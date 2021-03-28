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У нове табірне містечко на полігоні "Широкий лан" заїхала перша бригада, - Міноборони. ВIДЕО

У нове табірне містечко на полігоні

Центр підготовки військових частин і підрозділів "Широкий лан" у Миколаївській області прийняв першу бригаду.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

"На полігоні "Широкий лан" продовжуються заходи з відновлення боєготовності та проведення злагодження підрозділів Окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Ця бригада стала першою, хто випробовує комфорт у новозбудованому табірному містечку на території міжвидового центру "Широкий лан", - наголошується в повідомленні.

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У Міноборони зазначили: "Військовослужбовці показали дії механізованих танкових підрозділів із застосуванням сучасної системи "Лазертаг" від українського виробника.

А після практичних занять особовий склад повернувся до комфортного табірного містечка.

Воно створене за новими підходами з урахуванням іноземного досвіду, є унікальним у своєму роді. Тут побудовано 11 казарм, 10 із яких для чоловіків і одна для жінок-військовослужбовців, контрольно пропускний пункт, їдальню, два волейбольні та два футбольні майданчики, спортивний майданчик із тренажерами, стройовий плац".

Дивіться також: Сильний вітер пошкодив наметове містечко ЗСУ на Широколанівському полігоні, - Міноборони. ФОТО

У повідомленні зазначається

: "Містечко забезпечене відеоспостереженням, власною котельнею та автономним водопостачанням із власних свердловин. Також не обійшлось без благоустрою території.  Тут висаджено близько 750 дерев і кущів та облаштовано газони".

"До кінця 2021 року на території Міжвидового центру підготовки оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗС України також плануються добудови комплексу - штаб для керівництва військової частини, приміщення для медичного пункту, місце для техніки і, звичайно, осередок для дозвілля особового складу", - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків заступника командувача Сухопутних військ ЗС України Олександр Голоднюк.

"Такого типу військове містечко можна назвати унікальним не тільки в Україні, але і у Європі, адже воно побудоване за найсучаснішими технологіями і повністю відповідає стандартам НАТО. Тепер і  полігон "Широкий лан" є гідним місцем для проведення міжнародних військових навчань", - резюмували в Міноборони.

Дивіться також: Офіцер Штефан показав нове бригадне містечко, побудоване на полігоні "Широкий лан": "Як на мене, гарно". ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+17
Ну нарешті.
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28.03.2021 11:27
+14
Якби не Порох то і сонця б на небі не було
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28.03.2021 11:44
+13
если бы не Порох - всего бы этого не было - есть с чем сравнить
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28.03.2021 11:31
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Ну нарешті.
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28.03.2021 11:27 Відповісти
👍
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28.03.2021 11:30 Відповісти
👍👍👍
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28.03.2021 11:30 Відповісти
Ось зовсім недавно тут проскочила новина, як двоє канадських інструкторів прибирали листя в Україні. Замість комунальних служб. І то ставилось в приклад Україні чи українцям, що так треба прибирати усім. А спонукало мене написати оце українське сміття, яке повсюди - у столиці, за столицею - повсюдно і загалом - кучами-горами. То спочатку про канадців - чи ви думаєте ото канадці такі любителі чистоти, що вийшли ото прибирати, показати українцям, що так жити не можна. Насправді такі речі науково давно обгрунтовані. Мабуть багато чули, що таке позитивна екстерналія. Це коли позитивізм індивіда настільки високий, що передається у навколишній матеріальний світ. Яка у інструкторів зарплата в Україні? 5-10 тис. долярів чи всі 25 тис.? Вони приїхали, справно виконують свою роботу, отримують гарні гроші, крім того ще й мають відьний час, щоб оглянутися навколо й подивитися яке ж навколо гівно. Вони самодостатні забезпечені люди, від того у них підвищена самоповага до самих себе. Через самоповагу вони не можуть собі дозволити жити у смітті. Тож вони вийшли поприбирати, щоб не бачити того гівна у своєму житті.
Тепер звернемо увагу на рядових українців. Ну, пенсія чи зарплата у рядового українця десь тисяч 5-10 (пенсія до 2х тисяч, це я перебільшив). То не така сума, щоб можна було з задоволенням прожити. Тому, українець намагається компенсувати недостатню зарплату якимось підзаробітком, городом, економією, що виливається у втрату часу. Як ви думаєте, від того у нього виникне до себе самоповага? Ні, а оскільки самоповаги немає - то жити у смітті для неповажаючої себе людини - норма. І з собакою як гуляє - то господар обсере всі тротуари й за собою не прибере (від неповаги до самого себе й через велику любов до своєї обісраної ним же країни). Це називається негативна екстерналія, коли негативізм людини настільки високий, що виливається негативним у матеріальний світ.
Ну, скажете ви, є ж в Україні й заможні люди. Так, найзаможніші в Україні - це олігархи і їх жополизи. Але вони не виходять і не прибирають у цій країні. Ніхто, ніякий товстосум. Грошей, бачите вони нагарбали, але в гівні живуть. Це просто такі люди - невиховані і неосвічені. Не знаю, чи їм хтось взагалі може розкрити очі, бо вони їх вже настільки заплющили ради грабування України, що їм, мабуть, вже все одно.
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28.03.2021 11:31 Відповісти
З/П американского или канадского военного не так уж и велика, десятками тысяч долл. не исчисляется, это открытые данные. Пара-тройка тысяч.. но вот бонусы - образование, жилье - это да, это весомо.
В остальном - согласен.
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28.03.2021 15:45 Відповісти
если бы не Порох - всего бы этого не было - есть с чем сравнить
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28.03.2021 11:31 Відповісти
лишилось лише відвоювати Донбас і Крим, бо інакше воно непотрібне.
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28.03.2021 11:36 Відповісти
Потрібне! Чи то в палатці на полігоні, серед болота, сидіти чи в казармі.
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28.03.2021 11:41 Відповісти
Так, індєєц, є з чим порівнювати: чи то, як в палатці 60-х років минулого століття там сидіти в сніг та дощ чи в казармі.
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28.03.2021 11:40 Відповісти
Якби не Порох то і сонця б на небі не було
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28.03.2021 11:44 Відповісти
Не юродствуй.
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28.03.2021 11:51 Відповісти
Юра , так эт чистая правда , чем дальше от столицы - тем меньше воздуха ,
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28.03.2021 19:57 Відповісти
Клоун твое имя... Я служил в 2015 и видел своими глазами как Бирюков со-товарищи **...и мозги подрядчикам еще на фазе планирования. Это надо было увидеть.
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28.03.2021 13:58 Відповісти
Порох ВОР. Если б не воровал деньги уже 4и года назад уже было бы построено.
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28.03.2021 13:32 Відповісти
для вас цапов - Порох как кость в горле - я знаю ,второй раз такое вранье не пройдет, англичани после войны то же Черчеля не выбрали ,затом потом исправились и у нас так же будет)))))
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28.03.2021 13:50 Відповісти
ну и кто ж не дал суперпатриоту потроху построить хоть один патронный заводик в "воюющей стране" ?
Черчиля блин нашли... в штанах у себя еще поищите..
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28.03.2021 15:47 Відповісти
как житель Одессы - оччччень хорошо знаю про "грязелечебницу Ширлан"... это тебе не в интернетах Барина языком отмывать...
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28.03.2021 15:49 Відповісти
Если бы военные не вышли пешком на марш протеста - пешком в Николаев к штабу! Тогда это показало телевидение и все зашевелились.
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28.03.2021 13:57 Відповісти
а у нас и армии в 2014 не осталось - это факты и какая стала в 2018 - разница очевидная
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28.03.2021 14:07 Відповісти
А ее и сейчас нету - я не считаю, что сборище "писателей журнала учета журналов учета", бирок "зубная паста" на зубной пасте и покрасчиков бордюров способно воевать.
Способных воевать твой барин спалил в котлах, пересажал или разогнал - они ему торговать и дАгАвАриваться мешали.
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28.03.2021 15:56 Відповісти
индеец , позволь узнать , какя у тебя ВУС ? где пыль глотал , или порох нюхал ?
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28.03.2021 19:59 Відповісти
выыы по какому поводу спрашиваете?
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29.03.2021 10:12 Відповісти
"Как в рай попал". Это где же он жил до сих пор.
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28.03.2021 11:42 Відповісти
.. може в Білорусі?)))
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28.03.2021 12:12 Відповісти
В новый лагерный городок на полигоне "Широкий Лан" заехала первая бригада, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7164
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28.03.2021 11:44 Відповісти
Клістрони до С-300: "Укроборонпром" звітує про "поглиблений ремонт" замість власного виробництва

Упрес-службі ДК "Укроборонпром" заявили: ДП "Завод "Генератор" стало першим та єдиним в Україні підприємством, що освоїло поглиблений ремонт надвисокочастотних приладів КИУ-43 для зенітних ракетних комплексів типу С-300ПТ(ПС).
При цьому заявляється, що "Генератор" отримав низку новітнього обладнання, тому може ремонтувати надвисокочастотні прилади навіть з найскладнішими пошкодженнями.Першу партію відновлених КИУ-43 підприємство відвантажило Збройним силам України у лютому-березні поточного року.

У жовтні 2020 року ДП "Завод "Генератор" заявляв про те, що він завершує розробку власного підсилювального пристрою для зенітно-ракетних комплексів та радарних систем. І що єдиний стримуючий фактор: низький обсяг замовлень на продукцію заводу від Збройних Сил України.

Поява новини на сайті Концерну про "Генератор" та його успіхи в опануванні глибокого ремонту клістронів співпала з обшуками в офісі та на квартирах працівників підприємства "Укроборонсервіс" (входить до складу ДК "Укроборонпром"), де представники СБУ шукали клістрони, які начебто постачаються до українських С-300 з Російської Федерації силами посередників.
За деякою інформацією, саме "Укроборонсервіс" в рамках виконання державного оборонного замовлення мав виконати ремонт двох комплексів С-300, для ремонту яких і мали застосувати клістрони, що були вилучені під час обшуку.

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/klistroni_do_s_300_ukroboronprom_zvituje_pro_pogliblenij_remont_zamist_vlasnogo_virobnitstva-3238.html
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28.03.2021 11:49 Відповісти
Продолжать в том же духе)
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28.03.2021 12:11 Відповісти
Где то заплакал Бирюков...пять лет он строил-строил...и вот без него построили...
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28.03.2021 12:20 Відповісти
Не дуже він плаче,він коло оцього полігона мабуть багато чого собі набудував!от як би його хоч на пару років прикрили от тоді було б друге діло!
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28.03.2021 12:42 Відповісти
мабуть, а может и не построил ,а может и на луну полетел - вам зебилам ведь и врать не надо - сказали цапы ,а вы поверили - зебилизм чистой воды (да да по этому он и не сидит - вранье все то шо вы пишите - факт)
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28.03.2021 13:52 Відповісти
слился, петтинг ? это ж твой босс строил ширлан все время ...
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28.03.2021 15:57 Відповісти
Наші солдати ще раз переконалися - їм є що захищати !
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28.03.2021 12:32 Відповісти
Солдаты защищают страну, а не казармы.
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28.03.2021 13:13 Відповісти
Ну що «зельоная сопля»натворила,це ж зрада зрадна це все оптичний обман! От при сивочолому і його банді,ой пардон, самій найпатріотичнійшій шайці тут був зовсім другий вид набагато «кращий» за теперішній! Ну що можна сказати, це все дуже добре, потихенько,помаленько вилазимо з болота,а ви порохоботи-втріться!!!
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28.03.2021 12:38 Відповісти
Стадо никогда не прозреет............ Глаза протрите............ https://tverezo.info/post/76960
ЭТО 2018 ГОД. Все основные работы на полигоне были закончены. Так что утритесь сами и сопите в две дырочки.
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28.03.2021 14:13 Відповісти
ссылка на бирюкова как на правдивый источник ..... петтинги настолько тупы, что думают - никто не прочитает, что там написано ???
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28.03.2021 16:00 Відповісти
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29.03.2021 10:20 Відповісти
Да, после палаток в грязи это как полет в космос.
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28.03.2021 13:12 Відповісти
Да, болото там отличное... качественное... хрен отскребешь
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28.03.2021 14:19 Відповісти
Деревьев нужно больше посадить!
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28.03.2021 14:05 Відповісти
Центр подготовки воинских частей и подразделений "Широкий Лан" в Николаевской области принял первую бригаду.Об этом https://censor.net/ сообщили в https://www.mil.gov.ua/news/2021/03/28/czentr-pidgotovki-vijskovih-chastin-ta-***********-shirokij-lan-prijnyav-pershu-brigadu/ пресс-службе Минобороны. Источник: https://censor.net/ru/n3256038

ЦЕ Зе КЛОУН ШИР ЛАН ПОБУДУВАВ, БУДУВАВ МІЖ ТУРАМИ В ОМАН І НА
КУРОРТИ
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28.03.2021 14:30 Відповісти
Даже посмотрев видео - слабо верится... что-то слишком пусто и чисто. Больше похоже на "петемкинскую деревню", а где-то рядом - все те же дырявые палатки и непролазное болото.
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28.03.2021 16:05 Відповісти
"Патьомкінскієдєревні" - це ваше, радноє, коцабскає...
Ми, українці не маємо до них ніякого відношення.
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28.03.2021 16:36 Відповісти
Что, никогда не был в Ширлане, суперукраинец ? Не месил болото, не жил в совдеповской палатке под одесским дождиком ? Сиди на попе ровно, инет-герой... а то мамка наругает.
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28.03.2021 16:49 Відповісти
Кацапченя, ти, дурнувате, я народився і вже 56 років живу у Миколаєві і що таке Ширлан, савкова "палатка" та дощік у наметі знаю добре і, якщо хочеш, ще й тобі розповім... Зрозуміло чи ні, цуценя, ти, ...лять, задріпане ???
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28.03.2021 18:06 Відповісти
НУ ТАК ЕСЛИ НЕ ВРЕШЬ И ЗНАЕШЬ - ЗАЧЕМ ВРЕШЬ ??
трепло зачуханое.
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28.03.2021 18:16 Відповісти
Врьош ти, цуценя...
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28.03.2021 20:30 Відповісти
А если допустить, что не врешь и тебе 56 - тогда про "Патьомкінскієдєревні" ты знаешь даже на 2 года лучше меня.
И не ври, что не знаешь. Понты лепить - сама суть местного менталитета... расскажешь мне про Николаев, ага..
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29.03.2021 08:21 Відповісти
Краще розкажи мені за дощік в адєссє, кацапенятко дурнувате, а я поплачу...
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29.03.2021 10:54 Відповісти
Не вижу смысла говорить с тупицей.
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29.03.2021 11:11 Відповісти
Вірно, відвернись від дзеркала, досить з ним розмовляти...
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29.03.2021 11:43 Відповісти
Super!!!
👍👍👍
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29.03.2021 08:56 Відповісти
 
 