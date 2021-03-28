У нове табірне містечко на полігоні "Широкий лан" заїхала перша бригада, - Міноборони. ВIДЕО
Центр підготовки військових частин і підрозділів "Широкий лан" у Миколаївській області прийняв першу бригаду.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.
"На полігоні "Широкий лан" продовжуються заходи з відновлення боєготовності та проведення злагодження підрозділів Окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Ця бригада стала першою, хто випробовує комфорт у новозбудованому табірному містечку на території міжвидового центру "Широкий лан", - наголошується в повідомленні.
У Міноборони зазначили: "Військовослужбовці показали дії механізованих танкових підрозділів із застосуванням сучасної системи "Лазертаг" від українського виробника.
А після практичних занять особовий склад повернувся до комфортного табірного містечка.
Воно створене за новими підходами з урахуванням іноземного досвіду, є унікальним у своєму роді. Тут побудовано 11 казарм, 10 із яких для чоловіків і одна для жінок-військовослужбовців, контрольно пропускний пункт, їдальню, два волейбольні та два футбольні майданчики, спортивний майданчик із тренажерами, стройовий плац".
У повідомленні зазначається
: "Містечко забезпечене відеоспостереженням, власною котельнею та автономним водопостачанням із власних свердловин. Також не обійшлось без благоустрою території. Тут висаджено близько 750 дерев і кущів та облаштовано газони".
"До кінця 2021 року на території Міжвидового центру підготовки оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗС України також плануються добудови комплексу - штаб для керівництва військової частини, приміщення для медичного пункту, місце для техніки і, звичайно, осередок для дозвілля особового складу", - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків заступника командувача Сухопутних військ ЗС України Олександр Голоднюк.
"Такого типу військове містечко можна назвати унікальним не тільки в Україні, але і у Європі, адже воно побудоване за найсучаснішими технологіями і повністю відповідає стандартам НАТО. Тепер і полігон "Широкий лан" є гідним місцем для проведення міжнародних військових навчань", - резюмували в Міноборони.
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Тепер звернемо увагу на рядових українців. Ну, пенсія чи зарплата у рядового українця десь тисяч 5-10 (пенсія до 2х тисяч, це я перебільшив). То не така сума, щоб можна було з задоволенням прожити. Тому, українець намагається компенсувати недостатню зарплату якимось підзаробітком, городом, економією, що виливається у втрату часу. Як ви думаєте, від того у нього виникне до себе самоповага? Ні, а оскільки самоповаги немає - то жити у смітті для неповажаючої себе людини - норма. І з собакою як гуляє - то господар обсере всі тротуари й за собою не прибере (від неповаги до самого себе й через велику любов до своєї обісраної ним же країни). Це називається негативна екстерналія, коли негативізм людини настільки високий, що виливається негативним у матеріальний світ.
Ну, скажете ви, є ж в Україні й заможні люди. Так, найзаможніші в Україні - це олігархи і їх жополизи. Але вони не виходять і не прибирають у цій країні. Ніхто, ніякий товстосум. Грошей, бачите вони нагарбали, але в гівні живуть. Це просто такі люди - невиховані і неосвічені. Не знаю, чи їм хтось взагалі може розкрити очі, бо вони їх вже настільки заплющили ради грабування України, що їм, мабуть, вже все одно.
В остальном - согласен.
Черчиля блин нашли... в штанах у себя еще поищите..
Способных воевать твой барин спалил в котлах, пересажал или разогнал - они ему торговать и дАгАвАриваться мешали.
Упрес-службі ДК "Укроборонпром" заявили: ДП "Завод "Генератор" стало першим та єдиним в Україні підприємством, що освоїло поглиблений ремонт надвисокочастотних приладів КИУ-43 для зенітних ракетних комплексів типу С-300ПТ(ПС).
При цьому заявляється, що "Генератор" отримав низку новітнього обладнання, тому може ремонтувати надвисокочастотні прилади навіть з найскладнішими пошкодженнями.Першу партію відновлених КИУ-43 підприємство відвантажило Збройним силам України у лютому-березні поточного року.
У жовтні 2020 року ДП "Завод "Генератор" заявляв про те, що він завершує розробку власного підсилювального пристрою для зенітно-ракетних комплексів та радарних систем. І що єдиний стримуючий фактор: низький обсяг замовлень на продукцію заводу від Збройних Сил України.
Поява новини на сайті Концерну про "Генератор" та його успіхи в опануванні глибокого ремонту клістронів співпала з обшуками в офісі та на квартирах працівників підприємства "Укроборонсервіс" (входить до складу ДК "Укроборонпром"), де представники СБУ шукали клістрони, які начебто постачаються до українських С-300 з Російської Федерації силами посередників.
За деякою інформацією, саме "Укроборонсервіс" в рамках виконання державного оборонного замовлення мав виконати ремонт двох комплексів С-300, для ремонту яких і мали застосувати клістрони, що були вилучені під час обшуку.
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/klistroni_do_s_300_ukroboronprom_zvituje_pro_pogliblenij_remont_zamist_vlasnogo_virobnitstva-3238.html
ЭТО 2018 ГОД. Все основные работы на полигоне были закончены. Так что утритесь сами и сопите в две дырочки.
ЦЕ Зе КЛОУН ШИР ЛАН ПОБУДУВАВ, БУДУВАВ МІЖ ТУРАМИ В ОМАН І НА
КУРОРТИ
Ми, українці не маємо до них ніякого відношення.
трепло зачуханое.
И не ври, что не знаешь. Понты лепить - сама суть местного менталитета... расскажешь мне про Николаев, ага..
👍👍👍