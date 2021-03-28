УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9651 відвідувач онлайн
Новини
3 064 32
ВР (14812) вибори (6589) Донецька область (7528) Івано-Франківська область (928)

"8,20% у Донецькій області та 7,71% в Івано-Франківській", - у ЦВК повідомили про низьку явку виборців на довиборах до Ради

Станом на 12:00 28 березня на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область) фіксується дуже низька явка виборців на рівні 8,20% і 7,71% відповідно.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 28 березня 2020 року, з 8:00 до 20:00 триває голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область).

До ЦВК засобами ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" надійшла попередня інформація про перебіг голосування станом на 12:00. Відтак, явка виборців становить 8,20% в окрузі №50 та 7,71% в окрузі №87.

8,20% у Донецькій області та 7,71% в Івано-Франківській, - у ЦВК повідомили про низьку явку виборців на довиборах до Ради 01

Дивіться також: На довиборах до Верховної Ради зафіксували перші порушення. ФОТОрепортаж

Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року активність виборців станом на 12:00 становила: в ОВО №50 – 18,18%, а в ОВО №87 – 11,88%.

"Голосування на виборчих дільницях триває в штатному режимі, надзвичайних подій не зафіксовано", - підкреслили в пресслужбі ЦВК.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Просто людям не нужны ни такие политики, ни выборы неизвестно кого непонятно ради чего.
показати весь коментар
28.03.2021 14:13
+8
Вообще при такой явке следует отменять результаты выборов. Ну наберется 20% до вечера, но это не есть волеизьявление региона.
показати весь коментар
28.03.2021 14:06
+8
хм...Очень низкая явка говорите!? .. Да это же мечта фальсификаторов выборов !!!
показати весь коментар
28.03.2021 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вообще при такой явке следует отменять результаты выборов. Ну наберется 20% до вечера, но это не есть волеизьявление региона.
показати весь коментар
28.03.2021 14:06 Відповісти
Вы даже закон назовёте, который допускает отмену выборов в таком случае?
показати весь коментар
28.03.2021 14:14 Відповісти
Да знаю что у нас плевать на проценты, но просто здравый смысл говорит явка имеет значение.
показати весь коментар
28.03.2021 14:17 Відповісти
Здравый смысл никогда не был законом для подавляющее части населения, увы.
показати весь коментар
28.03.2021 14:19 Відповісти
Неділя, поки на службу, зі служби, потім вже на дільницю, набереться 20 відсотків.
показати весь коментар
28.03.2021 15:15 Відповісти
(особенно в Донецкой области)))
показати весь коментар
28.03.2021 15:26 Відповісти
За Донецьк не знаю, але в нас теж зранку всі церкви забиті.
показати весь коментар
28.03.2021 15:40 Відповісти
Сьогодні ще єврейський Великдень.
показати весь коментар
28.03.2021 15:43 Відповісти
на Західній - то потреба і звичка з дитинства
на Сході - потреба особиста (не кожної неділі) і Великі святкові урочистості
показати весь коментар
28.03.2021 15:52 Відповісти
Яка служба в Донецькій обл.? Ви про що?
показати весь коментар
28.03.2021 17:08 Відповісти
хм...Очень низкая явка говорите!? .. Да это же мечта фальсификаторов выборов !!!
показати весь коментар
28.03.2021 14:07 Відповісти
а кули сейчас голосовать?? голосуй не голосуй всё равно куеграй император УКРАИНЫ..
показати весь коментар
28.03.2021 14:10 Відповісти
Просто людям не нужны ни такие политики, ни выборы неизвестно кого непонятно ради чего.
показати весь коментар
28.03.2021 14:13 Відповісти
Согласен.
С них толку, как с козла молока.
показати весь коментар
28.03.2021 14:16 Відповісти
Как раз для того, чтобы не прошел клоун в раду с избирательного участка № 87 и нужно идти на выборы
показати весь коментар
28.03.2021 14:17 Відповісти
Ты хочешь чтобы прошёл не весёлый клоун, а грустный?
показати весь коментар
28.03.2021 14:19 Відповісти
"8,20% в Донецкой области и 7,71% в Ивано-Франковской", - в ЦИК сообщили о низкой явке избирателей на довыборах в Раду - Цензор.НЕТ 1209
показати весь коментар
28.03.2021 14:25 Відповісти


показати весь коментар
28.03.2021 14:26 Відповісти
Просто це не той випадок, коли олігархам вигідно накручувати лохторат.
показати весь коментар
28.03.2021 15:46 Відповісти
И потому они там проплатили участие такой кучи кандидатов?
показати весь коментар
28.03.2021 15:58 Відповісти
Коли вони справді проплачують, це помітно.
показати весь коментар
28.03.2021 16:32 Відповісти
Вы спец по наблюдения за украинскими олигархами?
показати весь коментар
28.03.2021 16:35 Відповісти
Я надеюсь, что на участок № 87 не прийдут любители приколов.
показати весь коментар
28.03.2021 14:15 Відповісти
На жаль, при такій явці протягнути новоспеченого слугу урода буде легше.
показати весь коментар
28.03.2021 15:35 Відповісти
Ось тобі й маєш! Вже навіть у вибори люди не вірять! Хоча це те єдине законне дійство лишилось, яким ще можна щось змінити... Чи хоча б спробувати.
показати весь коментар
28.03.2021 14:20 Відповісти
"8,20% в Донецкой области и 7,71% в Ивано-Франковской", - в ЦИК сообщили о низкой явке избирателей на довыборах в Раду - Цензор.НЕТ 5346
показати весь коментар
28.03.2021 14:28 Відповісти
потихеньку люди прозрівають,і розуміють що вибори їм нахер не потрібні
показати весь коментар
28.03.2021 15:00 Відповісти
Дійсно, ніяких виборів, вони всі хочуть, щоб сцун в очі правив 100 років.
показати весь коментар
28.03.2021 15:36 Відповісти
На Заході виборці в першу чергу ідуть в церкву і лише потім на виборчі дільниці.
показати весь коментар
28.03.2021 15:09 Відповісти
Разьехались прихожане.
показати весь коментар
28.03.2021 15:36 Відповісти
Пенсокомми стройными рядами выбирают или рашистов, или дебилов, что одно и тоже.. А затем молодежь, наплевавшая на выборы, будет расплачиваться кровью. Довбні прийшли надовго. На мою думку, наступні презвибори будуть фальсифіковані зеленню накшалт 2004.. Тільки нового майдану вони не допустять..
показати весь коментар
28.03.2021 16:38 Відповісти
Скоро в ефірі Інтерв'ю з Русланом Кошулинським після закриття виборчих дільниць.
youtube.com/watch?v=gQA5XWSm_yA
показати весь коментар
28.03.2021 19:41 Відповісти
 
 