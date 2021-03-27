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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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США вже брали участь у переговорах щодо Донбасу, але вийшли з них за пропозицією Європи та України, - Кравчук

США вже брали участь у переговорах щодо Донбасу, але вийшли з них за пропозицією Європи та України, - Кравчук

США брали участь у міжнародній зустрічі, яка відбулася після початку війни на Донбасі.

Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" нагадав глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Коли починалася війна на Донбасі, в Женеві зустрілися представники Німеччини, Франції, Росії, України та Сполучених Штатів Америки. Але чомусь Путіну й іншим вдалося переконати Європу, і з цим погодився президент України пан Порошенко, що ми можемо вирішити це питання не в Женеві, а перенести його до Мінська, і без участі США… Таким чином, США вже були у перемовному форматі, але вийшли з нього за пропозицією Європи та України", — нагадав Кравчук.

Українська сторона зацікавлена, щоб США знову приєдналися до перемовного процесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден відмовився від переговорів із Путіним, - МЗС РФ

"Але чи буде участь США в перемовному процесі, сьогодні мені сказати важко. Тому що, по-перше, це має бути спільне рішення, по-друге, ми не знаємо точно позиції США. Ось коли вона буде оголошена, і коли Україна офіційно звернеться з проханням, думаю, тоді можна буде відповідати й на це дуже важливе для нас питання", — підсумував очільник української делегації в ТКГ.

Кравчук Леонід (546) перемовини (2911) США (22890) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+40
Кравчук знов бреше. Бо у Женеві були перемовини між США, Україною ЄС і ******. Далі можна не читати...
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27.03.2021 20:59
+33
Это типа камень в Пороха огород. Та ты лучше вспомни , как отдал ядерное оружие за меморандум.
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27.03.2021 21:00
+33
А потім звільнив половину окупованих територій Донбасу. Та "какаяразница"...
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27.03.2021 21:14
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Кравчук знов бреше. Бо у Женеві були перемовини між США, Україною ЄС і ******. Далі можна не читати...
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27.03.2021 20:59 Відповісти
Ви написали те саме що Кравчук. В чому фішка?
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28.03.2021 09:08 Відповісти
Спробуйте порівняти те, що я написав з оцим: "представители Германии, Франции, России, Украины и Соединенных Штатов Америки"
Чи "какаяразница"?
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28.03.2021 09:48 Відповісти
Это типа камень в Пороха огород. Та ты лучше вспомни , как отдал ядерное оружие за меморандум.
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27.03.2021 21:00 Відповісти
Без фамілій, але в 2014 ху йлу був зроблений граний подарунок - Будапештський формат був замінений на нормандський. Замість ворогів Кремля США та Британії були поставлені друзі ху йла Франція та Германія. Я розумію, якби тоді керував ЗЕ, у якого немає досвіду ніякого. Але тоді керував Україною досвідчений політик з досвідом міністра закордонних справ.
СЛУЧАЙНО? НЕ ДУМАЮ.
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27.03.2021 21:53 Відповісти
тебе никто не мешает реализовать Будапештский меморандум

...и полететь на Марс раньше Маска
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27.03.2021 22:04 Відповісти
зщебіл, ти, якщо брешеш - то хоч не приховуй моливостей ***** в ту пору, в т.ч. в дипломатії
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27.03.2021 22:05 Відповісти
зараз модно признаватися, що ти зебіл? )))
як ти поважно написало свого перзидента - з великої літери.
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27.03.2021 22:48 Відповісти
пнх, придурочне
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28.03.2021 00:43 Відповісти
небыло никакого "будапешстского" формата.
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27.03.2021 22:59 Відповісти
деда, а не повесится ли тебе? - утомил казел....
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27.03.2021 21:02 Відповісти
Звичайно що Петро не хотів щоб США брали участь в переговорах,так як у нього були свої плани
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27.03.2021 21:03 Відповісти
а ти ,кацапе,звідки плани петра знаєш?
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27.03.2021 21:09 Відповісти
Гыг, достатньо поглянути на результати "діяльності" ГЕТЬмана, щоб зрозуміти про плани невдахи.
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27.03.2021 23:35 Відповісти
Донбасс захватывать начали сразу после Крыма,Порошенко стал президентом 7 июня 2014 года,когда пол Донбасса уже было захвачено Мавзолейным Мудаком...
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27.03.2021 21:10 Відповісти
8-го червня Петро підписав указ про перемирья
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27.03.2021 21:12 Відповісти
А потім звільнив половину окупованих територій Донбасу. Та "какаяразница"...
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27.03.2021 21:14 Відповісти
На, дегенерат, динамику карты АТО 2014-2015:

https://www.youtube.com/watch?v=UuSyRyQ0Ky8 Карта АТО с 20 мая 2014 г. по 28 февраля 2015 г. (ссылка)
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27.03.2021 21:24 Відповісти
Я краще на карти бойових дій подивлюсь. І поспілкуюся з тими, хто воював не у аеропорту Амстердама. І не під відеозапис для широкого розповсюдження.
А ти краще мови навчайся. І математики - аби порахувати куди й скільки разів на відпочинок літав "хтоугоднатольканипарашенка..."
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27.03.2021 21:23 Відповісти
А он не отдыхал, он с султаном Мальдивским встречался. Вы ведь любите когда дерьмо на ушах? Жри-те
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27.03.2021 21:24 Відповісти
)))))
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27.03.2021 21:23 Відповісти
Бреше старий пердун. Від початку і до кінця бреше.
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27.03.2021 21:13 Відповісти
взагалі-то інавгурація була восьмого; а сьомого був започаткований т.зв. "нормандський формат" (в Нормандії було рандеву Оланда, Меркель, Обами, Камерона, ***** і Пороха, який ще не був інавгурований). Саме там ***** змусили сісти за стіл переговорів, але тільки з його умовою, що GB та США відійдуть в сторону. До речі, саме ***** зірвав переговори в Будапештському та Женевському форматах, де були присутні американці і британці...
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27.03.2021 21:37 Відповісти
США вже брали участь у переговорах щодо Донбасу, але вийшли з них за пропозицією Європи та України, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6073
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27.03.2021 21:14 Відповісти
Крысы Путлерские,вы депилы... это еще мягко сказал
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27.03.2021 21:15 Відповісти
Леонид Макарович , - А как это США не участвуют???. Когда один корабль На разгрузке , а другой на рейде, - Ты Что . А запад года подло убили 4 наших военных , -Озабочились и кроме этого от Слова Ничего.
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27.03.2021 21:16 Відповісти
У Кравчука тоже память, как у ракушки.

США вышли из переговоров потому, что Роися просто отказывалась от переговоров в таком формате.
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27.03.2021 21:18 Відповісти
Женевские переговоры были 17 апреля....а Петро стал президентом 25 мая...
(он еще не имел полномочий проганять )))) США с переговоров как утверждает кравчук)
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27.03.2021 21:23 Відповісти
Это петя рассказал тебе?
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27.03.2021 21:20 Відповісти
У нього ЗАВДАННЯ для рибок-гупі казочку на ніч розповісти.
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27.03.2021 21:24 Відповісти
Проект Путлера "Новоотсоссия" от Харькова до Одессы похоронили Порошенко и генерал Муженко...Хрюкайте дальше о вяличии РАБсси и дохлятины..это вам не Чечню 2 раза захватывать..
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27.03.2021 21:18 Відповісти
Вот это поворот.
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27.03.2021 21:19 Відповісти
Какие то туподебильные у зесрани "повороты"-снова обкекались...
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27.03.2021 21:46 Відповісти
Куда ж им до обосранных петялизов.
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27.03.2021 21:55 Відповісти
Да тебе ,зесрань,до людей ,как до неба)
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27.03.2021 21:56 Відповісти
Я не спішу на небеса. Хоча всі туди попадемо. Маю надію що деякі хряки та молі, попадуть туди раніше за багатьох нас. Ну і та частка дополизів пьётра яка за ради свого ідола готова продати навіть неньку.
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27.03.2021 22:03 Відповісти
Ошибаешься)зеля Пороха посадить не смог -теперь вас,зесрань,пересажает...а там тубик и всякая зараза)
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27.03.2021 22:11 Відповісти
Никого он не посадит сам сидеть будет.
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27.03.2021 23:16 Відповісти
призвездивает хитрая кравчучка как всегда...
в Женеве встреча закончилась 17 апреля 2014 года подписанием Заявления
(...а президентом Порошенко стал 25 мая 2014 года... ))))
Участники переговоров: глава МИД России Сергей Лавров , госсекретарь США Джон Керри, глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон и. о. главы МИД Украины Андрей Дещица
Женевское заявление - заявление по мерам, направленным на урегулирование («деэскалацию») ситуации на Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5#cite_note-1 [ подписанное 17 апреля 2014 года в Женеве после семичасовых переговоров представителями США, России, ЕС и Украины.
Заявление предусматривало:- разоружение незаконных вооружённых формирований, освобождение захваченных административных зданий, улиц, площадей и других общественных мест;
- амнистию участникам протестов и тем, кто освободит здания и другие общественные места и добровольно сложит оружие, за исключением тех, кто будет признан виновным в совершении тяжких преступлений;
- деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для содействия немедленной реализации мер, направленных на деэскалацию ситуации, с участием наблюдателей от США, ЕС и России;
- осуществление всеобъемлющего, прозрачного и ответственного конституционного процесса с немедленным началом широкого национального диалога, который будет учитывать интересы всех регионов и политических сил Украины.
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27.03.2021 21:20 Відповісти
тільки зебіли можуть так брехати, як оце тут https://censor.net/ru/user/462589 та https://censor.net/ru/user/479843. І те - не всі. Бо, наприклад, https://censor.net/ru/user/372967 - пам'яті ще не відшибло. Втім, скоріш за все, він без подлякової методички...
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27.03.2021 21:21 Відповісти
Очевидно что ты избиратель Зе. Угадал?
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27.03.2021 21:26 Відповісти
нет, я голосовал за Байдена
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27.03.2021 21:49 Відповісти
Понятно. В следующий раз рекомендую Наполеона. Он в соседней палате
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28.03.2021 09:18 Відповісти
Лис Микита ,це сама давня лялька кремлівського лялькового балагана !!! Дійство лялькового балагана триває!!!)))
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27.03.2021 21:25 Відповісти
Кацап Лапов чемпион...
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27.03.2021 21:26 Відповісти
Ну с ЗЕ США вобще разговаривать отказываются.

Так что вброс говна на вентилятор со стороны Кравчука ниочем.
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27.03.2021 21:27 Відповісти
Тобто як Обама з Петром?))
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27.03.2021 21:35 Відповісти
Что именно и как там произошло знают только участники переговоров, но никак не Кравчук, который в то время был абсолютно ничем.
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27.03.2021 21:30 Відповісти
Вообще-то Порошенко сейчас депутат Верховной Рады как минимум.
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27.03.2021 21:41 Відповісти
Дякуємо!!!!
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27.03.2021 21:32 Відповісти
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/don%27t+worry+about+nothing don't worry about nothing
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27.03.2021 21:39 Відповісти
Аааа))))зесрань теперь за порцию земочи благодарить в слух начала-песня
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27.03.2021 21:50 Відповісти
2 мая пресс-секретарь президента РФ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитрий Песков заявил в связи с началом операции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ВСУ в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA Славянске о срыве Украиной Женевских соглашений
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27.03.2021 21:36 Відповісти
22 апреля Турчинов потребовал от силовых структур возобновить проведение «результативных антитеррористических мероприятий для защиты от террористов украинских граждан, проживающих на востоке Украины». Поводом для возобновления АТО послужили жестокие убийства депутата Горловского горсовета от партии «Батькивщина» В. Рыбака и студента - активиста Евромайдана, в совершении которых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ обвинила повстанцев. Турчинов назвал произошедшее «демонстративным надругательством над Женевскими соглашениями» - преступлениями, которые «совершаются при полной поддержке и попустительстве Российской Федерации»
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27.03.2021 21:37 Відповісти
5 сентября в Минске было достигнуто https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB соглашение о прекращении огня.
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27.03.2021 21:42 Відповісти
у Кравчука старческий маразм
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27.03.2021 21:40 Відповісти
ні, це система "між крапельками набрешу"
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27.03.2021 21:46 Відповісти
хороший комунист - мертвый комунист
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27.03.2021 21:51 Відповісти
к сожалению:
"горбатого и могила не отрехтует"
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27.03.2021 22:07 Відповісти
очередной "шептун" от хитровые..ого Кравчучка
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27.03.2021 22:05 Відповісти
Бог спрашивает Путлера перед входом в Рай...,Вова что ты сделал для сраной РАБссии? путлер упал на колени и орет..о великий Боже я захватил часть Грузии,часть Украины,всю Белорусь,кусок Молдовы,Армения тоже моя,Казахстан тоже почти мой...,осталась одна Америка,но она мне по зубам...Бог подумал и говорит : Кадзел ты Вова, марш в казан к чертям...
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27.03.2021 22:33 Відповісти
Старе комуняцька брехло.
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27.03.2021 22:39 Відповісти
это пздж.. США хотели принять участие в переговорах(и кста Бриты тоже) - но дальше разговоров дело не пошло.. Почему ? Тут много факторов почему их не приглашали, и кто был против их присутствия знают все - это кацапы, ЕС, и ..правильно - Украина...Выводы делайте сами.
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27.03.2021 22:41 Відповісти
кожного брехливого зебіла, (https://censor.net/ru/user/368908 не виключення) - від брехні відучить лише могила
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27.03.2021 23:00 Відповісти
Написать тебе сладкому правдивые факты почему именно пЭтя не захотел присутствия США в переговорах !? о кацапах и подстилки немецкой не буду - все и так знают !!! но не буду.. потому что опять от вас любителей масла будет бан на цензоре...
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28.03.2021 00:16 Відповісти
тлять ти подлякова, та Порох всю свою каденцію просив амерів тим чи іншим чином ввімкнутися і в переговорний процес; але домігся їх присутності в антихуйловській коаліції; яку, до речі, твій клован похерив.
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28.03.2021 00:47 Відповісти
это шутка вечера !!! приколи ее любителям шоколадного масла - там оценят !!! ***.. спасибо..хоть по ржал на ночь!!!
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28.03.2021 00:50 Відповісти
Зе+пЭ = Сиамские близнецы ..Одна партия(презервативов), одна цель(уничтожить Украину) и будет Один конец у них - забвение, смерть и проклены Народа Украины !!!

( а теперь - можете банить поцы)
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28.03.2021 00:54 Відповісти
И именно поэтому он так топил за Клинтон во время предвыборной компании в США?
Конечно это очень мудрый ход, если хочешь понравится. ))
Но не срослось, а в результате пролетела Украина.
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28.03.2021 14:27 Відповісти
По сути верно.
В Украине тогда больше к выборам готовились, а у ЕС и мокшандии свои интересы были (и наверняка договорняки). У Германии - так это точно.
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27.03.2021 23:27 Відповісти
идиот брехливый
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27.03.2021 22:55 Відповісти
Да кто там с Америкай считаться буде? Население США в 5 раз меньше чем в Китае,но...производительность труда в США это 23 % Мирового ВВП,Китай при 5 кратном превосходстве в людях 21 %,остальное производят Евросоюз 24 %..итого в сумме 68 %,остальное шлепают незалежная Британия ,Индия и прочие Бразилии с Канадой...,РАБссия с полтора процентами находится на 68 месте...
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27.03.2021 23:04 Відповісти
Ты наверное очень молодой или без высшего обазования, если так примитивно мыслишь... перестань "анализировать", это не твое...
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28.03.2021 05:03 Відповісти
Тебе че надо,крыса Путлерская?
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28.03.2021 07:00 Відповісти
У сектантів "життя по новому" очікувано підгоріло.
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27.03.2021 23:28 Відповісти
крвчуку постійно приносять указівки про заяви. Козирь розвинув небачену активність. ******* всіх. Сам не може, та приплетає Кравчука. саме він вносить візантійщину у справи,які потребують негайного вирішення. Сьогодні одне-чому ми не в НАТО, то ждемо дзвінка, надіємось ,віромо, то петро провалив участь США., то будемо обговорювати загибель содат в ТКГ, на дрігий день -ТКГ не буде. Так і в членограя відкрутиться голова від почасових поворотів туди сюди. Раніше думалось, що він час тягне. А зараз, що свою дупу спасає, а що буде, як членограй його, першого візиря прогонить, В тих країв, звідки його предки, першим візирям рубали голову, якщо султан програвав. Крайнім повинен бути саме візир. В нас - Козирь.
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27.03.2021 23:49 Відповісти
Помню слова Порошенка , что нам достаточно минских соглашений
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28.03.2021 04:23 Відповісти
Бывший президент Франции Франсуа Олланд в своей книге рассказал как Порошенко хватал за грудки Путлера в Минске а охрана Меркель и Олланда их разнимала не раз и не два... Это помнишь?
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28.03.2021 07:11 Відповісти
Какой ужас,Порошенко обосрал РАБссию вонючку и Плешивое ЧМО сказало : проект Новороссия закрыт...
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28.03.2021 07:03 Відповісти
Речь Порошенко в Конгрессе США от 28 сентября 2014 года висит на сайте в Ютьюбе...там Петр Алексевич все сказал о Мудаках Путлера... Ни добавить ни убавить...
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28.03.2021 07:05 Відповісти
Sorry...18 cентября
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28.03.2021 07:07 Відповісти
Кравчук уже один раз, когда был у власти, продал Украину. Теперь возглавил аукцион продажи ее остатков.
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28.03.2021 07:39 Відповісти
 
 