Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники "нормандського формату" ведуть обговорення

Позапланове екстрене засідання підгрупи з безпеки в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для обговорення інциденту із загибеллю військовослужбовців ЗСУ в Донецькій області 27 березня не проводилося, але ситуація обговорюється на рівні політичних радників "нормандського формату".

Про це розповів Інтерфакс-Україна спікер ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"Було прийнято рішення не проводити сьогодні екстреного позачергового засідання підгрупи з безпеки для обговорення інциденту із загибеллю військовослужбовців ЗСУ 26 березня в Донецькій області в результаті мінометного обстрілу з боку незаконних збройних формувань. По-перше, оскільки наразі ситуація щодо недопущення військової ескалації обговорюється на рівні політичних радників "нормандської четвірки", де Україну представляє Андрій Єрмак, а, по-друге наступне засідання підгрупи з безпеки повинно відбутися за планом через два дні - наступного вівторка. Тому ми прийняли рішення взяти паузу - 2 дні і дочекатися планового засідання" , - заявив Арестович.

За його словами, консультації на рівні політичних радників Нормандського формату триватимуть ще два дні.

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"Таким чином, до моменту наступного засідання ТКГ може бути вироблено якесь рішення в сфері недопущення загострення і збереження режиму припинення вогню", - додав він.

Крім того, спікер ТКГ додав, що зараз на місці інциденту в Донецькій області в районі населеного пункту Шуми, де 26 березня загинули 4 українські військовослужбовці, перебуває головнокомандувач збройних сил України Руслан Хомчак.

"Президент очікує його доповіді", - повідомив Арестович.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.