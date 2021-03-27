З 28 березня поїзди на території України курсуватимуть за літнім часом, - Укрзалізниця
З неділі, 28 березня, поїзди на території України будуть курсувати за літнім часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.
"У зв’язку з переходом на літній час 28 березня 2021 року о 03:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед. У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів.Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 28 березня Україна перейде на літній час. О 3:00 годині треба перевести годинник на одну годину вперед.
Верховна Рада розглядала, але не змогла прийняти закон про скасування сезонної зміни часу, яким пропонується зафіксувати зимовий час UTC + 2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виходить, що Стефанчук скопіював закон у московії, адже слуги також хочуть залишити нас на зимовому(поясному,UTC+2) часі.
Європа планує перейти на літній час(поясний+1), адже так вирішила більшість громадян, згідно результататів опитування.
Доречі, фракція ЄС не підтримала цей законопроект і проголосувала проти, Ви вважаєте, що вони також хочуть "по кацапському" і далі від Европи?
летнее или зимнее должна решать география ))))
воно аж пнеться від зусиль знову опинитись під фуйлом.
Я воспринимаю небольшое (на 1 час) сезонное изменение режима активности человека, так же, как происходят другие сезонные изменения, например, включение/выключение отопления. Нельзя, однако перейти в 3-й пояс навсегда, потому, важны именно изменения. Если перейти навсегда, люди на следующий год переделают начало работы на 1 час позже, и вышеуказанный эффект (польза от перехода) исчезнет полностью.
не будем брать ссср...даже в Украине не один часовой пояс и запад и восток наши никогда не будет одинаково встречать рассвет или полдень...
(я не сразу привыкаю к переводу , ибо нарушается мой индивидкальный режим дня (я встаю в одно и тот же час) ...теперь какое-то время мне будет не хватать этого часа....хотя мой кот плюет на все мои режимы и будит меня тогда, когда захотело его пушистое тело))))
Я тоже в одно и то же время встаю и уже давно стал замечать, что примерно за неделю до перехода на летнее время я самостоятельно начинаю просыпаться где-то на 1 час раньше, а вечером примерно на час раньше тянет ко сну. Осенью - наоборот. Организм отслеживает!