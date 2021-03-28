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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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ВР (14812) законопроєкт (3547) Президент (808) Небесна Сотня (392) злочини проти Майдану (307) Закревська Євгенія (96)

Сім'ї Героїв Небесної Сотні просять прийняти закони, що дозволяють покарати винних у вбивствах на Майдані, - Закревська

Сім'ї Героїв Небесної Сотні просять прийняти закони, що дозволяють покарати винних у вбивствах на Майдані, - Закревська

Сім'ї Героїв Небесної Сотні просять подбати про законодавче підґрунтя, щоб причетних до вбивств майданівців могли притягнути до відповідальності. Відповідне звернення направили президенту і голові Верховної Ради.

Про це "5 каналу" повідомила адвокатка Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

Насамперед вимагають розблокувати заочні судові процеси. Щоб можна було виносити вирок без оголошення в міжнародний розшук.

Також просять затвердити правки більшості фракцій, які дозволять притягнути до відповідальності беркутівців-втікачів, зокрема тих, хто переховується на тимчасово окупованій території або в Російській Федерації. Ухвалити закон просять до кінця березня.

Читайте також: Справи Майдану не злили, щомісяця відбувається близько 100 засідань, - адвокатка Закревська

"Виносяться питання щодо подій на Банковій, натомість закон 2164 - це той законопроєкт, який родини, адвокати і громадськість вимагали прийняти вже, я не кажу з минулого року, але останні три місяці дуже активно. І це критично, бо до кінця березня, якщо ці зміни не будуть прийняті, то в одній з головних справ Майдану підуть до вироку виключно з двома обвинуваченими, замість усіх п'ятьох, з яких троє втекли", – зазначила Євгенія Закревська.
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Топ коментарі
+6
Медалька "За возврат Крыма" напечатана 20 февраля 2014 года,а отсюда вывод..готовились задолго до Майдана в Киеве...
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28.03.2021 06:45
+6
Только дебилы до сих пор этот кацапский фейк хавают.
https://radagor.livejournal.com/17736.html
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28.03.2021 08:47
+4
беркут никуда не растворился. Они успешно люстрировались в нацполицию авакова.
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28.03.2021 08:44
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Никто ничего не спиливал, это голимый кацапячий фейк.
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28.03.2021 13:38 Відповісти
Только дебилы до сих пор этот кацапский фейк хавают.
https://radagor.livejournal.com/17736.html
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28.03.2021 08:47 Відповісти
Гниды Мавзолейные типа полковник Беркута Кусюк давно на РАБссию укатили,теперь косят РАБссиянских баранов...
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28.03.2021 06:38 Відповісти
Беркут Индюковича растворился в бардаке пост-майданном,хоть и служили Зэковскому мудаку,а по факту Путлеру не убийце...и который всегда скажет Ихтамнет,Настамнет..Крысы позорные...
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28.03.2021 06:43 Відповісти
беркут никуда не растворился. Они успешно люстрировались в нацполицию авакова.
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28.03.2021 08:44 Відповісти
беркут в московском и минском ОМОНе давно кацапов дубиналом приходует.
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28.03.2021 13:41 Відповісти
Медалька "За возврат Крыма" напечатана 20 февраля 2014 года,а отсюда вывод..готовились задолго до Майдана в Киеве...
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28.03.2021 06:45 Відповісти
Семьи Героев Небесной сотни просят принять законы, позволяющие наказать виновных в убийствах на Майдане, - Закревская - Цензор.НЕТ 7650
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28.03.2021 06:49 Відповісти
Дату установил лично Мавзолейный Мудак...20 февраля ...Фюрер всегда палится...а впереди себя мы женщин и детей пустим...,и тд...Отвали ОКУРОК тупой..
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28.03.2021 07:59 Відповісти
В интернете есть документальные доказательства, на заказ по изготовлению медалей у подрядчика. Не помню точной даты начала производства, но это было еще задолго до нового года. Для сравнения, первые убитые на Майдане были во второй половине января, тоесть за месяц до начала изготовления медалей.
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28.03.2021 08:49 Відповісти
В ноябре? Это кто это у них такой прозорливый и заранее узнал события февраля 2014г.? Ты бы милок врал бы правдоподобнее, а то ведь смех да и только.
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28.03.2021 08:13 Відповісти
9 ноября в Сочи была тайная встреча Индюковича и Путлера,после которой Индюковичу пообещал плешивый 15 ярдов долларов типа взяточку
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28.03.2021 08:25 Відповісти
Послушай, вам весь мир не может доказать, что вы отравили Скрипалей, что ваши зеленые мудаки оккупировали Крым, что "отпусники" путина развязали войну на Донбассе, что ваша установка "Бук" сбила Боинг...Тупое отрицание всей доказательной базы. Вам пруфы подавай. Потом потребуете пруфы для пруфов... Скотобаза!.
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28.03.2021 10:24 Відповісти
Спалились Крысы Мавзолейные... позорные
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28.03.2021 06:50 Відповісти
вже пізно
попередня влада зробила все, щоб покарати винних стало неможливо
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28.03.2021 07:50 Відповісти
Насрального отравить и посадить за Майдан РАБссиянского быдла
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28.03.2021 07:56 Відповісти
Колишня влада це ти про Авакова? Це ж він до себе забрав люстрований беркут. Україномовні які топлять за ЗЕ і валять все на пороха це окремий вид диб#лів, адже це був найефективніший президент, зокрема зробив дофіга і для популяризації патріотичної суспільної думки та оборони цієї країни. При всіх його мінусах він був і залишається тим хто зробив найбільше.
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28.03.2021 11:21 Відповісти
Земля пухом погибшим на майдане.
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28.03.2021 07:52 Відповісти
https://m.facebook.com/groups/270941596398828/permalink/863767390449576/Посмотрите на лица жителей Сталинской области в годы немецкой оккупации и если сравнить жителей на оккупированной части Донецкой области российскими оккупантами, то мы заметим большое различие, при этом жители Донецка владеют "немецким" оккупационным языком
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28.03.2021 08:02 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/270941596398828/permalink/863767390449576/?__cft__[0]=AZV4Gz7EbDvvbKW_G4Wf62ECNtvedn2015EHSBoewSNgSn4XeFe9qfc81jLcVzYqJb5WhFhf3XRIsofQhHN9xhSNYNbZOApt7kj9vLEF8IR4UkLvoh2rJUKNqilDDAOi3PyxaU08u1NyKDqdPeU60yr7Rk9t-KZsB3wXE9hMZzJuWNjS9DozrxtQvb4wSpmNYnA&__tn__=R]-R https://m.facebook.com/groups/270941596398828/permalink/863767390449576/ .
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28.03.2021 08:05 Відповісти
Точно такую картину я видел видос на Смоленщине, где немцы беседуют на немецком языке с колхозниками...
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28.03.2021 08:07 Відповісти
Министр обороны РАБссии Сергей Хужеэтович ШойХУ засекретил любую информацию о 2 Мировой войне....Быдло Мавзолейное, а шож такое? Гитлера пабедили чи не?
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28.03.2021 08:04 Відповісти
У кремлёвских их ФАШИЗМ в годы Второй мировой войны зашкаливает ,потому они и не открывают архивы.
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28.03.2021 08:06 Відповісти
Я напомню, что в декабре 2019-го, зеленский не только отдал кацапам всех беркутовцев которые были причастны к массовым убийствам протестующих, но и позаботился о том, чтобы с мусоров сняли обвинения, я уже не говорю о зашкваренных персонажах типа татарова, портнова, левочкина, лукаш, которые очень хорошо себя чувствуют при этой власти. "парень из народа" сделал для освобождения мусорни и их покровителей все возможное и теперь вы хотите чтобы моносброд проголосовал против убийц Евромайдановцев? Наивные.
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28.03.2021 08:56 Відповісти
7 лет.....
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28.03.2021 10:20 Відповісти
якщо це соєвий хряк не наважився зробити то зелений харчок і подавно...
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28.03.2021 11:19 Відповісти
Татарова на нары!
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28.03.2021 13:42 Відповісти
Семьи Героев Небесной сотни просят позаботиться о законодательных основаниях, чтобы причастных к убийствам майдановцев могли привлечь к ответственности. Соответствующее обращение направили президенту и председателю Верховной Рады. Источник: https://censor.net/ru/n3256020

ЦІ ЗАКОНИ ТРЕБА БО ХТОСЬ З ВЛАДИ ПРИВІЗ КАЦАПІВ НА МАЙДАН

ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ
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28.03.2021 14:37 Відповісти
 
 