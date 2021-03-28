Зеленський і його юристи блокують роботу КСУ, намагаючись створити там свою більшість, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Закон про Конституційний Суд України містить вичерпний перелік підстав припинення діяльності судді КСУ, в якому немає скасування наказу про призначення.

На це у фейсбуці вказує нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"У законі про КСУ є виключний перелік підстав припинення діяльності судді КСУ. Зокрема, вирок у кримінальній справі, який набрав чинності (і щодо Тупицького і щодо Касмініна провадження є, але навіть ще не в суді). Немає в цьому законі скасування на основі зміни указу президента. Зеленський і його юристи, які не здатні провести судову реформу, просто блокують роботу КСУ, намагаючись створити свою більшість", - упевнений політик.

Він нагадав, що зараз у КСУ чотири судді, призначені Зеленським. Вони, зокрема, блокували рішення про початок справи про неконституційність призначення Сергія Шкарлета міністром освіти через зафіксований факт кноподавства, хоча більшість була за.

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"Зараз Зеленський незаконно створює можливість призначити двох суддів за своєю квотою. Тож, після призначення ВРУ ще одного за своєю, у Зеленського буде 7 суддів КСУ із 17 (18-й має бути за квотою суддів, останні достатньо чутливі до бажань президента). Майже наполовину суд складатиметься з представників однієї політичної сили. Це узурпація конституційної інституції", - вважає Юрчишин.

Він упевнений, що в такому разі влада ігноруватиме рекомендації Венеціанської комісії щодо необхідності конкурсу в КСУ.

"Їм треба просто ЗеКСУ. Аж цікаво, як будуть юристи-конституціоналісти з більшості таку дичину пояснювати. А їм не треба буде, у нас же постанова про двері на порядку денному", - іронізує нардеп.

Нагадаємо, 27 березня глава держави підписав Указ №124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

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