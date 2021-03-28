29 березня у Кам'янець-Подільському прощатимуться із загиблим під Шумами підполковником Сергієм Ковалем

У понеділок, 29 березня, в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області в клубі військової частини А2641 (колишній будинок офіцерів) з 9:00 до 11:00 відбудеться церемонія прощання з Сергієм Ковалем, 1977 р.н., підполковником, командиром загону пошуку і знешкодження саморобних вибухових пристроїв 143-го центру розмінування, який загинув 26 березня в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області від смертельних поранень, завданих під час обстрілу позицій ЗСУ терористами з мінометів і стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє мер Кам'янця-Подільського Михайло Посипко.

"У понеділок, 29 березня, закликаю усіх на знак скорботи утриматися від розважальних заходів. На адміністративних будівлях комунальної форми власності буде приспущений Державний прапор. Прощання з Героєм відбудеться у понеділок з 09.00 до 11.00 у клубі військової частини А2641 (колишній будинок офіцерів). Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища о 12.00. Вічна слава Герою!" - зазначається в повідомленні.

У Сергія Коваля залишилися дружина, син і дочка.

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Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє мають поранення. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.