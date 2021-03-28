Комерційного ринку COVID-вакцин немає в жодній країні, але Україна зацікавлена в його появі, - Степанов
Україна зацікавлена в тому, щоб фармакологічні компанії мали можливість завозити вакцини проти COVID-19 на територію країни, хоча такого комерційного ринку сьогодні просто не існує.
Про це в програмі Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у відповідь на питання, чи можна буде купити вакцину в аптеці, щоб людина сама вибрав препарат і виробника, передає Цензор.НЕТ.
"Як тільки комерційні компанії привезуть вакцину, то, мабуть, її можна буде купити. МОЗ, навпаки, закликає будь-які фармкомпанії, які працюють на цьому ринку, якщо у вас з’явиться можливість, будь ласка, привозьте, ми її зареєструємо. Але тільки ті вакцини, які зареєстровані на території країни. Дуже швидко проведемо всі свої процедури, які повинна провести Держлікслужба. І, будь ласка, щоб у нас з’явився ринок. Просто комерційного ринку ще ніде у світі не існує. Це так для ремарки. У жодній країні світу ніякого комерційного ринку немає", – пояснив очільник МОЗ.
За його словами, усі вакцини, які зареєстровані на території України, "ефективні і безпечні".
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Лохи какие власти в этих странах, вы только подумайте.
Ни Степанов - не лох педальный, всегда найдет не чем нажиться.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не порох"(С)
- нормас
Но платно не получиться, потому что производить не успевают. Так что совкотролли могут бть спокойно - коммерческой вакцины пока не будет - можно теперь гавкать про медленную вакцинацию. Абы гавкать.
- у всьому Світі держави безкоштовно вакцинують громадян, а Зеленський, зі Стєпановим зацікавлені продавати вакцину громадянам - дуже вони багаті (досі живі, туалетний папір купляють, тобто щось жруть, значить кошти мають).
А бубочка теж собі плащик хоче, як в міністра - афериста...
А на самом деле государство обеспечивать бесплатную вакцинацию на протяжении всего времени того периода ( при чем как первичную, так и все последующие - так ак это обязанность государства ), пока действует , по их же пониманию, "самый страшный и ужасный" короновирус...