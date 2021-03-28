Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр

Протягом поточної доби зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населених пунктів Талаквка та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу містечка Південне, противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку населеного пункту Ліганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

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Вранці, 28 березня, передові підрозділи Збройних Сил України, вкотре зафіксували виконання робіт російськими найманцями з облаштування існуючих та створення нових оборонних позицій у напрямку лінії розмежування. Роботи проводилися попри заборону поблизу населеного пункту Водяне.

Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цього порушення Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ.

Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України розташовані на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Трьохсторонньої контактної групи", - інформують в пресцентрі.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.