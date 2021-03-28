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У Путіна стратегія "почекаємо і подивимося", він вичікує, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів, - Кулеба

У Путіна стратегія

Президент Російської Федерації Володимир Путін зайняв вичікувальну позицію і продовжує шукати слабке місце, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в колонці для Le Figaro написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Путін дотримується стратегії "почекаємо і подивимося" і чекає зміни лідерів у Франції, Україні, Німеччині та США.

"Він просто вичікує, щоб знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів. Водночас попередні сім років показали, що ця стратегія безуспішна", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що після завершення мандату Ангели Меркель на посту канцлера Німеччини цього року Путін залишиться останнім співзасновником "нормандського формату".

"А ситуація досі в глухому куті, шкодить Україні і Європі, не несе нічого доброго, власне, і самій Росії. Тому зараз вдалий час спробувати дати новий поштовх мирному процесу. Як і у 2019 році, Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження "нормандського формату", - додав міністр.

Читайте також: Макрон може переконати Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення миру на Донбасі, - Кулеба
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Топ коментарі
+20
Мира в Украине Путин не получит. Даже если предположить,что он военным путем захватит часть Украины,то произойдет следующее, днем им будут улыбаться, и на русском языке с ними общаться,а ночью будут бошки Альоёшам отрывать.
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28.03.2021 11:02
+19
пуйло ожидает получить Украину под свой контроль и только в этом случае готов гарантировать мир - иначе ему не было смысла это все затевать.
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28.03.2021 10:55
+11
https://censor.net/ru/news/3256033/u_putina_strategiya_podojdem_i_posmotrim_on_vyjidaet_chtoby_reshit_konflikt_na_donbasse_na_yazyke_ultimatumov... а годы то идут ,все стареют...тут просматривается ТУПИК кремлёвского Фюрера, главное чтобы не реагировать на провокации, нужно вообще отгородиться забором от ЛДНР и заниматься экономикой государства и укрепением Украинской армии
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28.03.2021 11:02
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Совок умер, когда приоткрылся занавес. Народ увидел норм.технику, джинсы, порнуху и прочее и естественно всё это возжелал, а денег нет- не у народа, ни у государства. Как раз нефть обесценилась и до кучи ещё "сухой закон" забабашили идиоты + провальная война в Афгане, Чернобыль. Всё это привело к отсутствию денег в стране, а это уже привело к этническим конфликтам в отдельных частях совка(на Кавказе и в Азии) и к митингам против самого совка(в западной части страны и в странах соц.блока).
Вывод: РФ тоже может развалиться из-за безденежья, но сначала нужен "занавес" лет на 30ть хотя-бы. Всё к этому(к занавесу) и идёт. Путинский режим и подобные ему режимы способствуют такому развитию событий больше всех. Они сами всё делают для развала своей страны. Никакие американцы так никогда не смогут и близко. Они ещё их будут отчаянно спасать потом, но тщетно...
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28.03.2021 14:08 Відповісти
кулеба виглядає як посторонній спостерігач. Ні з ким не зустрічається, нікого не бачить. Веде себе як посажоний на весіллі. І коментує, коментує. Клімкін хоч нічого не рішав і ображається на Петра,однак жодного дня не сидів в києві за столом, накритим "зеленим сукном" ( ознака бюрократії з давніх давен). Он Лавров нікуди не їздив, але останнім часом зашевелився, правда маршрут "до неприличия" обмежений. Зашевелився тому, що свої хочуть прогнати стару шкапу за матюки та постійні старечі образи на всіх. А кулебу негайно витягнути на свіже повітря, а то звик кляузи писати, як на Юлю. у 2012 році. А коротко, то не тільки царь наблюдає, в нас в Україні теж двоє наблюдають, що то буде з Україною це козирь та його партнер по х....й конюшні.
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28.03.2021 12:03 Відповісти
То б то мова про ОДНЕ ПИТАННЯ: звільнення Донбасу РАЗОМ з Кримом вже НЕ стоїть ? Крим в головах влади вже ВСЕ..."російський" ? Торгуємося лише за Донбас ,бо в його "реінтеграцію" можна багато грошей запросити у всього Світу ? А Крим хай залишається? Не будемо дратувати росіян, дамо їм Крим як бонус??? Гроші , одні гроші і патріоти грошей від ВСІХ владних структур ... гидко !
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28.03.2021 12:07 Відповісти
Да как в Грузии он хочет. Только сейчас у него такой фокус не пройдет.
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28.03.2021 13:11 Відповісти
Крым и Донбасс должны быть освобождены одновременно от расийских окупантов .
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28.03.2021 15:35 Відповісти
вау. Пойдешь долги взимать?
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28.03.2021 21:14 Відповісти
Так уже
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28.03.2021 22:30 Відповісти
У ***** стратегія одна! Я роблю все те що мені дозволяють мої можливості! Наразі його можливості безмежні і ***** тут будувати ілюзії. СП2 буде добудовано і запущено, нафту будуть купувати! Крим під кацапами буде довго!
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28.03.2021 16:55 Відповісти
Украине нужно твердо заявить, что никаких условий выставляемых Россией, Украина не будет выполнять! Украина не должна даже полу движений показывать, чтобы какую-то надежду давать возможно, что Украину можно продавить. Украина должна четко заявить, что Россия должна вернуть Украине ее территории и никаких других условий быть не может!
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28.03.2021 17:33 Відповісти
А раніше у нього яка стратєгія була - пожать руку, обнять і плакать?
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28.03.2021 17:36 Відповісти
СМИ: "Кулеба призвал Макрона уговорить Путина на переговоры по Донбассу". И это весь ответ на последние обстрелы и гибель наших воинов? Ничему не учит история ... Мир в Украине наступит только тогда, когда россияне своих детей начнут любить больше, чем ненавидеть украинцев, а Путин добровольно вернет Крым и Донбасс. Вы представляете такой сценарий на данном этапе? Я нет, а потому вижу только три пути к миру - качественное наращивание ВСУ, международные санкции Москве и максимум усилий для вступления в НАТО. Путину, извините, до ср..ки все эти переговоры. Он согласится на "мир" только на своих условиях, при сохранении всех оккупированных земель - и это в лучшем случае. Как говорила бывшая киевлянка Голда Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет слишком мало пространства для компромисса." Пойми это, Вова, и не теряй зря время на переговоры с тем, кого цивилизованный мир прямо называет убийцей. С убийцами и террористами переговоров не ведут - их допрашивают. @Helgi Sharp
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28.03.2021 18:09 Відповісти
проблема мира в том, что сейчас таких идиотов как путин море)) Микрон такой же карликовый наполеончик. В каждой стране можно найти тех, кого судьба вытащила наверх и оно под воздействием обилия Солнца превратилось в говно.
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28.03.2021 21:15 Відповісти
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