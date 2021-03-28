УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10756 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 544 88
вакцина (4418) карантин (18171) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Степанов анонсував поставки COVID-вакцини із США: "Днями почуєте про підписання договорів"

Степанов анонсував поставки COVID-вакцини із США:

Україна може укласти договори на поставку вакцин від американського виробника, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

Так Степанов відповів на запитання про те, чи вів він переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Деталей він не надав, посилаючись на конфіденційні угоди.

"Єдине, що я можу сказати, що найближчими днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок із певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, зокрема і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року", – сказав Степанов.

За твердженням Степанова, під час переговорів минулого року постачальники пропонували надання вакцин у четвертому кварталі 2021 року, але українська сторона домоглася більш ранніх поставок від AsrtaZeneca та Sinovac.

Він не уточнив, про яку саме американську вакцину йдеться: виробництва компаній Pfizer, Moderna чи Johnson & Johnson.

"Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і у світі", - додав він.

Дивіться також: Усі вакцини, зареєстровані в Україні, ефективні та безпечні, зокрема і китайська CoronaVac, - Степанов. ВIДЕО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Степанов анонсировал поставки COVID-вакцины из США

========================
Як він вже задовбав своїми анонсами...
.ЗЕдовбні коли вакцинація нормальна буде в Україні?
показати весь коментар
28.03.2021 12:08
+9
виртуальная вакцина от степашки
показати весь коментар
28.03.2021 11:58
+8
Ищут фирму прокладку так что ждите
показати весь коментар
28.03.2021 12:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
виртуальная вакцина от степашки
показати весь коментар
28.03.2021 11:58 Відповісти
Это все заслуга Порошенко
показати весь коментар
28.03.2021 11:59 Відповісти
заслуга паРашенка - это янык през в 2010-ом и вовочка в 2019-ом..
показати весь коментар
28.03.2021 12:03 Відповісти
стучитесь вас откопают
показати весь коментар
28.03.2021 12:04 Відповісти
можешь не стучать - всё равно закопают..
показати весь коментар
28.03.2021 12:06 Відповісти
Степанов анонсировал поставки COVID-вакцины из США

========================
Як він вже задовбав своїми анонсами...
.ЗЕдовбні коли вакцинація нормальна буде в Україні?
показати весь коментар
28.03.2021 12:08 Відповісти
и про поставки в 2025-ом..
показати весь коментар
28.03.2021 12:01 Відповісти
кацапа,а тебя спутниковым шмурдяком уже ширнули?или стоишь в очереди
показати весь коментар
28.03.2021 12:10 Відповісти
ющенок,а тебя видать ещё при рождении ширнули.. только не сказали чем.. зато результат очевиден всем - твоя невменяемость..
показати весь коментар
28.03.2021 12:14 Відповісти
понятно...в очереди стоишь .
смотри ,шоб с новичком не попутали.
ты не навальный,в шарите на откачку не поедешь
показати весь коментар
28.03.2021 12:38 Відповісти
гыг, ты не напрягайся так, меньше глупостей говори, меньше глупых вопросов и тогда всё у тебя получится.. тебя же вроде на корре дядя Коля нормально воспитал..
показати весь коментар
28.03.2021 12:43 Відповісти
ты меня с кем то путаешь...я на корре ни с кем особо не общался.если наберется реплик 20 за все время,максимум .
так бы и сказал,шо ты корровский кацап.
но тут вам не там,неуютно вате будет
показати весь коментар
28.03.2021 12:45 Відповісти
а шо так?боишься когда кто то разговаривает?
показати весь коментар
28.03.2021 12:53 Відповісти
знаешь как говорится - не хочется слышать глупых вопросов, чтобы давать таких же глупых ответов.. соревнуешься в идиотизме?? а по сути говорить можешь??
показати весь коментар
28.03.2021 13:01 Відповісти
считаешь "и про поставки в 2025-ом." особо умным?
а по сути-прошвырнись по коментам,може че и найдешь
показати весь коментар
28.03.2021 13:17 Відповісти
а ты сомневаешься в зелёных?? 25-ый это ещё очень и очень оптимистично.. и я тебе за конкретный случай, назвать самого большого национал-патриота УКРАИНЫ касапом - много ума надо.. а по сути - я уверен что ты не так плох как хочешь показаться..)
показати весь коментар
28.03.2021 13:22 Відповісти
не,я думаю в 22 половина желающих будет провакцинирована.несмотря на зелень.будет давления со стороны провакцинированых стран.
а вообще-я не разделяю патриотов.патриот-он и есть патриот.а некоторых нациков пошкреби-а он оказывается нацик,допустим словянского братства,а вовсе не Украины.
а некоторые ненацики,неукраинской национальности-гораздо большие патриоты.Украины,передок тому яркое доказательство.
показати весь коментар
28.03.2021 13:32 Відповісти
или УКРАИНЫ без предателей, без даунбасса и крыма..
показати весь коментар
28.03.2021 13:54 Відповісти
добровольно отказаться от части территории ?тот еще национал-патриот
показати весь коментар
28.03.2021 14:09 Відповісти
как раз тот.. ещё до 14-го года, как-то мирился с кормильцами, которых мы кормим, но потом, они сами всё сказали и показали.. и хорошо что так.. территория с существами которые загонят нож тебе в спину, которые тормозят всю страну, которые навсегда такими останутся - такое можно только врагу пожелать, с чем путиноиды и справились и это их м добъёт..
показати весь коментар
28.03.2021 14:18 Відповісти
вот пусть запоребрик пример покажет отказа от территорий,а мы пронаблюдаем,учтем ошибки и сделаем строго наоборот.
показати весь коментар
28.03.2021 14:23 Відповісти
ты правильно сказал - территория.. земля без людей так и называется.. людей там нет, земли там нет, там слёзы, там горе, там боль и ненависть.. на куй оно тебе, мне, нашим детям на куй нужен этот геморрой..?? один раз отрезать - и жить стране и нации как белым людям, а не как касапским выродкам.. провидение и случай сделали всё за нас.. и это как раз тот случай когда можно смело сказать - всё что не делается, всё делается к лучшему.. раньше я тоже был таким как ты, да и сейчас частично остаюсь и на кубань и на смоленск глаз ложил, а после 14-го года положил куй.. и посмотришь через пару годиков, если ты действительно паришься за УКРАИНУ и УКРАИНЦЕВ, будешь говорить так же, а может и с большим рвением.. мы это предателям не простим и их детям не простим, может внукам - если с колен вставать не будут..
показати весь коментар
28.03.2021 14:51 Відповісти
уже наотрезали,такие как ты...

Степанов анонсував поставки COVID-вакцини із США: "Днями почуєте про підписання договорів" - Цензор.НЕТ 6904
показати весь коментар
28.03.2021 14:55 Відповісти
гыг, ты же кричал что вменяемый чувак.. что ты постишь?? ты ещё каспские сказки и былины нарисуй тут.. мне по сути насрать на карту унитарной УКРАИНЫ 2014-го года, потому что живу с открытыми глазами, а по факту - мнение очевидно - с предателями нам не по пути - нам вперёд, а им - назад на раССею, в каменный век.. и я не хочу чтобы ещё моих два пацана через пару десятилетий напрягались тем же бестолковым вопросом - нах они нам нужны.. попросятся, пару поколений поклоняются - мы подумаем.. а взять их сейчас, чтобы они полностью убили наше государство - может делать только человек, который не искренен даже перед собой..
показати весь коментар
28.03.2021 15:07 Відповісти
Що таке «УКРАИНЕЦ»? Ви зробили дві помилки в одному словіі.
показати весь коментар
28.03.2021 15:09 Відповісти
невнимательный ты, посмотри ещё на "поднипровский" и там ошибки посчитай.. поверь, в школе я точно лучше тебя учился и каждая буква и даже её размер - всё продуманно.. это называется "авторский текст".. и пишется, даже не как говорится - а как думается.. но тебе, шаблонно у это тяжело понять и даже не пытайся, а то дурачком полным станешь..
показати весь коментар
28.03.2021 15:24 Відповісти
я кричал? то ты в доверие пытался проскользнуть без мыла
показати весь коментар
28.03.2021 15:13 Відповісти
в доверие?? на землю опустись и ходи по ней ровно.. про писанину глупостей не буду повторяться, с первого раза не понял - со второго вообще в ступор войдёшь.. 6о ты запомни что говорил сейчас и что будешь говорить через пару годиков..
показати весь коментар
28.03.2021 15:28 Відповісти
иди опохмелись...
показати весь коментар
28.03.2021 15:35 Відповісти
иди в очередь вставай, с которой ты начал.. может эта пара укольчиков тебя и подровняет..
показати весь коментар
28.03.2021 15:44 Відповісти
мабуть, продав тужурку і найняв лобістів
показати весь коментар
28.03.2021 12:02 Відповісти
Чомусь у Молдову і Грузію Пфайзер уже поставили... І ніхто там не говорив про дефіцит - там уряд просто робив свою роботу!
показати весь коментар
28.03.2021 12:02 Відповісти
Бо її треба було робити ще влітку, а не коли вже вакцини пройшли всі випробування!
показати весь коментар
28.03.2021 12:20 Відповісти
брати вакцину без випробувань, то чудова ідея, звичайно
показати весь коментар
28.03.2021 12:24 Відповісти
Емм, ну навіть попередньо було ясно, що Пфайзер буде кращим за індійську муть чи новічок! Бо Пфайзер - це бренд з репутацією!
показати весь коментар
28.03.2021 12:26 Відповісти
так а кто получил вакцину без испытаний? речь идет о том что летом надо было бабло не в землю закапывать пиарясь а вложиться в создание вакцины как сделали другие страны
показати весь коментар
28.03.2021 12:32 Відповісти
Брехункць) всі американські вакцини пройшли атестацію.
показати весь коментар
28.03.2021 15:10 Відповісти
3 фаза клінічних випробувань вакцини Пфайзер
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record

Estimated Study Completion Date January 31, 2023

то хто брехунець?
показати весь коментар
28.03.2021 15:45 Відповісти
Як, стєпашка вирішив видати державну таємницю?
показати весь коментар
28.03.2021 12:03 Відповісти
Ищут фирму прокладку так что ждите
показати весь коментар
28.03.2021 12:03 Відповісти
Искать не надо.Его фирма- прокладка в кресло министра толкнула,
показати весь коментар
28.03.2021 14:04 Відповісти
Переміга переміжнайа!(азіровка)
показати весь коментар
28.03.2021 12:04 Відповісти
кровосиси !
показати весь коментар
28.03.2021 12:05 Відповісти
фатіт скігліті!
показати весь коментар
28.03.2021 12:07 Відповісти
Здравствуйте товарищи,
начинаем программу телепередач на завтра,
на завтра
Завтра вы увидите,
то что никогда не видели, это будет завтра,
завтра!

https://www.youtube.com/watch?v=KAx10or9Ftc
показати весь коментар
28.03.2021 12:05 Відповісти
Я тебе,конечно,верю
Разве могут быть сомненья...
показати весь коментар
28.03.2021 12:09 Відповісти
надо же как-то оправдывать квартиру за 850 000$....
показати весь коментар
28.03.2021 12:11 Відповісти
Если будет Pfizer то это сразу 5+ команде. Ждем РЕЗУЛЬТАТ.
показати весь коментар
28.03.2021 12:14 Відповісти
это будет нововакс, еще один ширпотреб з сомнительным качеством
показати весь коментар
28.03.2021 12:23 Відповісти
Аудит МОЗ нужен срочно.
Вдруг выяснится что есть только одна эпидемия: приписок.
показати весь коментар
28.03.2021 12:15 Відповісти
Низя. Все очень приочень секретно.

Аудит своими силами бесполезен (про своих свои не скажут), а привлечение иностранных независимых аудиторов по версии ЗЕленых лядей - это государственная измена.
показати весь коментар
28.03.2021 12:42 Відповісти
Аудит можно сделать силами депутатов фракций ЕС и Голос. Абсолютно прозрачно, на публику, с изъятием документов. Достаточно такой законопроект провести через Верховную Раду. А если СН откажутся его поддержать, значит вся "пандемия" - липа, а правительство, распространяющее ложь и запершее население на замок - гос.изменники.
показати весь коментар
28.03.2021 13:17 Відповісти
Укладення договору ще не є гарантією поставки вакцини.
Необхідно кинути всі наявні можливості для завершення розробки та виробництва української вакцини від коронавірусу.
Академік Комісаренко: Українська вакцина майже готова
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ukrajinska-vakcina-mayzhe-gotova-akademik-komisarenko-zrobiv-guchnu-zayavu-745080.html
показати весь коментар
28.03.2021 12:15 Відповісти
А Байден сказал "Пусть весь мир нас простит, но мы сначала обязаны обеспечить каждого американца вакциной, и до тех пор не будем передавать или продавать вакцину". Но кто такой этот глупый Байден для ЦЕЛОГО МИНИСТРА СТЕПАНОВА??? Я думаю, у старого Байдена и курточки нет такой классной, а ходит как лох, в обычном костюме!!
показати весь коментар
28.03.2021 12:19 Відповісти
так это будет нововакс, еще один ширпотреб з сомнительным качеством
показати весь коментар
28.03.2021 12:23 Відповісти
А... ну если по принципу "на тобі Боже, що мені не гоже" тогда может бьіть! ))))
показати весь коментар
28.03.2021 12:25 Відповісти
примерно так... субстанция, предназначенная в США для малообеспеченных слоев населения)
показати весь коментар
28.03.2021 12:27 Відповісти
Яку ти, рюзьгє курва, дурне)
показати весь коментар
28.03.2021 15:12 Відповісти
Вмале узрите мя,вмале паки и не узрите мя
показати весь коментар
28.03.2021 12:20 Відповісти
*****, а до сих пор Гриша, Мишя и Боря не могли договориться о проценте с гешефта? Твари!
показати весь коментар
28.03.2021 12:24 Відповісти
"может заключить договоры"
а может и не может... кто его знает
главное громко перднуть в очередной раз
"вот вы увидите! вы оцените! а я! а мы! а вы..."
показати весь коментар
28.03.2021 12:24 Відповісти
тільки не сподівайтесь на пфайзер

оце буде
https://www.novavax.com/
показати весь коментар
28.03.2021 12:29 Відповісти
Молдова, Грузия и не только получили маленькие партии Pfizer, поставленные через гуманитарный канал ООН (программа Covax). Там партии в несколько десятков тысяч вакцин, они не делают погоды. Ни Порошенко, ни любой другой возможный президент Украины на сегодня не привез бы в Украину миллионы доз Pfizer или Moderna.

Просто для информации: первая партия Prizer по каналу Covax прибыла в Европу всего 10 дней назад, а получила ее ... Молдова - всего 25 тыс доз. Заявка Украины по программе Covax тоже одобрена, и дефицитного Pfizer нам выделили 117 тыс доз. Лучше, чем ничего, но это не решает вопрос с вакцинацией, поэтому в любом случае Украине пришлось бы покупать вакцину в Индии и Китае.
показати весь коментар
28.03.2021 12:35 Відповісти
Украина собиралась купить Джонсон и Джонсон, а не пфайзер.
показати весь коментар
28.03.2021 12:44 Відповісти
Я про программу Covax, через которую Грузия и прочие получают Pfizer, о чем так громко говорят тут. Украине по Covax выделили квоту на 117 тыс именно Pfizer и миллион с чем-то AstraZeneca.

Развозка Pfizer - это мизер. Грузия получила 30 тыс доз. Да там в 10 раз меньше населения, но что такое 30 тыс доз для почти 4 млн человек? И для Грузии 30 тыс мизер, и для Молдовы 25 тыс - мизер, и для Украины - 117 тыс - мизер. Это как гуманитарная подачка. Pfizer-а всего на этом этапе выделено 1,2 млн доз - на всех-всех-всех.

Та же Грузия в несколько раз больше привезла AstraZeneca, причем не европейского производства. Нужно все-таки быть реалистами, а не идти на поводу политических заявлений. Ну привезли бы в Украину Pfizer раньше Молдовы, ну никак 117 тыс доз не изменили эпидемиологическую ситуацию. Нужно гораздо, гораздо больше. Вот и ищут, где можно купить это "гораздо больше". А это вот Индия и Китай.
показати весь коментар
28.03.2021 13:01 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1376062862209208321 По состоянию на 01.03.2021 г. недофинансирование здравоохранения по бюджету 2021 составляет 34,6%
https://twitter.com/tZEinform/status/1376062862209208321 Это не смотря на то, что на финансирование системы здравоохранения в 2021 году урезано. МОЗ запрашивал 296 млрд грн, в результате в бюджете выделено 159 млрд грн.

На закупку вакцин против COVID-19 МОЗ запрашивал 15,1 млрд грн, в результате на эти цели в бюджете выделили лишь 2.6 млрд грн
показати весь коментар
28.03.2021 12:37 Відповісти
степашка, ты министр, или сраный снабженец?
показати весь коментар
28.03.2021 12:39 Відповісти
это министр?! самой сложной сферы?!
показати весь коментар
28.03.2021 12:40 Відповісти
Какой президент - такой у него и министр.
показати весь коментар
28.03.2021 12:44 Відповісти
наша мача
Степанов анонсировал поставки COVID-вакцины из США: "На днях услышите про подписание договоров" - Цензор.НЕТ 2109
показати весь коментар
28.03.2021 12:44 Відповісти
Здорово!!
через пол- года копиями договоров вакцинировать будут
показати весь коментар
28.03.2021 12:46 Відповісти
А чому б не підписати, а вже потім оголошувати? Бо якщо щось піде не так- стєпанов знов виявиться брехуном (хоч і з козирною курткою).
показати весь коментар
28.03.2021 12:50 Відповісти
Недолікована хвороба - проблема.
У 2010 році Єврокомісія не додавила гідру ВООЗ, а там тюрма світила багатьом. Кого треба підкупили, накопичили сил і в 2020-му нагнули світ...
показати весь коментар
28.03.2021 13:07 Відповісти
Вот это другое дело! Ждемс-с-с-с
показати весь коментар
28.03.2021 13:12 Відповісти
Степанов!! перестань вешать населению лапшу на уши. как Зеленский!! Подписанные договора . это не означает вакцина!! тем более , что вы Зеленским всё засекречиваете, от народа , что бы больше украсть на поставках вакцины!! Старые приёмчики! Придумайте что-то новенькое!!Такого , как Степанов. дебильного министра МОЗ мы ещё не имели!! Лучше бы осталась министеркой МОЗ , тенисситка из Сонжар!!
показати весь коментар
28.03.2021 13:27 Відповісти
Степанов анонсував поставки COVID-вакцини із США: "Днями почуєте про підписання договорів" - Цензор.НЕТ 7366
показати весь коментар
28.03.2021 14:07 Відповісти
Этому чуваку в отставку пора, а не договора заключать. Вакцинация провалена, закупки вакцин провалены, своего производства не запустили. Зато куртец себе зачетный купил.
показати весь коментар
28.03.2021 15:28 Відповісти
Доставка через Бла Бла Кар?
показати весь коментар
28.03.2021 16:00 Відповісти
рівень вакцінації в Україні це рівень Кенії та Сінегалу. навіть в Нігерії в 5 раз швидші темпи вакцінації. нам розказують казки про европу. рівні вакцінації в европі в 30-50 раз кращі ніж в Україні і відповідно спад захворюванності, на відміну від росту в Україні. неадекватність населення яке давало змогу обкрадати себе усі ці роки, нарешті вилізла боком.
показати весь коментар
28.03.2021 17:52 Відповісти
28.‎03.‎2021 tZe INFORM

У структурах Зеленського активно обговорюється можливість залучення комерційних структур до проведення вакцинації. З огляду на те, що існує державна заборона в більшості країн-виробників на продаж вакцини комерційним підприємствам, наявність величезних замовлень від урядових організацій, мова може йти про вакцини-аутсайдери, вироблені в третіх країнах (Куба, Бразилія, Пакистан).
Ще одним напрямком може стати участь України у випробуваннях вакцини Ad26.COV2.S (клінічний ідентифікатор NCT04505722) виробництва Janssen Vaccines & Prevention BV (клінічний підрозділ Johnson & Johnson), які почалися в лютому 2021 р.
показати весь коментар
28.03.2021 21:08 Відповісти
БРЕХЛО!!!!! ВЕСЬ МИР ВАКЦИНИРУЕТСЯ, А ЭТОТ ВСЕ АНОНСИРУЕТ!!!
показати весь коментар
29.03.2021 08:30 Відповісти
от чего вакцинируется...от мутантов? каждый месяц может вакцинироваться?
показати весь коментар
29.03.2021 08:41 Відповісти
не хило так себе президент сверхдержавы поддерживает фармакологическую мафию США втюхивая свое фуфло за бугор...выдавил москальню в Украине, как бы ***** не потел и не старался через своего кума втюхивая свое говно
показати весь коментар
29.03.2021 08:40 Відповісти
"Курточка моя так хорошо сидит на ней"©
(гр. Грибы, "Тает лёд")
Небось Степанов дал Байденше куртку поносить.
показати весь коментар
29.03.2021 09:04 Відповісти
 
 