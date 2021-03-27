З 2014 року до судів скерували 1960 проваджень про держзраду й тероризм, - СБУ

Служба безпеки України за останні сім років направила до судів 1960 кримінальних проваджень про державну зраду і тероризм.

Про це повідомили в СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"До судів скеровано 1960 таких проваджень відносно 2151 особи", – мовиться в повідомленні.

У СБУ додали, що з 2014 року спецслужба розслідувала 16643 провадження щодо державної зради та тероризму. У межах цих справ повідомили про підозру 3484 особам.

Упродовж 2020 року суди ухвалили 192 обвинувальних вироки людям, яких Служба безпеки України затримала за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.

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