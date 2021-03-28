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В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали

11 932 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 березня 2021 року.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, захворіли 564 дитини і 181 медпрацівник.

Також за минулу добу шпиталізовано 5 052 людей, летальних випадків - 203, видужало 3 343 людини, здійснено 76 335 тестувань за добу (методом ПЛР - 37 979, методом ІФА - 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 624).

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За весь час пандемії в Україні захворіло 1 644 063 особи, видужали 1 300 625 осіб, летальних випадків - 31 954, проведено 7 983 023 ПЛР-тести.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1150), Дніпропетровській (1083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

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В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали 01
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Топ коментарі
+5
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 7967
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28.03.2021 08:37
+3
не надоело зеле и его команде каждый день сбивать по боингу? Кто ответит за смерти людей из-за проваленной вакцинации и курточки степанова за 620 000 грн? Самое печальное, что потерпевший вислюк потом скажет, когда будет конец его каденции, что ничего не получилось из-за корона вируса и из-за Порошенко. И зебилы дадут ему второй шанс, второй шанс, Карл...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 3955
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28.03.2021 08:49
+3
В Украине каждый день умирает по 300+ человек от короновируса которую неделю подряд, а зечмо даже не собрало снбо с парламентом для решения этой проблемы. дебилы у власти они такие - если мозгов от рождения нет то их и не прибавится. Жаль, людей которые стали заложниками у зеленых долбоепов, которые грабят страну во время войны и пандемии.
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28.03.2021 09:04
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Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 7967
показати весь коментар
28.03.2021 08:37 Відповісти
не надоело зеле и его команде каждый день сбивать по боингу? Кто ответит за смерти людей из-за проваленной вакцинации и курточки степанова за 620 000 грн? Самое печальное, что потерпевший вислюк потом скажет, когда будет конец его каденции, что ничего не получилось из-за корона вируса и из-за Порошенко. И зебилы дадут ему второй шанс, второй шанс, Карл...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 3955
показати весь коментар
28.03.2021 08:49 Відповісти
Максим не дремлет,он не спит
Статистику на раз ...чит
Ведь знает,*****,что ...дит
В мечтах куртяк маячит...
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28.03.2021 08:56 Відповісти
В Украине каждый день умирает по 300+ человек от короновируса которую неделю подряд, а зечмо даже не собрало снбо с парламентом для решения этой проблемы. дебилы у власти они такие - если мозгов от рождения нет то их и не прибавится. Жаль, людей которые стали заложниками у зеленых долбоепов, которые грабят страну во время войны и пандемии.
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28.03.2021 09:04 Відповісти
Собрало Раду, будут обсуждать кто двери бубачке обосрал
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28.03.2021 09:21 Відповісти
Сегодня снова посещу инфекционное отделение мариупольской больницы номер 4. Позавчера мне там не понравилось, из-за потока машин "скорой". Ну, да, очереди не было, однако подъезжали постоянно. Оценю масштабы...
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28.03.2021 09:04 Відповісти
Масштабы, судя по истеричному окружению, могут и впечатлить. Гуляет вирус, пусть - корона, одна, две, три одновременно, двойные, тройные штаммы. Истерички бегут за тестом или к себе вызывают. Увидев страшный результат, нажираются антибиотиков и стараются превентивно засунуться в больничку. У меня таких уже 2 штуки за 2 недели из близких. Но осложнения в виде бакпневмоний никто не отменял, тесты фуфельные, вот и складывают в одну кучу - свежих вирусных и с бакинфекциями, тех, которых раньше равномерно распихивали по терапиям и инфекциям. В детских поликлиниках - очереди из таких же, но корону у них, как правило, никто не ищет.
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28.03.2021 09:33 Відповісти
Я соглашусь. Особенно с фуфельными тестами. Есть у меня пример, на этот раз: моя племянница, в Одессе. Представь панику родни- тест положительный.... Но, там ничегошеньки не было, судя по всему. Это таки дьявольское изобретение- безсимптоная корона!
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28.03.2021 09:39 Відповісти
Пусть даже симптомная - через три дня температуры ложиться в больницу после результата одного анализа - бред и телек в голове.
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28.03.2021 09:44 Відповісти
И никто из моих не додумался сдать на антитела, вообще сделать несколько анализов, как с другими инфекциями делают при положительном результате.
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28.03.2021 09:40 Відповісти
Моя племяшка- точно также.
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28.03.2021 09:42 Відповісти
И шо, успокоилась до... следующих соплей?
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28.03.2021 09:47 Відповісти
Конечно! Всё очень спокойно прошло, она, похоже, даже рада-радешенька, что в универ ходить не надо.
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28.03.2021 09:51 Відповісти
Некоторые тоже для больничного в 2 недели ищут. Если в поликлинике тестятся, то находят.
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28.03.2021 09:53 Відповісти
Заодно посмотри, они сами из скорой выпрыгивают или их на носилках выносят.
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28.03.2021 09:49 Відповісти
Непременно посмотрю.
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28.03.2021 09:51 Відповісти
Снова пробыл там минут 15-20. Так вот: не было ни единой "скорой"!!!
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28.03.2021 12:44 Відповісти
Дякую, лучше бы, конечно, в будни, бо тогда там все врачи на месте, а сегодня там особо делать нечего, но и это тоже - показатель, значит, не так и хреново людям, если по воскресеньям не привозят.
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28.03.2021 14:12 Відповісти
Та не! Просто у барановируса- тоже выходной. И неудивительно, что это- воскресенье.
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28.03.2021 14:34 Відповісти
Степанов, ты б поаккуратнее со статистикой, а то вон

Правительство штата Квинсленд, Австралия, поймали на лжи в отношении ковида, так что теперь премьерше Квинсленда, Насте Палащук, границы штата закрыть не удастся.
Власти штата врали, что мужик, заболевший в Квинсленде ковидом, устроил на самоизоляции вечеринку с 25 приглашенными, а полиция сказала, что "может быть, было человек 5 только".
МОЖЕТ БЫТЬ БЫЛО 5 ЧЕЛОВЕК, а МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ БЫЛО!
Но то, что 25 человек не было - то полицией установленный факт, и мужика в соцсетях травить незачем и границы штата закрывать незачем, сказала полиция.

Сюжет SkyNews Australia:
"Queensland government 'caught in a massive COVID lie''

https://www.youtube.com/watch?v=C-vRhFvq8_c

Сдается мне, что скоро на премьершу штата Квинсленд, известную в народе как "мисс Пигги" (это из Маппетс) упадет лестница.
Я протестую, нифига не мисс Пигги: мисс Пигги - блондинка, а Настя Палащук - брюнетка.
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28.03.2021 16:13 Відповісти
 
 