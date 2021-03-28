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У Держдумі РФ закликали оголосити в розшук віцепрем'єра України Резнікова за його слова про виселення громадян Росії з Криму

У Держдумі РФ закликали оголосити в розшук віцепрем'єра України Резнікова за його слова про виселення громадян Росії з Криму

Депутат Державної думи РФ від "Єдиної Росії" Михайло Шеремет закликав порушити кримінальне првадження і оголосити в розшук віцепрем'єра України Олексія Резнікова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", Шеремет стверджує, що за висловлювання про виселення громадян Росії з Криму після його "деокупації", Резніков має бути покараний.


"Заяви подібних персонажів у відношенні російської території обурливі і не повинні залишитися безкарними. Проти таких громадян необхідно запровадити санкції. Закликаю також слідчі органи дати оцінку словами Резнікова на предмет загрози життю громадянам Російської Федерації. Щодо  Резнікова необхідно порушити кримінальне провадження, а самого його оголосити в розшук", - заявив Шеремет.

Також читайте: На розмінування Донеччини потрібно буде 25-30 років, - Резніков
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Топ коментарі
+40
Возвращение скота на родные пастбища Сибирщины- это "угроза жизни"???
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28.03.2021 16:22
+27
300 000 крымских татар вывезены были почти за 24 часа в 1944 году.Крысы Мавзолейные,Бог таких вещей не простит,будете кровью жрать друг друга и вам никто не поможет..даже Кадыров...
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28.03.2021 16:21
+24
Вчера Сергей Шойгу засекретил любую информацию о 2 Мировой войне...ранее Путлер сделал тоже самое по трем Архивам КГБ ссср...Крысы Мавзолейные,а вы точно с Гитлером воевали?
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28.03.2021 16:35
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А еще кто останется 15 лет строгача))
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28.03.2021 17:11 Відповісти
Госдуре рашистской ********* следует пожаловаться в Спортлото
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28.03.2021 17:13 Відповісти
Горят кацапские пердаки-уже норм.
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28.03.2021 17:14 Відповісти
Братья Капрановы давно все выложили в Инет..какая это падаль рюсскае быдло...
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28.03.2021 17:15 Відповісти
Три гражданина Украины получат иск по организации водной блокады Крыма.
Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА «Новости».
«Иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», - сказал Константинов.
Таким образом, иск будет предъявлен экс-депутатам https://www.gazeta.ru/tags/organization/verhovnaya_rada.shtml Верховной Рады Украины https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_senchenko.shtml Андрею Сенченко и https://www.gazeta.ru/tags/person/refat_chubarov.shtml Рефату Чубарову , а также действующему депутату https://www.gazeta.ru/tags/person/mustafa_dzhemilev.shtml Мустафе Джемилеву .
Кроме того, Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду также несет как предыдущие, так и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.
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28.03.2021 17:17 Відповісти
а вранье все это, бо прежде чем мы отключили им воду, кокцапы наотрез отказались оплачивать счета за ее потребление (по мировым ценам, конечно же).
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28.03.2021 17:27 Відповісти
так шо, кацапы сами себя и загеноцидили.
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28.03.2021 17:33 Відповісти
ну там ще була умова, що купувати мала ЮО за законодавством України і постачати воду в АРК, а не якісь ************ округи
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28.03.2021 21:51 Відповісти
пусть крысчане обратятся в Лигу сексуальных реформ а то уж 7 год у пахана плешивого сиську между ног всё сосут и сосут....как вамив рашке живётся а предатели. помните , когда крым вмУкраину вернется вы все в скотских товарных вагонах в магаданскую область.....
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28.03.2021 17:46 Відповісти
а вы не знаете......Предьявлен ли иск гражданину РФ путину.....за разрушение жизненного пространства УКРАИНы и угрозе жизни всему УКРАИНСКОМУ НАРОДУ в связи с разрушением всей страны УКРАИНА????????
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28.03.2021 18:42 Відповісти
Чесслово, стоило шлеперу приехать в Ростов , и в нарабсее все, во главе с хутиным, тоже стали ляпать шо попало, прiсь ейбочки.
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28.03.2021 17:21 Відповісти
Что то много Шереметов завелось! Один Шеремет посадил Рифмастера без суда и следствия второй Резникова хочет посадить.
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28.03.2021 17:22 Відповісти
А ещё один Шеремет, - Святослав лидер гей-форума Украины. Совпадение? Не думаю!
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29.03.2021 04:21 Відповісти
Япония готовит иск против РАБссии по захвату японских островов в 1945 году ,Итуруп,Шикотан Кунашир Дзина...истинно Хрюсскае название островов..быдло Мавзолейное..вы КРЫСЫ...
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28.03.2021 17:22 Відповісти
того и гляди, вторая мировая может продолжиться, тока на стороне Японии будет уже дружественные японцам, как и нам, США.
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28.03.2021 17:31 Відповісти
Вам - це Тайваню, під прапором якого ви пишите?
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28.03.2021 18:08 Відповісти
Спасибо за понимание, шо каазлабаду придет трында, бо и китайцы на нашей стороне.
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29.03.2021 01:47 Відповісти
Предлагаю премьеру Японии подать иск против Порошенко,это он захватил Японию в 1945 году...ССр тогда обосрался вместе с маршалом Малиновским и маршалом дохлой паБЕДЫ Жюковым
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28.03.2021 17:29 Відповісти
какой ПОРОШЕНКО???это шоли отец русской демократии???
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28.03.2021 18:45 Відповісти
Німецьких фашистів теж виселяли з окупованих територій після їх звільнення . Отже й російських фашистів і їх посібників , а також громадян країни агресора - теж виселятимуть , після деокупації територій . І це правильно . Рашистам не місце на звільнених від війни і терору територіях .
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28.03.2021 17:34 Відповісти
да...Рашисты--это не существующая нация....это просто ВОРЫ В ЗАКОНЕ......надо всем миром разобраться с етими ворами...
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28.03.2021 18:48 Відповісти
Нюанс в том,что США спасли Японию одной ядерной бомбой...если бы Трумен этого не сделал,маршал ьМалиновский превратил бы Японию в город Грозный 1995 года...и не было бы ни Мацубиши и Сони ни Панасоников...
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28.03.2021 17:34 Відповісти
а почему Трумен не сбросил атомную бомбу на рашу???Ведь ето совсем рядом
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28.03.2021 18:49 Відповісти
Московский улус втихаря уже отдал часть островов по Амуру Китаю,в том числе Даманский.Китайское население активно ассимилирует русских женщин Дальнего Востока.Сотни тысяч га дальневосточных сельхозземель практически безоплатно сданы в аренду китайцам.Китайцы орудуют на Байкале.Господин Резников вонзил иглу в серцевину яйца Кащея плешивого.Слово ранит православных зачинщиков 2х мировых войн в самое уязвимое место- богоизбранность.
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28.03.2021 17:35 Відповісти
так что россии уже нет????
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28.03.2021 18:51 Відповісти
что кацапы подгорает? теперь трижды подумаете прежде чем переезжать в крым или покупать там недвижимость! а мы не виноваты ! вас ведь предупреждали....
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28.03.2021 17:36 Відповісти
Тем, кто туда переехал, думать нечем.
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28.03.2021 17:43 Відповісти
теперь русские снова станут татарами.....просто русским нужно было Крым купить СОГЛАСНО ЗАКОНОВ И ДОКУМЕНТОВ.....а они продолжили грабить и убивать....идиоты
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28.03.2021 18:55 Відповісти
Бывший министр обороны Украины Павел Лебедев,ну типа полковник СВР РАБсси купил домик в Крыму за 170 млн. долларов,типа Путлер разрешил... КРЫСЫ Путлерские я вас ВИЖУ всех...
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28.03.2021 17:45 Відповісти
Покажіть тій курві карту виселення кримських татар у 1944-му... І карту виселення українців за роки "вкуснава мароженава"
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28.03.2021 17:47 Відповісти
У Держдумі РФ закликали оголосити в розшук віцепрем'єра України Резнікова за його слова про виселення громадян Росії з Криму - Цензор.НЕТ 7379 быдло 2 раза Чечню брало...
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28.03.2021 17:53 Відповісти
У Держдумі РФ закликали оголосити в розшук віцепрем'єра України Резнікова за його слова про виселення громадян Росії з Криму - Цензор.НЕТ 7048
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28.03.2021 17:54 Відповісти
Я теж чув, що путєн народився у 1950 році, а ле місце народження - в Грузії!
Це розслідування проводив російський журналіст Артем Боровик, який загинув за загадкових обставин
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28.03.2021 18:10 Відповісти
Обставини загибелі Артема Боровика абсолютно не загадкові - наприкінці лютого 1999 року він загинув в авіакатастрофі разом із дійсним патріотом Ічкерії Зією Бажаєвим, провідним бізнесменом та нафтовим олігархом, саме він мав очолити Чечню, яку вимагав створити автономною республікою. Саме його літак і впав за дві хвилини після зльоту з московського аеропорту... Домодєдово чи Шереметьєво.... оце я вже не пам'ятаю.... але точно пам'ятаю, що цю подію широко висвітлювали усі ЗМІ, і широко висвітлювали розслідування причин падіння. Ніби-то, літак замало обробили антифризом, і через перевищення криги на корпусі він не зміг злетіти.... на жаль, це може бути правда, враховуючи, що це кацапський аеропорт і кацапський сервіс.... а доказати, що навмисне не обробили антифрізом - неможливо.... на той час президентом був Єльцин....
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28.03.2021 19:45 Відповісти
стала известна истинная дата рождения - 7.10.50-4.03.18 (последняя дата , когда кружились над кремлем боевые вертушки)... АМИНЬ !!!
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29.03.2021 01:56 Відповісти
плешивого куйла еще объявите-он тоже говорил Крым это Украина )))
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28.03.2021 17:54 Відповісти
У Держдумі РФ закликали оголосити в розшук віцепрем'єра України Резнікова за його слова про виселення громадян Росії з Криму - Цензор.НЕТ 8894
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28.03.2021 17:55 Відповісти
"В Госдуме РФ призвали объявить в розыск вице-премьера Украины Резникова за его слова о выселении граждан России из Крыма" - никто граждан России выселять из Крыма не будет, они сами побегут по крымскому мосту от бандеровцев.
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28.03.2021 17:58 Відповісти
У Держдумі РФ закликали оголосити в розшук віцепрем'єра України Резнікова за його слова про виселення громадян Росії з Криму - Цензор.НЕТ 8515
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28.03.2021 17:58 Відповісти
У Держдумі РФ закликали оголосити в розшук віцепрем'єра України Резнікова за його слова про виселення громадян Росії з Криму - Цензор.НЕТ 6135
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28.03.2021 17:59 Відповісти
Байден звонит Путлеру...
Вова,ту мудак,отдай Чеченам говно, якутам дерьмо,а чукчам золото... Кадзел ты тупой
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28.03.2021 18:02 Відповісти
Трёх российских штангистов дисквалифицировали за допинг.
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28.03.2021 18:04 Відповісти
Пусть на кремле успокоятся - мы можем не выселять завезённых из паРаши лаптей после освобождения Крыма.... Мы их оставим в Украине, как удобрения или как корм для зоопарков...
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28.03.2021 18:21 Відповісти
а слабо выселить со штатов всех руссо-турысто, поселенных во время путинозии 1999-... ???
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28.03.2021 19:42 Відповісти
на мой взгляд теперь все украинские политики, или хотя бы считающие себя таковыми, должны сделать заявление о том, что все недограждане паРашы будут выселены из Крыма после его деоккупации.
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28.03.2021 19:44 Відповісти
Главное, чтоб знали, что людей выселять никто не будет, только кацапов
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28.03.2021 19:46 Відповісти
Все понаехавшие в Украинский Крым должны быть осуждены за незаконное пересечение границы, пособничество оккупантам и еще куча статей.
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28.03.2021 19:50 Відповісти
Да пусть забирают. Знаю это гофно лично. Прожженый сепар донбасяо.
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28.03.2021 20:03 Відповісти
У Держдумі РФ закликали оголосити в розшук віцепрем'єра України Резнікова за його слова про виселення громадян Росії з Криму - Цензор.НЕТ 6506
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28.03.2021 20:14 Відповісти
Стоит только посмотреть на фотографии морду его лица и комментировать его высер не надо. Только очки указывают на какую-то толику интеллекта.
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28.03.2021 20:25 Відповісти
Не согласен не выселять а пока не восстановят Крым и Донбасс пусть работают на Благо Украины За Халяву Платить надо
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28.03.2021 20:38 Відповісти
В Києві є невеличка вуличка Перемоги, яка носить свою назву не випадково. Майже всі будинки там побудували німецько-фашистскі полонені. Я думаю, в Криму і на Донбасі будуть в кожному місті такі вулиці- вулиці ПЕРЕМОГИ. Їх будуватимуть русофашистскі зайди під суврорим наглядом українських будівничих.
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28.03.2021 21:06 Відповісти
Вот только не надо нам строить руками рукожопых а особенно по примеру якутского скульптора и из того же материала
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30.03.2021 17:49 Відповісти
Кацапам слід трохи зачекати. Невдовзі вони зможуть знайти Рєзнікова в Ростові
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28.03.2021 22:15 Відповісти
Спокуха! Полагаю деокупации не будет, а если такое случится то только так- гнать всех мокшей с Крыма, иначе проблемы и бардак будет продолжаться
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28.03.2021 23:10 Відповісти
Значит правильно сказал...Хоть за некоторые слова можно эту власть поддержать.
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29.03.2021 04:23 Відповісти
Цинизму парашенских выродков не предела.
А то, что госдумовские шизофрены на всех кацапских каналах призывают "разбомбит Украину", это ничего?
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29.03.2021 06:09 Відповісти
А я призываю выдать голову Ху-ла на тарелочке с голубой каёмочкой.
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29.03.2021 17:04 Відповісти
Кацапи НЕ ТОГО Шеремета бахнули😁!
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05.04.2021 14:18 Відповісти
Не тільки громадян,а взагалі всіх хто себе вважає "руцкім". І бажано вже сьогодні почати це на материковій Україні !
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04.02.2022 19:39 Відповісти
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