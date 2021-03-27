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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни, що нелегально прибули на окуповані території України, мусять виїхати після їхнього звільнення, - Резніков

Росіяни, що нелегально прибули на окуповані території України, мусять виїхати після їхнього звільнення, - Резніков

Громадяни Росії, які прибули на окуповані території нелегальним шляхом, після повернення територій до складу України повинні будуть покинути країну.

Про це в програмі "Неофіційна розмова" телеканалу "Дім" розповів віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) було затверджено Стратегію щодо деокупації та реінтеграції Криму. Головний меседж документа — громадяни України, які проживають на окупованих територіях, "вони є заручниками ситуації, вони є заручниками окупантів". Тому після повернення територій до складу України жителям, які не порушували українське законодавство, нічого не загрожує.

"Вони повинні вірити, що Україна повернеться, і у них не буде проблем у вільній Україні, в демократичній, ліберальній, на відміну від того жаху, який діється, в якому вони сьогодні перебувають. Їх перестануть незаконно обшукувати, заарештовувати, забороняти їм збиратися на вулицях, щоб висловлювати свою думку... Жодної комендантської години, ніяких підвалів — на відміну від окупованих територій. Тому боятися їм точно не потрібно", — запевнив Олексій Резніков.

При цьому громадяни Росії, які незаконним способом прибулина тимчасово окуповані території (минаючи офіційний український кордон, КПВВ), повинні будуть покинути Україну.

Також читайте: Зеленський затвердив Стратегію деокупації і реінтеграції Криму

Як приклад Резніков привів спробу Росії щодо асиміляції населення Криму, для цього на півострів прибуло 500 тисяч росіян, таким чином, розмиваючи етнічне населення.

"Що стосується долі цих людей, яких завезли. Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно, але вони, по суті, є пособниками цього злочину, що вчиняється офіційною Росією, офіційним Кремлем. Тому їхня доля... Я не люблю слово "депортація", воно несе дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни", — сказав міністр.

Резніков підкреслив, що підхід повинен бути індивідуальний, і якщо громадянин Росії прибув на окуповану територію законним шляхом, "напевно, до них не буде питань".

"А всі, хто потрапив незрозумілим нам шляхом, — вони всі порушники закону, який регулює правила перетину кордону України. Відповідно, вони усі підлягають видворенню. Є така адміністративна процедура", — зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновити територіальну цілісність України можна тільки дипломатичним шляхом. Ми не бачимо іншого рішення, - Шмигаль

деокупація (950) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+20
А до деоккупации оккупантов нужно выявить, идентифицировать, осудить заочно и приговорить к 20 годам тюремного заключения.
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27.03.2021 20:02
+15
Ну хоч щось людське.
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27.03.2021 20:04
+14
Весь мост разбирать можно не спешить. Достаточно снять пролёты на фарватере. Остальное пусть пока стоит. Будет памятником "братства".
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27.03.2021 20:11
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Ну если сказали А то надо и Б . Надо кацапам сообщить , что и любые сделки с недвижимостью считаются незаконными и после возврата територий автоматически конфискуются в доход Украины.
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27.03.2021 20:59 Відповісти
Не депортація,я не люблю цього слова,а утилізація,кацапи будуть змушені покинути цей світ
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27.03.2021 21:05 Відповісти
Е, ні ! Я в рабство мініму 10 візьму.
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27.03.2021 21:13 Відповісти
Випити нема з ким? Більше ні на що ці раби не годяться
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27.03.2021 21:44 Відповісти
никакой выехать, прикопать биоматериал по месту абнаружения, при попытке к бегству.
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27.03.2021 21:17 Відповісти
Грузом 200
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27.03.2021 21:28 Відповісти
Солнечный Магадан ждёт их!
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27.03.2021 21:44 Відповісти
Магадан и земли вокруг отходят США, Сахалин - Японии. Росия - большой мамонт, хватит всем
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27.03.2021 22:46 Відповісти
Прочитал Разумков, подумал них. себе.
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27.03.2021 21:48 Відповісти
Так, згоден. Це повинно бути десь прописано, у законі. І так, щоби не було подвійного тлумачення, і щоби не могли прикритись сім'єю, дитиною - ніяких виключень.
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27.03.2021 21:55 Відповісти
Даа ... Народ возбудился ... Наче це завтра буде.
Проте завчасно повідомити теж не завадить.
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27.03.2021 22:07 Відповісти
І це повинно бути розголошено, щоби знали свої перспективи...
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28.03.2021 09:52 Відповісти
Пичка,а ты не знаешь как ?Самый первый приехавший кацап уже и списки "понаехавших" составил.Вдруг оставят в Украине,как сотрудника с органами.Стукачество у кацапов от Павлика Морозова....
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28.03.2021 07:35 Відповісти
Слишком мягко.
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27.03.2021 22:50 Відповісти
Уже давно долна была действовать криминальная ответсвенность и должен был быть военный суд который заочно бы судил россиян вьезжающих в Крым с территории россии. Давать нужно минимум 7-8 лет. колонии. Это бы поубавило пыл у желающих отдохнуть в оккупированом Криму и прискорило бы деоккупацию!
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27.03.2021 22:54 Відповісти
Єдиний варіант це подальша окупація території України.
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28.03.2021 05:05 Відповісти
Росіяни, що нелегально прибули на окуповані території України, мусять виїхати після їхнього звільнення, - Резніков - Цензор.НЕТ 9439
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27.03.2021 23:51 Відповісти
А до перемоги Байдена казали, що завезені рсоіяни можуть залишатись )
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28.03.2021 00:58 Відповісти
Граждане России, которые прибыли на оккупированные территории нелегальным путем, после возвращения территорий в состав Украины должны будут покинуть страну. Источник: https://censor.net/ru/n3256003

Гарна ідея, АЛЕ Ж ДЕЯКІ БУРЯТИ НА ДОНБАСІ ОЖЕНИЛИСЬ НА ЖІНКАХ З ГРОМАДЯНСТВОМ УКРАЇНИ І В НИЇ Є ДІТИ, що будете робити з цим Зе влада ?
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28.03.2021 01:54 Відповісти
Невже їх так багато ?
А по-любому - дозволу на перетин кордону у нього нема. Депортація.
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28.03.2021 05:00 Відповісти
Звісно їх багато, Донбас у зрівняні з Бурятієй це Клондайк і Америка.
Питтання зрозуміли чи мимо пройшли - з бурятськими дітьми у таких

шлюбах що робити
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28.03.2021 14:21 Відповісти
"...не смотря на грандиозное строительство и улучшения ..." сушняк давит?
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28.03.2021 04:36 Відповісти
Чому ? У чому причина ? ЗОЖ ?
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28.03.2021 05:02 Відповісти
Почему крьІм и сривостополь кацапье назвало регионами с самьІм вьІсоким ростом преступности?
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28.03.2021 07:40 Відповісти
А что в РФ есть какой то уровень чего либо?Ну, не об уровне пьянства я не спорю...Так кацапье разрушило все,что создала Украина в Крыму?Что же ты молчал,шампион?А я еще думаю,что ж это они с наших катеров унитаэы то снимают?
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28.03.2021 07:41 Відповісти
Росіяни, що нелегально прибули на окуповані території України, мусять виїхати після їхнього звільнення, - Резніков

Не виїхати, а втекти
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28.03.2021 07:10 Відповісти
А не надо стесняться слова ДЕПОРТАЦИЯ! Из любой страны в мире нежелательных особ ДЕПОРТИРУЮТ. И Сралина при этом никто не вспоминает
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28.03.2021 07:28 Відповісти
Я бы добавил, выгнать их в одних трусах.
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28.03.2021 07:57 Відповісти
Ну а про тих хто демонстративно рвав чи викидав ПАСПОРТ України? Хай також до говені миляться
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28.03.2021 10:19 Відповісти
В кінці-кінців ця фраза прозвучала. Якщо це-не бла-бла, то підтримую. Все, що заїхало в Крим і Донбас з кінця 2013 року - повинне бути утилізоване.
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28.03.2021 10:28 Відповісти
Справедливо
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28.03.2021 12:20 Відповісти
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