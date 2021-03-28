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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27070) Донбас (22348) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)

Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр

Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр

Протягом поточної доби зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населених пунктів Талаквка та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу містечка Південне, противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку населеного пункту Ліганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

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Вранці, 28 березня, передові підрозділи Збройних Сил України, вкотре зафіксували виконання робіт російськими найманцями з облаштування існуючих та створення нових оборонних позицій у напрямку лінії розмежування. Роботи проводилися попри заборону поблизу населеного пункту Водяне.

Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цього порушення Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ.

Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України розташовані на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Трьохсторонньої контактної групи", - інформують в пресцентрі.

Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр 01

Нагадаємо, за минулу добу, 27 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.
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Топ коментарі
+8
СМИ: "Кулеба призвал Макрона уговорить Путина на переговоры по Донбассу". И это весь ответ на последние обстрелы и гибель наших воинов? Ничему не учит история ... Мир в Украине наступит только тогда, когда россияне своих детей начнут любить больше, чем ненавидеть украинцев, а Путин добровольно вернет Крым и Донбасс. Вы представляете такой сценарий на данном этапе? Я нет, а потому вижу только три пути к миру - качественное наращивание ВСУ, международные санкции Москве и максимум усилий для вступления в НАТО. Путину, извините, до ср..ки все эти переговоры. Он согласится на "мир" только на своих условиях, при сохранении всех оккупированных земель - и это в лучшем случае. Как говорила бывшая киевлянка Голда Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет слишком мало пространства для компромисса." Пойми это, Вова, и не теряй зря время на переговоры с тем, кого цивилизованный мир прямо называет убийцей. С убийцами и террористами переговоров не ведут - их допрашивают. @Helgi Sharp
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28.03.2021 18:54
+5
Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 173
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28.03.2021 19:28
+4
Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1308

...
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28.03.2021 19:28
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ну де дзеркальна відповідь ? чи знов напишите в спортлото ?
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28.03.2021 18:40 Відповісти
"У центрі Києва виник конфлікт між невідомими чоловіками та вуличним музикантом, який співав пісні російського репера Моргенштерна. Чоловіки пригрозили відрізати йому палець за повторне виконання." https://kriminal.tv/news/spivav_pisni_morgenshterna_v_kijevi_vinik_skandal_z_vulichnim_muzikantom_video.html
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28.03.2021 18:44 Відповісти
ну відріжте йому язика ! хай на пальцях показує ...
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28.03.2021 18:56 Відповісти
атвєтка, аднака...
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28.03.2021 20:39 Відповісти
СМИ: "Кулеба призвал Макрона уговорить Путина на переговоры по Донбассу". И это весь ответ на последние обстрелы и гибель наших воинов? Ничему не учит история ... Мир в Украине наступит только тогда, когда россияне своих детей начнут любить больше, чем ненавидеть украинцев, а Путин добровольно вернет Крым и Донбасс. Вы представляете такой сценарий на данном этапе? Я нет, а потому вижу только три пути к миру - качественное наращивание ВСУ, международные санкции Москве и максимум усилий для вступления в НАТО. Путину, извините, до ср..ки все эти переговоры. Он согласится на "мир" только на своих условиях, при сохранении всех оккупированных земель - и это в лучшем случае. Как говорила бывшая киевлянка Голда Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет слишком мало пространства для компромисса." Пойми это, Вова, и не теряй зря время на переговоры с тем, кого цивилизованный мир прямо называет убийцей. С убийцами и террористами переговоров не ведут - их допрашивают. @Helgi Sharp
показати весь коментар
28.03.2021 18:54 Відповісти
Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1308

...
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28.03.2021 19:28 Відповісти
Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 173
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28.03.2021 19:28 Відповісти
а скільки ще вкрав ?
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28.03.2021 19:30 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1376139537504681985 7 ч ЗАЯВА МО
ЗСУ продовжать дотримуватись режим припинення вогню У відповідь вогонь допускається тільки в тому випадку,якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва МО підтверджує дію наказу,що був передбачений домовленостями від 22 липня 2020 року

https://twitter.com/snek61
https://twitter.com/snek61
https://twitter.com/snek61


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https://twitter.com/snek61

NeO 61

@snek61

·https://twitter.com/snek61/status/1376148319836246026 6 ч

В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris

Підмахнули *********** план капітуляції фактично
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28.03.2021 23:07 Відповісти
 
 