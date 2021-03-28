Помер ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман, який довго боровся із раком

Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман, який довгий час боровся з онкологічним захворюванням, помер вранці в неділю, 28 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на його сторінці в фейсбуці.

"Його більше немає. Вранці 28 березня його серце зупинилося. Зважаючи на його останнє бажання, яке він встиг обговорити з нами, прощання, похорону не буде.

Пам'ятайте його таким яким він був, а не те, що від нього залишилося в боротьбі з тяжкою хворобою. Це його бажання, проти якого ми не підемо, крім того, через карантинні обмеження (позитивний тест на ковід) нам не дадуть організувати нормальне прощання.

Сьогодні він побачить такі бажані врата Вальхалли і зустріне захід зі своїми ......

Дякуємо всім за допомогу, підтримку і нестримне бажання вирвати його з лап неминучого.

PS: "Його дружина і моя мама зараз перебувають у лікарні у важкому стані (ковід з ускладненнями), ми їй поки не говорили, скажемо, коли її стан буде не на межі, тому всі співчуття, якщо можна, трохи пізніше, зараз вона навіть по телефону нормально говорити не зможе через маску кисневого концентратора", - сказано в повідомленні на сторінці Ігоря Гофмана.

Раніше Цензор.НЕТ розповідав історію Ігоря Гофмана.

Редакція Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним і близьким.