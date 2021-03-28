З Instagram зникли скандальні акаунти восьмирічної моделі Мілани Маханець та її 13-річного "хлопця" Павла Пая

З Instagram зникли акаунти восьмирічної Мілани Маханець та 13-річного Павла Пая, які публікували відверті фотографії і заявляли, що між ними був "роман".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", у Маханець було понад 500 тис. підписників, у Пая - понад 50 тис.

Зараз під час переходу в акаунт дівчинки з'являється повідомлення, що він недоступний. Таке ж повідомлення з'являється, якщо перейти в акаунт підлітка.

Наразі невідомо, чи акаунти видалили самі діти, чи адміністрація соцмережі.

Раніше стало відомо, що акаунти дітей пропали із соцмережі Likee.

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Нагадаємо, про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.

Пізніше уповноважений із прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу генерального прокурора і МВС через "роман" Маханець і Пая. Поліція почала кримінальне провадження за статтею про виготовлення порнографії і допитала маму дівчинки.

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