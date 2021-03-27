Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК
У неділю, 28 березня, в окрузі №50 у Донецькій області та № 87 - Івано-Франківської відбудуться довибори до Верховної Ради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.
Зазначено, що двох народних депутатів обиратимуть серед 32 кандидатів. Голосування відбуватиметься на:
112 виборчих дільницях (106 – звичайних, 6 – спеціальних) ОВО № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.
117 виборчих дільницях (115 – звичайних, 2 – спеціальних) ОВО № 87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.
Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів зможуть майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО № 50 та 14 – в ОВО № 87.
Голосування розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00.
Нагадаємо, ЦВК 2 березня завершила реєстрацію кандидатів на довибори до Верховної Ради на одномандатних округах №50 і №87.
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верніть баригам корито! і зразу ж будемо жити як в ЄС ))
І пішов у раби до Сталіна. Яке щастя!
хлопцы - вы таки мозахисты..
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/*************=922lit=216current_row=1.html
Жити як в європейському союзі! - тільки по Порошенківські
ну плавали -знаем!!
В не зовсім проукраїнській ЗРаді переважна більшість депутатів це різні вороги України: капітулянти, сепаратисти, українофоби корупціонери. Так невже проукраїнська Івано-франковщина виборами делегує ще одного ворога України, а не наддасть довіру единому рейтинговому, притому яскравому проукраїнському патріоту з ВО.СВОБОДА" Руслану Володимировичу Кошулинському. Руслан! Дуже бажаємо тобі яскравої перемоги на виборах!