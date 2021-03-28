Путін про вакцинацію проти COVID без камер: Не хотів "мавпувати". Можна показати укол, а насправді вколоти кефір чи апельсиновий сік
Президент Російської Федерації Володимир Путін вакцинувався проти коронавірусу COVID-19 без присутності представників ЗМІ та відеокамер, оскільки не хотів "мавпувати".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він заявив в інтерв'ю російському ТБ.
"Ми з вами хіба маємо займатись мавпуванням, чи що? Обов'язково робити так, як хтось десь робить? Ну, напевно, ні, адже якщо на такому рівні хтось захоче сфальсифікувати щось, надурити когось, то це ж нескладно зробити. Можна показати цей укол, а насправді вколоти фізрозчин, все, що завгодно, кефір, якийсь апельсиновий сік", - заявив Путін.
Він також уточнив, що назву препарату, яким його вакцинували, знає тільки його лікар.
Топ коментарі
+42 Вася Шевченко f77d76ba
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+23 Гыг с Вами
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+22 Valery Greff
показати весь коментар28.03.2021 14:52
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Будь ласка, зачекайте...
кукуха поехала однозначно..
Отже, ефект що треба, можна штрикати *****
когда впадает в детсво просто дед...это одно... а когда глава ядерной державы...жутко !
Мне жаль россиян в связи с Путиным.
У них не было выбора.
Ещё больше мне жаль украинцев.
Ведь у них выбор был.
Тільки крапельницею у відень!
Русским очень повезло,
Президент ваш без изъяна,
Если коротко - )(уйло!