание доклада Хомчака - "погибли четверо, ранены двое, мы не поддались на провокацию и придерживаемось режима перемирья, во избежании дальнейших провокаций готовы отойти назад".
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27.03.2021 20:09 Відповісти
БЕКАЮТЬ ЯК ПЕРЕЛЯКАНИЙ СТАЛІН В 41Р ПРОВОКАЦІЯ ПРОВОКАЦІЯ ПОКИ НІМЦІ ДО КИЇВА НЕДІЙШЛИ.
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27.03.2021 20:21 Відповісти
Соловей,а ты что не в курсе?Немцы не до Киева,а до Москвы дошли.Киев они проскочили даже не заметив...
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28.03.2021 07:27 Відповісти
вечер выходного дня,- кабаки и шлюхи, какое нах. заседание
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27.03.2021 20:15 Відповісти
и ещё раз напишу, это ссыкун и чмо.
он лижи зад дипломатически пуину.
Уже президент США сказал, убийца.
А этот чмошник, и его бл*дский ермак должны сидеть и долго.
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27.03.2021 20:17 Відповісти
в шаббат ничего проводить нельзя
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27.03.2021 20:25 Відповісти
Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники "нормандського формату" ведуть обговорення - Цензор.НЕТ 4718
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27.03.2021 21:00 Відповісти
для цих ублюдків важливіше хто розмалював президенську халупу
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27.03.2021 21:39 Відповісти
 
 