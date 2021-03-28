Дощ із мокрим снігом і пориви вітру 15-20 м/с - кінець березня не порадує українців теплом
29 березня у західних, вночі у східних областях України - без опадів, на решті території країни пройде дощ, вночі з мокрим снігом.
Про це йдеться в повідомленні "Укргідрометцентру" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра в західних, вночі і в східних областях без опадів, на решті території дощ, вночі з мокрим снігом. На Правобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с, 30 березня на сході, північному сході і півдні країни, 31 березня в західних і північних областях невеликі опади. Температура вночі від 5 градусів тепла до 2 градусів морозу, завтра на заході, післязавтра на сході країни до 5 градусів морозу, вдень 6-13 градусів тепла. 2 квітня в західних областях підвищення температури вночі до 3-8 градусів тепла, вдень до 13-18 градусів", - сказано в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
І сонце, й сніг, і ожеледь, все разом.
І я не знаю, це весна чи ні?
Сваровськи би позаздрив дивним стразам,
Що мерехтять у мене на вікні.
Не встигне поле зазимків злякатись.
Чи встигне вийти річка з берегів ?
Весна пливе під парусом акацій,
Зима спливе під парусом снігів.
Ліна Костенко.
Ви знаєте, ЯК там цвітуть тюльпани?!
Високе сонце, сизе від імли,
Мов срібний обід, котиться степами.
Зітхає синім далеч степова.
Вітри духмяні стихли на припоні.
І низько-низько чайка* проплива,
Крилом хитнувши келихи червоні.
Борис Мозолевський
*) тут - кулик, рос. "чибіс"
водя липучкою по платью
в попытке шерсть убрать с него
я все сильней подозреваю
что кот куда-то в нем ходил