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вибори (6589) місцеві вибори (1365) ЦВК (1173)

Почалося голосування на довиборах у Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях

Почалося голосування на довиборах у Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях

В Україні 28 березня відбуваються проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область), а також 186 проміжних і повторних місцевих виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦВК.

Голосування відбувається на:

- 112 виборчих дільницях (106 звичайних, 6 спеціальних) ОВО №50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.

.- 117 виборчих дільницях (115 звичайних, 2 спеціальні) ОВО №87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.

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Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів зможуть майже 295 тисяч виборців, обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО №50 та 14 – в ОВО №87.

Голосування почалося о 8:00 і триватиме до 20:00.

Результати проміжних виборів народних депутатів України мають встановити не пізніше ніж на п'ятнадцятий день із дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 включно.

Також ЦВК нагадує про заборону ведення передвиборчої агітації 27 і 28 березня 2021 року.
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Топ коментарі
+12
Маруся сняла кандитуру в пользу Руслана Кошулинского из Свободы
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28.03.2021 09:02
+7
Я надеюсь жителям Коломыйского района хватит мозгов не голосовать по-приколу?! Или точнее так: какой звездец должен произойти в стране еще, чтобы люди не ходили на выборы по-приколу.
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28.03.2021 09:07
+7
бо тоді вони стануть мешканцями Коломойського району.
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28.03.2021 09:08
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Вперед Маруся!!! Удачи на выборах
Началось голосование на довыборах в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 6472
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28.03.2021 08:54 Відповісти
Здрасте...
Не выспался?
Нет Маруси.
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28.03.2021 09:05 Відповісти
не слышал...
Почалося голосування на довиборах у Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 469
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28.03.2021 09:11 Відповісти
Началось голосование на довыборах в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 8844
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28.03.2021 09:06 Відповісти
Питання, хто цю потвору допустив до виборів?
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28.03.2021 10:49 Відповісти
Це тварина із Дніпра чи інша?
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28.03.2021 10:50 Відповісти
Маруся знялась на користь свободівця Кошулинського. Та "слуги" розповсудила дорогі, кольорові агітки в яких брешуть, що Маруся підтримує підснявого вірастюка.
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28.03.2021 10:40 Відповісти
Маруся сняла кандитуру в пользу Руслана Кошулинского из Свободы
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28.03.2021 09:02 Відповісти
пффф...
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28.03.2021 09:12 Відповісти
А ще більше не любить малоросів та кацапів .!
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28.03.2021 09:24 Відповісти
Мериканський лапоть припхався.
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28.03.2021 09:35 Відповісти
Ви помилились адресою. З вашим прізвищем-на срувесну.
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28.03.2021 10:51 Відповісти
Водкі нєту, дамой іді.
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28.03.2021 15:53 Відповісти
Я надеюсь жителям Коломыйского района хватит мозгов не голосовать по-приколу?! Или точнее так: какой звездец должен произойти в стране еще, чтобы люди не ходили на выборы по-приколу.
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28.03.2021 09:07 Відповісти
бо тоді вони стануть мешканцями Коломойського району.
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28.03.2021 09:08 Відповісти
Ничего непредсказуемого не случится.
Тот, кто победит в Донецкой области, никогда не победил бы в Ивано-Франковской.
И наоборот.
Это как полюсы на Планете.
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28.03.2021 09:07 Відповісти
На 87 окрузі переможе Кошулинський, я так вважаю. І не здивуюсь якщо він перейде в ЄС.
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28.03.2021 09:10 Відповісти
🙃
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28.03.2021 09:12 Відповісти
А нельзя было сначала перейти, а потом идти на выборы?
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28.03.2021 09:48 Відповісти
Нельзя.
Результат будет хуже.
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28.03.2021 10:17 Відповісти
Голоне, щоб переміг ПАТРІОТ, а не продажні бабломойсько- плісняві шевченко- вірастюк
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28.03.2021 10:48 Відповісти
Это ж в 50-м округе баллотируется от Шария какой-то адвокат. Вот щас посмотрим каким боком реклама от СБУ играет на избирателей.
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28.03.2021 09:08 Відповісти
Я бы проголосовал за Вирастюка, больше не за кого там голосовать.
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28.03.2021 09:09 Відповісти
Вот! А Вирастюка рекламировал Зеля! Посмотрим также на результат этой рекламы!
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28.03.2021 09:11 Відповісти
Знаю лично, настоящий человек.
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28.03.2021 09:13 Відповісти
але без мізків.
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28.03.2021 09:20 Відповісти
Можете попробовать ему это сказать лично, он абсолютно открыт для общения.
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28.03.2021 09:28 Відповісти
Щоб вступити в зелене гівно мізків не треба.
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28.03.2021 10:19 Відповісти
В Мариуполе стронгмен Лашин в разных партиях состоял, включая партию Ляшко. А перед выборами в местные советы вовремя перепрыгнул в партию мэра, что было безпроигрышно. Щас заседает...
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28.03.2021 09:20 Відповісти
та человек он настоящий...да рекламировал его, уговорил и толкнул в грязную политику
... артист больших и малых академических театров; а фамилия его слишком известна, чтобы я её называл! (с) ))))))
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28.03.2021 09:24 Відповісти
Толкнул Вирастюка? Вы Васю вообще то видели? Толкнул... 😂
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28.03.2021 09:26 Відповісти
так не обязательно толкать руками (там не столкнешь))) можно толкнуть морально...
мне кажется Васе и без этой суеты неплохо жилось (хотя помню про его личные драммы...не о том речь) просто зЕле необходимо выиграть эти выборы (а старый принцип - знакомое лицо хорошего и доброго человека - никто не отменял)
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28.03.2021 09:31 Відповісти
Тогда вы ничего не понимаете в людях с такой силой воли, как у Вирастюка.
Выборы нужно всем выигрывать, в том числе Кошулинскому. Вы за Кошулинского проголосовали бы? Его мораль вам больше импонирует? Или таки за Шевченко?
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28.03.2021 09:36 Відповісти
как политик Кошулинский имеет больше опыта, чем силач и хороший человек
а ведь выбирают в политику а не на шоу "маю талант"
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28.03.2021 10:02 Відповісти
Наличие опыта в украинской политике является отрицательным, а не положительным пунктом характеристики личности.
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28.03.2021 12:45 Відповісти
смотря для кого..
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28.03.2021 12:51 Відповісти
Для ВСЕХ политиков.
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28.03.2021 12:55 Відповісти
Так за кого бы вы проголосовали?
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28.03.2021 12:46 Відповісти
если б это был мой выбор на том участке - таки за Кошулинского
ибо мне за 2 года хватило какбы положительных и знаметых и узнаваемых из шоу....
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28.03.2021 12:52 Відповісти
Марусю Зверобой предпочли бы всем остальным?
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28.03.2021 12:56 Відповісти
она отказалась в пользу Кошулинского...что говорить?
а Вы бы за Васю?
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28.03.2021 13:03 Відповісти
Говорить надо правду. А мой ответ начинает эту ветку.
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28.03.2021 13:11 Відповісти
Домбасяни вже наобирали.
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28.03.2021 09:12 Відповісти
Та не скажіть, останні вибори показали, що довбні не лише на Донбасі
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28.03.2021 10:29 Відповісти
Вчера оформил подписку на украинского блогера Ютьюба Микола Рушниця.Классный чувак...
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28.03.2021 09:19 Відповісти
Рекомендую- Звукорежиссер с Днепра
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28.03.2021 09:25 Відповісти
Мне его посоветовал Доктор Фауст из Канады
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28.03.2021 09:30 Відповісти
Почалося голосування на довиборах у Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 5793
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28.03.2021 09:21 Відповісти
Вадимыч с Одесской Хунты круче всех блогеров мочит РАБссиянских баранов канкретна
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28.03.2021 09:24 Відповісти
Почалося голосування на довиборах у Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 2880
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28.03.2021 09:37 Відповісти
На місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. дві третини івано-франківських виборців, підтримали ВО «Свобода», що дозволило цій політсилі сформувати однопартійну більшість у міській раді. Фракції також сформують також проукраїнська «Європейська Солідарність» і нейтральна «Батьківщина». А чинний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків переміг на місцевих виборах за нього проголосували понад 84% виборців.
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде.
Боже! Таку б нам українцям не продажну а патріотичну про -українську Верховну Раду і її спікера, таку як мер і міськрада Івано-Франківська.
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28.03.2021 10:00 Відповісти
Ні, "вьівсьоврьотє", малороси ж ********** не як є, а як треба по-їхньому(((
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28.03.2021 10:50 Відповісти
Полку тупих клоунів прибуде у Парламенті?
Вместо эпиграфа:
Алло, «Слуги народа»? Я бы хотел работать в вашей фракции в Парламенте!
- Вы что, придурок?
- А это обязательное условие? 🤣🤣🤣
____________________________________________

Вася Вірастюк, якщо переможе завтра на довиборах у Надвірній, поповнить число тупорилих клоунів у Раді…
Вася вміє писати?
То Вася годен бути депутатом від «Слуг народа»…
Яке ж, ****, днище! Ото вже справді: сила є - розуму не треба.
«Мудрий нарід», мать би вашу за ногу!
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28.03.2021 10:04 Відповісти
Та так. Добуток сили і розуму, мабуть, величина стала.
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28.03.2021 10:55 Відповісти
Ось тепер треба просто згадати,хто і як підтримував той тарифніий геноцид А.Кобилєва і ко яке відчули зимою всі тверезі виборці в Україні.
**

Знову засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
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28.03.2021 11:00 Відповісти
 
 