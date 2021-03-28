Кулеба закликав світ відреагувати на загибель 4 українських воїнів на Донбасі 26 березня

Міжнародне співтовариство має рішуче засудити ескалацію на Донбасі з боку Росії.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що в 2021 році в зоні ООС загинуло 23 військові Збройних сил України. Минулого тижня російські війська атакували позиції ЗСУ поблизу Шумів, у результаті чого загинули 4 українських військових.

"Я закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити останню ескалацію з боку Росії", - написав Кулеба.

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Він також назвав імена загиблих військових: 47-річний Сергій Барнич з Калуша Івано-Франківської області, 43-річний Сергій Коваль, 27-річний Максим Абрамович з Рівненської області і 27-річний Сергій Гайченко з Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє мають поранення. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.