Почалося голосування на довиборах у Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях
В Україні 28 березня відбуваються проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область), а також 186 проміжних і повторних місцевих виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦВК.
Голосування відбувається на:
- 112 виборчих дільницях (106 звичайних, 6 спеціальних) ОВО №50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.
.- 117 виборчих дільницях (115 звичайних, 2 спеціальні) ОВО №87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.
Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів зможуть майже 295 тисяч виборців, обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО №50 та 14 – в ОВО №87.
Голосування почалося о 8:00 і триватиме до 20:00.
Результати проміжних виборів народних депутатів України мають встановити не пізніше ніж на п'ятнадцятий день із дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 включно.
Також ЦВК нагадує про заборону ведення передвиборчої агітації 27 і 28 березня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Не выспался?
Нет Маруси.
Тот, кто победит в Донецкой области, никогда не победил бы в Ивано-Франковской.
И наоборот.
Это как полюсы на Планете.
Результат будет хуже.
... артист больших и малых академических театров; а фамилия его слишком известна, чтобы я её называл! (с) ))))))
мне кажется Васе и без этой суеты неплохо жилось (хотя помню про его личные драммы...не о том речь) просто зЕле необходимо выиграть эти выборы (а старый принцип - знакомое лицо хорошего и доброго человека - никто не отменял)
Выборы нужно всем выигрывать, в том числе Кошулинскому. Вы за Кошулинского проголосовали бы? Его мораль вам больше импонирует? Или таки за Шевченко?
а ведь выбирают в политику а не на шоу "маю талант"
ибо мне за 2 года хватило какбы положительных и знаметых и узнаваемых из шоу....
а Вы бы за Васю?
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде.
Боже! Таку б нам українцям не продажну а патріотичну про -українську Верховну Раду і її спікера, таку як мер і міськрада Івано-Франківська.
Вместо эпиграфа:
Алло, «Слуги народа»? Я бы хотел работать в вашей фракции в Парламенте!
- Вы что, придурок?
- А это обязательное условие? 🤣🤣🤣
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Вася Вірастюк, якщо переможе завтра на довиборах у Надвірній, поповнить число тупорилих клоунів у Раді…
Вася вміє писати?
То Вася годен бути депутатом від «Слуг народа»…
Яке ж, ****, днище! Ото вже справді: сила є - розуму не треба.
«Мудрий нарід», мать би вашу за ногу!
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Знову засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg