Окупанти в Криму блокують доступ незалежних захисників до заарештованого журналіста Єсипенка, - адвокат

Адвокат Олексій Ладін стверджує, що незалежним адвокатам продовжують блокувати доступ до заарештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка, який переуває зараз в СІЗО Сімферополя. Але, як запевнив Ладін, адвокати не будуть залишати спроб потрапити на побачення до арештованого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це він сказав під час онлайн-зустрічі об'єднання "Кримська солідарність" 28 березня.

"З 10 березня до сьогоднішнього часу жоден з незалежних адвокатів не може потрапити до нього на побачення, щоб з'ясувати позицію", – сказав Ладін.

За його словами, в СІЗО посилаються на те, що Єсипенко нібито добровільно відмовляється від інших захисників, крім адвоката за призначенням.

"Органи ФСБ разом зі співробітниками СІЗО проводили цілі операції з недопущення, в тому числі мене до Владислава Єсипенка. У мене є підстави вважати, що на нього чиниться, як фізичний, так і психологічний тиск з метою отримати потрібні свідчення, або для чогось ще. Але, цілком очевидно, що якщо ФСБ докладає таких зусиль для того, щоб приховувати людини, у них явно недобрі наміри", – вважає Ладін.

Він зазначив, що разом зі своїми колегами продовжуватиме спроби зустрітися з Єсипенком.

"Рано чи пізно незалежний захист потрапить до нього і ми з'ясуємо його позицію. Ми будемо продовжувати всіма законними методами домагатися зустрічі з ним, щоб з'ясувати, чи піддається він тортурам чи ні. Якщо він піддається тортурам, ми зробимо все, щоб припинити це", – додав адвокат.

Правоохоронці Криму за інформацією Ладіна, щодо тиску на Єсипенко не коментують. Реакції керівництва СІЗО Сімферополя і ФСВП Росії на твердження незалежних адвокатів також немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Репортери без кордонів" закликали звільнити заарештованого в окупованому Криму журналіста Єсипенка