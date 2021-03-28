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Новини Коронавірус і карантин
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вакцина (4418) карантин (18171) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 616 осіб, загалом - 196 880, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 616 осіб, загалом - 196 880, - Степанов

За минулу добу, 27 березня, в Україні щеплено проти COVID-19 - 4 616 людей, 196 880 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, зокрема 1 дозу отримали 196 879 людей, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) 1 людина.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Кількість захворювань у регіонах за добу і кількість щеплень:

м. Київ – 374 випадки/389 щеплень;
Вінницька область – 433 випадки/160 щеплень;
Волинська область – 185 випадків/50 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 083 випадки/360 щеплень;
Донецька область – 841 випадок/220 щеплень;
Житомирська область – 791 випадок/150 щеплень;
Закарпатська – 271 випадок/70 щеплень;
Запорізька область – 310 випадків/130 щеплень;
Івано-Франківська область – 307 випадків/377 щеплень;
Київська область – 769 випадків/320 щеплень;
Кіровоградська область – 173 випадки/70 щеплень;
Луганська область – 38 випадків/130 щеплень;
Львівська область – 905 випадків/60 щеплень;
Миколаївська область – 398 випадків/160 щеплень;
Одеська область – 565 випадків/40 щеплень;
Полтавська область – 174 випадки/400 щеплень;
Рівненська область – 296 випадків/150 щеплень;
Сумська область – 562 випадки/120 щеплень;
Тернопільська область – 457 випадків/70 щеплень;
Харківська область – 1 150 випадків/120 щеплень;
Херсонська область – 191 випадок/540 щеплень;
Хмельницька область – 676 випадків/170 щеплень;
Черкаська область – 253 випадки/160 щеплень;
Чернівецька область – 407 випадків/160 щеплень;
Чернігівська область – 323 випадки/40 щеплень.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Вакцінація проводилася 80 мобільними бригадами з імунізації і 155 пунктами щеплення.
Станом на 27 березня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 361 020 людей.
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Топ коментарі
+2
почти 200 000 (с 23 февраля - начало вацинации) из 500 000 (до 23 июля - конец срока годности вакцины) необходимых ....успеваете?
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28.03.2021 10:04
+2
"Под старою телегою ковидники лежат..через четыре года здесь будет город-сад"..
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28.03.2021 10:10
+2
та їм пох вони мають свій гешефт а взагалі уряд Зеленського провалив все що тільки можна було,але ж гірше не буде,особливо для тих хто вже спочив з миром.
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28.03.2021 10:35
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С такими темпами, да лет через сто, мы и США обгоним. Главное до курточки еще и штанишки фартовые прикупить
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28.03.2021 10:01 Відповісти
не стыдно писать, Степанов?
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28.03.2021 10:03 Відповісти
Так это Порошенко не дает Степанову вакцинировать!!!
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28.03.2021 10:41 Відповісти
этот дядя, если был бы честный, сказал бы, ребята-деньги ********, закатали в асфальт, и на вакцину нету и ушёл бы. А так "много сделано" и предлагает частному бизнесу завозить вакцину и продавать населению! Кто он после этого? Вор. Он должен сесть
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28.03.2021 10:45 Відповісти
Если принять ,что население Украины 40 млн человек и считать каждый последующий год высокосным,с такими темпами 1 часть вакцинации закончится через 23.67 лет.
Турбо режим,плядь.
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28.03.2021 10:04 Відповісти
почти 200 000 (с 23 февраля - начало вацинации) из 500 000 (до 23 июля - конец срока годности вакцины) необходимых ....успеваете?
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28.03.2021 10:04 Відповісти
та їм пох вони мають свій гешефт а взагалі уряд Зеленського провалив все що тільки можна було,але ж гірше не буде,особливо для тих хто вже спочив з миром.
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28.03.2021 10:35 Відповісти
"Под старою телегою ковидники лежат..через четыре года здесь будет город-сад"..
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28.03.2021 10:10 Відповісти
4 616 вакцинированных за сутки... Пересични громадяны, вы нормальные? Все быстро встали и потопали на вакцинацию! Степанову с ваших 4616 на носки не хватит! А надо еще в ОПу заносить, чтобы типа не видели того трэшака, что в минздраве творится.
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28.03.2021 10:10 Відповісти
Як на мене, цим повинні займатись сімейні лікарі. У них є списки їхніх пацієнтів, телефони і т.п. Відсилати СМС-запрошення на вакцинацію, якщо буде вакцина. Альо, Степашка! Тримай безкоштовну пораду і не дякуй, зелений недоумок.
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28.03.2021 10:39 Відповісти
да заткните уже кто-то этого идиота. с утра настроение портит гад.
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28.03.2021 10:20 Відповісти
Глава Минздрава Максим Степанов чаще других министров становится героем новостей из-за пандемии коронавируса. Бывший губернатор Одесской области не афиширует личную жизнь.
И тем более финансовые аспекты своего благосостоянии.
Однако, ранее "Стране" удалось узнать, что https://strana.ua/articles/private-life/296255-doch-ministra-zdravookhranenija-maksima-stepanova-poluchaet-stepen-mba-v-parizhe.html старшая дочь чиновника Анна получает степень МВА в Париже (Франция) , а до этого закончила университет в Чикаго (США). Про сына Михаила известно, что одно время он посещал элитную частную школу Kyiv International School, где за обучение только в 2017 году папа заплатил почти полмиллиона гривен, если верить его декларации.
Стоит отметить, что чиновник доезжает до работы в районе Мариинского парка (там находится Минздрав и Рада) предельно быстро. Ведь его апартаменты находятся в деловом центре города. Квартира на 340 кв м расположена в небоскребе рядом с главной сценой страны ДК "Украина". Жилье в декларации записано на жену Наталью.
А вот стоимость не указана. Судя по объявлениям на сайтах по продаже недвижимости, на сегодняшний день цена "квадрата" в 25-этажной свечке около $2500.
Поэтому, квартира Степанова потянет на $850 000. Высотка обжитая. На входе и в лифте - пропускная система
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28.03.2021 10:31 Відповісти
"Іще 1000000 відер і золотий ключик у нас в кишені..." (с)
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28.03.2021 10:35 Відповісти
Корона сама "вакцинирует" население с таким уровнем заболеваемости. А Зебилоиды будут орать что всех вакцинировали
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28.03.2021 10:44 Відповісти
Позор
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28.03.2021 14:09 Відповісти
 
 