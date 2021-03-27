США вже брали участь у переговорах щодо Донбасу, але вийшли з них за пропозицією Європи та України, - Кравчук

США брали участь у міжнародній зустрічі, яка відбулася після початку війни на Донбасі.

Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" нагадав глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Коли починалася війна на Донбасі, в Женеві зустрілися представники Німеччини, Франції, Росії, України та Сполучених Штатів Америки. Але чомусь Путіну й іншим вдалося переконати Європу, і з цим погодився президент України пан Порошенко, що ми можемо вирішити це питання не в Женеві, а перенести його до Мінська, і без участі США… Таким чином, США вже були у перемовному форматі, але вийшли з нього за пропозицією Європи та України", — нагадав Кравчук.

Українська сторона зацікавлена, щоб США знову приєдналися до перемовного процесу.

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"Але чи буде участь США в перемовному процесі, сьогодні мені сказати важко. Тому що, по-перше, це має бути спільне рішення, по-друге, ми не знаємо точно позиції США. Ось коли вона буде оголошена, і коли Україна офіційно звернеться з проханням, думаю, тоді можна буде відповідати й на це дуже важливе для нас питання", — підсумував очільник української делегації в ТКГ.