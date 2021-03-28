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Новини Агресія Росії проти України
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армія (3741) ЗСУ (7181) операція Об’єднаних сил (6725)

За минулу добу терористи 11 разів порушили режим припинення вогню: українські позиції обстрілювали з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї

За минулу добу терористи 11 разів порушили режим припинення вогню: українські позиції обстрілювали з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї

За минулу добу, 27 березня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" по позиціях наших воїнів у передмісті Шумів окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 82-го калібру.

Поблизу населених пунктів Зайцеве та Луганське російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Авдіївка, окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і селища Славне - з гранатометів різних систем. У передмісті Широкиного противник вів обстріл зі стрілецької зброї.

Крім того, неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування.

Завдяки вмілим діям наших воїнів безпілотник був вчасно пригнічений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає.

Дивіться також: Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Максим Абрамович, 1994 року народження, загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині. ФОТО

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 28 березня зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу Талаківки і Водяного, що на Приазов'ї. Противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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Втрат серед захисників Збройних сил України немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
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Топ коментарі
+15
малороский шут, запретом давать ответки, превратил воинов украинской армии в живые мишени. обдрыщенцы могут стрелять по нашим позициям как в тире и ничего дырявым за это не прилетит. окуенная война, окуенный говнокомандующий, с такими темпами, рашисты скоро Марик и Днепр "освободят" от киевской власти.
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28.03.2021 08:35
+14
Тобто, у відповідь наші знову не стріляють.
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28.03.2021 08:30
+10
Пам'ятаєте, як воно обіцяло , що в разі порушення рашистами перемир'я, українські війська повернуться на свої позиції?!! Війська відвели з землі, котру відвойовували ціною життів наших бійців! На наші позиції зайшли рашистські виродки і продовжуюсь вбивати українських воїнів! Ця тварюка, яка зараз в ролі президента, ще жодного разу не стримала свого слова! Жодного!!!
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28.03.2021 10:21
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Сводка ситуации за 27 марта 2021 года
Обстрелов 16 Ответный огонь 11
Сообщения о потерях не поступали
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28.03.2021 08:22 Відповісти
Ура перемириє.
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28.03.2021 08:26 Відповісти
Тобто, у відповідь наші знову не стріляють.
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28.03.2021 08:30 Відповісти
так...папірцями відбивають, ну і дулі пока ніхто не відмінів... (саказм від болю і переживань)
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28.03.2021 09:06 Відповісти
малороский шут, запретом давать ответки, превратил воинов украинской армии в живые мишени. обдрыщенцы могут стрелять по нашим позициям как в тире и ничего дырявым за это не прилетит. окуенная война, окуенный говнокомандующий, с такими темпами, рашисты скоро Марик и Днепр "освободят" от киевской власти.
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28.03.2021 08:35 Відповісти
тут каждое твоё слово брехня.
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28.03.2021 17:20 Відповісти
23 августа 1991 года ложусь спать,а утром 24 встал,а СССр сдох
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28.03.2021 08:58 Відповісти
РАБссия сраная повтори подвиг советского БЫДЛА...
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28.03.2021 08:59 Відповісти
Пам'ятаєте, як воно обіцяло , що в разі порушення рашистами перемир'я, українські війська повернуться на свої позиції?!! Війська відвели з землі, котру відвойовували ціною життів наших бійців! На наші позиції зайшли рашистські виродки і продовжуюсь вбивати українських воїнів! Ця тварюка, яка зараз в ролі президента, ще жодного разу не стримала свого слова! Жодного!!!
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28.03.2021 10:21 Відповісти
Да трепло он самое настоящее, клоуну верить - себя не уважать!
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28.03.2021 17:22 Відповісти
Ага, граждане Дамбаса продолжают покупать оружие в военторгах и откапывают в шахтах.
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28.03.2021 13:30 Відповісти
Я никак не могу понять, зелёный специально запретил нашим воинам открывать ответный огонь, чтоб не было никак потерь среди наших врагов, не смотря на то, что наши воины всё также продолжают гибнуть? И это он называет перемирие, придерживается перемирия ценою гибелью и ранения наших воинов, и кто он после всего этого???
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28.03.2021 17:18 Відповісти
 
 