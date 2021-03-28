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Комерційного ринку COVID-вакцин немає в жодній країні, але Україна зацікавлена в його появі, - Степанов

Комерційного ринку COVID-вакцин немає в жодній країні, але Україна зацікавлена в його появі, - Степанов

Україна зацікавлена в тому, щоб фармакологічні компанії мали можливість завозити вакцини проти COVID-19 на територію країни, хоча такого комерційного ринку сьогодні просто не існує.

Про це в програмі Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у відповідь на питання, чи можна буде купити вакцину в аптеці, щоб людина сама вибрав препарат і виробника, передає Цензор.НЕТ.

"Як тільки комерційні компанії привезуть вакцину, то, мабуть, її можна буде купити. МОЗ, навпаки, закликає будь-які фармкомпанії, які працюють на цьому ринку, якщо у вас з’явиться можливість, будь ласка, привозьте, ми її зареєструємо. Але тільки ті вакцини, які зареєстровані на території країни. Дуже швидко проведемо всі свої процедури, які повинна провести Держлікслужба. І, будь ласка, щоб у нас з’явився ринок. Просто комерційного ринку ще ніде у світі не існує. Це так для ремарки. У жодній країні світу ніякого комерційного ринку немає", – пояснив очільник МОЗ.

За його словами, усі вакцини, які зареєстровані на території України, "ефективні і безпечні".

Також читайте: Степанов: Ми відстаємо від плану вакцинації в 1,8 рази

вакцина (4419) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+42
Ни в одной стране точно нету такого министра-дебила...
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27.03.2021 23:46
+38
За что зебилы боролись.

Супрун поднимала после Богатыревой медицину, воевала с фарммафией, ездила на метро в курточке за 200 грн. и с маленьким рюкзачком. Но была для дебилов "доктор смерть".
Степанов угробил подготовку медицины к эпидемии, торгует тестами, восстановил фарммафию, провалил вакцинацию, собирается барыжить на вакцинах, ездит на люксовом внедорожнике от "Мерса" за миллионы в курточке за 620 тысяч, но для зебилов он "классный министр".
Может я чего-то не догнал?
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28.03.2021 00:23
+34
Коммерческого рынка COVID-вакцин нет ни в одной стране, но Украина заинтересована в его появлении, - Степанов - Цензор.НЕТ 4910
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27.03.2021 23:51
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Мы это заслужили. Мы не плохие и не нехорошие. У нас ущербная свидомость. Меняем отношение к себе, Громодянин это влассник публичной собственности со своей часткой от рождения. А влада это наемные працивники которых можно менять в любой момент если они нарушают договор при найме нароботу. Но пока мы не организуем загальни збори ст 143 142 конституции мы ничтожные громадяны без прав и своей частки громадянина. Начинать с дома, квартала,школьного округа, села селища,района, миста. Эта работа по смене свидомости, Остальное будет, но сначала просвита свидомости.
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28.03.2021 07:37 Відповісти
В ГОЛОДОМОР власть в Украине открывала ТОРГСИНЫ , для сбора золота и др драгоценностей в обмен на хлеб ...история повторяется правнуки комиссаров рулят
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28.03.2021 08:22 Відповісти
У этих вакцин есть определённый срок хранения,и он очень маленький,как для лекарства.дудьте осторожны.
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28.03.2021 08:29 Відповісти
Степашка, не Украина заинтересована, а представители зелёных Suк... Это вы пришли воровать и мародёрить (именно так это называется, потому что вы хотите заработать на единственном реальном шансе человека выжить)... И не надо прикрываться именем "Украина"... Каждая страна пытается спасти своих граждан, спасти(!!!) , но зелёные су ки хотят именно заработать, а народ им до дупы...
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28.03.2021 08:32 Відповісти
Сто процентів!!! Нахрена завозити вакцину державі, коли її може завезти Степанов, Богатирьова , Радуцький. Буде так як з масками!!!
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28.03.2021 08:47 Відповісти
"Коммерческого рынка COVID-вакцин нет ни в одной стране, но Украина заинтересована в его появлении, - Степанов"

Лохи какие власти в этих странах, вы только подумайте.
Ни Степанов - не лох педальный, всегда найдет не чем нажиться.

"Хуже уже не будет. Лишь бы не порох"(С)
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28.03.2021 09:04 Відповісти
тобто прийшов на базар купив курточку, сало і пляшечку вакцини
- нормас
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28.03.2021 09:11 Відповісти
Власть расписалась в своей импотентности, ни на что не способны, кроме распиливания бабла. Теперь каждый должен оплатить не только вакцину сомнительного качества для себя, но и коррупционные суммы для власти, которые она будет сдирать с коммерческих структур за разрешение. Неплохо так служат слуги своему нариду.
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28.03.2021 09:13 Відповісти
Еще бы...мы такие...
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28.03.2021 09:45 Відповісти
Троли явно советские, т.к. коммерческий рынок позволил бы быстрее завезти большее количество вакцин чем есть. Совки почему-то думают что что-то существует бесплатно. Бесплатно ждать и ждать. А платно хоть несколько сотен тысяч бы завакцинировались за пару месяцев.

Но платно не получиться, потому что производить не успевают. Так что совкотролли могут бть спокойно - коммерческой вакцины пока не будет - можно теперь гавкать про медленную вакцинацию. Абы гавкать.
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28.03.2021 10:16 Відповісти
Друже у нас 10 мільйонів пенсіонерів мають пенсію у сто долларів які комерційні вакцини! Тут тобі не Штати!
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28.03.2021 13:52 Відповісти
Я знаю. Я также знаю что есть немало людей готовых заплатить, иначе бы приватных медучреждений не существовало бы. Люди с деньгами есть. Пусть не 10 миллионов, но несколько сот тысяч точно готовы были бы завакцинироваться коммерческим путём.
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29.03.2021 12:04 Відповісти
Мразота Степанов обурений неможливістю легально нажитись на здоров'ї власних громадян!!!!
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28.03.2021 10:28 Відповісти
...Украина заинтересована в появлении коммерческого рынка вакцины... с целью легализации курток за 600 000 гривень. Степанов
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28.03.2021 11:06 Відповісти
Дійсно, влада олігархів-хижаків , патріотів лише СВОГО бабла зацікавлена в комерційному ринку вакцин ... Це ж скільки грошей можна зрубати з незаможного і бідного населення ,зняти з нього вже не тільки останню сорочку , а й шкіру з м'ясом .. ну поки тимчасово вхопили владу! Але винні МИ САМІ, бо знали що обираємо комедійного актора , який НЕМАЄ ні знань ,ні досвіду, для якого українська Ідеологія ,Ціль і Цінності - це не те що пустий звук ,а для нього і його оточенням і середовищем це ніколи не сприймалося і було поводом для його гумору в "95 кварталі" ... А МИ цих блазнів ОБРАЛИ В "президенти і ВР ??? То хто нам лікар??? Вивчаємо Вічні Закони Державотворення = Закони Природи в розбудові Справедливої Держави . Без цих ЗНАНЬ руйнування України не минуче !!!
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28.03.2021 11:51 Відповісти
Пока страной правят такие конюхи как Степанов, жрать вам одни макароны с майонезом да и то только по праздникам...73% тупой-деревенской черни получили что заслужили...Холопам место в хлеву
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28.03.2021 13:45 Відповісти
Якщо перевести на звичайну українську:
- у всьому Світі держави безкоштовно вакцинують громадян, а Зеленський, зі Стєпановим зацікавлені продавати вакцину громадянам - дуже вони багаті (досі живі, туалетний папір купляють, тобто щось жруть, значить кошти мають).
А бубочка теж собі плащик хоче, як в міністра - афериста...
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28.03.2021 18:00 Відповісти
"Коммерческого рынка COVID-вакцин нет ни в одной стране, но Украина заинтересована в его появлении" - кто б с.ка сомневался... Барыга не удержался и проболтался... Что руки чешутся бабки людские прибрать к рукам...


А на самом деле государство обеспечивать бесплатную вакцинацию на протяжении всего времени того периода ( при чем как первичную, так и все последующие - так ак это обязанность государства ), пока действует , по их же пониманию, "самый страшный и ужасный" короновирус...
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28.03.2021 20:16 Відповісти
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