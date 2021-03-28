У ЄС із 15 червня планують увести COVID-паспорти: Це ціна туристичного сезону
Європейський союз з 15 червня введе в дію COVID-паспорти або "європейський сертифікат здоров'я".
Про це повідомив в ефірі LCI відповідальний за вакцинацію єврокомісар Тьєррі Бретон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.
Зазначається, що європейський сертифікат здоров'я отримав схвалення 27 держав-членів ЄС. Громадяни Євросоюзу, які виявлять бажання, повинні будуть зробити запит в країну походження.
За словами Бретона, в QR-коді сертифіката будуть такі дані:
- дата народження власника;
- номер паспорта власника;
- тип вакцини, якою людина була вакцинована (якщо була вакцинована);
- якщо людина хворіла на COVID-19, то чи є у неї антитіла;
- якщо людина не вакцинована і не хворіла, то в сертифікат вноситимуть результати ПЛР-тестів.
Повідомляється, що сертифікат можна буде встановити на смартфон або роздрукувати в паперовому вигляді.
Єврокомісар спростував обов'язковий характер COVID-паспорта, запевнивши, що його використання залишиться добровільним.
Для тих, хто не хоче вакцинуватися і не отримав імунітету, в Європі планують організувати масове проведення експрес-тестів, негативні результати яких будуть потрібні, наприклад, для того, щоб сісти на літак або потрапити на будь-який захід.
Уточнюється, що в документі Єврокомісії про сертифікат вакцини йдеться, що люди, які не мають сертифіката, з більшою ймовірністю будуть піддані карантину з боку держав-членів.
Мета сертифіката - відновлення мобільності і можливості переміщатися без ризику для себе або інших.
"Це ціна туристичного сезону", - сказав Тьєррі Бретон.
Будь ласка, зачекайте...
Порошенко таки посадил Зеленского?!
Порох как всегда герой только ДО выборов... А ПОСЛЕ выборов - своих, сепаров он не трогает !
Наоборот - дает им карт бланш... Медведчук и ОПЗЖ тому пример !