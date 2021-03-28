У Держдумі РФ закликали оголосити в розшук віцепрем'єра України Резнікова за його слова про виселення громадян Росії з Криму
Депутат Державної думи РФ від "Єдиної Росії" Михайло Шеремет закликав порушити кримінальне првадження і оголосити в розшук віцепрем'єра України Олексія Резнікова.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", Шеремет стверджує, що за висловлювання про виселення громадян Росії з Криму після його "деокупації", Резніков має бути покараний.
"Заяви подібних персонажів у відношенні російської території обурливі і не повинні залишитися безкарними. Проти таких громадян необхідно запровадити санкції. Закликаю також слідчі органи дати оцінку словами Резнікова на предмет загрози життю громадянам Російської Федерації. Щодо Резнікова необхідно порушити кримінальне провадження, а самого його оголосити в розшук", - заявив Шеремет.
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Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА «Новости».
«Иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», - сказал Константинов.
Таким образом, иск будет предъявлен экс-депутатам https://www.gazeta.ru/tags/organization/verhovnaya_rada.shtml Верховной Рады Украины https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_senchenko.shtml Андрею Сенченко и https://www.gazeta.ru/tags/person/refat_chubarov.shtml Рефату Чубарову , а также действующему депутату https://www.gazeta.ru/tags/person/mustafa_dzhemilev.shtml Мустафе Джемилеву .
Кроме того, Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду также несет как предыдущие, так и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.
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Вова,ту мудак,отдай Чеченам говно, якутам дерьмо,а чукчам золото... Кадзел ты тупой
А то, что госдумовские шизофрены на всех кацапских каналах призывают "разбомбит Украину", это ничего?