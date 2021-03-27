З 28 березня поїзди на території України курсуватимуть за літнім часом, - Укрзалізниця

З неділі, 28 березня, поїзди на території України будуть курсувати за літнім часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

"У зв’язку з переходом на літній час 28 березня 2021 року о 03:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед. У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів.Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 28 березня Україна перейде на літній час. О 3:00 годині треба перевести годинник на одну годину вперед.

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Верховна Рада розглядала, але не змогла прийняти закон про скасування сезонної зміни часу, яким пропонується зафіксувати зимовий час UTC + 2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time в Україні.