У Путіна стратегія "почекаємо і подивимося", він вичікує, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів, - Кулеба
Президент Російської Федерації Володимир Путін зайняв вичікувальну позицію і продовжує шукати слабке місце, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в колонці для Le Figaro написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, Путін дотримується стратегії "почекаємо і подивимося" і чекає зміни лідерів у Франції, Україні, Німеччині та США.
"Він просто вичікує, щоб знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів. Водночас попередні сім років показали, що ця стратегія безуспішна", - зазначив Кулеба.
Він підкреслив, що після завершення мандату Ангели Меркель на посту канцлера Німеччини цього року Путін залишиться останнім співзасновником "нормандського формату".
"А ситуація досі в глухому куті, шкодить Україні і Європі, не несе нічого доброго, власне, і самій Росії. Тому зараз вдалий час спробувати дати новий поштовх мирному процесу. Як і у 2019 році, Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження "нормандського формату", - додав міністр.
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Вывод: РФ тоже может развалиться из-за безденежья, но сначала нужен "занавес" лет на 30ть хотя-бы. Всё к этому(к занавесу) и идёт. Путинский режим и подобные ему режимы способствуют такому развитию событий больше всех. Они сами всё делают для развала своей страны. Никакие американцы так никогда не смогут и близко. Они ещё их будут отчаянно спасать потом, но тщетно...