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діти (4925) Instagram (180) Мілана Маханець (7)

З Instagram зникли скандальні акаунти восьмирічної моделі Мілани Маханець та її 13-річного "хлопця" Павла Пая

З Instagram зникли скандальні акаунти восьмирічної моделі Мілани Маханець та її 13-річного

З Instagram зникли акаунти восьмирічної Мілани Маханець та 13-річного Павла Пая, які публікували відверті фотографії і заявляли, що між ними був "роман".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", у Маханець було понад 500 тис. підписників, у Пая - понад 50 тис.

Зараз під час переходу в акаунт дівчинки з'являється повідомлення, що він недоступний. Таке ж повідомлення з'являється, якщо перейти в акаунт підлітка.

Наразі невідомо, чи акаунти видалили самі діти, чи адміністрація соцмережі.

Раніше стало відомо, що акаунти дітей пропали із соцмережі Likee.

Читайте також: Мама 8-річної блогерки Мілани Маханець Дарина розповіла про допит у поліції

Нагадаємо, про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.

Пізніше уповноважений із прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу генерального прокурора і МВС через "роман" Маханець і Пая. Поліція почала кримінальне провадження за статтею про виготовлення порнографії і допитала маму дівчинки.

Дивіться також: 8-річна модель Міла Маханець публікує відверті фото зі своїм 13-річним хлопцем. Мама на цьому заробляє гроші, а соцмережі вимагають позбавити її батьківських прав. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+15
Давно пора было выпилить их акки и отправить виновников торжества на роман со школой и книжками, а горе-родителей на первый раз, слегка оштрафовать для отрезвления
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28.03.2021 15:13
+12
ой как мама расстроится....мама так старалась из них "ромео-джульету" слепить...(дура)
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28.03.2021 15:19
+7
Ну-да, новое поколение Сети. "Из чего же, из чего же, из чего же Сделаны наши девчонки? Из загадок и мармеладок... А мальчишки? Из веснушек и хлопушек..."Мама маханец уже строчит новый бестселлер: 50 легких оттенков чернухи.Как заработать деньги на дочке.
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28.03.2021 15:55
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только хотел зайти а тут такое)))
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28.03.2021 15:13 Відповісти
Шумиха уляжеться, новые заведут
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28.03.2021 15:13 Відповісти
Давно пора было выпилить их акки и отправить виновников торжества на роман со школой и книжками, а горе-родителей на первый раз, слегка оштрафовать для отрезвления
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28.03.2021 15:13 Відповісти
Таки так, бо якось воно не православно...
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28.03.2021 15:19 Відповісти
Наверное, в общем и целом- таки есть проблемы с этими делами. Вона, ниже- чудику срок дали и штраф наложили, за какие-то карты эротические. Тут- я просто хрен пойму... к чему это всё? Ладно... не стану вникать, неинтересно.
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28.03.2021 15:14 Відповісти
Взяли трьох стажерів: на расчленьонку, на полуничку і на комуналку. Тепер ці три фахівці визначають обличчя Цензора.
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28.03.2021 17:21 Відповісти
Діти грали свої ролі і заробляли гроші з переглядів.
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28.03.2021 15:18 Відповісти
ой как мама расстроится....мама так старалась из них "ромео-джульету" слепить...(дура)
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28.03.2021 15:19 Відповісти
Ги. Вона непогані бабки з переглядів заробила.
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28.03.2021 15:20 Відповісти
Мама старалась нихуя в этой жизни не делать, но...
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28.03.2021 15:40 Відповісти
Гы.
Оперативненькая новость.
Уже с неделю, как закрыли.
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28.03.2021 15:20 Відповісти
Молодцы американцы, - опрокинули больной мамаше монетизацию. На наших муссоров никакой надежды нет, - откупится лярва.
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28.03.2021 15:39 Відповісти
Ну-да, новое поколение Сети. "Из чего же, из чего же, из чего же Сделаны наши девчонки? Из загадок и мармеладок... А мальчишки? Из веснушек и хлопушек..."Мама маханец уже строчит новый бестселлер: 50 легких оттенков чернухи.Как заработать деньги на дочке.
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28.03.2021 15:55 Відповісти
Как молоды мы были,
Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как верили в себя...
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28.03.2021 16:00 Відповісти
не удивлюсь если после бугурта моралфагов они вздернутся на нервной почве и из-за травли благодаря вам тупое стадо баранов
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28.03.2021 16:36 Відповісти
Иди своих детей - выложи как она - и радуйся... Когда к тебе власти Германии придут !
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28.03.2021 20:01 Відповісти
чем эти дети отличаются от миллонов других в соц сетях?
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29.03.2021 16:55 Відповісти
если у "других" тот же контент... - то тем, что на ЭТИХ обратили внимание ! И этим спасли их от растления взрослыми !
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29.03.2021 17:09 Відповісти
8-летняя модель должна не романы крутить а на горшке попукивать
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28.03.2021 16:40 Відповісти
А що, у вашому кугутському селі такого не роблять?
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28.03.2021 17:14 Відповісти
Вот так:
https://www.facebook.com/1194459120726327/videos/759790151340063
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28.03.2021 22:54 Відповісти
идиоты плодят себе подобных идиотов, потом выбирают себе в презы идитов и еще удивляются, что плохо живут... деградация на лицо. ну что, теперь ждем "фоточек" и " видосиков" о "лавстори" между 8-летним мачо и его 6-летней подругой... раскрученных в соцсетях тупорылыми родителями, которые в погоне за "лайками" готовы и маму родную продать, тупые ушлепки...
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28.03.2021 16:56 Відповісти
мамашка несет убытки.
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28.03.2021 17:01 Відповісти
считать чужие бабки это низость и зависть
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29.03.2021 16:56 Відповісти
Паштет хотів розкрутитися за рахунок Міли. Але тут виступила держава - і тепер обидві дитини йдуть смоктати лапу без то варіантів.
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28.03.2021 17:12 Відповісти
Она не модель, а жертва и рабыня своей мамочки с вялотекущей шизофренией.
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28.03.2021 17:46 Відповісти
ГІВНОТЕМА.
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28.03.2021 18:06 Відповісти
З Instagram зникли скандальні акаунти восьмирічної моделі Мілани Маханець та її 13-річного "хлопця" Павла Пая - Цензор.НЕТ 535
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28.03.2021 18:10 Відповісти
Интересно, нашла предприимчивая мамаша папика - педофила для своей малолнтней "модели"? Может и кацапскому мальчику повезло пристроиться на содержание?
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28.03.2021 18:28 Відповісти
З Instagram зникли скандальні акаунти восьмирічної моделі Мілани Маханець та її 13-річного "хлопця" Павла Пая - Цензор.НЕТ 9200
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28.03.2021 21:00 Відповісти
Шо эта дытына в "откровенных" фотах прикрывает лифоном?
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28.03.2021 22:26 Відповісти
Проблема от этих блохеров в том, что гонят они отсебятину, часто попирая принятые общественные устои и законы,а смотрят их и впитывают, как губка тысячи несформированных личностей. Киберполиция должна вести постоянный контроль контента блогеров с большим количеством участников.
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29.03.2021 00:38 Відповісти
 
 