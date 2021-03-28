Макрон може переконати Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення миру на Донбасі, - Кулеба
Президент Франції Емманюель Макрон має досить лідерських якостей і політичної ваги, щоб дати новий поштовх для відновлення мирного процесу на Донбасі, переконати російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів у "нормандському форматі" і спробувати нарешті знайти шлях до перемир'я.
Таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у своїй колонці для Le Figaro, передає Цензор.НЕТ із посиланням офіційний сайт МЗС.
Кулеба зазначив, що на саміті "нормандської четвірки" в грудні 2019 року Макрон назвав війну на Донбасі "відкритою раною в центрі європейського континенту", а також підкреслив, що тільки після завершення цієї війни можлива стабільність і відновлення архітектури безпеки в Європі.
"Це правда, і у французького президента досить лідерських якостей і політичної ваги, щоб дати новий поштовх для відновлення мирного процесу, переконати російського президента сісти за стіл переговорів у "нормандському форматі" і спробувати нарешті знайти шлях до справедливого і міцного миру. Наразі вдалий час для того, щоб відновити ці зусилля", - зазначив Кулеба.
За його словами, "більш-менш зрозуміло, як ця війна має завершитися". "Справжнє питання - коли це станеться. Волі українській стороні не бракує, достатньо її і у наших французьких та німецьких партнерів як посередників у мирному врегулюванні. Але з російської сторони є явне небажання діяти", - підсумував глава українського МЗС.
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А вот США и Великобритания смогут.
Зелей, вон, хйло уже два года ноги вытирает, а она даже не утирается - привычка лицедея-аниматора..
Но ему не нужна стабильность ни в мире ни в Европе. Вмешательство в выборы и приведение к власти фриков типа Трампа, брексит, сепаратизм испанской Каталонии, Сирия, везде след пуйла. Это говорит о том, что ему нужен всеобщий бардак, а не мир и стабильность. В мире и стабильности пуйло никак не способен достичь уровня развития Запада. А если не можешь стать лучше, сделай так чтобы конкуренту стало хреново, и тогда на фоне хромающего конкурента будешь выглядеть хотя бы почти на равных. По крайней мере для лаптеногих.