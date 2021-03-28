Чоловіка на Тернопільщині засудили до трьох років умовно та штрафу за продаж знайомому 18 "порнографічних гральних карт" за 70 грн
Житель Тернопільщини визнав свою провину у справі про збут зображень порнографічного характеру та отримав три роки умовного позбавлення волі і штраф у 1 307 гривень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це йдеться в рішенні Бучацького районного суду Тернопільської області від 11 березня. На нього першим звернув увагу "Судовий репортер".
У рішенні суду зазначається, що чоловік 11 січня 2011 року "усупереч моральним засадам суспільства" вчинив злочин - "знайшов у шафі з одягом вісімнадцять гральних карт із зображеннями порнографічного характеру".
Наступного дня чоловік, "реалізуючи свій злочинний намір" і "керуючись корисливим мотивом", зустрівся зі своїм знайомим у центрі міста й продав йому згадані "порнографічні гральні карти" за 70 гривень.
Злочин кваліфікували за статтею 301 Кримінального кодексу (зберігання та збут зображень порнографічного характеру). Злочин чоловік вчинив повторно: у січні 2020 року він продав знайомому за 50 гривень календар із "зображеннями порнографічного характеру" й був оштрафований на 850 гривень.
Тому суд, урахувавши ці обставини й визнання провини з боку чоловіка, засудив його до трьох років умовного позбавлення волі, а також зобов’язав стягнути з нього штраф у розмірі 1307 грн - "на мистецтвознавчу експертизу".
Будь ласка, зачекайте...
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Ви можете захищати докторську на суцільному плагіаті - як Шкарлет.
Ви можете щодня брехати - як Геращенко та Арестович.
Ви можете навіть викликати повій у парламент - як Яременко.
Ви багато ще чого можете. Але якщо (не дай Бог!) знайдете у шафі порнографічні карти з тих часів, коли у країні не було сексу, спаліть їх негайно! Або стрімголов біжіть з повинною до найближчого відділення поліції та падайте на коліна, щоб вас не відправили до буцегарні. В іншому випадку вас чекає неминуче покарання. Жорстке, але справедливе.
Сльози розчулення заважають писати далі, скажу просто: я пишаюсь цією владою!"