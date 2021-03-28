"Необхідно 21 млрд доларів", - Резніков розповів про створення "поясу успішності" на Донбасі

Для відновлення і розвитку економіки Донецької і Луганської областей планується залучити чотири джерела фінансування, а залучати інвесторів будуть для реалізації головної ідеї - створення "поясу успішності" .

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дім" розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він повідомив, що на ліквідацію наслідків російської агресії на Донбасі необхідно 21 млрд дол.

"Цю цифру ми заявили, посилаючись на дослідження Віденського міжнародного інституту економіки. Передбачено, що стільки коштів потрібно буде Україні на відновлення зруйнованої економіки у зв'язку з окупацією тільки частини Донецької та Луганської областей. Це навіть без Криму", — пояснив він.

Уряд розглядає чотири джерела фінансування відновлення територій, яких торкнулася війна: власний бюджет, донорська допомога, зовнішні кредити та інвестиції.

"Свого бюджету нам не вистачить. Донорські варіанти допомоги завжди локальні, точкові, невеликі. Тому потрібно створити умови, щоб додався четвертий ресурс — інвестор", — пояснив Олексій Резніков.

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Залучати інвесторів будуть для реалізації головної ідеї — створити "пояс успішності" на підконтрольній Україні частині Донецької та Луганської областей.

"Грошей у світі сьогодні багато, дешевих. Люди шукають, куди їх вкласти. Звичайно, скажете ви, а навіщо йому йти до ризикованої частини Донецької чи Луганської областей, коли він може вкластися у Словаччині, Чехії, Польщі. Може. І робить. Але: якщо ми запропонуємо більш пільгові та успішні умови, то тим, хто займається ризиковим капіталом, вони зайдуть. Тому що в більш ризикових умовах вони можуть більше заробити. Питання маржинальності", — вважає міністр.

Тому завдання уряду — створити умови, які залучать інвесторів. Зокрема, враховуються чотири основні моменти.

Перший — інвестиції повинні бути застраховані від військових і політичних ризиків.

"Є ідея створення страхового фонду, в який частину грошей покладе держава, а частину грошей додадуть саме донори, західні партнери. І це буде забезпечувати покриття страхових ризиків. Прилетів, не дай, бог, снаряд, — підприємець отримає компенсацію", — зазначив Олексій Резніков.

Другий — імплементація можливості роботи філій Міжнародної торгової палати (ICC), міжнародних комерційних арбітражів, яким буде піддано всі суперечки, які виникають з інвесторами.

Третє — скорочення адміністративних процедур, бюрократизму для полегшення роботи бізнесу, прискорення процедури відкриття підприємств тощо.

Четверте — орієнтованість на малий та середній бізнес.

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"Зрозуміло, що безпосередньо поблизу лінії зіткнення ніхто не буде будувати великий завод. Тому наша ставка — на малий та середній бізнес. І мої комунікації з польськими, турецькими та іншими партнерами свідчать про те, що це дуже успішне розв'язання. Ось польська економіка настільки гнучка, настільки пластична, що навіть в епоху коронавірусу вона вистояла і зберігає позитивну динаміку. І турецький підхід — це теж середній та малий бізнес", — зазначив віцепрем'єр.

Спочатку ідею зі створення "поясу успішності" втілюватимуть на підконтрольній Україні частини Донецької та Луганської областей. А після повернення до складу України тимчасово окупованих територій, проєкт реалізують і на решті частині Донбасу.

Олексій Резніков додав, що уряд вже затвердив концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, і на її підставі зараз формується стратегія, "і фіналом буде пакет законопроєктів у парламенті".