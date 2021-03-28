"Не воював", "дезертир", "раніше судимий"? - Сорд відповів на всі "накидання вати" і звернувся до Мосейчук через маніпуляції
Зараз відбувається чергова інформаційна атака, спрямована на знищення репутації протестувальників (а заодно і добровольців, активістів, військових тощо.)
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише ветеран АТО, активіст Влад Сорд (Стафійчук), якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт і якого підозрюють в тому, що він вибив шибки в дверях в ОП.
"Уявити не міг, що колись мені доведеться доводити, чи я ветеран і чи воював узагалі – жодному побратиму не побажаю відчути таке на собі. Оце все, в дусі жалюгідних аватарських розбірок: "А ти там буууув? – А ти буууув, де я буууув?". Але підсвідомо я був готовий, адже, як ви пам’ятаєте, це далеко не перша шалена інформаційна атака, спрямована на знищення репутації протестувальників (а заразом і добровольців, активістів, військових тощо) – лайна намагалися накидати і на всіх у т.зв. "справі Шеремета", и на Сергія Стерненка, и на мого друга Птаху (Олександр Галкін), і на десятки інших. Накидатимуть, я переконаний, і на хлопців, яким нещодавно повручали підозри (зокрема вата любить накидувати в бік мого побратима Хірурга (Євген Строкань))", - пише Сорд.
Він також звернувся до каналу "1 + 1", який, на думку активіста, став "інструментом інформаційного тиску" на його справу і справи інших активістів.
"Непогана спроба маніпулювати думкою суспільства, запросивши мене до дискусії, де більше половини людей були заздалегідь налаштовані вороже. Жодного з моїх бойових побратимів ви, звичайно, не запросили. Зате приєдналися до спроби знищити мою репутацію, титруючи вирвані з контексту фрази Сорда і про Сорда (...). Окремо цікаво було слухати пані Мосейчук про "мирний Майдані" і справи майданівців у суді - здається, у нас з вами були дві паралельні Революції Гідності", - пише Сорд.
Далі публікуємо його роз'яснення щодо висунутих йому "закидів".
Завершуючи свій пост, Сорд додав: "Я ніколи не приписував собі імідж ветерана насамперед. Я воював, бо повинен, і як всі добровольці та військові, йшов за покликом серця, а не за нагородами, бо вони можуть бути лише наслідком наших вчинків, але не їхньою причиною".
Також він пообіцяв найближчим часом розповісти "щось цікаве".
Будь ласка, зачекайте...
https://www.ukr.net/source/news-ua-1288.html (News ua)
Для модератора, до якого то чмо зараз звернеться:
- хрін, то така рослина;
- дебіл то літературне слово.
Самолет с неисправными закрылками из Москвы приземлился в Краснодаре
...
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники,
продажні "слуги кремля "ЗЕбіли" -виродки які своєю зрадою: миром -капітуляцією і
знищенням ветеранів АТО. Вони знищують і Українську державу і Український народ!
- Ви, чи вам чи вашим сусідам били вікна?
Ну, пригадайте, когось садили?
А тут, лишенько яке, два невиличких скла у дверях побили і кримінал шиють.
Максимум, адміністративне порушення із відшкодуванням вартості скла і роботи із його встановлення. Гривень триста, не більше.
Ну реально, це чисте адмінпорушення! Штраф+відшкодування збитків - і достатньо! Інакше це виглядає, як при янику, коли учасникам податкового Майдану шили кримінал за покоцану при встановленні наметів плитку!
Доречі, у 2015 р. рос. художник Павленський облив бензином двері ФСБ на Лубянці і спалив їх ...
І, що москалики його посадили?
Тільки штраф. І Павленський не ветеран рос. війн, простий художник, і посттравматичного синдрому у нього не було. А у нас ветерана АТО зелені хочуть два невеликих розбитих скла посадити на термін від 3 до 7 років.
Норм?
Так от і порівнюй 30 днів з "від трьох до семи років" (а саме цього хоче зелена шобла)
Читаємо ККУ:
https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_296/ Стаття 296. ***********
https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_296/ 4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Пам'ятаю, як ця тварюка ляпала своїм смердючим ротом про бліндажі, які дерев'яні, а не бетонні. І цій політичній ******* підляпувала долонями вся її вонюча публіка в її студії.
І жодна смердяча тварина в її студії не задала цій тварюці питання - яким чином можна на передову пригнати техніку і закопати в землю бетонний бліндаж. Жодна тупа мосейчучкіна тварюка не задала сама собі питання, скільки секунд пройде від привезення техніки до її повного знищення.
Мосейчук, Коломойський і Зеленський це повні скоти без честі і совісті.
Извините меня.., я после контузии, до сих пор хер толком могу что свпомнить...Даже ребят мало помню... А этот...
Нет слов...
Уже есть официальный ответ , что он не награждался, а этот болобол продолжает пи.ть, что он его и честный ... !
Вот же ж с.ка !
СЕКРЕТАРКА
ЦІКАВО - ВСЕ ПОЧАЛОСЬ З ЛАЙНО СЕРІАЛУ ПРО ГОЛОБОРОДЬКА ПО Г + Г,
ДУМАЮ ТАМ ВСЕ І ЗАКІНЧИТЬСЯ, БО ОБСИРАТИ ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ ЦЕ
ВЖЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЯНУКОВОЩА
От через таких як цей сМорід ті, хто воював по справжньому і вимушені так чинити.
Я вважаю так: якщо воював - то повага тобі. Якщо ж ти, прикриваючись ветеранським статусом, чепляєш фальшиві нагороди, йдеш коїти злочин - відповідай на загальних пудставах