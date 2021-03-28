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У ЄС із 15 червня планують увести COVID-паспорти: Це ціна туристичного сезону

У ЄС із 15 червня планують увести COVID-паспорти: Це ціна туристичного сезону

Європейський союз з 15 червня введе в дію COVID-паспорти або "європейський сертифікат здоров'я".

Про це повідомив в ефірі LCI відповідальний за вакцинацію єврокомісар Тьєррі Бретон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.

Зазначається, що європейський сертифікат здоров'я отримав схвалення 27 держав-членів ЄС. Громадяни Євросоюзу, які виявлять бажання, повинні будуть зробити запит в країну походження.

За словами Бретона, в QR-коді сертифіката будуть такі дані:

- дата народження власника;

- номер паспорта власника;

- тип вакцини, якою людина була вакцинована (якщо була вакцинована);

- якщо людина хворіла на COVID-19, то чи є у неї антитіла;

- якщо людина не вакцинована і не хворіла, то в сертифікат вноситимуть результати ПЛР-тестів.

Повідомляється, що сертифікат можна буде встановити на смартфон або роздрукувати в паперовому вигляді.

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Єврокомісар спростував обов'язковий характер COVID-паспорта, запевнивши, що його використання залишиться добровільним.

Для тих, хто не хоче вакцинуватися і не отримав імунітету, в Європі планують організувати масове проведення експрес-тестів, негативні результати яких будуть потрібні, наприклад, для того, щоб сісти на літак або потрапити на будь-який захід.

Уточнюється, що в документі Єврокомісії про сертифікат вакцини йдеться, що люди, які не мають сертифіката, з більшою ймовірністю будуть піддані карантину з боку держав-членів.

Мета сертифіката - відновлення мобільності і можливості переміщатися без ризику для себе або інших.

"Це ціна туристичного сезону", - сказав Тьєррі Бретон.

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Топ коментарі
+18
Вот а как с черными будет , рвущимися в ЕС на надувных лодках? Или только для отдельных народов повод не пустить?
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28.03.2021 19:21
+17
скажите, на сайте есть кто-нибудь из 2024 года.. COVID закончился?..
Порошенко таки посадил Зеленского?!
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28.03.2021 19:24
+12
НЕТ не посадил !!!
Порох как всегда герой только ДО выборов... А ПОСЛЕ выборов - своих, сепаров он не трогает !
Наоборот - дает им карт бланш... Медведчук и ОПЗЖ тому пример !
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28.03.2021 19:40
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Странно, в ЕС водят а в Украине паника что их чипировать хотят...
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28.03.2021 22:25 Відповісти
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