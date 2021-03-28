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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Газпром (3347) Крим (14078) водопостачання (824) вода (1168)

Перша опріснювальна установка в окупованому Криму забезпечить водою готельний комплекс, що належить структурам "Газпрому", - ЗМІ

Перша опріснювальна установка в окупованому Криму забезпечить водою готельний комплекс, що належить структурам

Російська влада ще із зими працює над створенням опріснювальної установки, яку розмістять у селищі Паркове на Південному березі півострова. Тільки працюватиме вона не для кримчан, а для закритої групи людей із російської влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За даними російського порталу держзакупівель, у лютому були закуплені послуги виготовлення і постачання блочно-модульного обладнання системи водопідготовки та водоочищення для опріснення морської води. Його метою позначено господарсько-питне водопостачання для потреб селища Паркове в Ялті.

Селище Паркове розташоване на південному узбережжі півострова між селищами Форос і Сімеїз. Лише за декілька кілометрів від нього розташоване селище Олива, де облаштовують резиденції перших осіб Росії.

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Замовник закупівлі - Російський хіміко-технологічний університет імені Менделєєва. Ціна закупівлі - 37 мільйонів рублів.

Однак у документації закупівлі уточнюється, що постачання обладнання для опріснювальної установки здійснюється не просто в Паркове, а в резиденцію "Кримський бриз", розташовану в цьому селищі. Це один із найдорожчих готельних комплексів півострова. Резиденція належить структурам російського "Газпрому". У ній відпочивають високопоставлені російські чиновники і представники близького до них бізнесу. Зокрема, в акваторії біля "Кримського бризу" періодично помічають яхту російського бізнесмена, друга Володимира Путіна Аркадія Ротенберга.

У межах вирішення проблеми вододефіциту для "Кримського бризу", згідно з тендерною документацією, розраховують отримувати 500 кубометрів води на добу з двох опріснювальних комплектів, які працюватимуть цілодобово.

"Установка опріснення морської води потрібна для господарсько-питного водопостачання об'єкта. Середньорічна кількість годин роботи установки опріснення - п'ять тисяч годин. Режим роботи - 24 години на добу. Джерело водопостачання - морська вода з прибережної зони Чорного моря", - йдеться в договорі.

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Для економії електроенергії під час опріснення води потрібно передбачити "найбільш енергоефективну технологію зворотного осмосу із системою рекуперації енергії концентрату".

Про те, що приватна резиденція вирішила обладнати собі опріснювальну установку, можна було б ніколи не дізнатися з огляду на те, що за законом вони не мають оприлюднити свої закупівлі. Однак ця інформація стала доступною, оскільки закупівля проводилася через Російський хіміко-технологічний університет імені Менделєєва. Журналістам не вдалося поспілкуватися з учасниками закупівлі та російською владою півострова.

Нагадаємо, підконтрольна Росії влада окупованого Криму закликає жителів економити воду, шукає на півострові нові підземні джерела і рекомендує очікувати появи станцій опріснення морської води. Першу таку станцію обіцяють побудувати в Ялті за 3 мільярди рублів.
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Топ коментарі
+17
Для опреснения надо дохрена электроэнергия.
Поэтому рядовые крысчане посидят не только без воды, но ещё и без света.
Но, раша-ТВ, обязательно сделает для ваты репортаж, как царь "добыл воду из камня".
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28.03.2021 01:39
+14
Первая опреснительная установка в оккупированном Крыму обеспечит водой отельный комплекс, принадлежащий структурам "Газпрома", - СМИ - Цензор.НЕТ 5751
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28.03.2021 01:30
+13
Да проблема в Крыму даже не в пресной воде для питья, там идет солончакование почв. И эту проблему не решить. Кто видел грунты в Саках? Вот тоже самое будет по всему Крыму.
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28.03.2021 01:41
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ну все - теперь кацапы всю воду в черном море выпйют
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28.03.2021 01:29 Відповісти
а там еще сероводорода уйма - ото пердежа будет
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28.03.2021 01:34 Відповісти
пресненькую будут использовать первые лица рашки,
а простой народ попьет водицы из Азовского моря - Путин говорил что ее там много
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28.03.2021 01:38 Відповісти
Первая опреснительная установка в оккупированном Крыму обеспечит водой отельный комплекс, принадлежащий структурам "Газпрома", - СМИ - Цензор.НЕТ 5751
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28.03.2021 01:30 Відповісти
это рузький чилавек, кассаб или какцап?
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28.03.2021 01:37 Відповісти
Илон Маск призвал "терроформатироть" Марс - сделать его пригодным для жизни с помощью термоядерной бомбардировки.
Рогозин заподозрил что Маск хочет "терроформатировать" 1/5 часть суши
https://lenta.ru/news/2021/03/27/rogozin/
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28.03.2021 01:33 Відповісти
азiопська паРаша - це одна дев'ята земної суші. не приписуйте,пане, обiсРашцi зайве .)
достатньо того, що вона пообсирала i своє, i все по периметру...досить.
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28.03.2021 19:01 Відповісти
а зачем она там в ночлежке? ее ведь пить нельзя. это техническая вода.
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28.03.2021 01:36 Відповісти
Тихо. Не вспугните! Пусть "закапывают" денежки.
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28.03.2021 06:13 Відповісти
Единственная страна, которая реально опресняет морскую воду до питьевой воды, это Израиль - у них есть ноу-хау технологии, но они никому этого не говорят.. Опреснять воду можно, но нужно колоссальное количество энергии !!! Где ее брать, когда там действует кабель по дну, энергомост, который может не выдержать дополнительной нагрузки?! В Крыму серьезный коллапс, и я на самом деле не знаю, как они собираются выходить из этого положения. (с)
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28.03.2021 01:37 Відповісти
Да проблема в Крыму даже не в пресной воде для питья, там идет солончакование почв. И эту проблему не решить. Кто видел грунты в Саках? Вот тоже самое будет по всему Крыму.
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28.03.2021 01:41 Відповісти
Путем сокращения поголовья в Крыму. Для поддержания инфраструктуры военной базы достаточно 300-400 тыс населения. Так работает коцапская логика.
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28.03.2021 06:07 Відповісти
Где вы там логику увидели. Поголовье в Крыму сейчас около 2,5 миллионов и меньше не становиться. Они просто рассчитывают что гринпоц им воду из Днепра даст.
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28.03.2021 09:50 Відповісти
Дорогі українці, це трішки прикрашено в стилі рос.сми, але правда, правда ще в тому що влада наша нездара і весь бомонд (пани чи то актори, політики, бізнесмени, діячі), повністю руйнує нашу країн (чхати вони хотіли на нас), потехеньку здають путіну, як і здали крим, ворують руйнують, підставляють ВСУ під пулі без відповіді ітд, і роблять якусь картинку лєву то про крим то про РФ, БІЛОРУСЬ, Панове подивіться у своє корито, якк там грязь і що ви з країною робите. Ні за час війни ні голодомору такої руйнації і скорочення населення не було як за останні 15 років мирної незалежної україни.
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28.03.2021 08:48 Відповісти
"Единственная страна, которая реально опресняет морскую воду до питьевой воды, это Израиль - у них есть ноу-хау технологии, но они никому этого не говорят."

Опреснительный комплекс в штате Виктория, Австралия, в местечке Вонтагги. (Wantaggi)
Опресненная вода поступает в резервуар, откуда подается потребителям и ее именно что пьют.
https://www.water-technology.net/projects/wonthaggidesalinatio/

"The plant was put into trial operations for one month as part of the Reliability Testing Finalisation (RTF). The tests established the quality of the water which was allowed to flow into the Cardinia Reservoir for consumption. The plant achieved full capacity after the completion of RTF tests in 2012"
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28.03.2021 09:15 Відповісти
Боюсь что выходить из положения Х.ло собирается путем захвата Северо Крымского канала.
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28.03.2021 13:47 Відповісти
Израиль? Да вы чтооооо

"На Ближнем Востоке располагается 70% всех опреснительных станций в мире. Большинство из них находятся в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Бахрейне. В одной лишь Саудовской Аравии за последние несколько лет на расширение опреснительных мощностей было вложено 23,4 млрд долл.
Процесс этот является очень энергозатратным и дорогостоящим. В ходе опреснения морская вода прокачивается через фильтры, или кипятится, чтобы извлечь соли. Солевой раствор (рассол), который остается в результате опреснения, получается в два раза более концентрированным, чем природные морские воды в заливе, говорят биологи."
https://elektrovesti.net/49144_opresnitelnye-stantsii-narashchivayut-energopotrebelenie-togda-kak-ikh-effektivnost-padaet

"Удовлетворение потребностей в пресной воде станет одной из основных побудительных причин для Саудовской Аравии развивать гражданскую атомную программу.
Атом и опреснение
Саудовская Аравия по-прежнему следует весьма амбициозному плану, предусматривающему строительство http://www.atominfo.ru/newsf/m0079.htm 18 ГВт(эл.) атомных энергоблоков. Кризисные явления в мировой экономике привели лишь к сдвигу горизонта планирования http://www.atominfo.ru/newsk/r0152.htm до 2040 года .
Традиционное объяснение повышенного интереса королевства к мирному атому - за счёт АЭС будут высвобождены для продажи на внешнем рынке немалые объёмы нефтепродуктов, в настоящее время сжигаемые для удовлетворения внутренних потребностей страны.
Один из секторов саудовской экономики, где активно расходуется нефть - опреснение морской воды. Ожидается, что атомные блоки смогут взять решение задачи опреснения на себя."
http://www.atominfo.ru/newsl/s0611.htm

"Опреснением воды называется процесс удаления из морской воды растворенных солей. Такая вода становится пригодной для питья и решения различных технических задач.
К примеру, опреснение воды в ОАЭ обеспечивает порядка 80% потребляемой воды. По объемам производимой опресненной воды, Объединенные Арабские Эмираты занимают второе место после Саудовской Аравии. Сегодня на территории Эмиратов возводится множество специализированных заводов для опреснения морской воды".
https://dubai-freezone.ae/stati-o-biznese-v-oae/zavodyi-po-opresneniyu-vodyi-v-emiratax.html
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28.03.2021 19:10 Відповісти
Научитесь читать !!! Опреснение морской воды в техническую воду и питьевую !! я писал о питьевой !!!
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28.03.2021 20:16 Відповісти
Кто бы говорил. Цитирую, в конце моих ссылок. Читайте внимательно и ПОЛНОСТЬЮ, весь текст.

"Опреснением воды называется процесс удаления из морской воды растворенных солей. Такая вода становится пригодной для питья и решения различных технических задач.
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28.03.2021 21:33 Відповісти
это по теории.. а по практике ситуация совсем иная.
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29.03.2021 00:40 Відповісти
Вы живёте на Ближнем Востоке?
Может вы там обслуживаете эти опреснительные установки?

Я привёл вырезки из статей и дал на них ссылки. А вы предоставили лишь НИЧЕМ НЕ ПОДТВЕРЖДЕННУЮ информацию, которая типа возвеличивает евреев. Хватит, слишком много их последние годы хвалят в Украине, понаставили на все высокие гос должности, но с каждым днём мы живём всё беднее и беднее. Не надо, евреи ничуть не умнее других наций.
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29.03.2021 13:32 Відповісти
Да конечно лучшая технология опресения только в Израиле, лучший президент-еврей в Украине... В ОАЭ и Саудовсой Аравии все пьют свою мочу, потому шта Израиль "никому этого не говорят"
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28.03.2021 21:34 Відповісти
почему, там ОАЭ тоже есть прогресс в опреснении - но с пейсатыми нельзя их сравнивать - там в Израиле - бомба, а не опреснение...
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29.03.2021 00:42 Відповісти
Для опреснения надо дохрена электроэнергия.
Поэтому рядовые крысчане посидят не только без воды, но ещё и без света.
Но, раша-ТВ, обязательно сделает для ваты репортаж, как царь "добыл воду из камня".
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28.03.2021 01:39 Відповісти
Избыток бутылок там , после постройки
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28.03.2021 09:19 Відповісти
там вообще-то ОСМОС а не испарительная технология
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28.03.2021 07:48 Відповісти
Это решается строительством АЭС. Вот только потом СОЛЁНУЮ рапу надо сливать обратно в море - в Персидском заливе это приводит к повышению солёности залива и как следствие, удорожание опреснения.
На полуострове Крым ставить АЭС опасно, достаточно вспомнить аварию на японской АЭС и сильнейшем землятресении возле Ялты в начале прошлого века.
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29.03.2021 13:36 Відповісти
Из статьи - "обратного осмоса с системой рекуперации энергии концентрата"

Повторно использовать концентрат для получения ВО . Ну ещё раз его "перегнать" можно, хотя мембранам обратного осмоса от такого ноу-хау, быстро придёт кирдык. А вот куда скидывать тогда повторный концентрат? Опять в море?
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28.03.2021 01:47 Відповісти
Российские власти еще с зимы работают над созданием опреснительной установки, которую разместят в поселке Парковое на Южном берегу полуострова. Только служить она будет не крымчанам, а закрытой группе людей из российской власти.Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://ru.krymr.com/a/gazprom-krym-opresnenie-vody-krymskiy-briz/31169749.html Крым.Реалии . Источник: https://censor.net/ru/n3256018

НА АВТОМАТ З ГАЗІРОВКОЙ ВИСТАЧИТЬ

Первая опреснительная установка в оккупированном Крыму обеспечит водой отельный комплекс, принадлежащий структурам "Газпрома", - СМИ - Цензор.НЕТ 6303
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28.03.2021 01:57 Відповісти
Депутат также заявил, что Киев упустил свой шанс и возможность заключить межгосударственный договор с Россией и продавать воду в Крым. «Пусть вода остается им, ну а попытку Киева навредить крымчанам, лишив подачи пресной воды, мы запомним на всю жизнь», - заключил Шеремет.

тем более что жить и осталось недолго
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28.03.2021 02:31 Відповісти
Дистилат- не айс, прямо говоря. Очень даже не айс, говорю со знанием дела. На судах опреснители работают, с избытком, однако всегда нормальную воду закупаем, хотя бы разбавить эту гадость.
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28.03.2021 02:38 Відповісти
там осмос а не дистилят
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28.03.2021 07:49 Відповісти
Точно! До конца надо было дочитать, а ночью это трудно...
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28.03.2021 08:48 Відповісти
египет ....живет и воду экспортирует....а тут какойто полуостров.....нано думать..
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28.03.2021 05:55 Відповісти
А военные базы и так были всегда обеспечены!
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28.03.2021 07:41 Відповісти
Министр обороны РАБссии ШойХу издал Указ о полном засекречивании любой информации о 2 Мировой войне.Гитлера победившие сцыкуны,а что ж такое?
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28.03.2021 07:45 Відповісти
Правда о войне мешает дутому "вяличию"
Скоро скажут - ленд-лизу не было совсем
Драп до Волги - то гениальный маневр в стиле Кутузова
Миллионы погибших - это вражеская пропаганда
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28.03.2021 08:08 Відповісти
1. Величие - занимает 1/9 часть суши .
2. Долг США по ленд-лизу был окончательно выплачен и закрыт в 21 августа 2006 года.
3. Драп до Волги , а потом бег вперед до Берлина , но это не Рашка а заслуга Совка.
4. Да , 27 млн. , в том числе около 10 млн. украинцев
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28.03.2021 10:14 Відповісти
вот именно часть суши. Дальше уже не инстересно
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28.03.2021 11:49 Відповісти
А дальше ещё интересней , сам в шоке , что за бред Американский бизнес-журнал The CEOWORLD magazine опубликовал рейтинг самых влиятельных стран мира в 2021 году. Как считают авторы исследования, первую десятку самых влиятельных стран мира составляют США, Китай, Россия, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Индия, Италия и Израиль. https://news.myseldon.com/ru/news/index/245606925
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28.03.2021 13:07 Відповісти
Жил у нас в поезде тоже "влиятельный" сосед. Три ходки. Две за кражу одна за разбой.Все "уважали", пока его не замочили в подворотне. Таким и с твоим ***** и с рашкой будет. И Крым Украине вернете. С извинениями и компенсациями
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28.03.2021 14:57 Відповісти
Согласен , така Доля урки . Хлопчик , у мэнэ пани Санду , отдавать Крим вона не може, бо його у нас немае , а значыть и контрибуции платыть не за шо !
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28.03.2021 18:14 Відповісти
Типичный серливый кацапский троль. Так путин *****?
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28.03.2021 19:52 Відповісти
Ты слишком самокритичен к себе И да , не создавай себе кумира !
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28.03.2021 22:08 Відповісти
Так ты еще и обмочился . Ну так скажи, Крым - это Украина,
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28.03.2021 23:08 Відповісти
Ну что, крысчане, вернулись в руцькую говень? Лореферендились придурки, до того, что оказались изгоями у оккупантов Ни каких молочных рек с кисельными берегами, только камни с неба
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28.03.2021 08:04 Відповісти
наверняка народ уже вовсю бежит из Крыма, не?...
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28.03.2021 08:29 Відповісти
Да, в Подмосковье, в деревню Большие Ипеня.
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28.03.2021 08:49 Відповісти
Дальневосточный гектар ждет крымчан
Там тоже есть гавань.
Родная.
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28.03.2021 09:17 Відповісти
В Херсон, за паспортами, не?
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28.03.2021 09:21 Відповісти
Скоро побежит,и ты это понимаешь. Просто бежать будет некуда.
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28.03.2021 10:06 Відповісти
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28.03.2021 10:41 Відповісти
500 кубів - це дебелий об'єм для "готельного комплексу". Криси з кримнашу можуть тепер порадіти, що за парканом цього комплексу їх хазяїва зможуть помитися цілодобово.
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28.03.2021 08:28 Відповісти
Как то пофиг на Крысчан пускай хоть зальются этой водой,эти построят хоть и миллиарды, у них есть. А МЫ... МЫ ЧТО СТРОИМ, когда начнется велике будивництво хоть чего рибудь, кроме элитных квартир в Киеве.
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28.03.2021 08:30 Відповісти
мы построим очередной супермаркет
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28.03.2021 10:49 Відповісти
Эта вода будет по цене пива .
Хорошо живут ротенберги и прочие абрамовичи , ни в чём себе не отказывают .
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28.03.2021 08:42 Відповісти
А ви зрадники що думали що ***** вам буде будувати опріснювачі - "Губки розкатали"!!! Ваша мрія "подохнути в парашці" води не потребує - закопають як дохлих собак не митими!!!
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28.03.2021 08:44 Відповісти
Это хорошо, главное не забыть хлоркой обрабатывать, там в море всякое плавает.
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28.03.2021 08:57 Відповісти
Те люди, кто ходил в море на судах или служили на кораблях - знают, это вода после опреснительной установки охренительно хреновая. Пить ее почти невозможно. Кроме прочего, она требует обеззараживания - а это будут делать озонированием, то есть пропускать через колбу с содой электрический разряд на постоянной основе. А от этого - зубы разрушаются. Короче - здоровья им, балбесам.
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28.03.2021 13:13 Відповісти
Хм... Опреснение воды требует огромного количества электроэнергии. Где они ее него будут брать? АЭС построят рядом, что ли? Как в Казахстане? Для справки:


В 1972 году в городе Шевченко (ныне город Актау), Казахстан, была введена в строй и действовала почти 30 лет единственная в мире атомная опреснительная установка, работавшая от реактора на быстрых нейтронах (БН-350) - Шевченковская АЭС.
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28.03.2021 13:18 Відповісти
А почём литр опреснённой воды?
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28.03.2021 14:30 Відповісти
Отакої!
"5000 годин на рік", "24 години на добу"
Але ж у році: 365 днів * 24 години = 8760 годин
Тобто середньодобова робота не перевищуватиме: 5000 / 8760 =~ 13.7 годин
Каzzаби ніколи рахувати не вміли
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28.03.2021 15:48 Відповісти
А носить ведрами из краснодарского края по мосту ,шо не будут???Для чего тогда мост строили???
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29.03.2021 00:48 Відповісти
 
 