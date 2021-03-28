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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Найманці РФ провокують ЗСУ на вогонь біля об'єктів критичної інфраструктури, - штаб ООС

Найманці РФ провокують ЗСУ на вогонь біля об'єктів критичної інфраструктури, - штаб ООС

Російсько-терористичні війська на Донбасі нарощують присутність в населених пунктах і безпосередньо на об'єктах критичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, провокуючи Об'єднані сили на вогонь у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.

У березні зафіксовано 12 таких провокацій.

"Нерідко під прикриттям ремонтно-відновлювальних робіт збройні формування Російської Федерації облаштовують нові чи вдосконалюють та розширюють вже існуючі позиції та вогневі точки.

Протягом січня-березня Українська сторона СЦКК фіксує випадки провокативних обстрілів з місць розміщення важливих об’єктів інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, з метою провокування Збройних Сил України на вогонь у відповідь. Такі провокації окупанти використовують для дискредитації Українських військових в очах світової спільноти та місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

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У пресцентрі  нагадують про те, що зокрема, подібний факт мав місце 26 березня поблизу населеного пункту Василівка на непідконтрольній уряду території Донецької області, де прокладено водогін від насосної станції І-го підйому до Донецької фільтрувальної станції, котра забезпечує водопостачання таких населених пунктів, як Донецьк, Ясинувата, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Піски, Верхньоторецьке та багато інших, а загальна кількість споживачів води складає близько 664 000 осіб.

Незважаючи на це, окупанти порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл зі стрілецької зброї позицій Збройних Сил України з населеного пункту Василівка, де розташована насосна станція, намагаючись викликати вогонь у відповідь.

За наявною в Української сторони СЦКК інформацією, у безпосередній близькості до насосної станції, окупанти облаштували взводний опорний пункт, з якого найманці систематично здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. Зазначене є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і задокументовано українською стороною, як черговий доказ злочинів окупантів.

Українська сторона СЦКК нагадує, що 4 січня цього року поблизу населеного пункту Набережне, згідно із заявкою РП "Регіональна енергопостачальна компанія", мали здійснюватися аварійно-відновлювальні роботи з відновлення електропостачання. Окупанти використали надані Збройними Силами України гарантії режиму припинення вогню та дотримання режиму "Тиша" і здійснили облаштування нових та дообладнання діючих оборонних позицій за допомогою важкої будівельної техніки. При цьому позиції збройних формувань Російської Федерації були обладнані безпосередньо на підстанції.

Також читайте: Найманці РФ поширюють маніпуляції про обстріл у Шумах, - українська сторона СЦКК

Також 8 січня поточного року, отримавши гарантії безпеки для проведення ремонту трубопроводу Горлівка-Торецьк, окупанти здійснили два обстріли ремонтної бригади з району шахти Гагаріна, що на околиці Горлівки, у напрямку Південного, порушивши надані гарантії безпеки та режим всеосяжного режиму припинення вогню.

9 та 10 березня, користуючись наданими гарантіями безпеки та дотримання режиму "Тиша" під час виконання ремонтно-відновлювальних робіт ліній електропередач, поблизу Старомихайлівки, збройні формування РФ здійснили обстріли українських позицій у районі Красногорівки, сподіваючись викликати вогонь у відповідь.

Загалом, тільки за березень, зафіксовано 12 аналогічних випадків порушення режиму припинення вогню. Цей факт вкотре свідчить про небажання збройних формувань Російської Федерації дотримуватися раніше досягнутих домовленостей.

Незважаючи на те, що розташування озброєння та військової техніки поблизу важливих об’єктів інфраструктури категорично заборонено нормами міжнародного гуманітарного права – окупанти нарощують військову присутність у населених пунктах та безпосередньо на об’єктах критичної інфраструктури.

Українська сторона СЦКК інформує, що такого роду провокації мають системний характер і використовуються представниками збройних формувань РФ для приховування власних злочинів, нарощування соціальної напруги в регіоні та дискредитації ЗСУ.
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Топ коментарі
+14
Это какой то пистец!
Наемники рф провоцируют, убивая нас?!?!?!?!
Это чо за НАКУЙ штаб такой и НАКУЯ он такой штаб ООС нужен???
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28.03.2021 17:17
+6
Что только не придумаешь что бы не отвечать на агрессию…
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28.03.2021 17:30
+6
Найкритичніша інфраструктура в Україні ,це зелена пліснява !!!)))
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28.03.2021 17:33
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а барыга лучше "воевал" !? Только и вопил - не стрелять, наблюдать! Воевали не благодаря ему, а вопреки !
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28.03.2021 21:15 Відповісти
тётя Роза
@Anakoyher
Возможно кто-то ещё не видел.
Не знаю кто автор.
Иначе указала бы.
https://twitter.com/Anakoyher/status/1376096498853810185
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28.03.2021 17:15 Відповісти
Это какой то пистец!
Наемники рф провоцируют, убивая нас?!?!?!?!
Это чо за НАКУЙ штаб такой и НАКУЯ он такой штаб ООС нужен???
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28.03.2021 17:17 Відповісти
Полностью согласен. Эти постоянные жалобы Украины о "провокациях" московской нечисти - это позор , а от военных так просто бред. Как если к тебе в дом выбив двери ворвался с топором ублюдок, убил кого-то из близких, изнасиловал мать, а ты хоть и тоже с топором - забаррикадировался в спальне и вопишь в окно "Помогите!!!! Он меня провоцирует на драку!!!'" Запомните недоумки, предатели и трусливые зайцы с генеральскими погонами - парашная мразь еще в 2014 спровоцировала Украину подло напав, оккупировав территории и убив десятки тысяч Украинцев. Теперь провоцировать грязных сатанинских мразей должна уже только Украина - каждый день, пока не выздыхнет и не провалится в ад последняя мразная крыса
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29.03.2021 01:33 Відповісти
потому что хитрые, а мы должны давать ответку по их слабым местам - будут спрашивать почему так - отвечайте что нечаянно промахнулись
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28.03.2021 17:17 Відповісти
Выпрашивают пиз.юлей ?!
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28.03.2021 17:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ISJ5x8PfqVo Ты провоцируешь бандера, ля меня
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28.03.2021 17:26 Відповісти
може просто один раз знищити цю критичну інфракструктуру разом з критинами ?
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28.03.2021 17:26 Відповісти
Что только не придумаешь что бы не отвечать на агрессию…
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28.03.2021 17:30 Відповісти
Найкритичніша інфраструктура в Україні ,це зелена пліснява !!!)))
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28.03.2021 17:33 Відповісти
Нужно байрактарами подавлять русских боевиков!!!
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28.03.2021 17:35 Відповісти
Все это следствие ,а причина в 73% зескота. Это следствие их "выбора"
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28.03.2021 17:39 Відповісти
Я бы расширил эту тему: большинство из них же выбрало 2(!) раза уголовника кучму, с которым и поныне сотрудничает скотобаза...
Следствие тотального неумения выбирать так и не переросших совок дегенератов.
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28.03.2021 17:50 Відповісти
Советник главаря банды ДНР некий Кофман объявил о планах Москвы зхаватить всю Украину и Киев ("наши территории") и "установить мир с помощью победы", "уничтожив режим в Киеве"
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28.03.2021 17:37 Відповісти
Лондон трогать уже не будут?
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28.03.2021 17:40 Відповісти
Не... слишком много аэропортов по пути... Боюсь , что и до Киева им не по силам... Там их аж нескоько...
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28.03.2021 21:22 Відповісти
Ну раз провоцируют то нужно х уярить, чтобы не было кому провоцировать!
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28.03.2021 17:39 Відповісти
Не дарма пройшли навчання, чекайте Bayraktar
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28.03.2021 17:40 Відповісти
чекати доведеться років 3 , до наступних виборів
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28.03.2021 17:45 Відповісти
Думаю це відбудеться швидше, або вибори, або Bayraktar. Амінь
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28.03.2021 17:51 Відповісти
Була би розвілка увійськових, вони б знали куди пуляти і коли це робити. І пофіг фєдєрастові «провокації»...
Але бубочка заборонив розвідку - шукає миру у дупі путєна...
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28.03.2021 17:49 Відповісти
Если начнётся серьёзный замес Бубочка просто не знает что делать поэтому он и ссыт идти на адекватные действия. При Порохе тоже была война но тогда ВСУ освобождала свою землю продвигаясь вперёд а сейчас та же война но только ВСУ пятится назад без боя оставляя укреплённые и выгодные позиции которые тут же занимают росияне с местными наёмниками и минируют буферную зону между ими и ВСУ. Как только ВСУ в очередной раз "разведут"они на второй день уже укрепляют оставленные ВСУ позиции. Зеленский слишком туп и труслив, к тому же балуется наркотой что бы его можно было серьёзно воспринимать нашим врагам.
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28.03.2021 18:04 Відповісти
Открою большую тайну: 90% личного состава всу на передке - вечно полупъяные аватары. 10% для телевизора! Сепарня на 99,99% такие же аватары. Такая вот она окопная война.
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28.03.2021 19:45 Відповісти
Ожидаемый результат Минских договорённостей.
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28.03.2021 17:52 Відповісти
но они же не смотрели на то что ДАП это очень важная и дорогостояая инфраструктура. так какого ...рена Вы это учитиваете? они таким образом могут набить автобусы пенсионерами, приехать с ними в Киев, подорвать ВР и уехать? по Ваей логике так получаеться. ни у кого нет смущения что они играют без правил?
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28.03.2021 17:53 Відповісти
Лушпаньте у відповідь не дивлячись ні на яку структуру. Дамбасня покликала до себе війну і тепер нехай не скиглить
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28.03.2021 17:59 Відповісти
Реально, превращается в какой-то фарс. Противник убивает 4 наших солдат, в ответку в генштабе - строчат какую-то по..бень про провокации. На хер такая армия нужна?
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28.03.2021 17:59 Відповісти
може це казнокради генерали не потрібні ?
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28.03.2021 18:03 Відповісти
Они не только казнокрады, они выпускники советских военных училищ и очень ссут Ху йла
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28.03.2021 19:49 Відповісти
Бубочка "миротворець" все далі залазить у дупу. З такими темпами, незабаром, путлери під бубочкиним палацем (АП) окопів нариють!
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28.03.2021 18:00 Відповісти
развалить критическую инфраструктуру мы были должны еще в 14 сами. Это первейшее, что необходимо было сделать
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28.03.2021 18:03 Відповісти
Як би в нас було командування, то тих обєктів не було би ще в 2016 році. то і не було би про що говорити.
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28.03.2021 18:08 Відповісти
И сколько это предательство будет продолжаться?
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28.03.2021 18:51 Відповісти
Тупые отмазки... Лишь бы не воевать...
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28.03.2021 19:55 Відповісти
Всем нужен статус убд, Но при этом не воевать а пересидеть в окопе в качестве живой мишени.
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28.03.2021 20:12 Відповісти
так а чего от этих уродков маскальских ждать хатели..??- печенек...???- в глазки-жопу заглянуть...????- ну ждите-с... лошня мля)))
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28.03.2021 20:10 Відповісти
 
 