За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 616 осіб, загалом - 196 880, - Степанов

За минулу добу, 27 березня, в Україні щеплено проти COVID-19 - 4 616 людей, 196 880 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, зокрема 1 дозу отримали 196 879 людей, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) 1 людина.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Кількість захворювань у регіонах за добу і кількість щеплень:

м. Київ – 374 випадки/389 щеплень;

Вінницька область – 433 випадки/160 щеплень;

Волинська область – 185 випадків/50 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 083 випадки/360 щеплень;

Донецька область – 841 випадок/220 щеплень;

Житомирська область – 791 випадок/150 щеплень;

Закарпатська – 271 випадок/70 щеплень;

Запорізька область – 310 випадків/130 щеплень;

Івано-Франківська область – 307 випадків/377 щеплень;

Київська область – 769 випадків/320 щеплень;

Кіровоградська область – 173 випадки/70 щеплень;

Луганська область – 38 випадків/130 щеплень;

Львівська область – 905 випадків/60 щеплень;

Миколаївська область – 398 випадків/160 щеплень;

Одеська область – 565 випадків/40 щеплень;

Полтавська область – 174 випадки/400 щеплень;

Рівненська область – 296 випадків/150 щеплень;

Сумська область – 562 випадки/120 щеплень;

Тернопільська область – 457 випадків/70 щеплень;

Харківська область – 1 150 випадків/120 щеплень;

Херсонська область – 191 випадок/540 щеплень;

Хмельницька область – 676 випадків/170 щеплень;

Черкаська область – 253 випадки/160 щеплень;

Чернівецька область – 407 випадків/160 щеплень;

Чернігівська область – 323 випадки/40 щеплень.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Вакцінація проводилася 80 мобільними бригадами з імунізації і 155 пунктами щеплення.

Станом на 27 березня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 361 020 людей.