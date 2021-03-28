Перша опріснювальна установка в окупованому Криму забезпечить водою готельний комплекс, що належить структурам "Газпрому", - ЗМІ
Російська влада ще із зими працює над створенням опріснювальної установки, яку розмістять у селищі Паркове на Південному березі півострова. Тільки працюватиме вона не для кримчан, а для закритої групи людей із російської влади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За даними російського порталу держзакупівель, у лютому були закуплені послуги виготовлення і постачання блочно-модульного обладнання системи водопідготовки та водоочищення для опріснення морської води. Його метою позначено господарсько-питне водопостачання для потреб селища Паркове в Ялті.
Селище Паркове розташоване на південному узбережжі півострова між селищами Форос і Сімеїз. Лише за декілька кілометрів від нього розташоване селище Олива, де облаштовують резиденції перших осіб Росії.
Замовник закупівлі - Російський хіміко-технологічний університет імені Менделєєва. Ціна закупівлі - 37 мільйонів рублів.
Однак у документації закупівлі уточнюється, що постачання обладнання для опріснювальної установки здійснюється не просто в Паркове, а в резиденцію "Кримський бриз", розташовану в цьому селищі. Це один із найдорожчих готельних комплексів півострова. Резиденція належить структурам російського "Газпрому". У ній відпочивають високопоставлені російські чиновники і представники близького до них бізнесу. Зокрема, в акваторії біля "Кримського бризу" періодично помічають яхту російського бізнесмена, друга Володимира Путіна Аркадія Ротенберга.
У межах вирішення проблеми вододефіциту для "Кримського бризу", згідно з тендерною документацією, розраховують отримувати 500 кубометрів води на добу з двох опріснювальних комплектів, які працюватимуть цілодобово.
"Установка опріснення морської води потрібна для господарсько-питного водопостачання об'єкта. Середньорічна кількість годин роботи установки опріснення - п'ять тисяч годин. Режим роботи - 24 години на добу. Джерело водопостачання - морська вода з прибережної зони Чорного моря", - йдеться в договорі.
Для економії електроенергії під час опріснення води потрібно передбачити "найбільш енергоефективну технологію зворотного осмосу із системою рекуперації енергії концентрату".
Про те, що приватна резиденція вирішила обладнати собі опріснювальну установку, можна було б ніколи не дізнатися з огляду на те, що за законом вони не мають оприлюднити свої закупівлі. Однак ця інформація стала доступною, оскільки закупівля проводилася через Російський хіміко-технологічний університет імені Менделєєва. Журналістам не вдалося поспілкуватися з учасниками закупівлі та російською владою півострова.
Нагадаємо, підконтрольна Росії влада окупованого Криму закликає жителів економити воду, шукає на півострові нові підземні джерела і рекомендує очікувати появи станцій опріснення морської води. Першу таку станцію обіцяють побудувати в Ялті за 3 мільярди рублів.
Будь ласка, зачекайте...
а простой народ попьет водицы из Азовского моря - Путин говорил что ее там много
Рогозин заподозрил что Маск хочет "терроформатировать" 1/5 часть суши
https://lenta.ru/news/2021/03/27/rogozin/
достатньо того, що вона пообсирала i своє, i все по периметру...досить.
Опреснительный комплекс в штате Виктория, Австралия, в местечке Вонтагги. (Wantaggi)
Опресненная вода поступает в резервуар, откуда подается потребителям и ее именно что пьют.
https://www.water-technology.net/projects/wonthaggidesalinatio/
"The plant was put into trial operations for one month as part of the Reliability Testing Finalisation (RTF). The tests established the quality of the water which was allowed to flow into the Cardinia Reservoir for consumption. The plant achieved full capacity after the completion of RTF tests in 2012"
"На Ближнем Востоке располагается 70% всех опреснительных станций в мире. Большинство из них находятся в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Бахрейне. В одной лишь Саудовской Аравии за последние несколько лет на расширение опреснительных мощностей было вложено 23,4 млрд долл.
Процесс этот является очень энергозатратным и дорогостоящим. В ходе опреснения морская вода прокачивается через фильтры, или кипятится, чтобы извлечь соли. Солевой раствор (рассол), который остается в результате опреснения, получается в два раза более концентрированным, чем природные морские воды в заливе, говорят биологи."
https://elektrovesti.net/49144_opresnitelnye-stantsii-narashchivayut-energopotrebelenie-togda-kak-ikh-effektivnost-padaet
"Удовлетворение потребностей в пресной воде станет одной из основных побудительных причин для Саудовской Аравии развивать гражданскую атомную программу.
Атом и опреснение
Саудовская Аравия по-прежнему следует весьма амбициозному плану, предусматривающему строительство http://www.atominfo.ru/newsf/m0079.htm 18 ГВт(эл.) атомных энергоблоков. Кризисные явления в мировой экономике привели лишь к сдвигу горизонта планирования http://www.atominfo.ru/newsk/r0152.htm до 2040 года .
Традиционное объяснение повышенного интереса королевства к мирному атому - за счёт АЭС будут высвобождены для продажи на внешнем рынке немалые объёмы нефтепродуктов, в настоящее время сжигаемые для удовлетворения внутренних потребностей страны.
Один из секторов саудовской экономики, где активно расходуется нефть - опреснение морской воды. Ожидается, что атомные блоки смогут взять решение задачи опреснения на себя."
http://www.atominfo.ru/newsl/s0611.htm
"Опреснением воды называется процесс удаления из морской воды растворенных солей. Такая вода становится пригодной для питья и решения различных технических задач.
К примеру, опреснение воды в ОАЭ обеспечивает порядка 80% потребляемой воды. По объемам производимой опресненной воды, Объединенные Арабские Эмираты занимают второе место после Саудовской Аравии. Сегодня на территории Эмиратов возводится множество специализированных заводов для опреснения морской воды".
https://dubai-freezone.ae/stati-o-biznese-v-oae/zavodyi-po-opresneniyu-vodyi-v-emiratax.html
"Опреснением воды называется процесс удаления из морской воды растворенных солей. Такая вода становится пригодной для питья и решения различных технических задач.
Может вы там обслуживаете эти опреснительные установки?
Я привёл вырезки из статей и дал на них ссылки. А вы предоставили лишь НИЧЕМ НЕ ПОДТВЕРЖДЕННУЮ информацию, которая типа возвеличивает евреев. Хватит, слишком много их последние годы хвалят в Украине, понаставили на все высокие гос должности, но с каждым днём мы живём всё беднее и беднее. Не надо, евреи ничуть не умнее других наций.
Поэтому рядовые крысчане посидят не только без воды, но ещё и без света.
Но, раша-ТВ, обязательно сделает для ваты репортаж, как царь "добыл воду из камня".
На полуострове Крым ставить АЭС опасно, достаточно вспомнить аварию на японской АЭС и сильнейшем землятресении возле Ялты в начале прошлого века.
Повторно использовать концентрат для получения ВО . Ну ещё раз его "перегнать" можно, хотя мембранам обратного осмоса от такого ноу-хау, быстро придёт кирдык. А вот куда скидывать тогда повторный концентрат? Опять в море?
НА АВТОМАТ З ГАЗІРОВКОЙ ВИСТАЧИТЬ
тем более что жить и осталось недолго
Скоро скажут - ленд-лизу не было совсем
Драп до Волги - то гениальный маневр в стиле Кутузова
Миллионы погибших - это вражеская пропаганда
2. Долг США по ленд-лизу был окончательно выплачен и закрыт в 21 августа 2006 года.
3. Драп до Волги , а потом бег вперед до Берлина , но это не Рашка а заслуга Совка.
4. Да , 27 млн. , в том числе около 10 млн. украинцев
Там тоже есть гавань.
Родная.
Хорошо живут ротенберги и прочие абрамовичи , ни в чём себе не отказывают .
В 1972 году в городе Шевченко (ныне город Актау), Казахстан, была введена в строй и действовала почти 30 лет единственная в мире атомная опреснительная установка, работавшая от реактора на быстрых нейтронах (БН-350) - Шевченковская АЭС.
"5000 годин на рік", "24 години на добу"
Але ж у році: 365 днів * 24 години = 8760 годин
Тобто середньодобова робота не перевищуватиме: 5000 / 8760 =~ 13.7 годин
Каzzаби ніколи рахувати не вміли