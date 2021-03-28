В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали
11 932 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 березня 2021 року.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, захворіли 564 дитини і 181 медпрацівник.
Також за минулу добу шпиталізовано 5 052 людей, летальних випадків - 203, видужало 3 343 людини, здійснено 76 335 тестувань за добу (методом ПЛР - 37 979, методом ІФА - 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 624).
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 644 063 особи, видужали 1 300 625 осіб, летальних випадків - 31 954, проведено 7 983 023 ПЛР-тести.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1150), Дніпропетровській (1083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Статистику на раз ...чит
Ведь знает,*****,что ...дит
В мечтах куртяк маячит...
Правительство штата Квинсленд, Австралия, поймали на лжи в отношении ковида, так что теперь премьерше Квинсленда, Насте Палащук, границы штата закрыть не удастся.
Власти штата врали, что мужик, заболевший в Квинсленде ковидом, устроил на самоизоляции вечеринку с 25 приглашенными, а полиция сказала, что "может быть, было человек 5 только".
МОЖЕТ БЫТЬ БЫЛО 5 ЧЕЛОВЕК, а МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ БЫЛО!
Но то, что 25 человек не было - то полицией установленный факт, и мужика в соцсетях травить незачем и границы штата закрывать незачем, сказала полиция.
Сюжет SkyNews Australia:
"Queensland government 'caught in a massive COVID lie''
https://www.youtube.com/watch?v=C-vRhFvq8_c
Сдается мне, что скоро на премьершу штата Квинсленд, известную в народе как "мисс Пигги" (это из Маппетс) упадет лестница.
Я протестую, нифига не мисс Пигги: мисс Пигги - блондинка, а Настя Палащук - брюнетка.