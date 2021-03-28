"8,20% у Донецькій області та 7,71% в Івано-Франківській", - у ЦВК повідомили про низьку явку виборців на довиборах до Ради

Станом на 12:00 28 березня на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область) фіксується дуже низька явка виборців на рівні 8,20% і 7,71% відповідно.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 28 березня 2020 року, з 8:00 до 20:00 триває голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область).

До ЦВК засобами ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" надійшла попередня інформація про перебіг голосування станом на 12:00. Відтак, явка виборців становить 8,20% в окрузі №50 та 7,71% в окрузі №87.

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Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року активність виборців станом на 12:00 становила: в ОВО №50 – 18,18%, а в ОВО №87 – 11,88%.

"Голосування на виборчих дільницях триває в штатному режимі, надзвичайних подій не зафіксовано", - підкреслили в пресслужбі ЦВК.