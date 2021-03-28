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Зеленський і його юристи блокують роботу КСУ, намагаючись створити там свою більшість, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Зеленський і його юристи блокують роботу КСУ, намагаючись створити там свою більшість, - нардеп

Закон про Конституційний Суд України містить вичерпний перелік підстав припинення діяльності судді КСУ, в якому немає скасування наказу про призначення.

На це у фейсбуці вказує нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"У законі про КСУ є виключний перелік підстав припинення діяльності судді КСУ. Зокрема, вирок у кримінальній справі, який набрав чинності (і щодо Тупицького і щодо Касмініна провадження є, але навіть ще не в суді). Немає в цьому законі скасування на основі зміни указу президента. Зеленський і його юристи, які не здатні провести судову реформу, просто блокують роботу КСУ, намагаючись створити свою більшість", - упевнений політик.

Він нагадав, що зараз у КСУ чотири судді, призначені Зеленським. Вони, зокрема, блокували рішення про початок справи про неконституційність призначення Сергія Шкарлета міністром освіти через зафіксований факт кноподавства, хоча більшість була за.

Читайте також: Особи, призначені колишнім президентом у КС, можуть відправлятися на заслужений відпочинок, - Зеленський про Тупицького та Касмініна

"Зараз Зеленський незаконно створює можливість призначити двох суддів за своєю квотою. Тож, після призначення ВРУ ще одного за своєю, у Зеленського буде 7 суддів КСУ із 17 (18-й має бути за квотою суддів, останні достатньо чутливі до бажань президента). Майже наполовину суд складатиметься з представників однієї політичної сили. Це узурпація конституційної інституції", - вважає Юрчишин.

Він упевнений, що в такому разі влада ігноруватиме рекомендації Венеціанської комісії щодо необхідності конкурсу в КСУ.

"Їм треба просто ЗеКСУ. Аж цікаво, як будуть юристи-конституціоналісти з більшості таку дичину пояснювати. А їм не треба буде, у нас же постанова про двері на порядку денному", - іронізує нардеп.

Зеленський і його юристи блокують роботу КСУ, намагаючись створити там свою більшість, - нардеп Голосу Юрчишин 01

Нагадаємо, 27 березня глава держави підписав Указ №124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

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Топ коментарі
+40
Зеленский и его юристы блокируют работу КСУ, пытаясь создать там свое большинство, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 2571
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28.03.2021 00:21
+30
Зеле насрать на законы и справедливость. Зеле нужна абсолютная власть над страной.
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28.03.2021 00:25
+21
Дурдом на кальосіках.Зеленский и его юристы блокируют работу КСУ, пытаясь создать там свое большинство, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 4246
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28.03.2021 00:27
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Ти, убоге, до українського народу стосунку не маєш. Ти зі своїм кумиром пузо від сміху рвав, коли він називав Україну акторкою порно.
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28.03.2021 15:31 Відповісти
Зьобнутый бубочка видимо подзабыл, что через 3 года ему, мелкому засранцу, придется за все ответить.
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28.03.2021 08:16 Відповісти
За что отвечать? За отремонтированные дороги, за то что не ворует, за отключенные каналы Медведчюка, за админ. и зем реформы которые не удалось провести ни одному президенту.
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28.03.2021 19:04 Відповісти
Свирид, ты не в курсе, то, что зебанутый клоун называет велыке будивныцтво - это очередной лохотрон для 13 млн. идиотов, выбравших клоуна. Если зьобнутые что-то строят, точнее, не эти дебилы рукожопые, умеющие только кукарекать для лохов, а компании, приближенный к клоуну, у них тарифы как минимум удвоенные, и не строят а достраивают то, что было начато до этого зебанутого быдла.
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29.03.2021 07:41 Відповісти
Це очевидно. пОртнов рулить.
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28.03.2021 10:34 Відповісти
КС який скасував декларування не повинен існувати взагалі ...
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28.03.2021 11:29 Відповісти
Откуда вы такие беретесь?
Делается все, чтобы он таки існував, но только полностью подчинялся ЗЕкоманде.
Им это выгодно. Такой суд сможет принимать решения меняющие Конституцию Украины в их пользу. Но не в вашу.
А полезные идиоты им в этом помогают...
История их ничему не учит.
Берите уже бандуры и сочиняйте сумні пісні, они вам скоро пригодятся
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28.03.2021 12:34 Відповісти
как, оказывается, всем дороги "судьи" викторафедырыча...
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28.03.2021 11:39 Відповісти
Ну, некотрым недано понять суть происходящего. Им важнее обмен судей Виктарфедырыча на судей Портнова.
А сама Конституция пусть горит огнем.
Да и кто вам сказал что судьи Виктарфедырыча, что-то имеют против Зюзи.
Во всяком случае до сих пор они вполне исправненько выполняли забаганки Зелени.
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28.03.2021 13:22 Відповісти
Зюзями делается все, чтобы правдами и неправдами подмять под себя еще один государственный орган и превратить страну в ЗЕмбабве.
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28.03.2021 12:28 Відповісти
Этот орган коррумпирован насквозь.То что делает Зеленский, это единственно верный вариант.
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28.03.2021 19:00 Відповісти
ще раз переконався, що правильно керувати країною вміють таксисти та перукарі. Вони висловлюються набагато розумніше тутешніх заробітчан.
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28.03.2021 18:03 Відповісти
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