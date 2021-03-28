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порнографія (110) Тернопільщина (556)

Чоловіка на Тернопільщині засудили до трьох років умовно та штрафу за продаж знайомому 18 "порнографічних гральних карт" за 70 грн

Житель Тернопільщини визнав свою провину у справі про збут зображень порнографічного характеру та отримав три роки умовного позбавлення волі і штраф у 1 307 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це йдеться в рішенні Бучацького районного суду Тернопільської області від 11 березня. На нього першим звернув увагу "Судовий репортер".

У рішенні суду зазначається, що чоловік 11 січня 2011 року "усупереч моральним засадам суспільства" вчинив злочин - "знайшов у шафі з одягом вісімнадцять гральних карт із зображеннями порнографічного характеру".

Наступного дня чоловік, "реалізуючи свій злочинний намір" і "керуючись корисливим мотивом", зустрівся зі своїм знайомим у центрі міста й продав йому згадані "порнографічні гральні карти" за 70 гривень.

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Злочин кваліфікували за статтею 301 Кримінального кодексу (зберігання та збут зображень порнографічного характеру). Злочин чоловік вчинив повторно: у січні 2020 року він продав знайомому за 50 гривень календар із "зображеннями порнографічного характеру" й був оштрафований на 850 гривень.

Тому суд, урахувавши ці обставини й визнання провини з боку чоловіка, засудив його до трьох років умовного позбавлення волі, а також зобов’язав стягнути з нього штраф у розмірі 1307 грн - "на мистецтвознавчу експертизу".

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Топ коментарі
+55
2011? А сроку давності немає?

А взагалі це брєд, в 90-х ці карти у кіосках вільно продавали!
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28.03.2021 13:42
+55
Какая-то совковщина, если честно.
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28.03.2021 13:43
+54
где ещё пол-колоды?

мусора скомуниздили себе?
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28.03.2021 13:42
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Helgi Sharp: "Читаю новину (і це не жарт): "На Тернопільщині чоловіка засудили до 3 років умовно та штрафу за продаж знайомому порнографічних гральних карт." Виявляється, продав він ту колоду аж за 70 грн.
Ви можете вкрасти 5,5 млрд державних грошей - як Коломойський.
Ви можете порушувати Конституцію і шукати мир в очах агресора - як Зеленський.
Ви можете незаконно та на користь країни-агресора керувати українським судочинством - як Портнов.
Bи можете брати участь у кровавому розгоні Майдану, а потім працювати в президентській адміністрації - як Татаров.
Ви можете захищати докторську на суцільному плагіаті - як Шкарлет.
Ви можете щодня брехати - як Геращенко та Арестович.
Ви можете навіть викликати повій у парламент - як Яременко.
Ви багато ще чого можете. Але якщо (не дай Бог!) знайдете у шафі порнографічні карти з тих часів, коли у країні не було сексу, спаліть їх негайно! Або стрімголов біжіть з повинною до найближчого відділення поліції та падайте на коліна, щоб вас не відправили до буцегарні. В іншому випадку вас чекає неминуче покарання. Жорстке, але справедливе.
Сльози розчулення заважають писати далі, скажу просто: я пишаюсь цією владою!"
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28.03.2021 18:12 Відповісти
Наверное это был местный дон Карлеонэ. Просто полиция не нашла больше за что его взять.
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28.03.2021 18:52 Відповісти
швидше, місцевий Казанова, що пере.рахав усіх дружин і мусорів?
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28.03.2021 22:10 Відповісти
Такі карти це надзвичайний раритет і мають історичну цінність для колекціонерів і дослідників совка.
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28.03.2021 22:27 Відповісти
В Китаї до сьогодні комуністична партія забороняє публікацію древнього твору "Цзин Пін Мей" ("Гілки сливи в золотій вазі" бо той містить еротичні описи... і це заважає будувати комунізм.
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28.03.2021 22:30 Відповісти
нічого нового, сексу як і в совку не має, а чпокаються так, що дітей від реєстрації приховували поки партія не дала добро на 1,5 млрд. населення... Комуняки сер.
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29.03.2021 12:43 Відповісти
Якщо вірити незалежним демографам, то за рівнем споживання базових продуктів. товарів та послуг в Китаї реально проживає лише 480 мільйонів, а в ********** лише 89-92.
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29.03.2021 17:21 Відповісти
дякую за змістовну версію... за )(уйлостан знаю, щодо Китаю- сумніваюсь, що не близько 1.2-1.3 млрд.... Якщо вже цікавились, то скільки у Індії та Пакистані, не підкажете?
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29.03.2021 20:23 Відповісти
Не знаю. Читав десь недавно що в Індії вже 1,4 млрд.. А стосовно Пакистану та Афганістану статистика за рівнем споживання просто неможлива. Це якась "чорна діра" - переписів населення взагалі не проводять, жеруть невідомо що і кажуть що ще років 50 назад їх разом з баранами рахували...
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29.03.2021 23:49 Відповісти
Україна досі живе за законодавством Радянського Союзу ну або Ширіату. Абсурд!
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29.03.2021 01:21 Відповісти
когда это прекратится блин? когда мусора начнут ловить преступников, а не щемить водил, селюков и тупых, но законопослушных граждан? может быть после того, как аваков уйдёт?
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29.03.2021 01:54 Відповісти
Странный случай!. Похоже на договорняк со следствием. Мужику простили более тяжкое преступление, наказав за ничтожное. Получилась комедия
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29.03.2021 06:37 Відповісти
А что по этому поводу скажет Антон Геращенко?!
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29.03.2021 11:44 Відповісти
зае**ли эти толстые хари. министр замминистра быстро направились сдавать ФИЗО. что-то я сомневаюсь, что аваков или геращенко подтянутся 16 раз или пробегут 3 км от слова вообще, а значит они не прошли аттестацию. зае**ли эти толстые хари.
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29.03.2021 22:28 Відповісти
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