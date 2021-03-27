З 2014 року до судів скерували 1960 проваджень про держзраду й тероризм, - СБУ
Служба безпеки України за останні сім років направила до судів 1960 кримінальних проваджень про державну зраду і тероризм.
Про це повідомили в СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"До судів скеровано 1960 таких проваджень відносно 2151 особи", – мовиться в повідомленні.
У СБУ додали, що з 2014 року спецслужба розслідувала 16643 провадження щодо державної зради та тероризму. У межах цих справ повідомили про підозру 3484 особам.
Упродовж 2020 року суди ухвалили 192 обвинувальних вироки людям, яких Служба безпеки України затримала за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.
Топ коментарі
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показати весь коментар27.03.2021 22:58
+3 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар27.03.2021 23:01
+3 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар27.03.2021 23:02
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и оксане паломнице - УК не обломицца...
І чого б це?