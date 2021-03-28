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Вірменія (733) відставка (1454) Пашинян Нікол (133)

Пашинян заявив, що у квітні піде у відставку з посади прем'єра Вірменії

Пашинян заявив, що у квітні піде у відставку з посади прем'єра Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про намір в квітні піти у відставку. А вже в червні в країні мають відбутися позачергові парламентські вибори.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він заявив на мітингу в селі Арагац в Армавірській  області, пише armeniasputnik.

При цьому Пашинян підкреслив, що до виборів виконуватиме обов'язки глави уряду.

"У квітні я подам у відставку. Але не для того, щоб піти з влади, а для проведення дострокових парламентських виборів. Я продовжу виконувати обов'язки прем'єра", - зазначив він.

Нагадаємо, про те, що Пашинян збереже повноваження прем'єра Вірменії до виборів, стало відомо ще минулого тижня. Згідно із законодавством країни, для дострокових виборів треба розпустити парламент. Це можливо, якщо глава уряду піде у відставку і парламент двічі не зможе обрати нового прем'єра. Очікується, що Пашинян оголосить відставку 20 квітня.

До цього він оголосив дострокові вибори в Вірменії, які відбудуться 20 червня. Голосування має покласти край політичній кризі, що триває з осені 2020 року, коли Вірменія фактично зазнала поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демонстранти увірвалися до будівлі вірменського урядового комплексу в Єревані з вимогою відставки Пашиняна
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Топ коментарі
+4
Да как то равномерно - какой там будет "-ян"...
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28.03.2021 16:11
+4
Мудрый поступок.
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28.03.2021 16:14
+4
И вашим и нашим на два фронта у армян так и не получилось. И от кацапов бабла хотелось и горными европейцами стать.
Чего стоят только одни закупки кацапских самолетов без ракет за кацапские деньги в долг. Самолеты купили в долг у кацапов, а вооружение на эти самолеты кацапы им не продали.
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28.03.2021 16:24
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Да как то равномерно - какой там будет "-ян"...
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28.03.2021 16:11 Відповісти
Ну да, там бывают только русские "-яны".
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28.03.2021 16:34 Відповісти
Пора уже и с потерпевшего вiслюка подковы сдирать...
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28.03.2021 16:11 Відповісти
Мудрый поступок.
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28.03.2021 16:14 Відповісти
от перемены паш и нянов, результат там не изменится ))
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28.03.2021 16:14 Відповісти
20-го апреля объявит? Хорошая дата! Как раз днюха фюрера германского народа. Интересно мне, если бы 16-го апреля, в день начала операции по взятию Берлина, фюрер бы объявил о своей отставке... Меняются времена... как и фюреры.
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28.03.2021 16:14 Відповісти
И вашим и нашим на два фронта у армян так и не получилось. И от кацапов бабла хотелось и горными европейцами стать.
Чего стоят только одни закупки кацапских самолетов без ракет за кацапские деньги в долг. Самолеты купили в долг у кацапов, а вооружение на эти самолеты кацапы им не продали.
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28.03.2021 16:24 Відповісти
кацапуцина попросят прийти??
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28.03.2021 16:26 Відповісти
А как противники Порошенко в Украине на него дышали, как дышали... 😆
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28.03.2021 16:32 Відповісти
Очень весомое и значимое, в данной ситуации, замечание. ))
Сам придумал?
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28.03.2021 18:35 Відповісти
Это факт, их придумывать не надо.
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28.03.2021 18:42 Відповісти
Пруфы можно?
И потом, каким боком противники пэдры к облизыванию паши няня? Кстати говоря, во власть он тоже на чужих плечах въехал.
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28.03.2021 18:50 Відповісти
Открывайте публикации тех времен и читайте. Они не секретны.
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28.03.2021 18:54 Відповісти
На каких ресурсах? Они ведь тоже разного направления.
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28.03.2021 19:02 Відповісти
Точно на этом.
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28.03.2021 19:03 Відповісти
Вот именно поэтому я и поинтересовался. Какая-то однобокая точка зрения получается, безальтернативная.
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28.03.2021 19:11 Відповісти
А у фанатиков точка зрения всегда однобокая.
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28.03.2021 19:21 Відповісти


Да, я вижу.. ))
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28.03.2021 19:22 Відповісти
И что вас в этом так радует? Это трагедия для страны.
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28.03.2021 19:24 Відповісти
Наличие фанатиков. Вот в этом настоящая трагедия для страны, слепая вера в своего "единственного и неповторимого" кумира.
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28.03.2021 19:30 Відповісти
Вас радует трагедия?
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28.03.2021 19:37 Відповісти
Трагедия страны, в которой я живу, никого из граждан Украины радовать не может априори, кроме извращенцев и психически неадекватных.
Меня просто забавляет наличие идолопоклонников, которые (только) в сети готовы "душу и тело положить" ради своего кумира.
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28.03.2021 19:46 Відповісти
Забавляет? Так вы не гражданин Украины, которых это точно не радует, исходя из ваших же слов.
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28.03.2021 19:48 Відповісти
Писать Вы научились, читать - нет, вернее осмыслить написанное. Перечитайте ещё раз раз мой пост, может быть смысл и дойдёт.
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28.03.2021 19:52 Відповісти
Зачем дважды читать алогичный текст? Этого не поменяет.
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28.03.2021 19:54 Відповісти
Трудно логически связать моё место жительство, гражданство и Украину в одно целое?
Вот поэтому я и говорю, что с осмысливанием написанного у Вас не всё так гладко. Если это конечно не включение "дурака".
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28.03.2021 20:06 Відповісти
Уже связал, у вас провал в логической цепочке,
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28.03.2021 20:58 Відповісти
Если вы её не видите,то примите мои соболезнования.
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29.03.2021 12:14 Відповісти
В Ханкенди("деревня Ганория" вместо одэрбэйджанского(ИндоПэриджан) языка сделали госуд-ым русский и флаг ГрекоАнара(Рим др.) не дают повесить.После обстрелов ракетами"Скад " г.Гэнджи(ГанаУдч=ГАНстантиноБала), а"Искандерами",не взорвавшимися(отец одэров Македонский у Низами 12в.вот и не взорвались), г. Баку(Фивы- г.Солнца у Томаза Кампанеллы) он арабохай, думает на Кавказе где то спрячется, убежит? Россия 2-е арабское государство(пер.Иреванское ханство) хочет построить на землях Империи Святого Духа(ПэриДжана=ПэриУша)???
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28.03.2021 16:53 Відповісти
а пуштун такие надежды питал к нему...
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28.03.2021 16:57 Відповісти
С большой долей вероятности он и останется т.к. в парламенте по итогу выборов вполне вероятно его большинство. У армян выбор между ним и ворьём из карабахского промосковского клана
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28.03.2021 17:30 Відповісти
Нам тоже зе обещал один срок, уйти при нарушении закона, через год уйти при определенных невыполнениях...Обещать , не значит жениться... Уходя, остаться....
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28.03.2021 19:38 Відповісти
Запустили к себе военную базу путинских монголоидов теперь мира и порядка в этой стране не будет никогда.
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25.04.2021 10:51 Відповісти
 
 