За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 616 осіб, загалом - 196 880, - Степанов
За минулу добу, 27 березня, в Україні щеплено проти COVID-19 - 4 616 людей, 196 880 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, зокрема 1 дозу отримали 196 879 людей, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) 1 людина.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Кількість захворювань у регіонах за добу і кількість щеплень:
м. Київ – 374 випадки/389 щеплень;
Вінницька область – 433 випадки/160 щеплень;
Волинська область – 185 випадків/50 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 083 випадки/360 щеплень;
Донецька область – 841 випадок/220 щеплень;
Житомирська область – 791 випадок/150 щеплень;
Закарпатська – 271 випадок/70 щеплень;
Запорізька область – 310 випадків/130 щеплень;
Івано-Франківська область – 307 випадків/377 щеплень;
Київська область – 769 випадків/320 щеплень;
Кіровоградська область – 173 випадки/70 щеплень;
Луганська область – 38 випадків/130 щеплень;
Львівська область – 905 випадків/60 щеплень;
Миколаївська область – 398 випадків/160 щеплень;
Одеська область – 565 випадків/40 щеплень;
Полтавська область – 174 випадки/400 щеплень;
Рівненська область – 296 випадків/150 щеплень;
Сумська область – 562 випадки/120 щеплень;
Тернопільська область – 457 випадків/70 щеплень;
Харківська область – 1 150 випадків/120 щеплень;
Херсонська область – 191 випадок/540 щеплень;
Хмельницька область – 676 випадків/170 щеплень;
Черкаська область – 253 випадки/160 щеплень;
Чернівецька область – 407 випадків/160 щеплень;
Чернігівська область – 323 випадки/40 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Вакцінація проводилася 80 мобільними бригадами з імунізації і 155 пунктами щеплення.
Станом на 27 березня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 361 020 людей.
Будь ласка, зачекайте...
Турбо режим,плядь.
И тем более финансовые аспекты своего благосостоянии.
Однако, ранее "Стране" удалось узнать, что https://strana.ua/articles/private-life/296255-doch-ministra-zdravookhranenija-maksima-stepanova-poluchaet-stepen-mba-v-parizhe.html старшая дочь чиновника Анна получает степень МВА в Париже (Франция) , а до этого закончила университет в Чикаго (США). Про сына Михаила известно, что одно время он посещал элитную частную школу Kyiv International School, где за обучение только в 2017 году папа заплатил почти полмиллиона гривен, если верить его декларации.
Стоит отметить, что чиновник доезжает до работы в районе Мариинского парка (там находится Минздрав и Рада) предельно быстро. Ведь его апартаменты находятся в деловом центре города. Квартира на 340 кв м расположена в небоскребе рядом с главной сценой страны ДК "Украина". Жилье в декларации записано на жену Наталью.
А вот стоимость не указана. Судя по объявлениям на сайтах по продаже недвижимости, на сегодняшний день цена "квадрата" в 25-этажной свечке около $2500.
Поэтому, квартира Степанова потянет на $850 000. Высотка обжитая. На входе и в лифте - пропускная система