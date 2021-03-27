США вже брали участь у переговорах щодо Донбасу, але вийшли з них за пропозицією Європи та України, - Кравчук
США брали участь у міжнародній зустрічі, яка відбулася після початку війни на Донбасі.
Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" нагадав глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Коли починалася війна на Донбасі, в Женеві зустрілися представники Німеччини, Франції, Росії, України та Сполучених Штатів Америки. Але чомусь Путіну й іншим вдалося переконати Європу, і з цим погодився президент України пан Порошенко, що ми можемо вирішити це питання не в Женеві, а перенести його до Мінська, і без участі США… Таким чином, США вже були у перемовному форматі, але вийшли з нього за пропозицією Європи та України", — нагадав Кравчук.
Українська сторона зацікавлена, щоб США знову приєдналися до перемовного процесу.
"Але чи буде участь США в перемовному процесі, сьогодні мені сказати важко. Тому що, по-перше, це має бути спільне рішення, по-друге, ми не знаємо точно позиції США. Ось коли вона буде оголошена, і коли Україна офіційно звернеться з проханням, думаю, тоді можна буде відповідати й на це дуже важливе для нас питання", — підсумував очільник української делегації в ТКГ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи "какаяразница"?
СЛУЧАЙНО? НЕ ДУМАЮ.
...и полететь на Марс раньше Маска
як ти поважно написало свого перзидента - з великої літери.
https://www.youtube.com/watch?v=UuSyRyQ0Ky8 Карта АТО с 20 мая 2014 г. по 28 февраля 2015 г. (ссылка)
А ти краще мови навчайся. І математики - аби порахувати куди й скільки разів на відпочинок літав "хтоугоднатольканипарашенка..."
США вышли из переговоров потому, что Роися просто отказывалась от переговоров в таком формате.
(он еще не имел полномочий проганять )))) США с переговоров как утверждает кравчук)
в Женеве встреча закончилась 17 апреля 2014 года подписанием Заявления
(...а президентом Порошенко стал 25 мая 2014 года... ))))
Участники переговоров: глава МИД России Сергей Лавров , госсекретарь США Джон Керри, глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон и. о. главы МИД Украины Андрей Дещица
Женевское заявление - заявление по мерам, направленным на урегулирование («деэскалацию») ситуации на Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5#cite_note-1 [ подписанное 17 апреля 2014 года в Женеве после семичасовых переговоров представителями США, России, ЕС и Украины.
Заявление предусматривало:- разоружение незаконных вооружённых формирований, освобождение захваченных административных зданий, улиц, площадей и других общественных мест;
- амнистию участникам протестов и тем, кто освободит здания и другие общественные места и добровольно сложит оружие, за исключением тех, кто будет признан виновным в совершении тяжких преступлений;
- деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для содействия немедленной реализации мер, направленных на деэскалацию ситуации, с участием наблюдателей от США, ЕС и России;
- осуществление всеобъемлющего, прозрачного и ответственного конституционного процесса с немедленным началом широкого национального диалога, который будет учитывать интересы всех регионов и политических сил Украины.
Так что вброс говна на вентилятор со стороны Кравчука ниочем.
"горбатого и могила не отрехтует"
( а теперь - можете банить поцы)
Конечно это очень мудрый ход, если хочешь понравится. ))
Но не срослось, а в результате пролетела Украина.
В Украине тогда больше к выборам готовились, а у ЕС и мокшандии свои интересы были (и наверняка договорняки). У Германии - так это точно.