Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК

У неділю, 28 березня, в окрузі №50 у Донецькій області та № 87 - Івано-Франківської відбудуться довибори до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

Зазначено, що двох народних депутатів обиратимуть серед 32 кандидатів. Голосування відбуватиметься на:

112 виборчих дільницях (106 – звичайних, 6 – спеціальних) ОВО № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.

117 виборчих дільницях (115 – звичайних, 2 – спеціальних) ОВО № 87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.

Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів зможуть майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО № 50 та 14 – в ОВО № 87.

Голосування розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00.

Нагадаємо, ЦВК 2 березня завершила реєстрацію кандидатів на довибори до Верховної Ради на одномандатних округах №50 і №87.

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