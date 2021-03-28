"Не воював", "дезертир", "раніше судимий"? - Сорд відповів на всі "накидання вати" і звернувся до Мосейчук через маніпуляції

Зараз відбувається чергова інформаційна атака, спрямована на знищення репутації протестувальників (а заодно і добровольців, активістів, військових тощо.)

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише ветеран АТО, активіст Влад Сорд (Стафійчук), якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт і якого підозрюють в тому, що він вибив шибки в дверях в ОП.

"Уявити не міг, що колись мені доведеться доводити, чи я ветеран і чи воював узагалі – жодному побратиму не побажаю відчути таке на собі. Оце все, в дусі жалюгідних аватарських розбірок: "А ти там буууув? – А ти буууув, де я буууув?". Але підсвідомо я був готовий, адже, як ви пам’ятаєте, це далеко не перша шалена інформаційна атака, спрямована на знищення репутації протестувальників (а заразом і добровольців, активістів, військових тощо) – лайна намагалися накидати і на всіх у т.зв. "справі Шеремета", и на Сергія Стерненка, и на мого друга Птаху (Олександр Галкін), і на десятки інших. Накидатимуть, я переконаний, і на хлопців, яким нещодавно повручали підозри (зокрема вата любить накидувати в бік мого побратима Хірурга (Євген Строкань))", - пише Сорд.

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Він також звернувся до каналу "1 + 1", який, на думку активіста, став "інструментом інформаційного тиску" на його справу і справи інших активістів.

"Непогана спроба маніпулювати думкою суспільства, запросивши мене до дискусії, де більше половини людей були заздалегідь налаштовані вороже. Жодного з моїх бойових побратимів ви, звичайно, не запросили. Зате приєдналися до спроби знищити мою репутацію, титруючи вирвані з контексту фрази Сорда і про Сорда (...). Окремо цікаво було слухати пані Мосейчук про "мирний Майдані" і справи майданівців у суді - здається, у нас з вами були дві паралельні Революції Гідності", - пише Сорд.

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Далі публікуємо його роз'яснення щодо висунутих йому "закидів".











Завершуючи свій пост, Сорд додав: "Я ніколи не приписував собі імідж ветерана насамперед. Я воював, бо повинен, і як всі добровольці та військові, йшов за покликом серця, а не за нагородами, бо вони можуть бути лише наслідком наших вчинків, але не їхньою причиною".

Також він пообіцяв найближчим часом розповісти "щось цікаве".

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