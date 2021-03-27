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З 2014 року до судів скерували 1960 проваджень про держзраду й тероризм, - СБУ

З 2014 року до судів скерували 1960 проваджень про держзраду й тероризм, - СБУ

Служба безпеки України за останні сім років направила до судів 1960 кримінальних проваджень про державну зраду і тероризм.

Про це повідомили в СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує  Цензор.НЕТ.

"До судів скеровано 1960 таких проваджень відносно 2151 особи", – мовиться в повідомленні.

У СБУ додали, що з 2014 року спецслужба розслідувала 16643 провадження щодо державної зради та тероризму. У межах цих справ повідомили про підозру 3484 особам.

Упродовж 2020 року суди ухвалили 192 обвинувальних вироки людям, яких Служба безпеки України затримала за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.

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СБУ (12829) суд (11686) тероризм (2867) державна зрада (1687)


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Топ коментарі
+3
Коли судитимуть Мертвечука?
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27.03.2021 22:58
+3
Ми живемо в країні підозр !!! Підозр дох...,але не видко вироків !!!)))
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27.03.2021 23:01
+3
Сепарсько-колорадська гидота почуває себе в Україні ,як в рідній хаті !!))
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27.03.2021 23:02
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Коли судитимуть Мертвечука?
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27.03.2021 22:58 Відповісти
витя паломник и при зе - не уголовник,
и оксане паломнице - УК не обломицца...
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27.03.2021 23:03 Відповісти
Ми живемо в країні підозр !!! Підозр дох...,але не видко вироків !!!)))
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27.03.2021 23:01 Відповісти
Сепарсько-колорадська гидота почуває себе в Україні ,як в рідній хаті !!))
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27.03.2021 23:02 Відповісти
скажу вам більше, ця гидота жирує, вижираючи український націоналізм на всіх рівнях
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27.03.2021 23:30 Відповісти
На Банковій та Грушевського гнида на гниді та гнидою погоняє !!!)))
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27.03.2021 23:03 Відповісти
Їх туди обрав мудрий нарід. Аж 73%.
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27.03.2021 23:09 Відповісти
Это капля в море. Система коррупции в Украине сама себя никогда не очистит.
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28.03.2021 09:42 Відповісти
З 2014 року до судів скерували 1960 проваджень про держзраду й тероризм, - СБУ - Цензор.НЕТ 1134
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27.03.2021 23:08 Відповісти
Особо жестоко наказана Неля Штепа за пособничество агрессору, заснятое на камеру....Гуляет на свободе и пытается пролезть во власть....
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27.03.2021 23:17 Відповісти
А тось пам"ятає про Голубана?Де той орденоносець,який вбивав Українців а потім знімав блокаду торгівлі з Лугандоном?
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27.03.2021 23:23 Відповісти
Голубан? Треба почитати хто це.
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27.03.2021 23:43 Відповісти
Тренує поліцейських в Київській області, в тренувальному центрі, полковник.
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27.03.2021 23:45 Відповісти
Можна було б у щось таке повірити, якщо б поліція в Україні не була таким же самим розгільдяйським органом, як і все інше. При чому починаючи з верхівки.
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27.03.2021 23:27 Відповісти
Щось поти путлєра жодна свиня кримінальної справи і досі не відкрила.
І чого б це?
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28.03.2021 15:44 Відповісти
 
 