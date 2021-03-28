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За добу 27 березня у ЗСУ зареєстровано 115 нових випадків захворювання на COVID-19, 21 особу госпіталізовано

За добу 27 березня у ЗСУ зареєстровано 115 нових випадків захворювання на COVID-19, 21 особу госпіталізовано

Станом на 10:00 28 березня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2632 людини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Командуванні Медичних сил ЗС України.

"Загалом за час пандемії одужали 18 027 людей, летальних випадків  - 55. На ізоляції, зокрема самоїзоляції, перебувають 777 осіб. Упродовж минулої доби зареєстровано 115 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. До закладів охорони здоров'я госпіталізовано 21 людину", - йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 18617 осіб отримали 1 дозу вакцини. Зокрема, 2138 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 440 осіб.

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Швидкого одужання нашим захисникам.
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28.03.2021 12:03 Відповісти
55 человек в ВСУ умерли от ковида. На днях скончались еще 2. Это больше, чем погибших. https://zn.ua/UKRAINE/iz-za-koronavirusa-umerli-dvoe-ukrainskikh-********.html Количество смертей среди военнослужащих выросло до 55.
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28.03.2021 12:53 Відповісти
боевые действия уносят меньше людей, чем ковид
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28.03.2021 12:54 Відповісти
 
 