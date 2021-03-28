Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 9 регіонів, у 23 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ

Станом на 28 березня в Києві і 20 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні перебувають 9 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зокрема, до "червоної" зони потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька області та місто Київ. Там перевищено епідеміологічний поріг, а також рівень госпіталізацій.

У "помаранчевій" зоні перебувають Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтаская, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

І лише Херсонська область залишається у "жовтій" зоні.

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