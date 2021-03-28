Перша опріснювальна установка в окупованому Криму забезпечить водою готельний комплекс, що належить структурам "Газпрому", - ЗМІ

Російська влада ще із зими працює над створенням опріснювальної установки, яку розмістять у селищі Паркове на Південному березі півострова. Тільки працюватиме вона не для кримчан, а для закритої групи людей із російської влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За даними російського порталу держзакупівель, у лютому були закуплені послуги виготовлення і постачання блочно-модульного обладнання системи водопідготовки та водоочищення для опріснення морської води. Його метою позначено господарсько-питне водопостачання для потреб селища Паркове в Ялті.

Селище Паркове розташоване на південному узбережжі півострова між селищами Форос і Сімеїз. Лише за декілька кілометрів від нього розташоване селище Олива, де облаштовують резиденції перших осіб Росії.

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Замовник закупівлі - Російський хіміко-технологічний університет імені Менделєєва. Ціна закупівлі - 37 мільйонів рублів.

Однак у документації закупівлі уточнюється, що постачання обладнання для опріснювальної установки здійснюється не просто в Паркове, а в резиденцію "Кримський бриз", розташовану в цьому селищі. Це один із найдорожчих готельних комплексів півострова. Резиденція належить структурам російського "Газпрому". У ній відпочивають високопоставлені російські чиновники і представники близького до них бізнесу. Зокрема, в акваторії біля "Кримського бризу" періодично помічають яхту російського бізнесмена, друга Володимира Путіна Аркадія Ротенберга.

У межах вирішення проблеми вододефіциту для "Кримського бризу", згідно з тендерною документацією, розраховують отримувати 500 кубометрів води на добу з двох опріснювальних комплектів, які працюватимуть цілодобово.

"Установка опріснення морської води потрібна для господарсько-питного водопостачання об'єкта. Середньорічна кількість годин роботи установки опріснення - п'ять тисяч годин. Режим роботи - 24 години на добу. Джерело водопостачання - морська вода з прибережної зони Чорного моря", - йдеться в договорі.

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Для економії електроенергії під час опріснення води потрібно передбачити "найбільш енергоефективну технологію зворотного осмосу із системою рекуперації енергії концентрату".

Про те, що приватна резиденція вирішила обладнати собі опріснювальну установку, можна було б ніколи не дізнатися з огляду на те, що за законом вони не мають оприлюднити свої закупівлі. Однак ця інформація стала доступною, оскільки закупівля проводилася через Російський хіміко-технологічний університет імені Менделєєва. Журналістам не вдалося поспілкуватися з учасниками закупівлі та російською владою півострова.

Нагадаємо, підконтрольна Росії влада окупованого Криму закликає жителів економити воду, шукає на півострові нові підземні джерела і рекомендує очікувати появи станцій опріснення морської води. Першу таку станцію обіцяють побудувати в Ялті за 3 мільярди рублів.