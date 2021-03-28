Дощ із мокрим снігом і пориви вітру 15-20 м/с - кінець березня не порадує українців теплом

29 березня у західних, вночі у східних областях України - без опадів, на решті території країни пройде дощ, вночі з мокрим снігом.

Про це йдеться в повідомленні "Укргідрометцентру" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.



"Завтра в західних, вночі і в східних областях без опадів, на решті території дощ, вночі з мокрим снігом. На Правобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с, 30 березня на сході, північному сході і півдні країни, 31 березня в західних і північних областях невеликі опади. Температура вночі від 5 градусів тепла до 2 градусів морозу, завтра на заході, післязавтра на сході країни до 5 градусів морозу, вдень 6-13 градусів тепла. 2 квітня в західних областях підвищення температури вночі до 3-8 градусів тепла, вдень до 13-18 градусів", - сказано в повідомленні.

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