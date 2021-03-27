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Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК

Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК

У неділю, 28 березня, в окрузі №50 у Донецькій області та № 87 - Івано-Франківської відбудуться довибори до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

Зазначено, що двох народних депутатів обиратимуть серед 32 кандидатів. Голосування відбуватиметься  на:

112 виборчих дільницях (106 – звичайних, 6 – спеціальних) ОВО № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.

117 виборчих дільницях (115 – звичайних, 2 – спеціальних) ОВО № 87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.

Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів зможуть майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО № 50 та 14 – в ОВО № 87.

Голосування розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00.

Нагадаємо, ЦВК 2 березня завершила реєстрацію кандидатів на довибори до Верховної Ради на одномандатних округах №50 і №87.

Також читайте: Зеленський і ОП використовують офіційні наради для агітації за Вірастюка, - "ОПОРА"

ВР (14977) вибори (6690) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+15
Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9332
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27.03.2021 21:33
+15
Дик Звіробій зняла кандидатуру на користь Кошулинського, щоб зеленим і Бєніним протистояв єдиний кандидат від патріотичних сил...
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27.03.2021 21:37
+13
на місці!

Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9552
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27.03.2021 21:41
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Х-хвафівєць

Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3672
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27.03.2021 21:30 Відповісти
І, головне, - байдуже, що підписувати. ТУРБОРЕЖИМ!!!
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27.03.2021 21:37 Відповісти
На Донеччині супер ватна кандидатка.
Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5229
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27.03.2021 21:51 Відповісти
Спливло... І що, вже "падуча" її не б'є, як у Дніпрі?
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27.03.2021 21:55 Відповісти
да, цій штазі шалаві дуже хоцця у парламент.
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27.03.2021 23:16 Відповісти
Вася напуя ти туди вліз?
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27.03.2021 21:38 Відповісти
Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3115
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27.03.2021 21:30 Відповісти
На Франківщині Кошулинський ще пройде, а от на Донеччині ще яуийсь час треба пожити в гуано, щоб дійшло...
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27.03.2021 22:39 Відповісти
Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9332
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27.03.2021 21:33 Відповісти
а хиба в Европейському Союзи така ж махрова коррупция яку розквив Порох?
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27.03.2021 22:53 Відповісти
ну уж точно, не как при Шуте или рыгах!
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27.03.2021 23:49 Відповісти
По-новому вже пожили, ще поживемо як в Европейському Союзі ?
верніть баригам корито! і зразу ж будемо жити як в ЄС ))
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28.03.2021 12:36 Відповісти
кто о чем, а зебил о баригах! тьфу!
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28.03.2021 19:24 Відповісти
Куди поділася кандидатура Петра у цьому окрузі,здулася?
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27.03.2021 21:33 Відповісти
Дик Звіробій зняла кандидатуру на користь Кошулинського, щоб зеленим і Бєніним протистояв єдиний кандидат від патріотичних сил...
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27.03.2021 21:37 Відповісти
Не годуйте тролів.
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27.03.2021 21:38 Відповісти
Я сам його тролю - для Зебілів той факт, що звіробій підтримала свободівця - розрив шаблону!
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27.03.2021 21:41 Відповісти
На відміну від тебе, вона була в АТО! І думка ветерана АТО Кошулинського про неї для мене важливіша за висер анонімуса https://censor.net/ru/user/479843
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27.03.2021 21:42 Відповісти
Заздриш, що не тебе вибрав?)))))))
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27.03.2021 21:47 Відповісти
на місці!

Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9552
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27.03.2021 21:41 Відповісти
Хто така?
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27.03.2021 21:42 Відповісти
Юлія Кузьменко, кандидат по 50 окрузі від ЄС.
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27.03.2021 21:44 Відповісти
одна з тих, на кого вішають Шеремета.
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27.03.2021 23:17 Відповісти
Это брацкие областя! Дамбас и Ивано Франковск братаны навек!!!
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28.03.2021 06:52 Відповісти
У неї конкурент ватна к*рва Вікторія Шилова.
Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3683
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28.03.2021 11:46 Відповісти
Вірастюка зняти з виборів
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27.03.2021 21:43 Відповісти
Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7913
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27.03.2021 21:45 Відповісти
"Не так давно я був безправним рабом у панській Польщі."

І пішов у раби до Сталіна. Яке щастя!
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27.03.2021 21:54 Відповісти
Моя бабця покійна дуже добрим словом згадувала Польщу порівняно з совком... В колхоз так і не вступили вони, але втратили все - землю, коней.
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27.03.2021 21:57 Відповісти
Васю, ти маєш гарний вигляд на зе тусівках , поруч із трансом Монро та прочімі квартально-юродівими. Грошей не вистачає?! Пиши номер картки. Ми врятуємо тебе від зеленої ганьби!)
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27.03.2021 21:45 Відповісти
Завтра зебилы Коломийского р-на изберут себе накачанного клоуна депутатом. Походу за два года еще не наржались.
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27.03.2021 21:52 Відповісти
Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5473
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27.03.2021 21:55 Відповісти
Это та, что под следствием?
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27.03.2021 22:03 Відповісти
2+2Х2=
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27.03.2021 22:07 Відповісти
Вообще-то, сегодня день тишины, поэтому агитация и всякие математические способности здесь не уместны...
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27.03.2021 22:17 Відповісти
а тупить тобі в любий день можна, чи тільки в день тиші?
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27.03.2021 22:20 Відповісти
День тиші лише в тих районах, де проходять вибори взагалі-то...
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27.03.2021 22:28 Відповісти
А от про це закон нічого не каже, а дозволено все, що не заборонено законом...
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27.03.2021 22:34 Відповісти
він не представник кандидата і не найнятий на агітацію, приватна особа.
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27.03.2021 23:19 Відповісти
За неї?Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6260
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27.03.2021 23:06 Відповісти
да, цій штазі шалаві дуже хоцця у парламент.
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27.03.2021 23:20 Відповісти
т.е. еще етих зеленых ****** мало? - довыбрать нужно?

хлопцы - вы таки мозахисты..
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27.03.2021 22:01 Відповісти
шМарий идет в Раду на Донбассе..Крыса кремлевская может быть избрана...Донбасс любит быдло...
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27.03.2021 22:12 Відповісти
на щастя це неправда, але на жаль шилова йде.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/*************=922lit=216current_row=1.html
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27.03.2021 22:34 Відповісти
да, цій штазі шалаві дуже хоцця у парламент. воно таке дурне, як і дамбасята у німеччині. у нее типа немецкие корни. а вот мозги как бьіли со скрепньім налетом, так и остались.
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27.03.2021 23:22 Відповісти
Жити по- новому!
Жити як в європейському союзі! - тільки по Порошенківські
ну плавали -знаем!!
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27.03.2021 22:57 Відповісти
Побажаємо перемоги Кошулинському на Івано-Франківщині і Кузьменко на Донеччині!
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27.03.2021 23:25 Відповісти
Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9469
В не зовсім проукраїнській ЗРаді переважна більшість депутатів це різні вороги України: капітулянти, сепаратисти, українофоби корупціонери. Так невже проукраїнська Івано-франковщина виборами делегує ще одного ворога України, а не наддасть довіру единому рейтинговому, притому яскравому проукраїнському патріоту з ВО.СВОБОДА" Руслану Володимировичу Кошулинському. Руслан! Дуже бажаємо тобі яскравої перемоги на виборах!
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28.03.2021 08:46 Відповісти
 
 