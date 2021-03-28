"Необхідно 21 млрд доларів", - Резніков розповів про створення "поясу успішності" на Донбасі
Для відновлення і розвитку економіки Донецької і Луганської областей планується залучити чотири джерела фінансування, а залучати інвесторів будуть для реалізації головної ідеї - створення "поясу успішності" .
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дім" розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Він повідомив, що на ліквідацію наслідків російської агресії на Донбасі необхідно 21 млрд дол.
"Цю цифру ми заявили, посилаючись на дослідження Віденського міжнародного інституту економіки. Передбачено, що стільки коштів потрібно буде Україні на відновлення зруйнованої економіки у зв'язку з окупацією тільки частини Донецької та Луганської областей. Це навіть без Криму", — пояснив він.
Уряд розглядає чотири джерела фінансування відновлення територій, яких торкнулася війна: власний бюджет, донорська допомога, зовнішні кредити та інвестиції.
"Свого бюджету нам не вистачить. Донорські варіанти допомоги завжди локальні, точкові, невеликі. Тому потрібно створити умови, щоб додався четвертий ресурс — інвестор", — пояснив Олексій Резніков.
Залучати інвесторів будуть для реалізації головної ідеї — створити "пояс успішності" на підконтрольній Україні частині Донецької та Луганської областей.
"Грошей у світі сьогодні багато, дешевих. Люди шукають, куди їх вкласти. Звичайно, скажете ви, а навіщо йому йти до ризикованої частини Донецької чи Луганської областей, коли він може вкластися у Словаччині, Чехії, Польщі. Може. І робить. Але: якщо ми запропонуємо більш пільгові та успішні умови, то тим, хто займається ризиковим капіталом, вони зайдуть. Тому що в більш ризикових умовах вони можуть більше заробити. Питання маржинальності", — вважає міністр.
Тому завдання уряду — створити умови, які залучать інвесторів. Зокрема, враховуються чотири основні моменти.
Перший — інвестиції повинні бути застраховані від військових і політичних ризиків.
"Є ідея створення страхового фонду, в який частину грошей покладе держава, а частину грошей додадуть саме донори, західні партнери. І це буде забезпечувати покриття страхових ризиків. Прилетів, не дай, бог, снаряд, — підприємець отримає компенсацію", — зазначив Олексій Резніков.
Другий — імплементація можливості роботи філій Міжнародної торгової палати (ICC), міжнародних комерційних арбітражів, яким буде піддано всі суперечки, які виникають з інвесторами.
Третє — скорочення адміністративних процедур, бюрократизму для полегшення роботи бізнесу, прискорення процедури відкриття підприємств тощо.
Четверте — орієнтованість на малий та середній бізнес.
Спочатку ідею зі створення "поясу успішності" втілюватимуть на підконтрольній Україні частини Донецької та Луганської областей. А після повернення до складу України тимчасово окупованих територій, проєкт реалізують і на решті частині Донбасу.
Олексій Резніков додав, що уряд вже затвердив концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, і на її підставі зараз формується стратегія, "і фіналом буде пакет законопроєктів у парламенті".
Будь ласка, зачекайте...
Уряд повинен розглядати тільки одне джерело для відновлення інфраструктури Донбасу - це репарації від Козломордії!!!
Держ.бюджет і зовнішні кредити з відсотками по кредитах - забудьте.
Ви, як "державники" заміните ці пункти кацапськими репараціями, про які ви з ОПою та "велічайшим", чомусь, забули.
Скільки ви подали в міжнародні суди позовів проти парашки на відшкодування збитків за окупацію донбасу та криму?
Хто нищив, той і платить і це, точно, не українці.
Быть "*****", звать "русский мир", сдавать украиноговорящих соседей/у кого есть флаг Украины, срать на всех кроме себя, получать социалку и нихуя взамен, ну и в идеале замочить пару укров. Все верно?
Не, ну допустим быть "*****" у меня еще получится, как быть с остальным?
вот только нести зеленые купюры в зеленые руки никто торопиться не будет
Зеленский абы кого в свою команду не пригласит.
Інвестиції в український ВПК дадуть можливості підтягнути інші галузі промисловості в Україні.
Спочатку необхідно забезпечити за допомогою ЗСУ і ВМС надійний захист нашої держави, а потім втялювати різні пілотні проекти.
1)Ахметов 18 ярдов долларов
2)Вадим Новинский 14 ярдов
3)Леонид Кучма 12 ярдов
4)Пинчук,зять Кучмы 11 ярдов
5)Раиса Богатырева 9 ярдов
остальные 5 ярдов и меньше..в том числе Азаров 5 ярдов,его сын 5 ярдов,сын Богатыревой 4 ярда...,остальное быдло менее 3 ярдов...,Порошенко 199 миллиардов на конфетах
- Уничтожен под шквальным огнем противника !!!
Что бы стать успешным -- нужно быть верным -- идеям, целям, хозяину...
...сперва необходим пояс верности!
P.S. Жоден з біженців яких я знаю не збирається повертатися на Донбасс ні за яких обставин. Більш того, всі як один кажуть що якби усвідомлювали що жили там насправді як в гетто то вже давно б втекли звідки за будь яку ціну...
"Эту цифру мы заявили, ссылаясь на исследование Венского международного института экономики. Предусмотрено, что столько средств нужно будет Украине на восстановление разрушенной экономики в связи с оккупацией только части Донецкой и Луганской областей. Это даже без Крыма", - пояснил он.
21 млрд долларов.... неужели Венский международный институт экономики тоже в доле?
Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции https://lenta.ua/na-razminirovanie-donbassa-uydet-do-30-let-92430/ Алексей Резников .