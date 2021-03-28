Кулеба закликав світ відреагувати на загибель 4 українських воїнів на Донбасі 26 березня
Міжнародне співтовариство має рішуче засудити ескалацію на Донбасі з боку Росії.
Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що в 2021 році в зоні ООС загинуло 23 військові Збройних сил України. Минулого тижня російські війська атакували позиції ЗСУ поблизу Шумів, у результаті чого загинули 4 українських військових.
"Я закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити останню ескалацію з боку Росії", - написав Кулеба.
Він також назвав імена загиблих військових: 47-річний Сергій Барнич з Калуша Івано-Франківської області, 43-річний Сергій Коваль, 27-річний Максим Абрамович з Рівненської області і 27-річний Сергій Гайченко з Дніпропетровської області.
Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє мають поранення. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.
Будь ласка, зачекайте...
3 предложения ни о чем и соболезнование (протокольное)
где ж мы их "потеряли" ? кто виноват? кто враг? кто убивает наших мужественных и непокоренных? чем ответит Украина на гибель своих сыновей? что сделате преЗЕдент?
к жопе прижать?
На армию забили военных отстреливают реакции и адекватного решения нет.Канада и Великобритания свернули программы обучения наших военных так как Украина не просила продлить.Полный пздц.Осталось сделать дэфолт и план выполнил берите Украину голыми руками.
А смысл?
Без балачок в оонах і білих домах.
в европе есть очень много желающих снять санкции с пуйла - им только повод дай.
по этому правильно сначала сделать информ подготовку, а потом уже батареи
Оберіть самі, де правильно.
и обращаю Ваше внимание - я всего лишь утверждаю, что Кулеба правильно делает когда шумит по этому поводу - это действительно надо делать.
Інакше сенс знаходження важкого озброєння недалеко від лінії фронту взагалі відсутній.
Виникає справедливе питання: кому ви потрібні, такі слимаки?
https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/user/100001937243241/?__cft__[0]=AZVTLmjvX7gJfJ8VijkGfEwmouieTK_VWQciBSzhJNqOy6DZ5wS5-otvcmf5NXkyf0b9JuUJvHeZ9ZzsG_YdtrTlxFWtBQ4C-sof9rueLPd2RkAGxbgKW0NouOFEK1R_RobouZhMsKVn62GdN_pW_HgFy2IfOTZxgInvU8Dlo2H25L1ScTc6FymYKqd4tGimDc8rk0k4z8xJrhTbw9He1sE1&__tn__=-]C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/user/100001937243241/?__cft__[0]=AZVTLmjvX7gJfJ8VijkGfEwmouieTK_VWQciBSzhJNqOy6DZ5wS5-otvcmf5NXkyf0b9JuUJvHeZ9ZzsG_YdtrTlxFWtBQ4C-sof9rueLPd2RkAGxbgKW0NouOFEK1R_RobouZhMsKVn62GdN_pW_HgFy2IfOTZxgInvU8Dlo2H25L1ScTc6FymYKqd4tGimDc8rk0k4z8xJrhTbw9He1sE1&__tn__=-]C%2CP-y-R Mykola Voronin
разом з https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/user/100024997661269/?__cft__[0]=AZVTLmjvX7gJfJ8VijkGfEwmouieTK_VWQciBSzhJNqOy6DZ5wS5-otvcmf5NXkyf0b9JuUJvHeZ9ZzsG_YdtrTlxFWtBQ4C-sof9rueLPd2RkAGxbgKW0NouOFEK1R_RobouZhMsKVn62GdN_pW_HgFy2IfOTZxgInvU8Dlo2H25L1ScTc6FymYKqd4tGimDc8rk0k4z8xJrhTbw9He1sE1&__tn__=-]C%2CP-y-R
Mikolas Voroninauskas і https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/user/100011764538794/?__cft__[0]=AZVTLmjvX7gJfJ8VijkGfEwmouieTK_VWQciBSzhJNqOy6DZ5wS5-otvcmf5NXkyf0b9JuUJvHeZ9ZzsG_YdtrTlxFWtBQ4C-sof9rueLPd2RkAGxbgKW0NouOFEK1R_RobouZhMsKVn62GdN_pW_HgFy2IfOTZxgInvU8Dlo2H25L1ScTc6FymYKqd4tGimDc8rk0k4z8xJrhTbw9He1sE1&__tn__=-]C%2CP-y-R
Mykollino Voronini .
https://www.facebook.com/# 2 год ·
Не знаєте хто цей задоволений життям старий пердунець?
"Депутат Народної Ради" "ЛНР" Юрій Юров і активісти проекту "Ми пам'ятаємо!" громадського руху "Світ Луганщині" привітали з 70-річчям жителя села Миколаївка, що біля Станиці Луганської миколу рубана, який в січні 2015 року підірвав блокпост ВСУ за допомогою вибухового пристрою, захованого в банку меду.
Цьому ватнику дали в Україні 15 років позбавлення волі, але Зеленський його помилував і обміняв на таксиста, через п'ять років після затримання.
Артиллерийские подразделения прикрытия ВСУ не получали приказ на выдвижение и подавление огневых точек противника ведущих обстрел позиций ВСУ в районе н\п Шумы (Донецкая область)
нам говорят что солдаты защищают не власть а страну и народ, но такая двойственность поражает своей циничностью .... очень жаль наших воинов, но только когда они погибают, а пока они живы в Украине судья получает от 70000 семидесяти тысяч гривен детектив НАБУ от 55000, дбр в том же районе прокурватура по 30000 мин, а украинский солдат? 12-15000? Народ вы серьезно???
Почему Мир должен помогать никчемным капитулянтам, жертвующим ни за что своими же солдатами?