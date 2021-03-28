Комерційного ринку COVID-вакцин немає в жодній країні, але Україна зацікавлена в його появі, - Степанов

Україна зацікавлена в тому, щоб фармакологічні компанії мали можливість завозити вакцини проти COVID-19 на територію країни, хоча такого комерційного ринку сьогодні просто не існує.

Про це в програмі Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у відповідь на питання, чи можна буде купити вакцину в аптеці, щоб людина сама вибрав препарат і виробника, передає Цензор.НЕТ.

"Як тільки комерційні компанії привезуть вакцину, то, мабуть, її можна буде купити. МОЗ, навпаки, закликає будь-які фармкомпанії, які працюють на цьому ринку, якщо у вас з’явиться можливість, будь ласка, привозьте, ми її зареєструємо. Але тільки ті вакцини, які зареєстровані на території країни. Дуже швидко проведемо всі свої процедури, які повинна провести Держлікслужба. І, будь ласка, щоб у нас з’явився ринок. Просто комерційного ринку ще ніде у світі не існує. Це так для ремарки. У жодній країні світу ніякого комерційного ринку немає", – пояснив очільник МОЗ.

За його словами, усі вакцини, які зареєстровані на території України, "ефективні і безпечні".

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