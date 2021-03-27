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З 28 березня поїзди на території України курсуватимуть за літнім часом, - Укрзалізниця

З 28 березня поїзди на території України курсуватимуть за літнім часом, - Укрзалізниця

З неділі, 28 березня, поїзди на території України будуть курсувати за літнім часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

"У зв’язку з переходом на літній час 28 березня 2021 року о 03:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед. У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів.Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 28 березня Україна перейде на літній час. О 3:00 годині  треба перевести годинник на одну годину вперед.

Також читайте: "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук

Верховна Рада розглядала, але не змогла прийняти закон про скасування сезонної зміни часу, яким пропонується зафіксувати зимовий час UTC + 2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time в Україні.

час (90) Укрзалізниця (6853)


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Топ коментарі
+5
Як цікаво... А що могли за зимовим часом? Уся країна за літнім, а УЗ за зимовим? Це, навіть. цікавіше, ніж "95 квохтав"...
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27.03.2021 20:24
+3
а коли рада 30-го відмінить літній час,шо потяги назад поїдуть?
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27.03.2021 20:31
+3
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27.03.2021 20:35
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Як цікаво... А що могли за зимовим часом? Уся країна за літнім, а УЗ за зимовим? Це, навіть. цікавіше, ніж "95 квохтав"...
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27.03.2021 20:24 Відповісти
а коли рада 30-го відмінить літній час,шо потяги назад поїдуть?
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27.03.2021 20:31 Відповісти
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27.03.2021 20:35 Відповісти
Оставьте летнее время навсегда
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27.03.2021 20:35 Відповісти
"Ани хатят нас атарвать ат масквьі на два часа!!!"
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27.03.2021 20:36 Відповісти
Задрал этот головняк с переводом
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27.03.2021 20:44 Відповісти
Літній час потрібно залишити назавжди. Адже це той час який був до початку дебілізму з переведенням годинника ще за часів СРСР.
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27.03.2021 20:45 Відповісти
щоб жити по кацапському ?
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27.03.2021 21:30 Відповісти
Так кацапи, як раз, відмовились від переходу на літній час і живуть по зимовому(поясному, UTC+3) ще з 2014 року.
Виходить, що Стефанчук скопіював закон у московії, адже слуги також хочуть залишити нас на зимовому(поясному,UTC+2) часі.
Європа планує перейти на літній час(поясний+1), адже так вирішила більшість громадян, згідно результататів опитування.

Доречі, фракція ЄС не підтримала цей законопроект і проголосувала проти, Ви вважаєте, що вони також хочуть "по кацапському" і далі від Европи?
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27.03.2021 22:10 Відповісти
Киевское время должно соответствовать часовому поясу, в которм находится Киев...
летнее или зимнее должна решать география ))))
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27.03.2021 21:26 Відповісти
краще приберіть лайк москалеві - вгорі.
воно аж пнеться від зусиль знову опинитись під фуйлом.
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27.03.2021 21:32 Відповісти
Вы со своими москалями мозгами тронулись , москалі ще сруть в унітаз , підемо срати з вами на вулиці, щоб відрізнятися від москалів
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27.03.2021 21:50 Відповісти
Киев и Украина находится во 2-м поясе (солнце в зените в 12-00, точнее около того). Это по географии. На летний период страна переходит в 3-й часовой пояс по двум причинам: а) экономия э/энергии на освещение и кондиционирование, б) на час больше солнечного освещения вечером за счёт на 1 час более раннего подъёма утром (солнце уже светит).
Я воспринимаю небольшое (на 1 час) сезонное изменение режима активности человека, так же, как происходят другие сезонные изменения, например, включение/выключение отопления. Нельзя, однако перейти в 3-й пояс навсегда, потому, важны именно изменения. Если перейти навсегда, люди на следующий год переделают начало работы на 1 час позже, и вышеуказанный эффект (польза от перехода) исчезнет полностью.
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27.03.2021 22:11 Відповісти
как-то ж мы жили до 1981 года (первый перевод часов)
не будем брать ссср...даже в Украине не один часовой пояс и запад и восток наши никогда не будет одинаково встречать рассвет или полдень...
(я не сразу привыкаю к переводу , ибо нарушается мой индивидкальный режим дня (я встаю в одно и тот же час) ...теперь какое-то время мне будет не хватать этого часа....хотя мой кот плюет на все мои режимы и будит меня тогда, когда захотело его пушистое тело))))
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27.03.2021 22:24 Відповісти
То, что на западе (востоке) восход солнца отличается на 0,5 часа от киевского, легко учитывается соответствующим сдвигом начала работы всех предприятий (организаций), что уже давным давно сделано на местах. Плюс к этому переход на летнее время, которое, с учётом уже существующих исторически сложившихся сдвигов начала работ на местах, не приводит к более раннему подъёму людей на западе по сравнению с востоком страны.
Я тоже в одно и то же время встаю и уже давно стал замечать, что примерно за неделю до перехода на летнее время я самостоятельно начинаю просыпаться где-то на 1 час раньше, а вечером примерно на час раньше тянет ко сну. Осенью - наоборот. Организм отслеживает!
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27.03.2021 22:50 Відповісти
«Цієї ночі Україна традиційно перейде на літній час Переведення стрілок годинників на літній час затверджено постановою Кабінету міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Таким чином, перехід на літній час в Україні у 2021 році відбудеться в ніч з суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня. О 03:00 українці повинні перемістити стрілки годинників на одну годину вперед», - йдеться у повідомленні інформаційного агентства https://ua.interfax.com.ua/news/general/731872.html?fbclid=IwAR28LdQ3QzYHY_ZxE_cVsvRdphWXL8tZc8qsupjIbmpxT2RPZRtWlW2dI00 Інтерфакс-Україна
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27.03.2021 22:00 Відповісти
Оскільки годинник - це приватна власність, його стрілки можна не переводити, а тримати поправку "в умі".
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27.03.2021 22:15 Відповісти
 
 