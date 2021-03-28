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Донбас (22348) Резніков (1442)

"Необхідно 21 млрд доларів", - Резніков розповів про створення "поясу успішності" на Донбасі

Для відновлення і розвитку економіки Донецької і Луганської областей планується залучити чотири джерела фінансування, а залучати інвесторів будуть для реалізації головної ідеї - створення "поясу успішності" .

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дім" розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він повідомив, що на ліквідацію наслідків російської агресії на Донбасі необхідно 21 млрд дол.

"Цю цифру ми заявили, посилаючись на дослідження Віденського міжнародного інституту економіки. Передбачено, що стільки коштів потрібно буде Україні на відновлення зруйнованої економіки у зв'язку з окупацією тільки частини Донецької та Луганської областей. Це навіть без Криму", — пояснив він.

Уряд розглядає чотири джерела фінансування відновлення територій, яких торкнулася війна: власний бюджет, донорська допомога, зовнішні кредити та інвестиції.

"Свого бюджету нам не вистачить. Донорські варіанти допомоги завжди локальні, точкові, невеликі. Тому потрібно створити умови, щоб додався четвертий ресурс — інвестор", — пояснив Олексій Резніков.

Також читайте: Росіяни, що нелегально прибули на окуповані території України, мусять виїхати після їхнього звільнення, - Резніков

Залучати інвесторів будуть для реалізації головної ідеї — створити "пояс успішності" на підконтрольній Україні частині Донецької та Луганської областей.

"Грошей у світі сьогодні багато, дешевих. Люди шукають, куди їх вкласти. Звичайно, скажете ви, а навіщо йому йти до ризикованої частини Донецької чи Луганської областей, коли він може вкластися у Словаччині, Чехії, Польщі. Може. І робить. Але: якщо ми запропонуємо більш пільгові та успішні умови, то тим, хто займається ризиковим капіталом, вони зайдуть. Тому що в більш ризикових умовах вони можуть більше заробити. Питання маржинальності", — вважає міністр.

Тому завдання уряду — створити умови, які залучать інвесторів. Зокрема, враховуються чотири основні моменти.

Перший — інвестиції повинні бути застраховані від військових і політичних ризиків.

"Є ідея створення страхового фонду, в який частину грошей покладе держава, а частину грошей додадуть саме донори, західні партнери. І це буде забезпечувати покриття страхових ризиків. Прилетів, не дай, бог, снаряд, — підприємець отримає компенсацію", — зазначив Олексій Резніков.

Другий — імплементація можливості роботи філій Міжнародної торгової палати (ICC), міжнародних комерційних арбітражів, яким буде піддано всі суперечки, які виникають з інвесторами.

Третє — скорочення адміністративних процедур, бюрократизму для полегшення роботи бізнесу, прискорення процедури відкриття підприємств тощо.

Четверте — орієнтованість на малий та середній бізнес.

Також читайте: На розмінування Донеччини потрібно буде 25-30 років, - Резніков

"Зрозуміло, що безпосередньо поблизу лінії зіткнення ніхто не буде будувати великий завод. Тому наша ставка — на малий та середній бізнес. І мої комунікації з польськими, турецькими та іншими партнерами свідчать про те, що це дуже успішне розв'язання. Ось польська економіка настільки гнучка, настільки пластична, що навіть в епоху коронавірусу вона вистояла і зберігає позитивну динаміку. І турецький підхід — це теж середній та малий бізнес", — зазначив віцепрем'єр.

Спочатку ідею зі створення "поясу успішності" втілюватимуть на підконтрольній Україні частини Донецької та Луганської областей. А після повернення до складу України тимчасово окупованих територій, проєкт реалізують і на решті частині Донбасу.

Олексій Резніков додав, що уряд вже затвердив концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, і на її підставі зараз формується стратегія, "і фіналом буде пакет законопроєктів у парламенті".
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Топ коментарі
+44
А может этот пояс нужно распространить на всю Украину? Шо оно несет...
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28.03.2021 17:49
+28
Неплохой распил намечается. И вопрос репараций даже не рассматривается
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28.03.2021 17:51
+25
Там украсть проще. Сначала идею будут воплощать на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей, потом она станет неподконтрольной, и куда деньги делись - миші з"їли. И Резникову хорошо, и сепарам есть что на металолом пилить.
https://censor.net/ru/comments/locate/3256076/01921469-b71a-72e9-872d-2***********
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28.03.2021 17:56
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"...Уряд розглядає чотири джерела фінансування відновлення територій, яких торкнулася війна: власний бюджет, донорська допомога, зовнішні кредити та інвестиції..."

Уряд повинен розглядати тільки одне джерело для відновлення інфраструктури Донбасу - це репарації від Козломордії!!!
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28.03.2021 18:36 Відповісти
Відновлення економіки і екології.
Держ.бюджет і зовнішні кредити з відсотками по кредитах - забудьте.
Ви, як "державники" заміните ці пункти кацапськими репараціями, про які ви з ОПою та "велічайшим", чомусь, забули.
Скільки ви подали в міжнародні суди позовів проти парашки на відшкодування збитків за окупацію донбасу та криму?
Хто нищив, той і платить і це, точно, не українці.
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28.03.2021 18:43 Відповісти
Тоже вот хочется "пояса успешности", что для этого надо?

Быть "*****", звать "русский мир", сдавать украиноговорящих соседей/у кого есть флаг Украины, срать на всех кроме себя, получать социалку и нихуя взамен, ну и в идеале замочить пару укров. Все верно?
Не, ну допустим быть "*****" у меня еще получится, как быть с остальным?
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28.03.2021 18:46 Відповісти
то что потребуются огромные средства после завершения оккупации и дураку понятно...
вот только нести зеленые купюры в зеленые руки никто торопиться не будет
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28.03.2021 18:48 Відповісти
может сразу эти бабки кацапам отдать ?
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28.03.2021 18:54 Відповісти
"Губительные последствия тех взрывов, получивших название «Тайга», оказались практически бессрочными. Однако всё могло оказаться не просто хуже, а намного хуже - ведь для создания каналов, по которым и планировался переброс североевропейских рек, предполагалось произвести до 250 ядерных взрывов!" - краденою ядерною зброєю на крадених територіях...
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28.03.2021 18:54 Відповісти
В свои 54 года увлекается дайвингом, прыжками с парашютом.Автор любительских короткометражных фильмов "Люди-квадроциклы", "Люди-квадроциклы-2 или Снова Неуловимые".



Зеленский абы кого в свою команду не пригласит.
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28.03.2021 18:56 Відповісти
За такі кошти ( 21 млр.дол. США ) Україна буде спроможна створити вітчизняне виробництво ******** системи ППО, на базі "Антонова" збудувати ******* винищувачі, а на базі миколаєвських корабельних заводів - скчасний військовий флот.
Інвестиції в український ВПК дадуть можливості підтягнути інші галузі промисловості в Україні.
Спочатку необхідно забезпечити за допомогою ЗСУ і ВМС надійний захист нашої держави, а потім втялювати різні пілотні проекти.
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28.03.2021 18:56 Відповісти
Бабла Ахметова и Кучмы хватит на 5 Украинов и одну Белорусь...,..Порошенко нищеброд..не хватит даже на Конченную Заспу
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28.03.2021 18:57 Відповісти
Хабарникам при владі не має спокою. Все придумують як бюджет розпиляти. І головне що не в гривнях, а в доларах.
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28.03.2021 18:58 Відповісти
"Необхідно 21 млрд доларів": Резніков розповів про створення "поясу успішності" на Донбасі - Цензор.НЕТ 1015
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28.03.2021 18:59 Відповісти
За одного битого двух небитых дают.
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28.03.2021 19:13 Відповісти
ЗА ОДНУ КОНЧЕНУ НІКОГО НЕ ДАЮТЬ
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28.03.2021 20:39 Відповісти
Ну и рожа страшная, противная...
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28.03.2021 21:01 Відповісти
Що на Донбасі можна підлататись, це ще сивочолий гетьман зрозумів.
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28.03.2021 19:00 Відповісти
Шановне товариство! От читаю і думаю: коли вже закінчиться цей "бред"? Пояс успішності придумали. Я так думаю, що це такий же фейк як і багато йому подібних, що видала на гора Зе-влада. Приводжу світовий досвід. Південна Корея стала над-успішною. Економіка та рівень життя - можна тільки позаздрити ну і таке інше. Поряд Північна Корея. То що, успішне життя у Південній Кореї дало якийсь поштовх народу Північної Кореї для кращого життя, або масової міграції цих людей до Південної Кореї? Всі ми знаємо, що нічого подібного з того не відбулось. Аналогічна ситуація буде із окремими окупованими районами Донецької та Луганської області. І ще одне питання - чому через Європейські суди та трибунали не притягують окупантів до відновлення тієї зруйнованої інфраструктури? Чи слабо? Краще кошти Українських платників податків вкладати в цей лузерський ватно-сепарський регіон? Я, наприклад, проти цього категорично.
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28.03.2021 19:02 Відповісти
Якби в Північній Корєї не було стіни ,то вже Північної Корєї не було !!!)))
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28.03.2021 19:29 Відповісти
Самые богатые в Украине на 1 января 2021 года....
1)Ахметов 18 ярдов долларов
2)Вадим Новинский 14 ярдов
3)Леонид Кучма 12 ярдов
4)Пинчук,зять Кучмы 11 ярдов
5)Раиса Богатырева 9 ярдов
остальные 5 ярдов и меньше..в том числе Азаров 5 ярдов,его сын 5 ярдов,сын Богатыревой 4 ярда...,остальное быдло менее 3 ярдов...,Порошенко 199 миллиардов на конфетах
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28.03.2021 19:08 Відповісти
Откуда брал данные. Скинь ссылочку.
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28.03.2021 20:03 Відповісти
А Фирташ с Коломойским где?
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28.03.2021 20:36 Відповісти
21 миллиард нормальных денег если и дадут, то под такие условия, что лучше не брать... опять же, с такой коррупцией и под нормальные проекты давать страшно...вобщем, в итоге наверняка всего лимонов 20 отслюнявят как первоклашке на мороженку...
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28.03.2021 19:10 Відповісти
Чуваки переходите на конфеты Порошенко..это не уголь сталь Ахметова и Фирташа.. .
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28.03.2021 19:13 Відповісти
Для цього спочатку принаймі треба відвоювати той сраний Данбас
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28.03.2021 19:15 Відповісти
За 2014-19 український нарід всупереч діям злочинної влади - зупинив російську агресію - здобув безвіз - робив децентралізацію - будував школи і садочки - здобув Томос - тримав вату в жаху - і т.д, і т.п А що це останні два роки у наріда самі невдачі? Видохся та втомився? Бідося.
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28.03.2021 19:25 Відповісти
Вы там в вашем шапито, простите, е...нутые вовсе?! За эти деньги можно целую страну прикупить где то на островах и сделать ее новой Швейцарией, а вы нам тут эту хрень гнилую задвигаете?! За свои личные деньги что хотите там в лугандоне можете успешно создавать!
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28.03.2021 19:29 Відповісти
Якась неймовірна ситуація передбачається, із "пояса бідності" одразу в "пояс успішності". Думаю, що "пояс" може не витримати такого навантаження і отримаємо конфуз.
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28.03.2021 19:29 Відповісти
Сегодня Джо Байден заявил, я бандит со мной в банде Порошенко Турчинов Маруся Зверобой, Таня Чорноволи и София Федина мы террористы,делаем бабло на конфетах Петра Лексеича...
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28.03.2021 19:33 Відповісти
А какого ..... даунбас кричит до сих пор, что он всю Украину кормит. Пусть и востанавливают, пусть разгребают свое же дерьмо. Это должен быть памятник тупости, жадности, зависти, а так же руському миру. Что бы помнили остальные дебилы!!!!
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28.03.2021 19:48 Відповісти
а може пусть ***** идут?!
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28.03.2021 19:55 Відповісти
- А куда у нас делся 21 миллиард долларов ?
- Уничтожен под шквальным огнем противника !!!
"Необхідно 21 млрд доларів": Резніков розповів про створення "поясу успішності" на Донбасі - Цензор.НЕТ 3257
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28.03.2021 20:15 Відповісти
Никакую там экономику восстанавливать не нужно принципиально.Новые предприятия создавать исключительно в центральной и Западной Украине.После освобождения Донбасса разминировать и только фермерское хозяйства и выращивать зерно и т д.Шахты все закрыть за не рентабельности недовольных вывезти в РФ или другие регионы.
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28.03.2021 20:16 Відповісти
Сначала Карфаген.
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28.03.2021 20:20 Відповісти
Уже одни инвесторы заходили.....щас прям попрут в бомбас бабло вливать, они что, дебилы?
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28.03.2021 20:27 Відповісти
Дурачье. Вы думаете с той стороны у людей нету интернета? Они прекрасно знают какие здесь зарплаты и пенсии, и какая коммуналка и цены в магазинах. А вы им "потемкинские деревни" строить собрались, типа смотрите как тут хорошо. Нам повышение тарифов, а им пояс успешности за наши же налоги. И какой идиот-инвестор вложится в дамбабве если даже в мирную Украину не хотят. Где наша власть таких "умников" находит ?
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28.03.2021 20:39 Відповісти
Резников рассказал о создании "пояса успешности"

Что бы стать успешным -- нужно быть верным -- идеям, целям, хозяину...
...сперва необходим пояс верности!
"Необхідно 21 млрд доларів": Резніков розповів про створення "поясу успішності" на Донбасі - Цензор.НЕТ 7678
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28.03.2021 20:43 Відповісти
Собственный бюджет и внешние кредиты для того что бы "народ Даунбасса" хорошо жил? Я опять им должен? Это я и мои дети должны их содержать и оплачивать из своего кармана их "путин, введи войска"? Вы там не охренели часом???
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28.03.2021 21:00 Відповісти
что,пилить уже нечего...
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28.03.2021 21:03 Відповісти
Да говоруны,это выходит что-бы в регионе поднять экономику необходимо устроить бойню под какцапскими знаменами и тогда всем будет счастье?
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28.03.2021 21:30 Відповісти
ну фантазеры. то гиперлуп, то ф-35, то "пояс успешности". кто им эту дичь предумывает? черти.
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28.03.2021 21:31 Відповісти
Який в біса "пояс успішності"? Зелені чорти геть з глузду з'їхали? Донбас був дотаційним регіоном все своє падлюче існування за совка в якості сміттєзбірника кримінального та посткримінального елементу з усього СРСР. Успіх там можливий лише за умови повного заміщення населення хоча б на ... литовців або німців. Чи поїде хтось з нормальних регіонів "заміщати" тупе прокацаплене бидло, скажімо, в Горлівку? Думаю "ні". З Києва туди точно не поїду і дітей не пущу. Хіба що на "сафарі" кацапів постріляти. Жоден притомний бізнесмен не вкладе в модернізацію інфраструктури та виробництва поряд з кацапським кордоном жодного цента бо "орда" під час чергового набігу вирве з мясом і потягне в ********* все - від унітазів до станків з ЧПУ. А якщо врахувати що розміновувати доведеться 25-30 років навіть за умови виплати кацапами репарацій в повному обсязі то все одно виникає просте питання - а коли ж там наступить нормальне життя? Ніяких перспектив за життя людини для успішності я там не бачу. Тому найраціональнішим є перетворення регіону в мілітаризовану зону - військові табори, полігони, училища. Єдиний вид економіки - вирощування баранів які будуть скубти травичку і розміновувати собою територію. Амінь.

P.S. Жоден з біженців яких я знаю не збирається повертатися на Донбасс ні за яких обставин. Більш того, всі як один кажуть що якби усвідомлювали що жили там насправді як в гетто то вже давно б втекли звідки за будь яку ціну...
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28.03.2021 22:20 Відповісти
Вице-премьер сообщил, что на ликвидацию последствий российской агрессии на Востоке Украине необходимо 21 млрд долларов.
"Эту цифру мы заявили, ссылаясь на исследование Венского международного института экономики. Предусмотрено, что столько средств нужно будет Украине на восстановление разрушенной экономики в связи с оккупацией только части Донецкой и Луганской областей. Это даже без Крыма", - пояснил он.

21 млрд долларов.... неужели Венский международный институт экономики тоже в доле?
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28.03.2021 22:24 Відповісти
"Есть идея создания страхового фонда, в который часть денег положит государство...", все - дальше собственно можно не продолжать. Это основное и основополагающее. Нахрен такой инвестор и такие инвестиции. Мы сказочно богаты, чтобы кормить так называемых инвесторов за счет бюджетных денег. И вообще кто что-то и где то пытается строить и развивать там где идет война? Какой идиот вложит свои деньги там? Ответ очевиден. А все остальное бла-бла оправдание очередного планируемого схематоза по распилу бюджетного бабла.
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28.03.2021 22:42 Відповісти
придется остальной украине поднапрячься, налоги повысить, возраст пенсионнный...
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28.03.2021 22:48 Відповісти
Тільки мені це нагадує Нью Васюки?
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28.03.2021 22:50 Відповісти
На разминирование оккупированных восточных территорий потребуется около 25-30 лет.
Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции https://lenta.ua/na-razminirovanie-donbassa-uydet-do-30-let-92430/ Алексей Резников .
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28.03.2021 23:10 Відповісти
Насколько я понимаю, то зебилы объявили сумму за которую готовы пойти на все условия кацапов по лугандону - типа даете 21млрд. долларов, а мы оформляем особый статус, народную милицию и все что там написано в минской капитуляции.
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28.03.2021 23:15 Відповісти
!
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30.03.2021 06:10 Відповісти
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