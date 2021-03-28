Степанов анонсував поставки COVID-вакцини із США: "Днями почуєте про підписання договорів"
Україна може укласти договори на поставку вакцин від американського виробника, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.
Так Степанов відповів на запитання про те, чи вів він переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Деталей він не надав, посилаючись на конфіденційні угоди.
"Єдине, що я можу сказати, що найближчими днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок із певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, зокрема і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року", – сказав Степанов.
За твердженням Степанова, під час переговорів минулого року постачальники пропонували надання вакцин у четвертому кварталі 2021 року, але українська сторона домоглася більш ранніх поставок від AsrtaZeneca та Sinovac.
Він не уточнив, про яку саме американську вакцину йдеться: виробництва компаній Pfizer, Moderna чи Johnson & Johnson.
"Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і у світі", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Як він вже задовбав своїми анонсами...
.ЗЕдовбні коли вакцинація нормальна буде в Україні?
смотри ,шоб с новичком не попутали.
ты не навальный,в шарите на откачку не поедешь
так бы и сказал,шо ты корровский кацап.
но тут вам не там,неуютно вате будет
а по сути-прошвырнись по коментам,може че и найдешь
а вообще-я не разделяю патриотов.патриот-он и есть патриот.а некоторых нациков пошкреби-а он оказывается нацик,допустим словянского братства,а вовсе не Украины.
а некоторые ненацики,неукраинской национальности-гораздо большие патриоты.Украины,передок тому яркое доказательство.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date January 31, 2023
то хто брехунець?
начинаем программу телепередач на завтра,
на завтра
Завтра вы увидите,
то что никогда не видели, это будет завтра,
завтра!
https://www.youtube.com/watch?v=KAx10or9Ftc
Разве могут быть сомненья...
Вдруг выяснится что есть только одна эпидемия: приписок.
Аудит своими силами бесполезен (про своих свои не скажут), а привлечение иностранных независимых аудиторов по версии ЗЕленых лядей - это государственная измена.
Необхідно кинути всі наявні можливості для завершення розробки та виробництва української вакцини від коронавірусу.
Академік Комісаренко: Українська вакцина майже готова
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ukrajinska-vakcina-mayzhe-gotova-akademik-komisarenko-zrobiv-guchnu-zayavu-745080.html
а может и не может... кто его знает
главное громко перднуть в очередной раз
"вот вы увидите! вы оцените! а я! а мы! а вы..."
оце буде
https://www.novavax.com/
Просто для информации: первая партия Prizer по каналу Covax прибыла в Европу всего 10 дней назад, а получила ее ... Молдова - всего 25 тыс доз. Заявка Украины по программе Covax тоже одобрена, и дефицитного Pfizer нам выделили 117 тыс доз. Лучше, чем ничего, но это не решает вопрос с вакцинацией, поэтому в любом случае Украине пришлось бы покупать вакцину в Индии и Китае.
Развозка Pfizer - это мизер. Грузия получила 30 тыс доз. Да там в 10 раз меньше населения, но что такое 30 тыс доз для почти 4 млн человек? И для Грузии 30 тыс мизер, и для Молдовы 25 тыс - мизер, и для Украины - 117 тыс - мизер. Это как гуманитарная подачка. Pfizer-а всего на этом этапе выделено 1,2 млн доз - на всех-всех-всех.
Та же Грузия в несколько раз больше привезла AstraZeneca, причем не европейского производства. Нужно все-таки быть реалистами, а не идти на поводу политических заявлений. Ну привезли бы в Украину Pfizer раньше Молдовы, ну никак 117 тыс доз не изменили эпидемиологическую ситуацию. Нужно гораздо, гораздо больше. Вот и ищут, где можно купить это "гораздо больше". А это вот Индия и Китай.
https://twitter.com/tZEinform/status/1376062862209208321 Это не смотря на то, что на финансирование системы здравоохранения в 2021 году урезано. МОЗ запрашивал 296 млрд грн, в результате в бюджете выделено 159 млрд грн.
На закупку вакцин против COVID-19 МОЗ запрашивал 15,1 млрд грн, в результате на эти цели в бюджете выделили лишь 2.6 млрд грн
через пол- года копиями договоров вакцинировать будут
У 2010 році Єврокомісія не додавила гідру ВООЗ, а там тюрма світила багатьом. Кого треба підкупили, накопичили сил і в 2020-му нагнули світ...
У структурах Зеленського активно обговорюється можливість залучення комерційних структур до проведення вакцинації. З огляду на те, що існує державна заборона в більшості країн-виробників на продаж вакцини комерційним підприємствам, наявність величезних замовлень від урядових організацій, мова може йти про вакцини-аутсайдери, вироблені в третіх країнах (Куба, Бразилія, Пакистан).
Ще одним напрямком може стати участь України у випробуваннях вакцини Ad26.COV2.S (клінічний ідентифікатор NCT04505722) виробництва Janssen Vaccines & Prevention BV (клінічний підрозділ Johnson & Johnson), які почалися в лютому 2021 р.
(гр. Грибы, "Тает лёд")
Небось Степанов дал Байденше куртку поносить.