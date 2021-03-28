Найманці РФ поширюють маніпуляції про обстріл у Шумах, - українська сторона СЦКК
Російсько-окупаційні війська на Донассе поширюють маніпуляції і спотворену інформацію щодо чергового загострення ситуації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві української сторони Спільного центру з контролю і координації, яке опублікував пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в фейсбуці.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про поширення російськими найманцями маніпуляцій і спотвореної інформації щодо грубого порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, яке мало місце 26 березня в районі населеного пункту Шуми. За оцінкою української сторони СЦКК, грубе порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців в районі населеного пункту Шуми є відвертою цілеспрямованою провокацією, метою якої є зрив раніше досягнутих домовленостей, дискредитація координаційного механізму, тиск на військово-політичне керівництво нашої держави з метою прийняття політичних рішень, спрямованих на реалізацію злочинних планів Російської Федерації в Україні", - сказано в заяві .
У СЦКК повідомили, що 26 березня о 13.45 з району населеного пункту Шахти 6-7 (район підконтрольної окупантам Горлівки) бойовики відкрили прицільний вогонь по позиціях Збройних сил України з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Українська сторона СЦКК через чергового спеціального моніторингової місії ОБСЄ направила запит про введення режиму тиші і отримала підтвердження з боку окупантів ОРДО, але він не спрацював.
Чергова зміна української сторони СЦКК продовжила спроби припинити вогонь, протягом доби 26 березня було направлено дев'ять запитів тиші, підкреслюється в заяві.
У СЦКК додали, що через СММ ОБСЄ отримували підтвердження від окупантів про отримання кожного із запитів.
"Крім того, двічі протягом обстрілу незаконні збройні формування ОРДО через чергову зміну СММ ОБСЄ інформувалися про втрати з боку ВС України в результаті обстрілу, але вони не припинили провокації, що свідчить про нехтування окупантами нормами міжнародного гуманітарного права та свідомому здійсненні обстрілу", - підкреслюється в заяві.
Українська сторона СЦКК задокументувала всі запити, вони зафіксовані СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє мають поранення. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.
Будь ласка, зачекайте...
1) разобрать русне опрних 120ками
2)
- сказать что такого не было - наглый вариант
- что это инопланетяне что-то тяжелое уронили - тоже наглый
- можно сказать, что у русни из-за пянки по поводу дня рождения ленина - неконтролировано взорвался БК который они, собаки, кстати, решили использовать против нас - (это немного изощренно)
- можно сказать что то они по нас стреляли а попали в себя - вот и язык есть который сам все видел.
все остальное - пока военная тайна, но можете попробовать таки включить фантазию
А кому сказать все то, что вы тут выше понаписывали, каким придуркам и зачем именно?
а говорить так надо все тем кто спрашивает - "вроде ж договорились до перемирия, а куда тогда опорник девался ?" начиная от ОБСЕ и заканчивая любопытными журналистами.
почему у меня складывается впечатление, что Вы дурака валяете, задавая такие вопросы ?
а про термины - то я предпочитаю договариваться, а не спорить. какой термин был применен не правильно, с вашей точки зрения ?
ну и Ваши выводы кто дурак, а кто нет меня только веселят
https://nua.in.ua/novosti/ukraina/vtoroj-etap-vakcinacii-v-minzdrave-nazvali-sroki-i-usloviya/
По его словам, водонапорная башня была критическим объектом, которая поставляет воду членам НВФ, поэтому они и пренебрегли правилами «перемирия», открыв огонь по противнику.
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Феєрична мерзота.
Цьому політичному трупові теж за комір насрав Порошенко...
Нагадаємо, перемовини в Женеві відбулися 17.04.2014, а Порошенко став президентом 07.06.2014
З моменту настання "додаткових заходів щодо забезпечення режиму припинення вогню" (https://www.mil.gov.ua/news/2020/07/27/zayava-ministerstva-oboroni-ukraini/ Наказ Міноборони України на виконання перемир'я з 27 липня 2020 року, який передбачає, зокрема, заборону наступу, розвідувально-диверсійних дій та використання дронів. - Ред.)
https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-56040403
Артилерійські підрозділи прикриття ВСУ не отримували наказ на висування і придушення вогневих точок противника, які вели обстріл позицій ВСУ в районі н/п Шуми (Донецька область).
За мінським домовленостями Зеленського-Єрмака артилерія в цьому районі відведена за межі максимальної дальності ураження. Для вступу в бій в цьому районі їй потрібно зробити передислокацію в 6-12 км.
ВЖЕ ВВОДИТИ РЕЖИМ ДОНБАСЬКИХ ПАРТИЗАНІВ ЯКІ СТРІЛЯЮТЬ ПО
СЄПАРАМ І РАСЕЙЯНСЬКИМ ВІЙСЬКАМ БЕЗ ЗГОДИ З УКРАЇНОЮ