Найманці РФ поширюють маніпуляції про обстріл у Шумах, - українська сторона СЦКК

Російсько-окупаційні війська на Донассе поширюють маніпуляції і спотворену інформацію щодо чергового загострення ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві української сторони Спільного центру з контролю і координації, яке опублікував пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в фейсбуці.





"Українська сторона СЦКК повідомляє про поширення російськими найманцями маніпуляцій і спотвореної інформації щодо грубого порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, яке мало місце 26 березня в районі населеного пункту Шуми. За оцінкою української сторони СЦКК, грубе порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців в районі населеного пункту Шуми є відвертою цілеспрямованою провокацією, метою якої є зрив раніше досягнутих домовленостей, дискредитація координаційного механізму, тиск на військово-політичне керівництво нашої держави з метою прийняття політичних рішень, спрямованих на реалізацію злочинних планів Російської Федерації в Україні", - сказано в заяві .

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У СЦКК повідомили, що 26 березня о 13.45 з району населеного пункту Шахти 6-7 (район підконтрольної окупантам Горлівки) бойовики відкрили прицільний вогонь по позиціях Збройних сил України з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Українська сторона СЦКК через чергового спеціального моніторингової місії ОБСЄ направила запит про введення режиму тиші і отримала підтвердження з боку окупантів ОРДО, але він не спрацював.

Чергова зміна української сторони СЦКК продовжила спроби припинити вогонь, протягом доби 26 березня було направлено дев'ять запитів тиші, підкреслюється в заяві.

У СЦКК додали, що через СММ ОБСЄ отримували підтвердження від окупантів про отримання кожного із запитів.

"Крім того, двічі протягом обстрілу незаконні збройні формування ОРДО через чергову зміну СММ ОБСЄ інформувалися про втрати з боку ВС України в результаті обстрілу, але вони не припинили провокації, що свідчить про нехтування окупантами нормами міжнародного гуманітарного права та свідомому здійсненні обстрілу", - підкреслюється в заяві.

Українська сторона СЦКК задокументувала всі запити, вони зафіксовані СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє мають поранення. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.