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Макрон може переконати Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення миру на Донбасі, - Кулеба

Макрон може переконати Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення миру на Донбасі, - Кулеба

Президент Франції Емманюель Макрон має досить лідерських якостей і політичної ваги, щоб дати новий поштовх для відновлення мирного процесу на Донбасі, переконати російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів у "нормандському форматі" і спробувати нарешті знайти шлях до перемир'я.

Таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у своїй колонці для Le Figaro, передає Цензор.НЕТ із посиланням офіційний сайт МЗС.

Кулеба зазначив, що на саміті "нормандської четвірки" в грудні 2019 року Макрон назвав війну на Донбасі "відкритою раною в центрі європейського континенту", а також підкреслив, що тільки після завершення цієї війни можлива стабільність і відновлення архітектури безпеки в Європі.

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"Це правда, і у французького президента досить лідерських якостей і політичної ваги, щоб дати новий поштовх для відновлення мирного процесу, переконати російського президента сісти за стіл переговорів у "нормандському форматі" і спробувати нарешті знайти шлях до справедливого і міцного миру. Наразі вдалий час для того, щоб відновити ці зусилля", - зазначив Кулеба.

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За його словами, "більш-менш зрозуміло, як ця війна має завершитися". "Справжнє питання - коли це станеться. Волі українській стороні не бракує, достатньо її і у наших французьких та німецьких партнерів як посередників у мирному врегулюванні. Але з російської сторони є явне небажання діяти", - підсумував глава українського МЗС.
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Топ коментарі
+35
Мир наступит тогда,когда плешивая тварь сядет не за стол переговоров, а в камеру смертников.
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28.03.2021 10:18
+22
макрон сам на побегушках у путина
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28.03.2021 10:23
+18
Как корова жуёт одну жвачку
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28.03.2021 10:17
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А Кулеба при чем здесь?Тебе что, патрушевы с бортниковыми не сказали какая цель у всего этого?
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29.03.2021 08:50 Відповісти
Хочешь прекращения огня на Донбассе - подави огнем все огневые точки противника
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28.03.2021 12:57 Відповісти
Зе считает иначе - нужно отвести свою армию до Львова.
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28.03.2021 14:02 Відповісти
Есть люди которые когда сталкиваться с тяжелой ситуацией или наездом ,или с тяжелыми переговорами ,когда на него давят ,ссаться в штаны. Это физиология. Может он на коленках стоит перед женой ,а она его кожаной плетью ,и ему в кайф .Думаю это про персонажа ,в этой статье.
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28.03.2021 19:23 Відповісти
макрон может только обосраться......
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28.03.2021 13:01 Відповісти
Как можно вести перговоры с Убийцей?
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28.03.2021 14:03 Відповісти
Макрон не сможет. Он уже год поет песни Уйла. Франция в принципе ничего не должна.
А вот США и Великобритания смогут.
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28.03.2021 14:18 Відповісти
Кулеба, нельзя свою наивность (а если это такая дипломатия, то для воюющей страны - это слабая позиция) выставлять напоказ, особенно перед людоедом..
Зелей, вон, хйло уже два года ноги вытирает, а она даже не утирается - привычка лицедея-аниматора..
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28.03.2021 15:43 Відповісти
Если бы пуйлу был нужен мир, он бы сел за стол и вел переговоры.
Но ему не нужна стабильность ни в мире ни в Европе. Вмешательство в выборы и приведение к власти фриков типа Трампа, брексит, сепаратизм испанской Каталонии, Сирия, везде след пуйла. Это говорит о том, что ему нужен всеобщий бардак, а не мир и стабильность. В мире и стабильности пуйло никак не способен достичь уровня развития Запада. А если не можешь стать лучше, сделай так чтобы конкуренту стало хреново, и тогда на фоне хромающего конкурента будешь выглядеть хотя бы почти на равных. По крайней мере для лаптеногих.
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28.03.2021 15:56 Відповісти
никто не сможет его переубедить, разве, что Китай. И то вряд ли, "дернул колечко и бросил в окно, дедушка старый ему всё равно".
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28.03.2021 17:17 Відповісти
Сліпі говоритимуть із глухим?
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28.03.2021 20:28 Відповісти
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