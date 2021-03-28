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Найманці РФ поширюють маніпуляції про обстріл у Шумах, - українська сторона СЦКК

Найманці РФ поширюють маніпуляції про обстріл у Шумах, - українська сторона СЦКК

Російсько-окупаційні війська на Донассе поширюють маніпуляції і спотворену інформацію щодо чергового загострення ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві української сторони Спільного центру з контролю і координації, яке опублікував пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в фейсбуці.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про поширення російськими найманцями маніпуляцій і спотвореної інформації щодо грубого порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, яке мало місце 26 березня в районі населеного пункту Шуми. За оцінкою української сторони СЦКК, грубе порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців в районі населеного пункту Шуми є відвертою цілеспрямованою провокацією, метою якої є зрив раніше досягнутих домовленостей, дискредитація координаційного механізму, тиск на військово-політичне керівництво нашої держави з метою прийняття політичних рішень, спрямованих на реалізацію злочинних планів Російської Федерації в Україні", - сказано в заяві .

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У СЦКК повідомили, що 26 березня о 13.45 з району населеного пункту Шахти 6-7 (район підконтрольної окупантам Горлівки) бойовики відкрили прицільний вогонь по позиціях Збройних сил України з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Українська сторона СЦКК через чергового спеціального моніторингової місії ОБСЄ направила запит про введення режиму тиші і отримала підтвердження з боку окупантів ОРДО, але він не спрацював.

Чергова зміна української сторони СЦКК продовжила спроби припинити вогонь, протягом доби 26 березня було направлено дев'ять запитів тиші, підкреслюється в заяві.

У СЦКК додали, що через СММ ОБСЄ отримували підтвердження від окупантів про отримання кожного із запитів.

"Крім того, двічі протягом обстрілу незаконні збройні формування ОРДО через чергову зміну СММ ОБСЄ інформувалися про втрати з боку ВС України в результаті обстрілу, але вони не припинили провокації, що свідчить про нехтування окупантами нормами міжнародного гуманітарного права та свідомому здійсненні обстрілу", - підкреслюється в заяві.

Українська сторона СЦКК задокументувала всі запити, вони зафіксовані СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє мають поранення. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.
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Топ коментарі
+6
это называется информационная война - отвечайте тем же
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28.03.2021 15:44
+4
А че всу не шмалит по любым вражеским целям? Это ж ее конституционная обязанность
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28.03.2021 15:54
+2
Хорош сопли распускать, позорники. Уе..те из всего, что есть, тогда запрашивайте режим тишины. Людей расстреливают, как в тире, а они жалобы строчат.
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28.03.2021 17:31
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это называется информационная война - отвечайте тем же
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28.03.2021 15:44 Відповісти
Вы предлагаете нагло врать и отрицать очевидные факты?
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28.03.2021 15:54 Відповісти
в этом суть информ войны. а что не так ? но можно не нагло, а более изощеренно.
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28.03.2021 15:59 Відповісти
Например?
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28.03.2021 16:07 Відповісти
что именно ?
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28.03.2021 16:10 Відповісти
Изощритесь.
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28.03.2021 16:11 Відповісти
у Вас совсем плохо с фантазией ?
1) разобрать русне опрних 120ками
2)
- сказать что такого не было - наглый вариант

- что это инопланетяне что-то тяжелое уронили - тоже наглый
- можно сказать, что у русни из-за пянки по поводу дня рождения ленина - неконтролировано взорвался БК который они, собаки, кстати, решили использовать против нас - (это немного изощренно)

- можно сказать что то они по нас стреляли а попали в себя - вот и язык есть который сам все видел.

все остальное - пока военная тайна, но можете попробовать таки включить фантазию
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28.03.2021 16:20 Відповісти
С фантазией у меня норм, но советы по информвойне тут даёте вы.
А кому сказать все то, что вы тут выше понаписывали, каким придуркам и зачем именно?
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28.03.2021 16:29 Відповісти
мой совет касался только факта проведения такой войны - остальное иллюстрация персонально для Вас, что это значит.

а говорить так надо все тем кто спрашивает - "вроде ж договорились до перемирия, а куда тогда опорник девался ?" начиная от ОБСЕ и заканчивая любопытными журналистами.

почему у меня складывается впечатление, что Вы дурака валяете, задавая такие вопросы ?
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28.03.2021 16:35 Відповісти
Зачем валять дурака, если у него и так это прекрасно выходит?
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28.03.2021 16:37 Відповісти
все ? аргументы и вопросы иссякли ? заодно изучите что значит "валять дурака" - наперед разочарую - ничего там не из кого не выходит.
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28.03.2021 20:02 Відповісти
Аргументы для личности, которая начинает аргументацию об информационной войне предложением "разобрать русне опорник 120ми" бессмысленны. Так как она изначально путает термины. Что говорит лишь об одном-эта личность дурак.
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28.03.2021 21:03 Відповісти
про 120ки это было не предложение, а контекст на примере которого я Вам пытался объяснить, что значит "нагло врать и отрицать очевидные факты". да, пример достаточно утрированный и предполагает наличие у собеседника хотя бы небольшой способности к абстрактному мышлению, но видимо это не Ваш случай.

а про термины - то я предпочитаю договариваться, а не спорить. какой термин был применен не правильно, с вашей точки зрения ?

ну и Ваши выводы кто дурак, а кто нет меня только веселят
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28.03.2021 21:19 Відповісти
Веселитесь дальше.
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28.03.2021 21:20 Відповісти
да,и оченьнагло
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28.03.2021 16:09 Відповісти
А че всу не шмалит по любым вражеским целям? Это ж ее конституционная обязанность
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28.03.2021 15:54 Відповісти
водонапорная башня была критическим объектом
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28.03.2021 15:58 Відповісти
Кравчук рассказал подробности гибели четверых украинских военных
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28.03.2021 15:54 Відповісти
В зоне проведения ООС от выстрелов вражеского снайпера погибли четверо украинских военнослужащих. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
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28.03.2021 15:55 Відповісти
При этом Кравчук опроверг версию членов НВФ о том, что якобы украинские военные подорвались на взрывном устройстве.
https://nua.in.ua/novosti/ukraina/vtoroj-etap-vakcinacii-v-minzdrave-nazvali-sroki-i-usloviya/
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28.03.2021 15:56 Відповісти
«Эти люди были убиты снайпером, который был поставлен на водонапорной башне.», - заявил глава украинской делегации в ТКГ.
По его словам, водонапорная башня была критическим объектом, которая поставляет воду членам НВФ, поэтому они и пренебрегли правилами «перемирия», открыв огонь по противнику.
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28.03.2021 15:57 Відповісти
И в очередной раз сбрехал про Порошенко.

Найманці РФ поширюють маніпуляції про обстріл у Шумах, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 676
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28.03.2021 18:03 Відповісти
https://twitter.com/RadioLemberg
https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg
https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg

Феєрична мерзота.
Цьому політичному трупові теж за комір насрав Порошенко...

Нагадаємо, перемовини в Женеві відбулися 17.04.2014, а Порошенко став президентом 07.06.2014
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28.03.2021 18:03 Відповісти
"Девять запросов тишины"-вот эти "просители" и есть убийцы! Помните-"просто перестать стрелять"?! Вот он и есть убийца!
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28.03.2021 15:58 Відповісти
https://sprotyv.info/video/tanki-nato-ne-projdut-zhiteli-okkupirovannoj-gorlovki-pokazali-sostoyanie-dorog-v-gorode-video Танки НАТО не пройдут: жители оккупированной Горловки показали состояние дорог в городе. ВИДЕО
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28.03.2021 16:01 Відповісти
дороги как при Януковиче у нас
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28.03.2021 16:03 Відповісти
Ну так пусть Украина распространит! Сколько можно ныть и сопли жевать?
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28.03.2021 16:04 Відповісти
чаво распространит ?
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28.03.2021 16:06 Відповісти
Таво.
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28.03.2021 17:09 Відповісти
Іде гібридна війна!!! Що дивного в ций новині ???))))
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28.03.2021 16:07 Відповісти
пустая болтовня
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28.03.2021 16:10 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності !!!)))
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28.03.2021 16:11 Відповісти
Эти люди были убиты снайпером, который был поставлен на водонапорной башне. Где это запрещено, поскольку это критический объект, который поставляет воду. НВФ взобрались именно на ту башню и именно оттуда расстреляли наших военных», - сказал Кравчук.
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28.03.2021 16:15 Відповісти
у нас хреново разведка работает
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28.03.2021 16:16 Відповісти
Це не розвідка погано працює, а зелений Генштаб, який ЗАБОРОНИВ працювати розвідці.

З моменту настання "додаткових заходів щодо забезпечення режиму припинення вогню" (https://www.mil.gov.ua/news/2020/07/27/zayava-ministerstva-oboroni-ukraini/ Наказ Міноборони України на виконання перемир'я з 27 липня 2020 року, який передбачає, зокрема, заборону наступу, розвідувально-диверсійних дій та використання дронів. - Ред.)

https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-56040403
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28.03.2021 18:07 Відповісти
зелохи оправдываются перед сепарами, какой позор...
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28.03.2021 16:53 Відповісти
Москалі брешуть, що наші загинули від розриву міномету Молот. Що цей Молот вбив українських військових більше, ніж вони. Втішаються над нашою корупцією і технічною відсталістю.
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28.03.2021 17:11 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3256065/naemniki_rf_rasprostranyayut_manipulyatsii_ob_obstrele_v_shumah_ukrainskaya_storona_stskk
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28.03.2021 17:26 Відповісти
Хорош сопли распускать, позорники. Уе..те из всего, что есть, тогда запрашивайте режим тишины. Людей расстреливают, как в тире, а они жалобы строчат.
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28.03.2021 17:31 Відповісти
если мы не будем отвечать двойным огнем на обстрелы то рашистская информ война будет только усиливаться. что разве не понятно что рашисты уважают только силу?
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28.03.2021 17:32 Відповісти
26.‎03.‎2021 Повідомлення військової комісії tZe

Артилерійські підрозділи прикриття ВСУ не отримували наказ на висування і придушення вогневих точок противника, які вели обстріл позицій ВСУ в районі н/п Шуми (Донецька область).
За мінським домовленостями Зеленського-Єрмака артилерія в цьому районі відведена за межі максимальної дальності ураження. Для вступу в бій в цьому районі їй потрібно зробити передислокацію в 6-12 км.
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28.03.2021 20:55 Відповісти
СЦКК - это сцым и какаем?...
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28.03.2021 17:43 Відповісти
Главное условие перемирия от Украины: за каждого убитого украинца будет уничтожено 10 сепаров. Война закончится за месяц.
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28.03.2021 20:20 Відповісти
Главное условие перемирия от Украины: за каждого убитого украинца будет уничтожено 10 сепаров. Война закончится за месяц.
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28.03.2021 20:21 Відповісти
ЯК ЩО ЗЕ ДЕБІЛИ НЕ ХОЧУТЬ ВИХОДИТИ З РЕЖИМУ ТИШИ, ТО ПОРА
ВЖЕ ВВОДИТИ РЕЖИМ ДОНБАСЬКИХ ПАРТИЗАНІВ ЯКІ СТРІЛЯЮТЬ ПО
СЄПАРАМ І РАСЕЙЯНСЬКИМ ВІЙСЬКАМ БЕЗ ЗГОДИ З УКРАЇНОЮ
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28.03.2021 23:30 Відповісти
На самом деле надо не ОБСЕ информировать , а командира БРАГа бригады и просить того принять меры в рамках своих "сил та засобив" , а там пусть сепары ОБСЕ информируют и передают просьбы прекратить огонь
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29.03.2021 10:11 Відповісти
 
 